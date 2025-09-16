Утренний бухгалтер № 5968. Когда упрощенец с НДС может выставить счет-фактуру со ставкой 20%: все ситуации

Компании на УСН, которые применяют специальную ставку НДС, могут указывать в счетах-фактурах общую ставку НДС, но только в некоторых случаях.
Обсуждают бухгалтеры: компания перевела деньги ИП на личную карту, а не на расчетный счет. Какие риски?
ФНС рассказала об особенностях выдачи кассового чека при оплате до получения услуги и после.
Минфин разъяснил, как облагаются налогом на прибыль доходы иностранной организации.
В 1С:ЗУП может случиться ошибка: некорректный расчет оплаты за работу в праздничные и выходные дни. Разобрали, как исправить.
Арендодателя, который отказывается оформить временную регистрацию жильцов, могут оштрафовать.
Что будет, если в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев выходит налог к уменьшению, а не к доплате? Бухгалтеры делятся опытом.
Минфин: доход от продажи здания не засчитают в профильный доход в целях льготы по налогу на прибыль.
Самозанятый не выдал чек и пропал. Что делать заказчику, чтобы снизить риски в 2025 году, узнаете из статьи.
Разборы законов
— Как рассчитать компенсацию за задержку заработной платы. Мини-курс
Если работодатель задержал зарплату, по ст. 236 ТК он обязан выплатить работнику компенсацию. В мини-курсе расскажем, как ее рассчитать.
— Инвентаризация МПЗ: особенности и порядок, проводки
Цикл выпуска продукции сложен и длителен, порой требует полной траты или преобразования материально-производственных запасов. Инвентаризация как раз и является проверкой, определяет, в каком состоянии остаются МПЗ после производственного процесса. Рассмотрим порядок и особенности процедуры.
— Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций
Какое-то имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения какое-то – через 3 года, какое-то – вообще в любое время.
— Что такое договор безвозмездного оказания услуг и как его распознать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое договор безвозмездного оказания услуг, как его можно распознать и как заключить такой договор.
— Новая форма согласия на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года. Конспект вебинара с видео
Разбираем новые требования 152-ФЗ: обработка обезличенных данных, новая форма согласия на обработку персональных данных. Что нужно поменять на сайте, как настроить чат-бот, ответственность и риски.
Новости
1 🤖 В 2026 году в России начнут работать «цифровые психологи»
2 🚬 Вейпы предложили приравнять к наркотикам
3 ❌ Аналоги диспансеризации для вычета за ГТО не подойдут
4 ФНС: автономный режим приложения «Мой налог» не мешает самозанятым формировать чеки
5 Т-Банк вернул пользователям iPhone бесконтактную оплату смартфоном
6 Россия постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Но не для всех
7 Стало известно, в каких регионах минимальная безработица
8 ФНС отстояла позицию по сделкам с аффилированным ИП
9 Набиуллина обещает принять меры, чтобы у добросовестных россиян не блокировали карты
10 Реквизит «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» пока не обязательно включать в чек
11 15 сентября 2025 года с Китаем начал действовать безвизовый режим
12 Если просрочили ликвидацию ООО – процедуру придется начать заново. И ждать полгода
13 🚗 Минпромторг предлагает изменить механизм расчета коэффициента утильсбора
14 Ознакомить работника с порядком выплат нужно, но отправлять документы по электронике не обязательно
15 Можно ли уволить сотрудника в командировке, как взыскать ущерб с сотрудника, какие ошибки могут быть в счетах-фактурах: экспертные разборы за неделю
16 🏢 За что оштрафуют при сдаче квартиры в аренду
17 Кабмин перенес срок перехода на обязательную маркировку медицинских изделий
18 Доход от продажи здания не засчитают в профильный доход в целях льготы по налогу на прибыль
19 Когда бизнес на УСН может выставлять счет-фактуру с общей ставкой НДС
20 Билеты на поезда и самолеты начнут продавать в мессенджере MAX
21 В декларации по налогу на прибыль вышел налог к уменьшению: чем это грозит?
22 Расчет оплаты в праздничные и выходные дни для 1С:ЗУП – как исправить ошибку
23 Компания перевела деньги ИП на личную карту, а не на расчетный счет. Какие риски?
24 Минцифры разрешит некоторым компаниям звонить абонентам без их согласия
25 📈 Лидером роста в FMCG-ритейле стала «Лента»
26 Бюджет может остаться без 140 млрд рублей, если власти установят «адвокатскую монополию»
27 Как облагаются доходы иностранной организации – зависит от того, есть ли у нее постоянное представительство в РФ
28 Премии в области медицины освободили от НДФЛ
29 В MAX добавили возможность создать Цифровой ID
30 📸 Выявлять автомобили без ОСАГО по камерам с 1 ноября 2025 не будут
31 🧾 Как выдать кассовый чек в кафе при оплате через агента
32 Депутат: пенсионеры могут стать самозанятыми и не терять льготы
Мероприятия
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5967. С 22 сентября 2025 изменят форму СТД-СФР
Минтруд внес изменения в форму сведений о трудовой деятельности, предоставляемых работникам.
— Иллюзия стратегического мышления: почему руководитель не должен бояться операционки
Разбираемся, почему бегство от рутины — прямой путь к потере бизнеса и что на самом деле значит «быть в курсе».
— Slidy.ai для бизнеса: как сэкономить на презентациях и повысить эффективность работы
В условиях растущей конкуренции каждый рубль на счету. Предприниматели ищут способы оптимизации расходов без потери качества, а создание презентаций — одна из статей, где можно существенно сэкономить. Нейросеть для презентаций Slidy.ai обещает автоматизировать процесс, который раньше требовал привлечения дизайнеров или многочасовой работы сотрудников.
— Риски в гособоронзаказе: за какие нарушения предусмотрена уголовная ответственность и кого могут привлечь
Сфера государственного оборонного заказа характеризуется высоким уровнем государственного контроля и серьезными финансовыми рисками. Нарушения законодательства в этой области влекут за собой не только административные, но и уголовные последствия для виновных лиц.
— Клиент-соавтор: как выстроить партнерство в кастомной разработке, чтобы удвоить ценность продукта
Считается, что в кастомной разработке конфликт интересов — вещь привычная и даже неизбежная. Классическая модель «заказчик-исполнитель» в любых сюжетах изображается как вечное противостояние. Кажется, будто так и должно быть, как завещали предки: правки всех раздражают, сроки горят, бюджет раздувается, и готовый продукт приходится все равно переделывать.
— Налог по аренде квартиры: как уплачивать, в какие сроки и какая ответственность за неуплату
При аренде квартиры у наймодателя возникает налогооблагаемый доход. Существует три варианта: можно уплачивать НДФЛ, открыть самозанятость или зарегистрировать ИП. Разбираемся с нюансами и выгодой каждого из методов.
Блоги компаний
Все изменения для упрощенцев осенью 2025 года: НДС на УСН, ЭДО и обращения в налоговую
Почему малый и средний бизнес упускает выгоды из-за страха перед господдержкой
Как я стал банкротом и освободился от долгов на 5,5 млн рублей
Рейтинг криптобирж 2025 года: 10 надежных платформ работающих в России
Новые коды доходов и вычетов по НДФЛ: что изменится с 1 января 2026 года
Банковские карты Таджикистана: возможности, преимущества и процесс оформления в 2025 году
Субсидиарная ответственность по долгам компании, кейс по защите
Самозанятый не выдал чек и пропал. Что делать заказчику, чтобы снизить риски в 2025 году
Главные изменения для автовладельцев в 2026 году
Сегмент+: умный сервис, который помогает автоматизировать продажи малому и среднему бизнесу
Консультации
Соотношение аванса, к реально отработанному времени
Расчет стоимости часа сверхурочной работы
Как правильно распределять доходы по Лицензионному соглашению (роялти платежи)
Индивидуальный предприниматель - выезд за границу
Продажа ООО УСН доходы минус расходы
Отец ребенка в отпуск по уходу до 1,5 лет
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
За что и как могут привлечь к ответственности бухгалтера. Часть 2
🚛 Прием водителя на работу: что обязательно учитывать в трудовом договоре и какие компенсации положены
⚡️Отчет Роснефти за 6 месяцев 2025 года. Прибыль продолжает падать
📊 Что в портфеле? Ребалансировка и планы на октябрь
🤑 Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Свежий, осенний
Если отменят пониженные страховые взносы для МСП
10 тысяч рублей за труд: что ждет пенсионеров с большим стажем в 2026 году?
Почему падение рынка еще не закончилось: обзор ключевых уровней и главных рисков
Навязывание банка для зарплаты: какой штраф грозит работодателю
Франшиза — не дробление. Суд признал действия предпринимателя законными
Главный враг бизнеса — кассовый разрыв. Как его предсказать и избежать
Как бы выглядели нейросети, если бы были людьми — мы должны знать их в лицо. Часть 1 — чат-боты
Бюджет РФ не очень сходится, а также новый самый богатый человек на $393 млрд в облачном компьютинге
Бухгалтер, который боится рекламы, теряет клиентов быстрее, чем налоговую
О вычете «ввозного» НДС при импорте товаров, полученных безвозмездно
НДС и НДФЛ по золотым вкладам, туристический налог по жилью в обзоре
Облигации Аэрофлот П02-БО-02. Ставка ЦБ + 1,9% на 5 лет с ежемесячным купоном
Раздумываете над переводом деятельности на новое лицо? Почитайте сначала пункт 3 статьи 45 НК РФ
БУХ.СОВЕТ + Премиум. Дайджест подписки Клерк.Премиум за неделю #2
Документы
