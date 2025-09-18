Почти 90% студентов использует ИИ: что ждет образование в будущем

В феврале 2025 года Ассоциация организаторов студенческих олимпиад России провела онлайн-опрос, результат которого показал: из 1041 опрошенных 85% использует ИИ-сервисы в учебе или повседневной жизни. Чаще всего студенты применяют нейросети для поиска информации (77%), написания учебных работ (43%), генерации изображений (36%) и создания презентаций (24%).
Эти цифры стоит рассматривать скорее как «оценку снизу». Во-первых, темпы роста аудитории ИИ-сервисов продолжают оставаться высокими. Крупные технологические компании постоянно регистрируют прирост пользователей, причем прирост этот прогрессивный.
Можно сделать вывод, что данные опросов на момент подведения результатов устаревают. И все итоговые цифры должны быть выше.
Во-вторых, ИИ сегодня воспринимается как нечто не до конца законное. Многие студенты не готовы открыто признаться в том, что прибегают к помощи нейросетей, опасаясь негативной реакции преподавателей вплоть до штрафов и отказа принимать работу.
Таким образом, можно говорить, что большинство студентов в России использует ИИ для тех или иных задач. И для университетов это ставит новые вопросы — от регулирования и этики до пересмотра методов контроля знаний.
Зачем студентам искусственный интеллект
В первую очередь, конечно, к искусственному интеллекту обращаются, чтобы быстро написать курсовую, диплом или решить задачи. Пожалуй, самым востребованным ИИ среди студентов во всем мире сегодня является ChatGPT, но последующие позиции топа в разных странах разные.
Так, СМИ пишут, что в России популярностью пользуется «Яндекс GPT», в Китае — DeepSeek, в США набирает обороты Grok.
Российские студенты для написания курсовых и выполнения домашних заданий активно используют узкоспециализированные ИИ-сервисы вроде «Кампуса», Deeplom Bot, AIWriteArt и не только. Они помогают создавать академические тексты и изображения.
Конечно, молодые люди используют искусственный интеллект не только для учебы, но и в повседневной жизни. Сфера применения нейросетей выходит далеко за рамки подготовки домашних заданий или написания курсовых и дипломных работ. Студенты обращаются к чат-ботам и для поиска информации, и даже за бытовыми советами — в тех ситуациях, где мы обычно использовали Google.
Но при работе с ИИ есть проблема — речь про восприятие полученной информации. Молодое поколение склонно безоговорочно доверять сгенерированным ответам, воспринимая их не просто как вспомогательный материал, а как источник знаний.
Не стоит забывать, что сегодня искусственный интеллект склонен ошибаться, так как его задача — ответить на запрос пользователя. Алгоритм может дать сбой и придумать несуществующие факты, как, например, известный в сети «рецепт свиных крылышек».
Случаи, когда ИИ выдумывает неточные или вовсе ошибочные факты, хорошо известны. И редко когда студент станет проводить дотошный фактчекинг полученной информации. Дело не только в молодости, люди в принципе склонны принимать удобный ответ «как есть», что повышает риск ошибок и недостоверных интерпретаций в учебных и научных работах».
Как студенты могут применять ИИ
ИИ хорошо работают с текстами: исправляют орфографические и грамматические ошибки, где-то могут подправить лексику или скорректировать стилистику. Конечно, поддерживать узнаваемый авторский стиль алгоритмам не под силу, но кто знает, что будет через пару лет?
Заметные успехи искусственный интеллект демонстрирует в области точных наук. При решении математических задач, в том числе олимпиадного уровня, некоторые модели показывают хорошие результаты. Что касается программирования, то специальные сервисы позволяют генерировать рабочий код и использовать его для создания прототипов или MVP.
Но для полноценной разработки ПО все же требуется человеческая экспертиза: без понимания архитектуры и среды разработки студент вряд ли сможет написать сложную программу только с помощью ИИ.
Изучение иностранных языков с помощью нейросетей выглядит противоречиво. Попытки заменить живого преподавателя на искусственный интеллект приводят к снижению качества обучения и недовольству пользователей, как показал опыт Duolingo. Но отдельные функции (например, объяснение грамматики или диалоговая практика) вполне по силам алгоритму.
В естественнонаучных дисциплинах ИИ используется для разъяснения сложных формулировок, что делает его потенциально ценным инструментом для студентов. Однако вопрос, можно ли с помощью подобных технологий качественно подготовиться к экзамену, пока остается открытым. Нужны масштабные исследования, которые бы сопоставили результаты групп студентов, готовившихся с ИИ и без него.
Что думают о генерации преподаватели
Отношение преподавателей к использованию ИИ в студенческих работах — неоднозначное, спектр их реакций широк: кто-то пытается уличить и наказать, другие относятся более лояльно. В разных странах действуют разные формы регулирования — от частичных ограничений до мягких правил.
Однако полный запрет нигде не применяется. Это свидетельствует о том, что академическая среда не отвергает ИИ как инструмент, а скорее пытается найти баланс.
Что касается российских вузов, то правила использования ИИ в каждом заведении свои. Наиболее строго к генерациям относятся в Высшей школе менеджмента СПбГУ — там для ряда специальностей ввели полный запрет на использование алгоритмов искусственного интеллекта.
Вместе с тем другие университеты и вузы, напротив, стараются встроить новые технологии в образовательный процесс. Некоторые таким способом хотят повысить привлекательность в глазах абитуриентов, привлекая их внимание современными инструментами. Среди максимально лояльных к применению ИИ учебных заведений — Московский городской педагогический университет и Высшая школа экономики.
Сейчас преподаватели выступают скорее в роли «догоняющих». Студенты осваивают новые технологии быстрее, тогда как педагоги вынуждены адаптироваться к уже сложившейся ситуации.
При этом далеко не все могут отличить настоящий ответ студента от сгенерированного. Да, есть некоторые факторы, по которым можно допустить присутствие ИИ, но каждый день алгоритмы становятся все умнее.
Стоит сказать, что среди преподавателей есть такие, кто строго не приемлет использование нейросетей — в научной среде их называют «AI-веганами». Они сознательно отказываются от применения искусственного интеллекта, но это скорее проявление принципиальности и характера, чем профессиональной позиции.
Для какой работы преподаватели могут применять ИИ
Прежде всего речь идет о рутинных задачах: подготовка отчетности, формирование сложных таблиц и формул. Современные модели позволяют быстро генерировать рабочие формулы для Exсel, а это существенно экономит время по сравнению с ручной работой. Несколько уточняющих итераций — и формулу можно применять.
ИИ помогут в составлении служебных записок и других документов. В исследовательской среде генеративные модели успешно применяются для подготовки заявок на гранты.
Но есть важный нюанс: не все грантодатели допускают использование искусственного интеллекта, даже если это ускоряет работу и повышает ее эффективность.
В принципе, потенциал применения ИИ в академической среде высок. Но это требует выработки прозрачных правил и этических норм, особенно когда речь заходит о документах, связанных с финансированием научных проектов.
Доверять = рисковать
Есть мнение, что ИИ — это новый калькулятор. Но сравнивать два этих инструмента не совсем корректно. У калькулятора предельно жесткая логика: если заданы правильные исходные данные, результат вычислений будет безошибочен.
В случае с генеративными ИИ дело обстоит иначе — они работают по другому принципу. Основная задача искусственного интеллекта — создавать связный и правдоподобный текст, а не гарантировать достоверность информации. Корректный ответ здесь — скорее побочный эффект, а не целевая функция.
Именно поэтому возникает феномен «галлюцинаций», когда модель уверенно формулирует недостоверные сведения или искажает их. Сегодня ответам алгоритмов ИИ доверять на 100% нельзя, даже если ответы выглядят очень убедительно.
Есть и другие риски, связанные со злоупотреблением технологией. Проблема в том, что искусственный интеллект упрощает процесс обучения, снимая необходимость искать и изучать информацию самостоятельно — он буквально «срезает углы» и предлагает готовые решения.
В результате студенты могут оказаться менее подготовленными к сложным задачам за пределами учебного процесса. Их когнитивные способности формируются слабее, чем у тех, кто самостоятельно преодолевал интеллектуальные трудности.
Здесь уместна аналогия со школьным образовательным процессом. Многие ученики не понимают, зачем им зубрить тригонометрию и алгебру с ее логарифмами, ведь в жизни им эти знания вряд ли пригодятся. Однако ценность уроков заключается не столько в знаниях как таковых, сколько в «тренировке мозга».
Решение сложных задач формирует новые нейронные связи, развивает способность концентрироваться и справляться с интеллектуальными вызовами. Это можно сравнить с фитнесом: упражнения нужны не ради самих движений, а ради развития силы и выносливости, которые затем используются в повседневной жизни.
Поэтому с этой точки зрения общество рискует получить специалистов, чей мыслительный аппарат менее устойчив и менее натренирован на решение самостоятельных задач.
Это может противоречить ожиданиям родителей, работодателей и самого академического сообщества, которые рассчитывают, что образование не только дает знания, но и развивает фундаментальные навыки мышления.
Можно ли как-то контролировать использование ИИ
Вопрос использования генеративного искусственного интеллекта в работах студентов остается дискуссионным. Одним из инструментов контроля сегодня выступают так называемые ИИ-детекторы. Однако их эффективность снижается по мере совершенствования алгоритмов.
Современные генеративные модели уже научились устранять многие «детские болезни». Результаты работы ИИ все труднее отличить от текста, написанного человеком. В ближайшие годы детекторы в их нынешнем виде могут потерять практическую ценность. Сегодня заявления проверяющей системы о том, что «текст сгенерирован ИИ», становятся все менее надежными.
Проблема качества детекторов на сегодняшний день относится к нерешенным. Есть случаи, когда детекторы демонстрируют высокие результаты на тестовых выборках, но в реальности работают заметно хуже.
Курьезный пример, ставший популярным в сети — проверка отрывка поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», который алгоритм уверенно «записал» в сгенерированные нейросетью. Такие ошибки указывают на фундаментальные ограничения технологии.
Перспективы и будущее ИИ для образования
Роль искусственного интеллекта в сфере образования через 5 или 10 лет — предмет активных дискуссий. В ближайшие годы университетская система окажется под серьезным давлением технологий. Причина в том, что значительная часть образовательного процесса строится вокруг оценки качества обучения: экзаменов, тестов и прочих форм контроля знаний. Сегодня эти методы стремительно устаревают.
Интересно наблюдать и за ролью преподавателя — как она изменится с появлением более совершенных моделей? Станет ли функция преподавателя исключительно модераторской? Пока что такой прогноз кажется маловероятным.
Тем не менее, трансформации будут происходить, а какие именно — предсказать невозможно. Очевидно лишь то, что те институты, которые первыми найдут эффективную модель интеграции ИИ в образовательный процесс, получат стратегическое преимущество.
