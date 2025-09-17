Утренний бухгалтер № 5969. Учет в расходах компенсации за пользование личными электромобилями: можно или нет

В постановлении правительства не указано, какую сумму могут компании учесть в расходах за пользование личным электромобилем в служебных целях, поэтому налогооблагаемую прибыль нельзя уменьшить за счет таких расходов.

РКН: фото и видео лица без имени и фамилии – это тоже персональные данные.

24 сентября Госдума рассмотрит законопроект, о призыве на срочную службу в течение всего календарного года.

Владимир Путин требует бороться с теневым сектором экономики и уклонением от налогов.

Электронный УПД в 2025/2026: все, что нужно знать бухгалтеру — в статье.

Из-за закона о локализации автомобилей около 200 тысяч водителей не смогут работать в такси с 1 марта 2026 года.

Эксперт: старого гендиректора лучше не увольнять до внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Изменения 2025 года в налогах, учете и кадровой работе, советы по работе с маркетплейсами и ИИ для бухгалтера — подборка свежих материалов для бухгалтера.