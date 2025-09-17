Учет расчетов с маркетплейсом ОЗОН у продавца, применяющего УСН с объектом «доходы»

Мы открываем для вас доступ к уникальному материалу — целому уроку из нашего флагманского курса «Бухгалтерия маркетплейса». Такие знания доступны только студентам курса.

Перейдем в меню, далее Главное — Настройки — Налоги и отчеты.

Выбираем в разделе слева «УСН» и в правой части раскрываем список «Порядок признания доходов».

Здесь стали доступны два варианта для признания доходов от продаж через комиссионера или маркетплейс:

первый вариант - признание дохода по факту получения оплаты от покупателя комиссионера (рекомендуемый вариант);

второй вариант - признание дохода при поступлении денежных средств от комиссионера, то есть по факту получения денег на расчетный счет от маркетплейса.

Выбираем рекомендуемый первый вариант. Также, 1С рекомендует перепровести все документы с начала года и проверить суммы авансовых платежей по налогу.

Теперь, оформим поступление товара от поставщика в разделе Покупки - Поступление (акты, накладные, УПД).

Создаем документ «Товары, накладные, УПД» , в котором указываем номер документа , дату, выбираем контрагента , договор с видом «С поставщиком» .

Склад можно указать, если ведется учет по складам. Расчеты ведутся на счете 60.01 с контрагентом и счете 60.02 по авансам.

Параметр НДС можно указать любой: не выделять, НДС сверху или НДС в сумме. При УСН Доходы НДС можно вообще не указывать.

В табличной части по кнопке «Добавить» выбираем товар из имеющейся номенклатуры.

Откроем карточку товара.

Наименование товара желательно указывать такое же как в личном кабинете маркетплейса.

Необходимо указать артикул , единицу измерения , а вот параметр процент НДС указывать необязательно, также как и цену продажи, так как один и тот же товар может быть продан по разной цене.

Возвращаемся в документ «Поступление товаров» и указываем в табличной части количество приобретаемого товара и цену за единицу товара, сумма , сумма всего считаются автоматически.

Если указан НДС, сумма НДС тоже будет рассчитана автоматически.

Счет учета 41.01.

Если указан НДС, то желательно указать и счет фактуру. При переключении курсора на «УПД» , номер документа автоматически переносится из графы «Накладная, УПД №» .

Далее нажимаем кнопку «Провести и закрыть».

Сформируем отчет оборотно-сальдовая ведомость по счету 41. 01 в разделе Отчеты - Стандартные отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

В настройках отчета «Период» укажем 4 квартал, группировку по «Номенклатуре» и отбор по товару, который только что был оприходован.

Нажмите кнопку «Сформировать» и в оборотно-сальдовой ведомости увидите по дебету, что на остатке на складе имеется какое-то количество товаров.

Далее отразим передачу товары на реализацию маркетплейсу.

Переходим в раздел Продажи - Маркетплейсы и комиссионеры, где создадим документ «Передача на реализацию».

В документе указываем дату передачи , выбираем контрагента ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ», договор с видом «С комиссионером (агентом) на продажу» .

Остальные параметры в карточке договора можно не заполнять. Но если заполнить сведения на вкладке «Счета расчетов с контрагентом»,то эти счета будут автоматически подтягиваться в документы при выборе данного договора.

Для расчетов с комитентом указан счет 76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами , но можно использовать и счет 62 Расчеты с покупателями и заказчиками , но необходимо учитывать, что маркетплейс не является непосредственным покупателем товара.

Вернемся в документ «Передача на реализацию» и заполним его.

Если ведется учет по складам, то в верхней части документа указываейте склад. Документ без НДС.

Табличную часть на вкладке «Товары» можно заполнить по кнопке «Заполнить», выбрав «Добавить из поступления» или «Заполнить по поступлению».

В этом случае программа покажет документы поступления. При выборе нужного документа, вся номенклатура из этого документа перейдет в документ «Передача на реализацию» и необходимо будет откорректировать количество и цену.

Можно табличную часть заполнить по кнопке «Добавить» и выбрать нужную номенклатуру, количество передаваемого товара и цену, по которой хотим продать товар на маркетплейсе.

Проведем документ по кнопке «Провести» и посмотрим образовавшиеся проводки:

Дебет счета 45.01 Кредит счета 41.01 - передан товар на реализацию. Обратите внимание, что в ячейке сумма отражается себестоимость товара. Цена, которую указали в документе, отражается только в печатных формах, но эти документы обычно не распечатываются, так как у каждого маркетплейса есть своя форма передаточного документа.

Проводим документ по кнопке «Провести и закрыть» и еще раз сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 41.01 с теми же настройками и увидим, что со склада ушло какое-то количество товаров.

Сформируем оборотно-сальдовая ведомость по счету 45.01, выбрав на вкладке Группировка - Контрагенты и номенклатура — Отбор — Контрагенты — ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ».

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость и увидим, что передали товар маркетплейсу ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ».

После получения отчета о реализованных товарах от Озон, необходимо создать документ «Отчет о продажах».

Этот документ можно ввести вручную в разделе «Маркетплейсы и комиссионеры» . По кнопке «Создать» создаем документ «Отчет о продажах (розничные продажи)» .

В документе указываем его номер и дату , выбираем контрагента ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ», договор с видом «С комиссионером (агентом) на продажу» . Счета учета расчетов подтягиваются автоматически.

Заполнить табличную часть документа можно по кнопке «Заполнить по реализации».

Программа нам покажет все документы по передаче на реализацию по выбранному контрагенту и при выборе нужного документа «Передача на реализацию» вся номенклатура будет перенесена в табличную часть.

На вкладке «Возвраты» табличную часть можно заполнить только по кнопке «Добавить» .

И есть другой способ - в личном кабинете Озон нужно скачать в формате Excel «Отчет о реализации» и загрузить его в программу 1С.

Нажимаем на кнопку OZON - «Загрузить отчеты о продажах, выкупах и компенсациях (из файла)».

В появившемся окне загрузки добавляем файл отчета о реализации.

Видим, что сумма продаж и сумма возвратов указана в соответствии с отчетом. Внизу есть параметр «Строки в документах», который можно выбрать в двух вариантах:

Детально как в файле: каждая проданная или же возвращенная единица будет отражаться в отдельной строке; Сворачивать продажи одинаковых товаров в одну строку: один товар это одна строка в документе.

Выбираем второй вариант и нажимаем «Загрузить».

При загрузке может появиться окно сопоставления номенклатуры. Если мы увидим, что какой-то товар не сопоставлен, например, данные в файле не совпадают с данными в справочнике номенклатуры в 1С, то можно либо выбрать товар из номенклатуры 1С вручную, либо создать новую номенклатуру по данным контрагента.

Если все данные сопоставлены, нажимаем «Готово».

В журнале «Маркетплейсы и комиссионеры» появился непроведенный документ «Отчет о продажах (розничные продажи)».

Откроем этот документ.

В документ подтянулась дата, контрагент «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ», договор с видом «С комиссионером (агентом) на продажу», счета учета расчетов.

Документ без НДС. В табличной части товары тоже загрузились из файла.

Откроем файл «Отчета о реализации товаров».

В отчете по разделу «Реализовано» доходом, то есть выручкой от продаж, является сумма столбцов 5 «Реализовано на сумму» и 6 «Выплаты по механикам лояльности партнеров». Из этой суммы вычитается сумма из раздела «Возвращено клиентам» (сумма столбца 13 «Возвращено на сумма» и столбца 14 «Выплаты по механикам лояльности партнеров»).

Вернемся обратно в документ.

В соответствии с отчетом загрузились данные в табличной части на вкладку «Товары» и вкладку «Возвраты».

На вкладке «Товары» загружены проданные товары: наименование, количество товара, цена за единицу. Так как при загрузке отчета, выбрали показывать продажи свернуто, то указан товар и количество проданного товара.

Проставляем:

счет учета 45.01 Товары отгруженные ;

счет доходов 90.01.1 Выручка по деятельности с основной системой налогообложения (для нас основная система - это УСН 6%).

Можно указать номенклатурную группу, например, реализация товаров и счет расходов 90.02.1 (себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения).

Вкладка «Возвраты» заполняется только тогда, когда произошел возврат товара, который отражен в отчете. Здесь также указывается номенклатура, количество возвращенного товара, стоимость возвращенного товара и счета учета, аналогичные, как и на вкладке «Товары» правее в столбике.

В графе «Документ реализации» необходимо выбрать тот документ, в котором фактически был реализован возвращенный товар либо оставить текущий документ. Это значит, что и продажа и возврат отражены в одном отчете в том же периоде.

Это необходимо для определения себестоимости. Можно себестоимость указать в соседней графе, которая так и называется Себестоимость.Обычно себестоимость нужно указать, если у вас не проведены документы поступления.

Если вы не знаете, когда был продан возвращенный товар, то нужно выбрать параметр <...> и тогда программа сама подберет документ реализации, в котором произошел возврат.

Проводим документ и можно посмотреть получившиеся проводки.

Первые проводки идут с минусом, так как были возвраты:

Дебет счета 90.02.1 Кредит счета 45.01 - сторнирование себестоимости возвращаемого товара;

Дебет счета 76.09 Кредит счета 90.01.1 - сторно реализация возвращенного товара.

Дальше идут проводки с положительной суммой:

Дебет счета 90.02.1 Кредит счета 45.01 - списана себестоимость проданного товара;

Дебет счета 76.09 Кредит счета 90.01.1 - отражена реализация и задолженность перед нами Озона за реализованный товар.

Следующая вкладка «Книга учета доходов и расходов. Раздел 1».

Она появилась, потому что в разделе Главное - Налоги и отчеты был выбран способ учета доходов: По факту получения комиссионером оплаты от покупателя. Это значит, что все товары, указанные в отчете, уже оплачены покупателем и наличие этой вкладки в проводках означает, что данный документ участвует в налоговом учете по УСН. Эта сумма отражена в доходах.

Можем ее увидеть также и в файле отчета в Excel.

И эта же сумма указывается в «Отчете комиссионера» в 1С свернуто, то есть товары минус возвраты.

На третьей вкладке «Возвраты товаров» отражается, соответственно, возврат товара.

Сформирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 45.01 по контрагенту ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ». Обороты по кредиту показывают, что часть товара была реализована, а часть товара еще осталась на складе у маркетплейса.

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.09 с группировкой по контрагентам, договорам, документам расчетов с контрагентом, с отбором по контрагенту ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ». Видим, что за ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» числится задолженность за проданный товар.

Озон может компенсировать за прошедший, например, месяц списание брака, недостачи, потери по претензиям или компенсации. Документ, который присылает Озон в этом случае называется «Отчет о компенсациях». Посмотрим этот отчет.

В отчете указаны тип компенсации (в данном отчете это Начисление по спору), наименование товара и другие его идентификационные признаки, в том числе артикул, количество, действительная стоимость товара (продажная стоимость). Итого к начислению это сумма компенсации.

Этот документ можно провести вручную в программе 1С в разделе «Маркетплейсы и комиссионеры», создав документ «Отчет о списании». В «Отчете о списании» указываем номер документа, его дату, контрагент ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» и договор с видом «С комиссионером (агентом) на продажу». Счет расчетов указываем 76.09, потому что это компенсация, а не продажа. И необходимо еще указать статью прочих доходов и расходов, например, списание товаров у комиссионера. По кнопке «Добавить» либо по кнопке «Подбор» необходимо добавить компенсируемый товар и указать номенклатуру, количество, счет учета и сумму компенсации.

Но, так как этот отчет есть у вас в экселе, его можно просто загрузить в 1С.

В журнале «Маркетплейсы и комиссионеры» нажимаем на вкладку Ozon - Загрузить отчеты о продажах, выкупах и компенсациях и добавляем «Отчет о компенсации».

Иногда бывает необходимо сопоставить товар.

Укажите сворачивать продажи одинаковых товаров в одну строку или нет.

Загружаем отчет и видим, что журнале документов появился непроведенный документ «Отчет о списании».

Откроем загруженный документ и увидим, что подтянулся номер документа, его дата, договор с видом «С комиссионером (агентом) на продажу».

Указываем статью прочих доходов и расходов Списание товаров у комиссионеров (можно использовать свое наименование).

В табличной части заполнились даты по компенсируемому товару, его наименование, количество, счет учета 45. 01 и сумма компенсации такая же, как была указана в файле.



Проводим документ и смотрим проводки:

Дебет счета 91.02 Кредит счета 45.01 - списание себестоимости товара;

Дебет счета 76.09 Кредит счета 91.01 - начислена компенсация по претензии.

Так как данная операция не содержит счет 41, то товар на склад не возвращается, а считается списанным.

Сформируем снова оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.09 по контрагенту ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» и увидим, что за ними уже образовалось две задолженности: за реализованный товар и по компенсации.

Перейдем к отражению расходных документов, которые Озон выкладывает в личном кабинете либо присылает через ЭДО.

Первое, это УПД на агентское вознаграждение, которое Озон выставляет на сумму своей комиссии за продажу товара.

Документ относится к расходным и стоимость этих услуг Озон вычитает из стоимости реализованного на площадке товара, а потом перечисляет на расчетный счет продавца сумму за товар, уменьшенную на сумму своей комиссии.

Есть второй документ на прочие услуги. Это такие услуги как генерация видеообложки, гибкий график выплат и другие услуги.

Еще есть «Отчет об исполнении поручений», он еще называется «Отчет о перевыставлении».

Этот отчет содержит информацию об услугах, которые нам оказывают третьи лица, а Озон является агентом. Это, обычно, услуги последней мили или услуги эквайринга.

Все данные документы проводятся в 1С практически одинаково в разделе «Маркетплейсы и комиссионеры» как документы «Поступление услуг».

Также, эти документы можно провести в разделе Покупки - Поступление (акты, накладные,УПД).

Откроем в этом разделе документ «Поступление услуг» на комиссию.

В нем указан номер и дата УПД, контрагент и договор. Это все тот же самый договор с видом «С комиссионером (агентом) на продажу», по которому проводили и отчеты о реализации тоже.

Счета расчетов: 60.01, 60.02, так как это расчеты по комиссии. НДС можно указать как НДС в сумме, а можно НДС не указывать.

В графе «Номенклатура» можно указать «Вознаграждение маркетплейса» либо так как указано в документе.

Указываем сумму по документу, НДС (так как его выделили) и счет учета 44.01.

Статья затрат - Услуги комиссионеров.

Подразделение указывать необязательно.

Проведем документ и посмотрим проводки.

Дебет счета 44.01 Кредит счета 60.01 - отразили комиссию маркетплейса

Дебет счета 60.01 Кредит счета 76.09 - произведен зачет аванса в сумме комиссии Озона в счет его задолженности за реализованный товар, то есть отражено удержание Озоном своей комиссии из стоимости реализованного товара.

В программе 1С есть документ «Корректировка долга», который находится в разделе «Продажи» и в разделе «Покупки». Документ обычно используется для взаимозачета.

Если вы хотите произвести взаимозачет, то его можно сделать документом «Корректировка долга». Тогда при заполнении документа и дебитором, и кредитором указываем ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ».

Следующий документ, который мы рассмотрим, это документ, которым отражаются прочие услуги.

Если, вы не хотите, чтобы формировался взаимозачет по документу «Поступление услуг», то необходимо перейти по ссылке в строке «Расчеты» и указать способ зачета аванса «Не зачитывать».

Документ формирует такие же проводки как и предыдущий.

И третий документ - Отчет Агента по третьим лицам. Это перевыставленные услуги. Также указывается номер и дата документа, контрагент, договор (тот же самый, С комиссионером (агентом) на продажу).





Документ формирует такие же две проводки:

Дебет счета 44.01 Кредит счета 60.01 ,

Дебет счета 60.01 Кредит счета 76.09.

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.09 по контрагенту ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ».

Обороты по кредиту - это взаимозачеты, которые мы отразили.

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60. По этому счету происходит учет услуг Озона и вознаграждения. И мы видим, что за вознаграждение и за другие услуги мы уже ничего не должны, так как произвели взаимозачет.

Все основные документы мы отразили и теперь перейдем к получению денежных средств от маркетплейса Озон.

Озон перечисляет деньги в соответствии с выбранным графиком.

Чтобы провести поступление оплаты, мы перейдем в раздел Банк и касса - Банковские выписки и создадим здесь документ поступления.

Заполним документ: указываем дату, выбираем контрагента ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ», можно поставить номер и дату документа, договор (опять тот же самый, с видом «С комиссионером (агентом) на продажу»), сумму, счет расчетов 76.09.

Проведем документ и посмотрим проводки. Отразилась только оплата от маркетплейса озон и больше ничего: Дебет счета 51 Кредит счета 76.09.

Здесь нет никаких вторых вкладок, потому что параметр для признание дохода от продаж через комиссионера был выбран - «По факту получения комиссионером оплаты от покупателя». Поэтому по документу поступления на расчетный счет в «Книге учета доходов и расходов» доход отражаться не будет, так как уже проведен «Отчет о продажах» и по «Отчету о продажах» уже включена вся сумма в доход.

Необходимо очень внимательно проводить документы, соблюдая хронологическую последовательность, так как, например, если сумма по документу поступления на расчетный счет превысит задолженность, то часть суммы будет отнесена как аванс в «Книгу учета доходов и расходов».

Все документы проведены и можно посмотреть налоговый учет. Для этого нужно провести закрытие периода: Операции - Закрытие месяца

Выбрать период и провести закрытие месяца.

У организация и ИП на упрощенной системе налогообложения «Книга учета доходов и расходов» это основной документ, в котором отражаются данные налогового учета. Обязанность вести «Книгу учета доходов и расходов» установлена статьей 346.24 НК РФ. После закрытия месяца, сформируем «Книгу учета доходов и расходов».

Для этого перейдем в раздел Отчеты - УСН - Книга учета доходов и расходов.

Выбираем период, за который нужно сформировать КУДиР и нажимаем «Сформировать».

Переходим в «Раздел 1. Доходы и расходы». Так как у нас объект налогообложения доходы, то смотрим, графу 4 «Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы», в которой отразилась стоимость реализованного товара за вычетом возвращенного товара по Отчету о реализации. То есть вся сумма по документу «Отчет о розничных продажах» отразилась в «Книге учета доходов и расходов».

В отчете о реализации это сумма «Итого реализовано» вычетом возвратов и плюс выплаты по механикам лояльности партнеров.

Налоговая база при УСН Доходы складывается из сумм граф 5 «Реализовано на сумму» и 6 «Выплаты по механикам лояльности партнеров» за вычетом возвратовиз графы 13 «Возвращено на сумму» и графы 14 «Выплаты по механикам лояльности».

Баллы за скидки, которые указаны в графе 7 и в графе 15, Озон начисляет, когда он предоставляет скидку покупателю как бы за свой счет и по своему усмотрению. В этом случае 1 балл = 1 рублю и начисленные за месяц баллы засчитываются в счет оплаты 99% стоимости вознаграждения и некоторых других услуг Озона. Если же количество этих баллов превышает стоимость вознаграждения и услуг (99%), тогда Озон выставляет «Акт о премии за расчеты баллами».

Сумма по такому акту она будет являться доходом в целях УСН только после поступления оплаты на расчетный счет от ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ», так как в этом случае расчеты происходят между юридическими лицами.

И сумму должен перечислить именно ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ». Поэтому, рекомендуется всегда отслеживать все расчеты с Озон по аналитическому отчету о взаиморасчетах.