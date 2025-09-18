Где получить УПНО при оплате техосмотра юрлицом

Что такое УПНО

УПНО (уникальный присваиваемый номер операции) — это 32-значный цифровой код, который используют при проведении электронных расчётов, в частности формируется при оплате госпошлины. В нём шифруют банковский код участника платёжной системы, номер подразделения банка, принявшего распоряжение о переводе, дату приёма к исполнению распоряжения, а также уникальный номер платежа по порядку за текущий банковский день.

УПНО подтверждает, что деньги дошли до бюджета, и используется для сверки платежа в системе МВД и ЕАИСТО.

⚠️ Не путайте УПНО с УИН:

УИН (обычно 20–25 знаков) указывает назначение платежа;

УПНО (32 знака) — идентификатор самой операции оплаты.

На пункте техосмотра оператор попросит именно УПНО и дату платежа.

