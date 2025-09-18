Почти 90% студентов использует ИИ: что ждет образование в будущем

В феврале 2025 года Ассоциация организаторов студенческих олимпиад России провела онлайн-опрос, результат которого показал: из 1041 опрошенных 85% использует ИИ-сервисы в учебе или повседневной жизни. Чаще всего студенты применяют нейросети для поиска информации (77%), написания учебных работ (43%), генерации изображений (36%) и создания презентаций (24%).

Эти цифры стоит рассматривать скорее как «оценку снизу». Во-первых, темпы роста аудитории ИИ-сервисов продолжают оставаться высокими. Крупные технологические компании постоянно регистрируют прирост пользователей, причем прирост этот прогрессивный.

Можно сделать вывод, что данные опросов на момент подведения результатов устаревают. И все итоговые цифры должны быть выше.

Во-вторых, ИИ сегодня воспринимается как нечто не до конца законное. Многие студенты не готовы открыто признаться в том, что прибегают к помощи нейросетей, опасаясь негативной реакции преподавателей вплоть до штрафов и отказа принимать работу.

Таким образом, можно говорить, что большинство студентов в России использует ИИ для тех или иных задач. И для университетов это ставит новые вопросы — от регулирования и этики до пересмотра методов контроля знаний.