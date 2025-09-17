Как открыть бизнес в США: виза, регистрация компании и налоги 

Оформление визы в США: этапы и документы

Типов виз много, но общий порядок получения всегда примерно одинаковый. Весь процесс делится на три ключевых этапа: выбор визы, подача петиции в USCIS (Службу гражданства и иммиграции США) и собеседование в консульстве или посольстве США.

Шаг первый — определяемся с типом визы: это ключевой шаг, так как он напрямую определяет структуру и содержание вашего портфолио. Предпринимателям чаще всего подходят два варианта: L-1A — для руководителей и топ-менеджеров, и O-1A — для специалистов с выдающимися достижениями.

Шаг второй — подаем петицию: обычно в нее входит форма I-129 (официальный бланк для запроса разрешения на работу), квитанция об оплате пошлин и портфолио, демонстрирующее достижения. При L-1A петицию подает сама компания заявителя, а по O-1A — американский работодатель или агент.

Если USCIS удовлетворяет петицию, заявитель получает уведомление об одобрении — форма I-797. После чего можно зарегистрироваться на сайте консульства, заполнить форму DS-160 или форму DS-260, выбрать дату собеседования и узнать список документов, которые следует взять с собой. Обычно при себе нужно иметь:

заграничный паспорт;

письмо-подтверждение записи;

квитанция об оплате консульского сбора;

DS-160 — это онлайн-анкета для визы. После ее заполнения появляется страница с QR-кодом, которую нужно распечатать и взять в консульство;

копия формы I-797;

выжимку из портфолио.

Шаг третий — идем на собеседование: его проводит консульский офицер, который задает вопросы о вашем бизнесе, инвестициях и опыте. Его цель — убедиться, что все в вашей петиции соответствует действительности. Если визу одобряют, в паспорт обычно ставят визовую отметку (стикер).

Но в некоторых случаях, в зависимости от процедур консульства, визу могут оформить без немедленной отметки в паспорте. В таких ситуациях заявителю выдают подтверждение одобрения визы, а сам документ доставляют через курьерскую службу или отдают в консульстве позже.

На собеседование берите только самое важное из портфолио: бизнес-план, ключевые контракты и соглашения, финансовые отчеты, рекомендательные письма и публикации. Эти документы помогут офицеру быстро убедиться в реальности ваших достижений.