Маркетплейсы vs собственный сайт: как построить сбалансированную воронку продаж

Пробуем разобраться, что использовать — собственный сайт или маркетплейсы — и с чего лучше начинать. Получится ли найти баланс между этими инструментами и можно ли построить сбалансированную sales-воронку, используя и сайт, и маркетплейсы?

Последние 10 лет я занимаюсь ритейлом в нише радиоуправляемых моделей. Я прошел путь от импорта до создания собственных IT-сервисов и на своем опыте убедился: настоящая сила — в гибридной модели. Хочу поделиться этим опытом.