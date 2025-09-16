Как принять квартиру без отделки у застройщика: пошаговое руководство

Каждый год тысячи дольщиков получают ключи от долгожданных квартир и совершают одну критическую ошибку — подписывают акт приема-передачи, без детального осмотра. Последствия этой поспешности обнаруживаются спустя месяцы: кривые стены съедают 5 % площади комнат, некачественная стяжка трескается под весом мебели, а неправильно установленные окна превращают квартиру в морозильник зимой.

Статистика беспощадна: по данным строительных экспертов, до 98% новостроек сдаются с дефектами различной степени критичности. При этом только 12% покупателей знают о своем праве требовать компенсацию за недостающие квадратные метры, а 78% подписывают документы под давлением представителей застройщика.