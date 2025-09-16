ЦОК КПП БСН 03.09 Мобильная
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5968. Когда упрощенец с НДС может выставить счет-фактуру со ставкой 20%: все ситуации

Бизнес на УСН, который платит НДС 5% или 7%, может выставить счет-фактуру со ставкой 20% в определенных ситуациях. Список от ФНС.

Компании на УСН, которые применяют специальную ставку НДС, могут указывать в счетах-фактурах общую ставку НДС, но только в некоторых случаях.

Обсуждают бухгалтеры: компания перевела деньги ИП на личную карту, а не на расчетный счет. Какие риски?

ФНС рассказала об особенностях выдачи кассового чека при оплате до получения услуги и после.

Минфин разъяснил, как облагаются налогом на прибыль доходы иностранной организации.

В 1С:ЗУП может случиться ошибка: некорректный расчет оплаты за работу в праздничные и выходные дни. Разобрали, как исправить.

Арендодателя, который отказывается оформить временную регистрацию жильцов, могут оштрафовать.

Что будет, если в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев выходит налог к уменьшению, а не к доплате? Бухгалтеры делятся опытом.

Минфин: доход от продажи здания не засчитают в профильный доход в целях льготы по налогу на прибыль.

Самозанятый не выдал чек и пропал. Что делать заказчику, чтобы снизить риски в 2025 году, узнаете из статьи.

Разборы законов

Как рассчитать компенсацию за задержку заработной платы. Мини-курс

Если работодатель задержал зарплату, по ст. 236 ТК он обязан выплатить работнику компенсацию. В мини-курсе расскажем, как ее рассчитать.

Инвентаризация МПЗ: особенности и порядок, проводки

Цикл выпуска продукции сложен и длителен, порой требует полной траты или преобразования материально-производственных запасов. Инвентаризация как раз и является проверкой, определяет, в каком состоянии остаются МПЗ после производственного процесса. Рассмотрим порядок и особенности процедуры.

Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций

Какое-то имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения какое-то – через 3 года, какое-то – вообще в любое время.

Что такое договор безвозмездного оказания услуг и как его распознать. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое договор безвозмездного оказания услуг, как его можно распознать и как заключить такой договор.

Новая форма согласия на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года. Конспект вебинара с видео

Разбираем новые требования 152-ФЗ: обработка обезличенных данных, новая форма согласия на обработку персональных данных. Что нужно поменять на сайте, как настроить чат-бот, ответственность и риски.

1 🤖 В 2026 году в России начнут работать «цифровые психологи»

2 🚬 Вейпы предложили приравнять к наркотикам

3 ❌ Аналоги диспансеризации для вычета за ГТО не подойдут

4 ФНС: автономный режим приложения «Мой налог» не мешает самозанятым формировать чеки

5 Т-Банк вернул пользователям iPhone бесконтактную оплату смартфоном

6 Россия постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Но не для всех

7 Стало известно, в каких регионах минимальная безработица

8 ФНС отстояла позицию по сделкам с аффилированным ИП

9 Набиуллина обещает принять меры, чтобы у добросовестных россиян не блокировали карты

10 Реквизит «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» пока не обязательно включать в чек

11 15 сентября 2025 года с Китаем начал действовать безвизовый режим

12 Если просрочили ликвидацию ООО – процедуру придется начать заново. И ждать полгода

13 🚗 Минпромторг предлагает изменить механизм расчета коэффициента утильсбора

14 Ознакомить работника с порядком выплат нужно, но отправлять документы по электронике не обязательно

15 Можно ли уволить сотрудника в командировке, как взыскать ущерб с сотрудника, какие ошибки могут быть в счетах-фактурах: экспертные разборы за неделю

16 🏢 За что оштрафуют при сдаче квартиры в аренду

17 Кабмин перенес срок перехода на обязательную маркировку медицинских изделий

18 Доход от продажи здания не засчитают в профильный доход в целях льготы по налогу на прибыль

19 Когда бизнес на УСН может выставлять счет-фактуру с общей ставкой НДС

20 Билеты на поезда и самолеты начнут продавать в мессенджере MAX

21 В декларации по налогу на прибыль вышел налог к уменьшению: чем это грозит?

22 Расчет оплаты в праздничные и выходные дни для 1С:ЗУП – как исправить ошибку

23 Компания перевела деньги ИП на личную карту, а не на расчетный счет. Какие риски?

24 Минцифры разрешит некоторым компаниям звонить абонентам без их согласия

25 📈 Лидером роста в FMCG-ритейле стала «Лента»

26 Бюджет может остаться без 140 млрд рублей, если власти установят «адвокатскую монополию»

27 Как облагаются доходы иностранной организации – зависит от того, есть ли у нее постоянное представительство в РФ

28 Премии в области медицины освободили от НДФЛ

29 В MAX добавили возможность создать Цифровой ID

30 📸 Выявлять автомобили без ОСАГО по камерам с 1 ноября 2025 не будут

31 🧾 Как выдать кассовый чек в кафе при оплате через агента

32 Депутат: пенсионеры могут стать самозанятыми и не терять льготы

Утренний бухгалтер № 5967. С 22 сентября 2025 изменят форму СТД-СФР

Минтруд внес изменения в форму сведений о трудовой деятельности, предоставляемых работникам.

Иллюзия стратегического мышления: почему руководитель не должен бояться операционки

Разбираемся, почему бегство от рутины — прямой путь к потере бизнеса и что на самом деле значит «быть в курсе».

Slidy.ai для бизнеса: как сэкономить на презентациях и повысить эффективность работы

В условиях растущей конкуренции каждый рубль на счету. Предприниматели ищут способы оптимизации расходов без потери качества, а создание презентаций — одна из статей, где можно существенно сэкономить. Нейросеть для презентаций Slidy.ai обещает автоматизировать процесс, который раньше требовал привлечения дизайнеров или многочасовой работы сотрудников.

Риски в гособоронзаказе: за какие нарушения предусмотрена уголовная ответственность и кого могут привлечь

Сфера государственного оборонного заказа характеризуется высоким уровнем государственного контроля и серьезными финансовыми рисками. Нарушения законодательства в этой области влекут за собой не только административные, но и уголовные последствия для виновных лиц.

Клиент-соавтор: как выстроить партнерство в кастомной разработке, чтобы удвоить ценность продукта

Считается, что в кастомной разработке конфликт интересов — вещь привычная и даже неизбежная. Классическая модель «заказчик-исполнитель» в любых сюжетах изображается как вечное противостояние. Кажется, будто так и должно быть, как завещали предки: правки всех раздражают, сроки горят, бюджет раздувается, и готовый продукт приходится все равно переделывать.

Налог по аренде квартиры: как уплачивать, в какие сроки и какая ответственность за неуплату

При аренде квартиры у наймодателя возникает налогооблагаемый доход. Существует три варианта: можно уплачивать НДФЛ, открыть самозанятость или зарегистрировать ИП. Разбираемся с нюансами и выгодой каждого из методов.

Все изменения для упрощенцев осенью 2025 года: НДС на УСН, ЭДО и обращения в налоговую

Почему малый и средний бизнес упускает выгоды из-за страха перед господдержкой

Как я стал банкротом и освободился от долгов на 5,5 млн рублей

Рейтинг криптобирж 2025 года: 10 надежных платформ работающих в России

Новые коды доходов и вычетов по НДФЛ: что изменится с 1 января 2026 года

Банковские карты Таджикистана: возможности, преимущества и процесс оформления в 2025 году

Субсидиарная ответственность по долгам компании, кейс по защите

Самозанятый не выдал чек и пропал. Что делать заказчику, чтобы снизить риски в 2025 году

Главные изменения для автовладельцев в 2026 году

Сегмент+: умный сервис, который помогает автоматизировать продажи малому и среднему бизнесу

Юридический аудит, что реально нужно бизнесу

За что и как могут привлечь к ответственности бухгалтера. Часть 2

🚛 Прием водителя на работу: что обязательно учитывать в трудовом договоре и какие компенсации положены

⚡️Отчет Роснефти за 6 месяцев 2025 года. Прибыль продолжает падать

📊 Что в портфеле? Ребалансировка и планы на октябрь

Календарь инвестора на неделю

🤑 Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Свежий, осенний

Если отменят пониженные страховые взносы для МСП

10 тысяч рублей за труд: что ждет пенсионеров с большим стажем в 2026 году?

Почему падение рынка еще не закончилось: обзор ключевых уровней и главных рисков

Навязывание банка для зарплаты: какой штраф грозит работодателю

Франшиза — не дробление. Суд признал действия предпринимателя законными

Главный враг бизнеса — кассовый разрыв. Как его предсказать и избежать

Как бы выглядели нейросети, если бы были людьми — мы должны знать их в лицо. Часть 1 — чат-боты

Бюджет РФ не очень сходится, а также новый самый богатый человек на $393 млрд в облачном компьютинге

Бухгалтер, который боится рекламы, теряет клиентов быстрее, чем налоговую

О вычете «ввозного» НДС при импорте товаров, полученных безвозмездно

НДС и НДФЛ по золотым вкладам, туристический налог по жилью в обзоре

Облигации Аэрофлот П02-БО-02. Ставка ЦБ + 1,9% на 5 лет с ежемесячным купоном

Раздумываете над переводом деятельности на новое лицо? Почитайте сначала пункт 3 статьи 45 НК РФ

БУХ.СОВЕТ + Премиум. Дайджест подписки Клерк.Премиум за неделю #2

