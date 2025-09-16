Прогноз ЦБ по ключевой ставке на 2026 год: базовый, рисковый, дезинфляционный и проинфляционный сценарии

2 сентября ЦБ опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. Он обозначил 4 сценария: базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.
Разберемся с каждым из прогнозов подробнее.
Ключевая ставка ЦБ в 2026 году по базовому сценарию
Базовый сценарий по мнению ЦБ отражает наиболее вероятные изменения во внутренней и внешней среде. Ключевая ставка по этому сценарию в 2026 году прогнозируется на уровне 12–13% годовых.
В этом сценарии, как и во всех последующих, имеют значение внутренние и внешние условия.
Внутренние условия
Внешние условия
Экономика продолжит трансформироваться и будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса.
Темпы экономического роста в период 2025–2026 годов будут снижены, однако доля капитальных вложений в структуре валового продукта останется значительной. К 2027 году страна перейдет к модели устойчивого развития экономики
Международные экономические разногласия приведут к торможению производства и снижению объемов мировой торговли.
Средние темпы роста мирового хозяйства в ближайшие 4 года окажутся ниже показателей предыдущих двух десятилетий
Динамика потребительских предпочтений начнет оказывать большее влияние на прирост ВВП начиная с 2026–2027 гг., поскольку уровень процентных ставок снизится
Прогнозируемое снижение стоимости нефти станет важным внешним ограничением для российского экспортного потенциала. Центральные банки крупных экономических держав постепенно смягчают монетарную политику, реагируя на затухающую инфляцию
Ожидается дальнейший рост реальных доходов населения, способствующий увеличению потребления товаров и услуг, хотя значительная часть прироста заработков будет направляться в накопления
Важнейшим фактором внешней среды останутся изменения торговой политики США: ожидается умеренная отмена ранее введенных высоких тарифов на протяжении следующего десятилетия
Возвращение бюджетных расходов к принципам долгосрочного планирования окажет положительное воздействие на стабильность инфляционного фона.
Благодаря мерам денежно-кредитной политики, ежегодная инфляция к концу 2026 года вернется к целевым показателям ЦБ— около 4% и сохранит этот уровень в последующие годы
Сохраняющиеся санкции против России продолжат препятствовать расширению торговых связей и развитию международного сотрудничества
Ключевая ставка ЦБ в 2026 году по дезинфляционному сценарию
По дезинфляционному прогнозу (с ростом потенциального ВВП рост и интенсивным снижением инфляционного давления) ключевая ставка в 2026 году будет на уровне 10,5–11,5%.
Внешние условия будут такими же, как и при базовом прогнозе. А вот внутренние будут выглядеть так:
Компании из-за дефицита рабочей силы начнут активнее вкладывать в развитие бизнеса. Они увеличат инвестиции как в частных структурах, так и в государственных предприятиях, сильнее, чем предусмотрено основным прогнозом. Это приведет к эффективному использованию капитала и повышению общей продуктивности факторов производства, что обеспечит значительное увеличение объема производимых товаров и предоставляемых услуг.
Увеличение общего предложения сможет полностью удовлетворить внутренние потребности рынка в течение 2026–2027 годов. Таким образом, экономический рост окажется более интенсивным, чем предполагалось в базовой версии сценария.
Рост реальных зарплат не повлечет серьезных последствий для уровня инфляции, поскольку повышение производительности труда сгладит возможные риски. Бюджетная политика останется неизменной относительно базового сценария.
Инфляция будет уменьшаться быстрее и стабильнее, позволяя Центробанку осуществлять более гибкое регулирование денежно-кредитной сферы.
Ключевая ставка ЦБ в 2026 году по проинфляционному сценарию
В рамках «проинфляционного» сценария внутренний спрос будет значительно выше, тогда как предложение снизится относительно базовых ожиданий. Для стабилизации ситуации потребуется более длительное время и ужесточение денежно-кредитной политики.
Вероятность реализации именно этого сценария оценивается выше, нежели вероятность осуществления «деинфляционного» сценария. Ключевая ставка в 2026 году по проинфляционному сценарию будет в пределах 14–16%
Внутренние условия
Внешние условия
Процесс охлаждения внутреннего спроса и ослабление инфляционного давления будут проходить менее стабильно.
Высокий уровень спроса приведет к уменьшению объема предложения вследствие усиленного воздействия санкций
Усиление санкционного режима негативно скажется на предложении товаров и услуг: ухудшит инвестиционный климат и снизит общую эффективность производственного сектора из-за ограничения доступа к передовым технологиям
Правительство расширит меры протекционистской защиты отечественных производителей, что увеличит стоимость импортируемых товаров и повысит привлекательность отечественной продукции среди потребителей. Однако следствием этого станет дополнительный рост цен
Производительность труда вырастет быстрее зарплаты и создаст дополнительную нагрузку на инфляционную динамику.
Кроме того, возрастет роль затрат на финансирование специальных кредитных программ
Ожидаемая цена на российскую нефть будет заметно ниже, чем предсказано в базовом сценарии из-за расширения санкций и сокращения возможностей сбыта сырья
Инфляционные ожидания среди населения и бизнеса снизятся медленнее, чем предполагает базовый сценарий.
При проинфляционном сценарии Банк России будет вынужден прибегнуть к жесткой денежно-кредитной политике, чтобы добиться поставленных целей по контролю над уровнем инфляции.
Ключевая ставка ЦБ в 2026 году по рисковому сценарию
В рамках рискового сценария предполагается существенное ухудшение внешних условий в 2026 году, которое отрицательно отразится на состоянии российской экономики и ускорит инфляционные процессы.
По рисковому сценарию ключевая ставка ЦБ в 2026 году будет составлять 16–18%.
Реализуемость этого сценария считается низкой, однако важно учитывать потенциальные угрозы и подготовиться к ним заранее.
Внутренние условия
Внешние условия
Резкое обострение глобального финансового кризиса и укрепление санкционного давления существенно сократят потенциал российской экономики и замедлят темпы ее роста.
В результате в течение ближайших двух лет ВВП начнет падать, а дефицит поставок приведет к значительному росту инфляции
Наиболее серьезные негативные события произойдут в сфере международной торговли и финансовой системы.
Значительное усиление санкционного давления и скачок тарифных барьеров инициирует глубокий финансовый кризис, аналогичный кризису 2007–2008 годов
Для поддержания стабильности правительство примет решение поддерживать экономику посредством формирования бюджета с ненулевым структурным первичным дефицитом
Основные доходы от продажи углеводородов значительно снизятся, и компенсировать недостающие поступления планируется за счет активного расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Существует риск полного истощения ликвидной части фонда уже к концу 2026 года
Мировые финансовые рынки подвергнутся серьезным потрясениям из-за значительных нарушений равновесия.
Резко снизившийся спрос на сырьевые товары вкупе с рецессиями в США и ЕС и значительным замедлением китайской экономики ударит по международному рынку энергоносителей
Также понадобится пересмотреть принципы бюджетного регулирования путем перехода к новым параметрам базовой цены нефти: 45$ за баррель 2026 году и 40$ за баррель с 2027 года
Банк России предпримет жесткие меры в 2026–2027 годах, чтобы избежать неконтролируемого ускорения инфляции. Они позволят снизить годовой показатель инфляции до приемлемого уровня 4,0–4,5% к концу 2028 года
Значительная разница в цене российских энергоресурсов на мировом рынке приведет к заметному снижению объемов экспорта и добычи нефти.
Стоимость нефти достигнет низких значений и не восстановится до прежних уровней вплоть до конца рассматриваемого периода
Восстановление экономики начнется лишь в 2028 году, и темпы роста составят скромные 2,0–3,0%. По завершении периода адаптации расходы бюджета вновь станут соответствовать требованиям бюджетного правила
Напомним, что сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 17%.
