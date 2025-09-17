Безопасный перевод бумажных документов в цифру: как не провалить проект

Однако какие конкретные шаги необходимо предпринять компании при переходе от бумаги к цифре — уже не так просто понять. И зачастую эта неопределенность становится источником сомнений: так ли уж нужно использовать электронные документы? Может, лучше по-старинке?
Свою лепту вносят и сенсационные новости о внедрении инструментов на основе ИИ. Кто откажется от возможности свести рутину к нулю и разом решить все проблемы с помощью революционной технологии? Что если подождать год-другой, и все вопросы, связанные с внедрением СЭД, отпадут сами собой?
В статье расскажем, что нужно предпринять, чтобы внедрение ЭДО не обернулось документарным хаосом внутри организации, а также штрафами со стороны контролирующих органов.
Электронный документ или его подобие: как понять, что перед нами
Прежде всего, мы должны помнить: то, что в офисном обиходе зачастую принято называть «электронным документом», отличается от понятия, зафиксированного в официальных источниках.
Электронные образы бумажных документов, например, сканы или фотографии, в строгом смысле электронными документами не являются. Такие файлы всего лишь отражают вид печатной формы, хранящейся в цифровом пространстве.
Более того, даже если документ первоначально создается именно в цифровой среде, (скажем, в виде проекта приказа или служебной записки) — это еще не делает его электронным. Набранный вручную или сгенерированный автоматически документ превратится в обыкновенный бумажный, стоит лишь распечатать его и подписать от руки.
Настоящий электронный документ обладает четырьмя основными качествами, которые необходимо учитывать:
Аутентичность. Документ должен быть подлинным, иначе его нельзя считать настоящим электронным аналогом.
Достоверность. Информация должна точно отражать произведенные операции или факты и события, происходящие внутри организации.
Целостность. Подписанный документ не подлежит изменениям — для защиты от подделок и несанкционированных правок обязательно используется электронная подпись.
Пригодность. К документам должен обеспечиваться быстрый и удобный доступ в любое время. Они должны легко находиться и воспроизводиться системой.
Таким образом, еще перед началом внедрения необходимо определить, чем для вас должен стать переход от бумаги к цифре: работой с электронными образами документов или электронными документами. Если второе — при проектировании нам не обойтись без учета требований законодательства об ЭДО.
Законодательство об электронном документообороте
Законы, касающиеся электронного документооборота, постоянно обновляются и дополняются. При этом нет единого нормативно-правового акта, который охватывал бы весь спектр вопросов, связанных с использованием электронных документов.
Вместо этого существует целая система законов, приказов и предписаний, которые регулируют взаимоотношения с ним. Перечислим некоторые из них:
закон № 63-ФЗ («Об электронной подписи») регламентирует применение электронной подписи и использование машиночитаемых доверенностей;
закон №149-ФЗ («Об информации, информационных технологиях и о защите информации») вводит само определение электронного документа;
статья 22.1 ТК касается особенностей ведения кадрового учета в электронном виде;
приказы различных ведомств, включая Министерство цифрового развития и архивную службу.
Чтобы безопасно пользоваться возможностями электронного документооборота, важно понимать всю совокупность правовых норм и строго следовать установленным правилам.
Как правильно перейти на электронный документооборот и избежать главных ловушек
Большинство компаний, решившихся на внедрение СЭД и получивших негативный опыт, совершили одну из ошибок.
Неправильная постановка целей
Сначала выбрать инструмент, а потом задаться вопросом, что с его помощью нужно делать.
Прежде чем покупать дорогую систему, нужно четко сформулировать бизнес-задачи — какие процессы требуют автоматизации и какие типы документов будут переведены в цифровой формат.
Будем ли мы использовать ЭДО для обмена документами с контрагентами, контролирующими органами или для оптимизации наших внутренних процессов?
Только после этого можно подобрать оптимальный продукт, иначе велик риск столкнуться с недостатком функций или избыточными возможностями, за которые все равно придется платить.
Пренебрежение обучением персонала
Сотрудники нередко сопротивляются нововведениям, особенно если не понимают, как и почему их надо применять. Они начинают активно избегать использования новых инструментов, находя повод не вносить документы в систему или продолжая вести дела «по-старинке».
Именно поэтому обучение и разъяснительная работа необходимы перед полным переходом на ЭДО. При правильном подходе персонал станет союзником, а не препятствием на пути успешного проекта.
Желание оцифровать все документы
Важно помнить, что далеко не все документы можно заменить электронными аналогами. Некоторые важные документы по закону обязаны храниться только в физическом виде.
К примеру, в кадровом документообороте остаются на бумаге приказы об увольнении, акты о несчастном случае на производстве, документы об ознакомлении с инструкциями по охране труда. Полностью избавиться от бумаги невозможно, и попытки сделать это приведут к юридическим последствиям.
Поэтому, планируя перейти на электронный документооборот, важно точно понимать, какие виды документов возможно перевести из бумаги в цифру, и учитывать реальные ограничения законодательства.
Проблема дублирования бумажных и электронных версий
Параллельное существование бумажных и цифровых копий влечет за собой дополнительные расходы. Необходимость поддерживать две версии одних и тех же документов ведет к затратам на бумагу, принтеры, доставку и администрирование.
Такая практика делает саму суть электронного документооборота бессмысленной.
Игнорирование жизненного цикла электронного документа
Электронные документы живут своей жизнью — рождаются, путешествуют, хранятся и уходят в небытие (говоря проще, уничтожаются). У каждого этапа есть особенности, но еще более важно то, что в один момент времени в пределах организации от десятков до десятков тысяч документов находятся на различных этапах своего «жизненного пути».
Поэтому чтобы внедрение ЭДО было целостным и не развалилось на бессвязные фрагменты процессов, важно четкое понимание, что нужно предусмотреть на каждом этапе.
Все этапы важны
В зависимости от типа электронного документа его жизненный цикл может включать различное количество этапов, к тому же будет варьироваться их значимость и длительность. Скажем, одним документам требуется согласование, а другим — нет, одни отправляются на долговременное хранение, другие остаются только на оперативном.
Поэтому мы остановимся на нескольких наиболее универсальных этапах, свойственных самому широкому спектру электронных документов — от строительных до медицинских.
Создание
Чтобы новый электронный документ успешно и безболезненно для пользователя появился в системе ЭДО, нужно предусмотреть несколько вещей.
Во-первых, обеспечить пользователям простой и интуитивно понятный интерфейс. Конечно, понятность и простота — понятия довольно-таки субъективные. Однако в любом интерфейсе объективную ценность представляет соответствие информационным ожиданиям сотрудников.
Применительно к этапу создания это означает, что вся информация, необходимая для появления документа, должна быть доступна уже на форме создания, в идеале — без переключения между вкладками или окнами. А заполнение полей ― не вызывать лишних вопросов или, по крайней мере, содержать подсказки.
Во-вторых, генерация документа должна осуществляться автоматически по установленным правилам и шаблонам. Это особенно важно для формализованных документов, чьи форматы утверждены ФНС (например, счета-фактуры, УПД, УКД, кроме печатной формы, содержат файлы с расширением XML). А инструменты контроля и проверок должны помогать пользователю не совершать ошибок при ручном вводе данных.
Для многих вендоров именно этап создания документа становится полем экспериментов для внедрения ИИ. Например, уже сейчас используются LLM-инструменты, которые на основании заполненных полей могут предложить пользователю сгенерированный текст документа, например, служебной записки или официального письма. Или проверить исходящий договор на предмет противоречий и рисков.
Следующим шагом, вероятно, станет внедрение полноценных ИИ-агентов уже на этапе создания документа. Такие агенты смогут самостоятельно формировать черновики электронных документов без привлечения пользователя. Живому сотруднику останется лишь удостовериться в корректности созданного документа и подтвердить его отправку.
Захват
Наиболее известный этап жизненного цикла документа, который многим пользователям даже представляется синонимом перехода с бумаги на цифру.
Существуют два наиболее распространенных варианта захвата бумажных документов:
загрузка скана или фотографии документа в СЭД с локального компьютера и ручное заполнение данных;
автоматизированная загрузка с помощью интеграции (из почты, мессенджера, облака) и извлечение информации «с листа» с помощью технологии OCR — распознавания оптических символов.
Инструменты OCR представляют собой вариант специализированного применения компьютерного зрения. Оно сфокусировано на задачах распознавания печатного или рукописного текста на изображениях — информация извлекается из бумажного документа (например, реквизиты, суммы, даты, контактные данные) и может быть использована для автоматического заполнения карточки документа.
Несомненно, качество распознавания улучшается с каждым годом, но 100% точности пока не удалось достичь ни одному продукту, представленному на рынке. Особенно если мы говорим о неформализованных документах, содержащих рукописный текст.
Поэтому без участия живого человека в верификации распознанных данных пока что не обойтись, если мы хотим исключить расхождения в бумажном документе и его электронной версии.
Движение
Этот этап является, пожалуй, самым комплексным в жизненном цикле электронного документа. Он требует учитывать такие нюансы, как формирование маршрутов, использование параллельных и последовательных согласований, возможность вынесения резолюций и внесения замечаний.
Большинство современных СЭД предоставляют все эти возможности, в том числе используя ИИ-инструменты. Но именно здесь как нельзя более уместны слова Германа Грефа: «ИИ — это вишенка на торте. Если торта нет, то вишенку положить некуда».
На текущий момент ни один из существующих ИИ-инструментов не является адекватной заменой описанным и правильно спроектированным бизнес-процессам.
Однако при правильном подходе новые технологии открывают обширные перспективы:
автоматическая маршрутизация документов между сотрудниками и системами на основе их содержания;
предсказание и оптимизация путей обработки документов;
мониторинг и оповещение о задержках или проблемах в процессе.
Поиск и управление правами доступа
Любой пользователь СЭД должен иметь возможность быстро и понятным образом находить в системе то, что ему необходимо для работы — не важно, идет ли речь об электронном документе, электронном образе бумажного документа или, например, о шаблоне.
Традиционно для удобства поиска и отображения документов в СЭД используются реестры, номенклатуры дел, специализированные справочники. Интерфейсы могут настраиваться в виде таблиц, «плиток» или канбан-досок, позволяющих наглядно распределять документы по статусам.
Однако прогресс не стоит на месте, и новые подходы к поиску и отображению документов в СЭД постепенно входят в повседневную практику. К ним относятся семантический поиск документов по информации, содержащейся в его «теле» (в том числе по запросам, сформулированным в свободной форме) и автоматическое индексирование и тегирование.
Также стоит отметить, что для каждого пользователя или группы пользователей должны быть разграничены права доступа. Например, то, что доступно бухгалтерии, не должно быть открыто линейным сотрудникам. Аналогично документы, с которыми работает генеральный директор, не должны видеть рядовые менеджеры.
Правильная настройка прав и матриц доступа должна обеспечивать защиту данных (в том числе персональных) и соответствовать законодательным требованиям.
