Утренний бухгалтер № 5968. Когда упрощенец с НДС может выставить счет-фактуру со ставкой 20%: все ситуации

Компании на УСН, которые применяют специальную ставку НДС, могут указывать в счетах-фактурах общую ставку НДС, но только в некоторых случаях.

Обсуждают бухгалтеры: компания перевела деньги ИП на личную карту, а не на расчетный счет. Какие риски?

ФНС рассказала об особенностях выдачи кассового чека при оплате до получения услуги и после.

Минфин разъяснил, как облагаются налогом на прибыль доходы иностранной организации.

В 1С:ЗУП может случиться ошибка: некорректный расчет оплаты за работу в праздничные и выходные дни. Разобрали, как исправить.

Арендодателя, который отказывается оформить временную регистрацию жильцов, могут оштрафовать.

Что будет, если в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев выходит налог к уменьшению, а не к доплате? Бухгалтеры делятся опытом.

Минфин: доход от продажи здания не засчитают в профильный доход в целях льготы по налогу на прибыль.

Самозанятый не выдал чек и пропал. Что делать заказчику, чтобы снизить риски в 2025 году, узнаете из статьи.