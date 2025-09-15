Утренний бухгалтер № 5967. С 22 сентября 2025 изменят форму СТД-СФР

Из формы выписки из электронной трудовой книжки убрали таблицу со сведениями о трудовой деятельности до 31 декабря 2019 года.

Получить подтверждение налогового резидентства можно с помощью электронного сервиса ФНС за один день.

Роскомнадзор: обработка персональных данных с использованием иностранных мессенджеров допускается при соблюдении всех требований.

Минтруд уточнил правила расчета выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка.

Новый закон о платформенной экономике: что изменится с 1 октября 2026 года, узнаете из статьи.

В Госдуму внесут новый законопроект о компенсации россиянам расходов на лекарства.

Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет хотят пересмотреть.

Минфин определил новые КБК для уплаты госпошлины за оформление трудовых патентов иностранцам.

Собрали самые острые вопросы бухгалтеров — от увольнения сотрудника в командировке и новых правил по персональным данным до ошибок с НДС. Читайте обзор.

Стал известен предварительный список машин, которым будет можно работать в такси с 1 марта 2026 года.