Какие бывают приказы в организации: виды и сроки хранения

Какие виды приказов существуют

Приказ — документ, который регламентирует порядок создания и реализации мероприятий внутри организации в соответствии с основными положениями устава организации. Существует три группы приказов:

По основной деятельности. По личному составу. По административно-хозяйственным вопросам.

Чтобы вы не путались в классификации приказов, сделали таблицу с примерами документов по каждой группе.

Вид приказов Примеры документов По основной деятельности учреждения Приказы о: утверждении Положения об оплате труда;

формировании отдела кадров;

утверждении штата сотрудников;

вакцинации сотрудников;

реорганизации организации и пр. По личному составу Приказы о: приеме на работу;

изменении ФИО сотрудников;

повышении квалификации;

аттестации;

начислении зарплаты;

предоставлении отпуска. По административно-хозяйственным вопросам Приказы о: порядке проведения противопожарных инструктажей;

использовании транспортных средств;

об определении и оборудовании мест для курения.

Перечисленные виды регламентированы в специальном перечне типовых управленческих архивных документов, утв. приказом Росархива № 236 от 20.12.2019 с установленными сроками их сохранения.

Обычно государственные и коммерческие структуры используют одинаковые типы приказов, различаясь лишь полномочиями, формой и спецификой самой организации.