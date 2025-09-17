Безопасный перевод бумажных документов в цифру: как не провалить проект

Однако какие конкретные шаги необходимо предпринять компании при переходе от бумаги к цифре — уже не так просто понять. И зачастую эта неопределенность становится источником сомнений: так ли уж нужно использовать электронные документы? Может, лучше по-старинке?

Свою лепту вносят и сенсационные новости о внедрении инструментов на основе ИИ. Кто откажется от возможности свести рутину к нулю и разом решить все проблемы с помощью революционной технологии? Что если подождать год-другой, и все вопросы, связанные с внедрением СЭД, отпадут сами собой?

В статье расскажем, что нужно предпринять, чтобы внедрение ЭДО не обернулось документарным хаосом внутри организации, а также штрафами со стороны контролирующих органов.