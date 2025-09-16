Частная школа (АНО): учет аренды до начала фактической деятельности

Часто НКО и бизнес сталкиваются с ситуацией: организация создана, договор аренды заключён, расходы оплачиваются, но фактическая деятельность ещё не началась. Можно ли признать такие затраты экономически обоснованными и включить их в расходы? Разбираем на примере частной школы в форме АНО.

В нашем кейсе автономная некоммерческая организация (частная школа) была учреждена коммерческой компанией в 2023 году. Учредитель сдал АНО помещение в аренду, и платежи начались сразу, хотя фактически образовательная деятельность стартовала только в 2024 году. Всё это время школа подавала нулевую отчётность.

Что говорит закон

Ст. 252 НК РФ: расходы должны быть документально подтверждены и экономически обоснованы.

Ст. 272 НК РФ: при методе начисления расходы признаются в том периоде, к которому они относятся, даже если доходы ещё не получены.

Закон «О некоммерческих организациях» (ФЗ-7): средства НКО должны использоваться по целевому назначению. Аренда помещений для подготовки к образовательной или иной уставной деятельности признаётся целевым расходом.

Подход налоговиков и Минфина

Формально : расходы можно учесть, если они документально подтверждены и экономически обоснованы (ст. 252 НК РФ).

Практика : в 2025 году Минфин и ФНС в разъяснениях подтверждают, что расходы на подготовительный этап (аренда, коммуналка, охрана, минимальный ремонт) могут быть признаны, если они напрямую связаны с будущей деятельностью.

Риск: инспекции иногда требуют учитывать такие расходы как расходы будущих периодов и списывать их только после начала работы.

Как правильно оформить

1. Учётная политика

Пропишите, что арендные платежи до начала деятельности учитываются как расходы будущих периодов (РБП) и списываются с момента начала оказания образовательных услуг.

2. Документы

договор аренды и акты приёма-передачи помещения;

платёжные поручения;

закупки мебели и учебных материалов, договоры на ремонт;

документы, связанные с лицензированием (если помещение было обязательным условием);

приказы руководителя о подготовке к запуску.

3. Бухгалтерский учёт

Дт 97 Кт 60 (76) — аренда учтена как РБП;

Дт 20 (или 26) Кт 97 — списание РБП после начала деятельности.

4. Налоговый учёт

Есть два варианта:

списать расходы сразу (но риск претензий со стороны ИФНС выше);

признать их как РБП и списывать после запуска деятельности (наименее спорный вариант).

Как обосновать

В пояснениях налоговой и аудитору можно указать:

помещение требовалось для лицензирования и старта образовательного процесса;

аренда и связанные затраты были необходимы для подготовки к деятельности;

расходы документально подтверждены и направлены на получение доходов в будущем.

Формулировка для учётной политики

Раздел «Расходы будущих периодов»

Арендные платежи за помещения, уплаченные до фактического начала деятельности организации (в том числе до начала оказания образовательных услуг), учитываются как расходы будущих периодов. Такие расходы признаются экономически обоснованными, поскольку помещение необходимо для подготовки к ведению деятельности, получения лицензии и обеспечения запуска образовательного процесса. В бухгалтерском учёте арендные платежи отражаются по дебету счёта 97 «Расходы будущих периодов» и списываются равномерно в расходы (счета 20 «Основное производство» или 26 «Общехозяйственные расходы») с момента начала фактической деятельности организации. В налоговом учёте расходы на аренду до начала деятельности признаются в составе расходов будущих периодов и списываются в порядке, установленном для арендных платежей, начиная с даты начала деятельности.

Вывод

Учесть расходы на аренду до фактического начала деятельности возможно, если их связь с будущей работой документально подтверждена. Но безопаснее относить их на расходы будущих периодов и списывать после старта деятельности.