Информация на миллионы: как мы сэкономили ежемесячно миллион рублей за счет сквозной аналитики

Сквозная аналитика — основа управления бюджетом и поведением клиентов

Во всех проектах, где нет сквозной аналитики и CRM, я инициирую их внедрение; где подобные системы установлены – обязательно провожу аудит на предмет корректности внесения данных и конечной отчетности.

ROMI (окупаемость маркетинговых вложений), LTV (жизненная стоимость клиента) и другие важные финансовые показатели компании можно оценить, только внедрив и корректно настроив сквозную аналитику данных.

Только так можно оптимизировать бюджет на маркетинг, определить качество работы специалистов и департаментов, приоритезировать определенные инструменты, каналы, продукты.

Сквозная аналитика позволяет понять путь пользователя при взаимодействии с компанией — от первого касания до последней покупки, с учетом ассоциативных конверсий. Эти данные дают понимание, какие источники трафика наиболее эффективны до детализации рекламных кампаний.

Директор по маркетингу на их основании сможет грамотно распределить бюджет, отключить неэффективные каналы, привлечь дополнительные, понять, какие спецпредложения рентабельны, а какие нет.

В разрезе продуктов и рекламных источников важно замерять бюджет, количество лидов, процент целевых и нецелевых лидов, цену за лид, количество продаж, конверсию с продаж, стоимость целевого клиента, доход, средний чек, долю рекламных расходов, ROMI.

Необходимо настроить utm-метки для всех рекламных кампаний, которые будут отражать источники трафика и их эффективность. Маркетологи могут говорить о высоких конверсиях и дешевых заявках, но какое это имеет значение, если нет продаж?

Конечная цель любого бизнеса — увеличение дохода и оптимизация вложений. Именно utm-метки позволят вам оценить рентабельность конкретных инструментов и эффективность работы конкретных сотрудников.