Утренний бухгалтер № 5969. Учет в расходах компенсации за пользование личными электромобилями: можно или нет

Минфин выпустил письмо с разъяснениями не в пользу бизнеса.

В постановлении правительства не указано, какую сумму могут компании учесть в расходах за пользование личным электромобилем в служебных целях, поэтому налогооблагаемую прибыль нельзя уменьшить за счет таких расходов.

РКН: фото и видео лица без имени и фамилии – это тоже персональные данные.

24 сентября Госдума рассмотрит законопроект, о призыве на срочную службу в течение всего календарного года.

Владимир Путин требует бороться с теневым сектором экономики и уклонением от налогов.

Электронный УПД в 2025/2026: все, что нужно знать бухгалтеру — в статье.

Из-за закона о локализации автомобилей около 200 тысяч водителей не смогут работать в такси с 1 марта 2026 года.

Эксперт: старого гендиректора лучше не увольнять до внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Изменения 2025 года в налогах, учете и кадровой работе, советы по работе с маркетплейсами и ИИ для бухгалтера — подборка свежих материалов для бухгалтера.

Работник сменил прописку: что делать работодателю. Мини-курс

Законом не установлена обязанность работника уведомлять работодателя о смене прописки. Однако адрес может пригодиться для отправки кадровых документов или для уведомления военкомата. В мини-курсе разберем, как работодателю оформить смену прописки работника.

Порядок установления неполного рабочего времени для беременной сотрудницы. Мини-курс

Беременная сотрудница имеет право на комфортный график работы. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как установить неполный рабочий день для сотрудницы в положении.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2025 года

До 25 сентября надо сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, в котором будут НДФЛ и страховые взносы.

Инвентаризация МПЗ: особенности и порядок, проводки

Цикл выпуска продукции сложен и длителен, порой требует полной траты или преобразования материально-производственных запасов. Инвентаризация как раз и является проверкой, определяет, в каком состоянии остаются МПЗ после производственного процесса. Рассмотрим порядок и особенности процедуры.

Как рассчитать компенсацию за задержку заработной платы. Мини-курс

Если работодатель задержал зарплату, по ст. 236 ТК он обязан выплатить работнику компенсацию. В мини-курсе расскажем, как ее рассчитать.

1 💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 16 сентября 2025 года

2 Как СФР обеспечивает безопасность труда

3 Минтруд предложил не учитывать корпоративные выплаты при назначении единого пособия

4 ⛽️ Депутат просит ФАС разработать допмеханизм регулярного мониторинга доступности бензина и цен на него

5 В 2026 году на восстановление и развитие предприятий ДНР и ЛНР направят дополнительные ресурсы

6 Бизнес получит выплаты на адаптацию рабочих мест

7 Как в 2025 году работать с импортом и экспортом без штрафов

8 Из-за изменения стоимости основных средств можно потерять право на УСН

9 НПД предложили платить по месту регистрации

10 Отпускные рассчитывают по правилам, действующим на дату выплаты

11 Старого гендиректора лучше не увольнять до внесения изменений в ЕГРЮЛ

12 СФР: в 2026 году будет двухэтапная индексация пенсий

13 🌐 Плату за интернет при сбоях предлагают автоматически пересчитывать

14 🍷 Россия на треть сократила импорт иностранных вин

15 Что нового выйдет в Клерк.Плюс на неделе 15-19 сентября

16 Путин требует бороться с уклонением от уплаты налогов

17 В октябре 2025 будет шестидневная рабочая неделя

18 Рубль начал укрепляться после решения Центробанка снизить ключевую ставку

19 24 сентября 2025 могут рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве

20 Доходы от дополнительных видов деятельности не учитываются для пониженного тарифа страховых взносов

21 Расходы на добровольное страхование уменьшают налог на прибыль, но есть условия

22 📷 Фото и видео лица без имени и фамилии – это тоже персональные данные

23 Когда ИП может не платить страховые взносы

25 Госдума приняла проект: патент смогут применять платежные агенты в муниципальных и городских округах

26 Может ли компания учесть в расходах компенсацию за пользование личными электромобилями

27 Эксперт соберет в одном месте все изменения осени-2025 для бухгалтера

28 С 1 октября 2025 банковские приложения будут подавать заявления о мошенничестве

29 Средства на эскроу-счетах для ИЖС застрахованы до 10 млн рублей

30 Беременные жены военнослужащих имеют право на пособие

31 Около 200 тысяч водителей не смогут работать в такси с 1 марта 2026 года

32 Для бывших призывников хотят убрать испытательный срок на работе

33 Сотрудники с самыми низкими доходами получают в 7,5 раза меньше самых богатых россиян

34 За ускоренную регистрацию прав на недвижимость теперь берут удвоенную пошлину

