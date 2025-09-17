Как открыть бизнес в США: виза, регистрация компании и налоги 

Оформление визы в США: этапы и документы
Типов виз много, но общий порядок получения всегда примерно одинаковый. Весь процесс делится на три ключевых этапа: выбор визы, подача петиции в USCIS (Службу гражданства и иммиграции США) и собеседование в консульстве или посольстве США.
Шаг первый — определяемся с типом визы: это ключевой шаг, так как он напрямую определяет структуру и содержание вашего портфолио. Предпринимателям чаще всего подходят два варианта: L-1A — для руководителей и топ-менеджеров, и O-1A — для специалистов с выдающимися достижениями.
Шаг второй — подаем петицию: обычно в нее входит форма I-129 (официальный бланк для запроса разрешения на работу), квитанция об оплате пошлин и портфолио, демонстрирующее достижения. При L-1A петицию подает сама компания заявителя, а по O-1A — американский работодатель или агент.
Если USCIS удовлетворяет петицию, заявитель получает уведомление об одобрении — форма I-797. После чего можно зарегистрироваться на сайте консульства, заполнить форму DS-160 или форму DS-260, выбрать дату собеседования и узнать список документов, которые следует взять с собой. Обычно при себе нужно иметь:
заграничный паспорт;
письмо-подтверждение записи;
квитанция об оплате консульского сбора;
DS-160 — это онлайн-анкета для визы. После ее заполнения появляется страница с QR-кодом, которую нужно распечатать и взять в консульство;
копия формы I-797;
выжимку из портфолио.
Шаг третий — идем на собеседование: его проводит консульский офицер, который задает вопросы о вашем бизнесе, инвестициях и опыте. Его цель — убедиться, что все в вашей петиции соответствует действительности. Если визу одобряют, в паспорт обычно ставят визовую отметку (стикер).
Но в некоторых случаях, в зависимости от процедур консульства, визу могут оформить без немедленной отметки в паспорте. В таких ситуациях заявителю выдают подтверждение одобрения визы, а сам документ доставляют через курьерскую службу или отдают в консульстве позже.
На собеседование берите только самое важное из портфолио: бизнес-план, ключевые контракты и соглашения, финансовые отчеты, рекомендательные письма и публикации. Эти документы помогут офицеру быстро убедиться в реальности ваших достижений.
Виза L-1A: какие документы нужны руководителю
Если предприниматель владеет компанией в своей стране и открывает ее подразделение в Америке, у него есть возможность перевести в США не только наемных работников, но и себя по визе L-1A. Формально предприниматель оформляется как сотрудник, переведенный для управления американским офисом.
Что должно быть в портфолио для визы L-1A:
1. Сопроводительное письмо: 1–2 страницы с перечислением всех документов из досье для быстрого ознакомления с портфолио.
2. Форма I-129 с приложением L: описывает связь компаний, роль переводимого сотрудника и функции американского подразделения.
3. Подтверждение связей между компаниями: уставные документы, свидетельства о регистрации, бумаги о владении.
4. Подтверждение опыта работы за рубежом: трудовой договор, выписки по зарплате, рекомендательные письма и резюме за год работы в иностранной компании за последние три.
5. Подтверждение деятельности американской компании: детальный бизнес-план на 3–5 лет с доказательствами финансирования.
Виза O-1A: как подтвердить выдающиеся достижения
Если предприниматель получил признание на национальном или международном уровне в бизнесе, науке или искусстве, он может претендовать на визу O‑1A.
Например, основатель IT-стартапа, получивший национальную премию, инвестиции от международного фонда или публикации в профильных СМИ, уже может претендовать на визу O-1A. Главное — документально подтвердить эти достижения.
Что должно быть в портфолио для визы O-1A:
1. Форма I-129 с приложением I: в приложении I подробно описываются ваши личные достижения, профессиональный путь и роль в проекте или бизнесе.
2. Доказательства достижений: нужно соответствовать как минимум трем из восьми официальных критериев. Например, в портфолио можно включить диплом победителя российского бизнес-конкурса, письмо с благодарностью от крупного клиента за успешный проект, а также публикации о вас и вашей компании в известных изданиях.
3. Рекомендательные письма: от признанных независимых экспертов индустрии, подтверждающих ваши достижения и опыт.
Внимательно изучите полный список критериев на официальном сайте USCIS. Соберите как можно больше убедительных подтверждений по каждому критерию, чтобы усилить досье. Офицеры USCIS рассматривают сотни заявок каждый день.
Поэтому структурируйте портфолио так, чтобы ключевые доказательства были видны сразу. При желании можно обратиться к специалисту по визам или иммиграционному юристу, который поможет понять, какие доказательства лучше всего подойдут и как оформить их в презентабельном виде.
Регистрация компании в США: LLC или Corporation
Иностранные предприниматели чаще всего выбирают между двумя организационно-правовыми формами — Corporation (Corp) и Limited Liability Company (LLC).
Для старта чаще выбирают LLC — ее проще открыть, она требует меньше формальностей и отлично подходит для небольших компаний и стартапов. Corp обычно выбирают при более сложных структурах бизнеса или если планируется привлечение инвестиций.
Процесс регистрации LLC включает несколько основных шагов:
1. Выбор имени компании: имя должно быть уникальным, это можно проверить на официальном сайте секретаря штата (Secretary of State). Оно обязательно должно заканчиваться на «LLC» или «L.L.C.».
Заранее проверьте свободен ли аналогичный домен для сайта компании и не зарегистрирована ли похожая торговая марка. Это позволит избежать юридических конфликтов, путаницы с брендингом и проблем с продвижением бизнеса в будущем.
2. Назначение Registered Agent: это юридическое лицо с физическим адресом в штате регистрации, которое получает официальные письма и уведомления от государственных органов. Это может быть как внешняя компания, так и частное лицо, соответствующее требованиям штата.
3. Подача Certificate of Formation: это основной документ, создающий LLC. Он подается в секретариат штата онлайн или по почте и обычно включает: название организации, адрес, сведения о Registered Agent и участников LLC. После подачи вам выдается официальный документ о создании компании.
4. Получение EIN (Employer Identification Number): это налоговый номер компании. Он необходим для открытия банковского счета, найма сотрудников и уплаты налогов. Заявку можно подать онлайн на сайте IRS (Налогового управления США).
Налоги для бизнеса в США: что важно знать предпринимателю
Ключевой принцип налогообложения LLC — сквозное налогообложение (pass-through taxation): это значит, что сама компания не платит налог на прибыль на федеральном уровне. Все доходы и расходы распределяются между владельцами, которые уплачивают налоги по индивидуальным ставкам. От количества владельцев зависит, какие именно формы потребуются для отчетности.
После получения EIN необходимо сосредоточиться на выполнении налоговых обязательств, которые делятся на несколько видов:
Федеральные налоги: если у LLC несколько участников, компания подает Form 1065 — это отчет о доходах и расходах компании за год. Каждый участник получает форму Schedule K-1, где указана его доля прибыли или убытков.
Если в компании один участник, прибыль отражается напрямую в личной декларации 1040-NR.
Штатные налоги: каждый штат требует, чтобы организация подавала Annual Report — это ежегодный отчет с основной информацией о компании: кто участвует, где находится офис, контактные данные. Кроме того, нужно подать декларацию по подоходному налогу штата (State Income Tax Return).
Конкретные формы и сроки зависят от региона, в котором зарегистрирована компания. Кроме того, налоговая нагрузка зависит от конкретного штата: где-то действует подоходный налог, а где-то его нет (например, во Флориде и Техасе).
В некоторых штатах установлены фиксированные ежегодные сборы для LLC, даже если компания не приносит прибыль.
Предварительные налоги (Estimated Taxes): это налоги, которые владельцы бизнеса платят заранее, а не после окончания финансового года. IRS требует делать такие платежи ежеквартально — 15 апреля, 15 июня, 15 сентября и 15 января следующего года. Это касается как федерального налога, так и налога штата, если он есть.
Помимо налога на прибыль, компания может уплачивать:
Payroll taxes — если есть сотрудники, налоги с зарплаты отчисляются в федеральный и штатный бюджеты ежемесячно или ежеквартально;
Sales tax — если компания продает товары или услуги, облагаемые налогом штата; налог собирается с клиентов и перечисляется в бюджет;
Self-employment tax — налог для владельцев LLC, которые получают прибыль напрямую. Он начисляется на их долю дохода и включает взносы в Social Security и Medicare (аналог пенсионного и медицинского страхования).
Четко оформленные документы повышают доверие иммиграционных офицеров и упрощают переговоры с потенциальными партнерами. Это может стать фундаментом для построения прочных отношений, которые в американской бизнес-культуре имеют особую ценность.
В США именно личные знакомства и рекомендации часто открывают двери к новым возможностям и являются ключом к долгосрочному успеху.
