Утренний бухгалтер № 5967. С 22 сентября 2025 изменят форму СТД-СФР

Из формы выписки из электронной трудовой книжки убрали таблицу со сведениями о трудовой деятельности до 31 декабря 2019 года.
Получить подтверждение налогового резидентства можно с помощью электронного сервиса ФНС за один день.
Роскомнадзор: обработка персональных данных с использованием иностранных мессенджеров допускается при соблюдении всех требований.
Минтруд уточнил правила расчета выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка.
Новый закон о платформенной экономике: что изменится с 1 октября 2026 года, узнаете из статьи.
В Госдуму внесут новый законопроект о компенсации россиянам расходов на лекарства.
Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет хотят пересмотреть.
Минфин определил новые КБК для уплаты госпошлины за оформление трудовых патентов иностранцам.
Собрали самые острые вопросы бухгалтеров — от увольнения сотрудника в командировке и новых правил по персональным данным до ошибок с НДС. Читайте обзор.
Стал известен предварительный список машин, которым будет можно работать в такси с 1 марта 2026 года.
Разборы законов
— Смена объекта по УСН без уведомления: почему так нельзя
Плательщик УСН должен считать налог от доходов или с разницы между доходами и расходами, ориентируясь на выбранный им объект налогообложения. Если ИП выбрал УСН «доходы минус расходы», то он не может применять «доходы» только потому, что ему это более выгодно. Решение о смене объекта налогообложения по УСН надо оформить, как положено по нормам НК РФ.
— Выписка из приказа об увольнении: когда и как оформлять. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда нужна выписка из приказа об увольнении и как ее оформить.
— Все условия для НДС-льготы в общепите в 2025 году. С учетом изменений с 1 октября
Кафе и рестораны освобождены от НДС на свои услуги. И это освобождение действует не только на ОСНО, но и на УСН. Но для этой льготы нужно соблюдать ряд условий.
— Новая форма согласия на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года. Конспект вебинара с видео
Разбираем новые требования 152-ФЗ: обработка обезличенных данных, новая форма согласия на обработку персональных данных. Что нужно поменять на сайте, как настроить чат-бот, ответственность и риски.
— Как установить доплату за замещение отсутствующего сотрудника. Мини-курс
В мини-курсе разберем, в каких случаях работнику положена доплата за совмещение, как ее оформить и что грозит работодателю, если этого не сделать.
Новости
1 💲 Официальный курс доллара 12 сентября 2025 года
2 Предзаказ на новый iPhone 17 стал самым большим с 2023 года
3 Путин: нужно исправить низкие показатели эффективности госуслуг для бизнеса. Лишь 22-е место
4 Глава Минтруда признал, что нужно пересмотреть размер пособия по уходу за ребенком
5 Налоговики напомнили срок уплаты налога по ПСН в зависимости от длительности патента
6 Как работает взыскание задолженности с взаимозависимых лиц в 2025 году: свежие данные от УФНС
7 Госдума пока не использует ИИ в работе
8 💊 Расходы на лекарства предлагают компенсировать, если на них идет больше 10% дохода семьи
9 В традиционном ретейле в 2025 году 87% оплат проходят по безналу
10 ⌚ СФР оказывает услуги в течение минуты после обращения
11 В августе 2025 на склады маркетплейсов заказали на 48% больше одежды
12 Штрафы за продажу алкоголя возле школ и больниц предлагают увеличить
13 Минфин: когда безвозмездное получение имущества не облагается налогом на прибыль
14 Банки снижают ставки по кредитам, но делают это неохотно
15 ФНС: как пользоваться ККТ, если нет интернета
16 ❗ Минтруд: как считать двухнедельное выходное пособие по новым правилам с 1 сентября 2025
17 Прогноз: если резко снизить ключевую ставку, с вкладов выведут 10 трлн рублей
18 Кабмин работает над модернизацией материнского капитала
19 РКН: обработка персданных с использованием иностранных мессенджеров допускается при соблюдении всех требований
20 Ozon с 25 сентября 2025 года повышает комиссии для селлеров
22 Подтвердить налоговое резидентство можно на сайте ФНС
23 ⚡⚡ 12 сентября 2025 Центробанк снизил ключевую ставку
24 Минфин: когда в пояснениях к упрощенной бухотчетности указать на соответствие отраслевым стандартам
25 🚕 Появился предварительный список машин, которым будет можно работать в такси с 1 марта 2026
26 Налоговики хотят исключить 5 офшоров и 9 государств из автообмена страновыми отчетами
27 Для уплаты госпошлины за оформление трудовых патентов иностранцам будут новые КБК
29 Банк России объяснил снижение ключевой ставки 12.09.2025
30 Матерям детей-погодок предлагают платить сразу два пособия
31 С 10 сентября 2025 ФНС обновила сведения в реестре субъектов МСП
32 Минфин опубликовал новые инструкции по применению бюджетного учета
33 В Клерк.Плюс свежая порция экспертных разборов: можно ли уволить сотрудника в командировке, как исправить ошибки в счетах-фактурах и многое другое
34 📄 В форме СТД-СФР с 22 сентября 2025 года будут изменения
35 💥 Снижение ключевой ставки, новые требования к первичке-2026, Zoom могут заблокировать, новые КБК, возможное повышение НДС + зарплат и пенсий. Топ новостей за неделю
36 Производители чая просят Минпромторг отложить обязательную маркировку, иначе будут сбои поставок. Комментарий ЦРПТ («Честный знак»)
37 Если налоговый агент не удержал НДФЛ – его платят по налоговому уведомлению: случаи и пример расчета
Статьи
— Чем отличаются статусы УПД 1 и 2
Универсальный передаточный документ может быть двух видов — со статусом 1 и 2. От выбора зависит, будет ли он играть роль только накладной или одновременно выступит и счётом-фактурой с отражением НДС в учёте.
— Как провести в 1С возврат по УПД со статусом 2 №ВЗВ-ПОСТ «Вернули товар»
Когда в электронном документообороте приходит УПД со статусом 2 и пометкой «Вернули товар», бухгалтеры часто теряются: что это за документ, куда он пойдёт и как его отразить в 1С. В статье разберём, что это значит на практике и как правильно внести такой УПД в 1С: Управление торговлей и 1С: Бухгалтерию.
— Утренний бухгалтер № 5966. Можно ли платить зарплату сотрудникам другой компании
Счета организации арестованы. Может ли другая компания по письму выплатить заработную плату ее сотрудникам по взаиморасчету по договорам аренды?
— Bushido трейдер отзывы: тестируем симулятор, опыт и отзывы пользователей
Рассказываем, как симулятор трейдинга Bushido прокачивает реальные навыки трейдерской торговли, помогает отрабатывать стратегии и учит быстро принимать верные решения.
— Кого чаще всего выбирают в СЕО российские акционеры
На что обращают внимание российские акционеры, выбирая кандидата на должность CEO? Опыт консультантов показывает: единого портрета по отраслям и индустриям нет — и это хорошая новость. Наиболее частые паттерны среди крупного и среднего бизнеса разбираем в статье.
— Маркетплейсы vs собственный сайт: как построить сбалансированную воронку продаж
Многие предприниматели, начиная бизнес, задумываются, будут ли в 2025 году работать интернет-магазины и можно ли успешно зайти на маркетплейсы. Возникает резонный вопрос: как стартовать или развивать собственный бизнес, когда кажется, что поезд ушел?
— Новая форма декларации по УСН за 2025 год, увольнение в командировке и форма согласия на обработку персональных данных: экспертная поддержка бухгалтеру
Бухгалтеры еще не успели отойти от изменений в НК 2025 года, как оказалось, что 2026 год тоже принесет немало нововведений. Мы разбираем все нововведения сразу, чтобы вы успели к ним подготовиться без спешки и лишних нервов.
— Due diligence, обобщение налоговой практики за 2025 г., как применять новые ФСБУ и финансовая отчетность 2025–2026. Обзор мероприятий с 16 по 30 сентября
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
Блоги компаний
5 мифов о факторинге, в которые не стоит верить
Дорогие кредиты: как бизнесу выжить в эпоху высокой ставки
Новый закон о платформенной экономике: что изменится с 1 октября 2026 года
Как сделать чек коррекции на облачной кассе: инструкция
Подработка на дому: лучшие варианты без вложений в 2025
Купить usdt Москва: рейтинг проверенных обменников в 2025 году
Как искусственный интеллект превращает данные чеков в управленческие решения для бизнеса
Как родственникам вступить в наследство, если погибший на СВО являлся иностранным гражданином
Лучшие сервисы оплаты для онлайн-школы
Ключевые осенние изменения 2025 года и другие важные материалы этой недели
Юридический консалтинг для крупного бизнеса
Важные изменения осени 2025: кадры, персональные данные и бухучет — разбор и рекомендации аудитора
Важные изменения осени 2025: готовим документооборот и налоговый учет — разбор и рекомендации аудитора
Трибуна
Шансы выиграть Green Card в 2025 году: что изменилось и как повысить свои шансы переехать в США
Контрольная закупка: законна ли видеозапись нарушения чужих интеллектуальных прав?
📊9 критериев отбора акций для дивидендного портфеля
☃️ Топ-10 корпоративных облигаций для пассивного дохода у пользователей Snowball income
💥Обзор новостей: механизм материнского капитала изменится, за эмодзи с клоуном не штрафуют, аэропорт Краснодара открылся
Директор оскорбляет сотрудников: что делать по закону
Ставка ЦБ как приговор: почему даже снижение не разгонит рынок
❗️Взыскание убытков по налогам с наследников руководителя — нечастая, но очень жесткая история
Финансовая диагностика: какие показатели рассчитать за 30 минут, чтобы увидеть реальное положение дел
Воинский учет сотрудников: обязанности работодателя и порядок ведения
Цена договора: зачем бухгалтерам и финансистам разбираться в закупках
Новая схема: мошенники представляются сотрудниками ФНС и «Финуслуг»
Как дробление бизнеса просчитали благодаря недвижимости. Разбор причины многомиллионных доначислений в деле № А27-11136/2023 от 11.07.2025
О применении таможенной процедуры реимпорта в случае возврата товара иностранным покупателем по рекламации
Бухгалтеры бесятся от мелочей, но именно они решают судьбу бизнеса
Что важнее для устойчивости в XXI веке: финансовый резервный фонд или фонд нематериальных активов?
Подборка надежных трехлетних облигаций с доходностью до 25%
Поставлен товар другого производителя: действия заказчика
