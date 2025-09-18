Где получить УПНО при оплате техосмотра юрлицом

С 1 сентября 2025 года при проведении техосмотра оператор обязан проверить факт уплаты госпошлины за внесение данных диагностической карты в ЕАИСТО. Для этого заявитель должен предоставить УПНО — уникальный присваиваемый номер операции по оплате.
Разберёмся, что это за код, зачем он нужен и где его взять бухгалтеру юридического лица.
Что такое УПНО
УПНО (уникальный присваиваемый номер операции) — это 32-значный цифровой код, который используют при проведении электронных расчётов, в частности формируется при оплате госпошлины. В нём шифруют банковский код участника платёжной системы, номер подразделения банка, принявшего распоряжение о переводе, дату приёма к исполнению распоряжения, а также уникальный номер платежа по порядку за текущий банковский день.
УПНО подтверждает, что деньги дошли до бюджета, и используется для сверки платежа в системе МВД и ЕАИСТО.
⚠️ Не путайте УПНО с УИН:
УИН (обычно 20–25 знаков) указывает назначение платежа;
УПНО (32 знака) — идентификатор самой операции оплаты.
На пункте техосмотра оператор попросит именно УПНО и дату платежа.
УПНО — это уникальный присваиваемый номер операции, который используют при проведении электронных расчётов. office.ru Номер состоит из 32 символов, в нём шифруют банковский код участника платёжной системы, номер подразделения банка, принявшего распоряжение о переводе, дату приёма к исполнению распоряжения, а также уникальный номер платежа по порядку за текущий банковский день. office.ru
Кто платит госпошлину
Согласно новым правилам, пошлину оплачивает владелец транспортного средства. Для компаний это значит, что оплачивать нужно от имени юрлица. Размер госпошлины — 500 рублей.
Реквизиты для оплаты можно получить:
у оператора техосмотра,
в территориальном подразделении МВД.
Именно по этим реквизитам бухгалтер делает платёж с расчётного счёта.
Где взять УПНО после оплаты
При оплате юрлицом банк не формирует УПНО автоматически в платёжном поручении. Чтобы получить код, нужно:
Обратиться в банк. Чаще всего УПНО можно запросить через поддержку или у персонального менеджера. В ряде сервисов (например, Сбербизнес) номер доступен в деталях операции.
Сделать запрос в казначейство. Если банк не показывает УПНО, можно запросить подтверждение платежа с этим кодом.
Уточнить порядок в подразделении МВД. Иногда именно там помогут подтвердить факт оплаты и назвать УПНО.
Мнение эксперта
Оксана Сутормина, эксперт:
Особенности получения УПНО для юридических лиц:
При оплате госпошлины юрлицом через платёжное поручение банк не присваивает УПНО автоматически, как это происходит у физлиц.
У физлиц УПНО формируется банком в момент перевода и указывается в чеке.
Для получения УПНО юрлицу необходимо:
Обратиться в банк, через который осуществляется платёж, для уточнения возможности получения УПНО.
Запросить информацию в подразделении ГИБДД/МВД, куда направляется платеж.
При необходимости сделать запрос в казначейство или получить отдельное подтверждение платежа с УПНО.
Важно: оператор техосмотра требует именно 32-значный код УПНО, поэтому порядок получения нужно уточнять заранее.
Например, через чат приложения Сбербизнес можно узнать УПНО платёжки на госпошлину — именно этот номер и нужен для ТО.
Ответ опубликован в форуме «Клерка».
Что нужно принести на техосмотр
УПНО (32 цифры);
дату платежа;
при необходимости — чек или выписку.
Без корректного УПНО оператор ТО не сможет внести оплату в ЕАИСТО и оформить диагностическую карту.
Типичные ошибки
Путают УПНО и УИН. Для ТО нужен именно УПНО.
Оплачивают госпошлину без уточнения реквизитов. Лучше брать их у оператора ТО или в подразделении МВД.
Приносят только платёжку без кода УПНО.
Итог
Для юрлиц порядок такой:
Оплатить госпошлину по реквизитам МВД/оператора ТО.
Запросить УПНО в банке или через казначейство.
Передать УПНО и дату платежа оператору техосмотра.
Нормативная база
Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. 2025 года).
Федеральный закон от 31.07.1998 № 149-ФЗ «О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации» — нормы о госпошлине.
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) — статья 333.33 (размер госпошлины).
Приказ МВД России от 15.07.2025 № 511 — об утверждении порядка подтверждения уплаты госпошлины при проведении технического осмотра (вступил в силу 01.09.2025).
Начать дискуссию