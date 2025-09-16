Прогноз ЦБ по ключевой ставке на 2026 год: базовый, рисковый, дезинфляционный и проинфляционный сценарии

Ключевая ставка ЦБ в 2026 году по базовому сценарию

Базовый сценарий по мнению ЦБ отражает наиболее вероятные изменения во внутренней и внешней среде. Ключевая ставка по этому сценарию в 2026 году прогнозируется на уровне 12–13% годовых.

Скриншот базового прогнозного сценария ЦБ. Источник: официальный сайт ЦБ

В этом сценарии, как и во всех последующих, имеют значение внутренние и внешние условия.