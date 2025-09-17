Утренний бухгалтер № 5969. Учет в расходах компенсации за пользование личными электромобилями: можно или нет

В постановлении правительства не указано, какую сумму могут компании учесть в расходах за пользование личным электромобилем в служебных целях, поэтому налогооблагаемую прибыль нельзя уменьшить за счет таких расходов.
РКН: фото и видео лица без имени и фамилии – это тоже персональные данные.
24 сентября Госдума рассмотрит законопроект, о призыве на срочную службу в течение всего календарного года.
Владимир Путин требует бороться с теневым сектором экономики и уклонением от налогов.
Электронный УПД в 2025/2026: все, что нужно знать бухгалтеру — в статье.
Из-за закона о локализации автомобилей около 200 тысяч водителей не смогут работать в такси с 1 марта 2026 года.
Эксперт: старого гендиректора лучше не увольнять до внесения изменений в ЕГРЮЛ.
Изменения 2025 года в налогах, учете и кадровой работе, советы по работе с маркетплейсами и ИИ для бухгалтера — подборка свежих материалов для бухгалтера.
Разборы законов
— Работник сменил прописку: что делать работодателю. Мини-курс
Законом не установлена обязанность работника уведомлять работодателя о смене прописки. Однако адрес может пригодиться для отправки кадровых документов или для уведомления военкомата. В мини-курсе разберем, как работодателю оформить смену прописки работника.
— Порядок установления неполного рабочего времени для беременной сотрудницы. Мини-курс
Беременная сотрудница имеет право на комфортный график работы. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как установить неполный рабочий день для сотрудницы в положении.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2025 года
До 25 сентября надо сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, в котором будут НДФЛ и страховые взносы.
— Инвентаризация МПЗ: особенности и порядок, проводки
Цикл выпуска продукции сложен и длителен, порой требует полной траты или преобразования материально-производственных запасов. Инвентаризация как раз и является проверкой, определяет, в каком состоянии остаются МПЗ после производственного процесса. Рассмотрим порядок и особенности процедуры.
— Как рассчитать компенсацию за задержку заработной платы. Мини-курс
Если работодатель задержал зарплату, по ст. 236 ТК он обязан выплатить работнику компенсацию. В мини-курсе расскажем, как ее рассчитать.
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5968. Когда упрощенец с НДС может выставить счет-фактуру со ставкой 20%: все ситуации
Бизнес на УСН, который платит НДС 5% или 7%, может выставить счет-фактуру со ставкой 20% в определенных ситуациях. Список от ФНС.
— Прозрачность целей, непрерывное обучение и никакой токсичности. Как ESG-повестка влияет на работу с сотрудниками
Когда мы слышим ESG, первое, что приходит на ум, — это «зеленые» технологии и отчетность по выбросам. Однако социальная составляющая (буква «S» — Society) кардинально меняет подход к управлению людьми.
— Информация на миллионы: как мы сэкономили ежемесячно миллион рублей за счет сквозной аналитики
Бизнес даже не понимает, как на отсутствии данных теряет деньги. Откуда поступают продажи; какие каналы окупаются, а какие нужно срочно отключить; какие направления важно сделать локомотивом компании, а какие оставить сопутствующими; какой этап воронки является «узким горлом» и где сейчас «заморожена» прибыль, — на все вопросы даст ответ сквозная аналитика.
— Как принять квартиру без отделки у застройщика: пошаговое руководство
Приемка квартиры без отделки требует проверки 12 ключевых элементов: геометрии помещений, коммуникаций, окон, дверей и документов, при этом 90% квартир сдаются с дефектами, исправление которых после подписания АПП обходится в 200 000–500 000 рублей. Правильная приемка с составлением дефектной ведомости заставляет застройщика устранить все недочеты за свой счет в течение 60 дней.
— Прогноз ЦБ по ключевой ставке на 2026 год: базовый, рисковый, дезинфляционный и проинфляционный сценарии
Сейчас ключевая ставка пошла на снижение. В 2026 году аналитики также ожидают, что она уменьшится на 2–3%. Разбираемся, как может выглядеть ключевая ставка по сценариям от ЦБ.
Блоги компаний
ТОП-25 курсов по бизнес-психологии
Как проходит банкротство физических лиц: все этапы от заявления до списания долгов
Как начислять премии с 1 сентября 2025 года: Роструд ответил на самые частые вопросы бухгалтеров
Как пополнить Steam: обзор лучших сервисов для пополнения баланса Стим
Минфин: порог доходов для уплаты НДС на УСН планируют снизить
Новые правила уведомления о начале предпринимательской деятельности с 1 сентября 2025 года
Как работать по схеме дропшиппинга легально: инструкция
10 вопросов о патентной системе налогообложения
Электронный УПД в 2025/2026: все, что нужно знать бухгалтеру
Изменения для бизнеса и бухгалтера с 1 октября 2025 года
Железный почтовый ящик — носите почту с собой в кармане
Трудовые новации сентября: как изменятся расчеты, компенсации и права работников
Консультации
Деятельность Технического заказчика от имени Застройщика
Затраты по оплате труда АУП у Застройщика
Принятие расходов ст 346.17 НК РФ
Какие системы налогообложения и льготы может использовать ИП-лицензиар, зарегистрированный в Калмыкии? Возможно ли применение УСН (1%)?
Отражение в 1с новых строк отчёта ВБ
Отсрочка (рассрочка) по налогам
Трибуна
Облигации Республики Башкортостан на размещении
💰 Какой капитал нужен, чтобы получать дивидендный доход 100 тысяч рублей в месяц?
Снижение порога по НДС для «упрощенцев»: риски для малого бизнеса и экономики
💥Обзор новостей: экономика должна пройти по острому лезвию, в ГД исчерпались законопроекты, президентами рождаются, а не становятся
👵🏼👶🏻 Ваш возраст диктует состав портфеля
Не говори при всех. Как одна фраза стоила предпринимателю бизнеса
Отказаться нельзя использовать: льгота по ст.149 НК РФ
Почему 2800 пунктов — не предел? Индекс может уйти ниже перед отскоком
Как я сделал новостной сайт за вечер и несколько тысяч рублей в ChatGPT
ФНС и валютный контроль. Ожидаемые сроки как правильно рассчитать и указать
«Двойная» регистрация товарного знака: три причины, почему Роспатент заблокирует
Три причины, почему вычеты по НДС блокируют автоматически
В следующем году OpenAI обещает показать полнометражный мультфильм, созданный силами ИИ
Карточка учета организации (форма 18): как правильно заполнить и сдать отчет в военкомат
🌕 Полюс: снижение производства и новые амбиции. Почему Сухой Лог — шанс удвоить объемы и заткнуть «некуда расти» аналитиков?
Как изменился «Клерк» за 10 лет
💡 Не важно, сколько ты работаешь. Важно — какой от тебя результат
⛏ЮГК. Отчет за 6 месяцев 2025 года
