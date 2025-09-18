ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
Как создать печатную форму в 1С 8.3 с нуля

Довольно часто компании используют шаблоны документов, которые отсутствуют в списке типовых печатных форм системы 1С:Бухгалтерия 3.0. Создать новую печатную форму можно через конфигуратор системы 1С, а также с помощью внешней обработки, но для этого нужно иметь знания программиста.

Автор

В статье мы рассмотрим, как самостоятельно сделать простую печатную форму своими силами, не привлекая разработчика.

Создание макетов печатных форм

В 1С: Бухгалтерия 3.0 есть возможность создать новую печатную форму в пользовательском режиме.

Для примера создадим простую печатную форму «Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение» для документа «Перемещение товаров».

Пример печатной формы «Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение»

Откроем список «Макеты печатных форм», которые расположены в разделе «Администрирование», подраздел «Настройки программы — Печатные формы, отчеты и обработки».

Список «Макеты печатных форм» в 1С
Скриншот страницы «Печатные формы, отчеты и обработки» в 1С

В данном списке отображаются типовые печатные формы для документов и справочников, которые есть в системе.

Список типовых печатных форм в 1С

Перейдем к созданию макета печатной формы. Для этого выделим объект (документ «Перемещение товаров») и нажмем команду «Создать».

Скриншот создания макета табличного документа в 1С

Можно создать: 

  • макет табличного документа (стандартный формат);

  • макет Office Open XML (через текстовый редактор). 

Также можно создать новую печатную форму с помощью копирования типовой формы.

Создание макета табличного документа

Для макета нужно ввести наименование. По умолчанию программа устанавливает «Новая печатная форма». Нажать «ОК». Макет автоматически сохраняется в списке.

Страница создания макета табличного документа в 1С

После этого откроется конструктор для создания печатных форм «Редактирования табличного документа».

В открытом окне:

  • вверху слева находится окно самого макета;

  • снизу — можно написать текст для выбранной ячейки;

  • вверху справа — список доступных полей документа для создания макета;

  • снизу — список операторов и функций для создания формул.

Конструктор для создания печатных форм «Редактирования табличного документа» в 1С

ВАЖНО! Конструктором можно создать только новую печатную форму, внести существенные изменения в первоначальную форму не получится, их можно сделать только через конфигуратор системы.

При создании новой формы переносим в макет необходимые реквизиты (из правого окна) и указываем текстом нужную информацию.

При создании макета кнопками редактирования командной панели можно менять цвет в ячейках, цвет текста, менять размер шрифта, объединять либо разъединять ячейки и так далее.

Создание шапки документа

1. Справа внесем текстом название формы МХ-1.

2. Построчно укажем организацию хранителя (получателя) и поклажедателя (наша организация).

Выделяем нижнюю границу, под ней более мелким шрифтом указываем, что это за организация и добавляем реквизиты над границей для автоматического заполнения данных в печатную форму:

  • выбираем в реквизитах поле «Получатель», разворачиваем его и ищем реквизит «Наименование». Встаем на реквизит и переносим его в макет, зажав левой клавишей мыши. В макете реквизит указан в квадратных скобках;

  • добавляем второй реквизит «Организация.Полное наименование».

Создание документа МХ-1 в 1С

3. Добавим коды.

Для этого создадим табличку, текстом укажем вручную информацию и перенесем в макет нужные реквизиты. В примере это реквизит ОКПО в поле Организации.

4. Далее текстом укажем название документа, а также добавим номер и дату документа.

Номер и дату документа оформим в виде таблицы. В первой строке текстом заполняем наименование столбцов таблицы, которые будут отображаться на форме. Во второй строке добавляем реквизиты Номер и Дата.

Чтобы строки автоматически переносились в ячейке, с помощью правой кнопки мыши перейдем в ячейке на «Свойства — Размещение» и выбираем «Переносить». Оформляем границы таблицы.

Оформление таблицы МХ-1 в 1С

В процессе создания макета можно сделать предварительный просмотр печатной формы по кнопке «Образец печатной формы» и если нужно, внести корректировки в макет. 

Предпросмотр страницы макета документа в 1С

Смотрим, что получилось по уже внесенным в макет данным. 

Скриншот страницы с внесенными данными в документ МХ-1 в 1С

Создание табличной части

1. В шапке таблицы текстом указываем заголовки для вывода их в печатную форму.

2. В строке таблицы указываем реквизиты из поля «Товар».

Столбец

Реквизит

№ п/п

Номер строки 

ТМЦ Наименование 

Номенклатура.Наименование 

ТМЦ Код 

Номенклатура.Код 

Наименование (Единица измерения)

Номенклатура.Единица.Условное обозначение

Код (Единица измерения)

Номенклатура.Единица.Код 

Количество (масса)

Количество 

ВАЖНО! На печать можно вывести только те реквизиты, которые есть в конструкторе.

Например, поля «Себестоимость» в составе реквизитов нет, поэтому в печатную форму вывести стоимость не получится. В этом случае добавлять печатную форму нужно либо через конфигуратор, либо через внешнюю печатную форму.

3. Для вывода итогов в печатной форме используются формулы, которые задаются с помощью операторов и функций.

В нашем примере формула будет следующая:

[СуммаПоКолонке([Товары.Количество])]

При этом вся формула должна быть заключена обязательно в квадратные скобки, а параметры функции должны быть заключены в круглые скобки.

И укажем текстом в макете место для подписей ответственных лиц (сдал — принял).

По команде «Записать и закрыть» сохраним созданный макет в программе.

Сохранение созданного макета в программе 1С

В списке «Макеты печатных форм» появился новый макет, который неактивен. Чтобы макет стал доступен для печати, нужно установить флаг в столбце «Показывать в подменю Печать». 

Список «Макеты печатных форм» в 1С

Просмотр печатной формы

Перейдем в документ «Перемещение товаров». По команде «Печать» выходит доступный список печатных форм для данного документа.

Документ «Перемещение товаров» в 1С

Выберем АКТ МХ-1 и выведем ее на печать.

Вывод на печать документа АКТ МХ-1 в 1С

Особенности создания макетов печатных форм в Open Office XML

После ввода наименования печатной формы будет открыт конструктор макетов, который справа состоит из списка полей и операторов, а слева находится краткая инструкция по работе с конструктором.

Создание макетов печатных форм в Open Office XML

По команде «Открыть редактор» открывается текстовый редактор, например, Microsoft Word. Расположим его рядом с окном конструктора.

Конструктор создания макетов печатных форм

Заполнение макета в текстовом редакторе аналогично заполнению макета табличного документа.

Заполнение макетов печатных форм в текстовом редакторе

Вставка реквизитов в макет осуществляется с помощью переноса из одного окна в другое, либо с помощью команды «Копировать» (CTRL+C).

После того, как макет полностью заполнен в офисном редакторе, сохраняем его и закрываем. И только после этого можем сохранить макет в системе командой «Записать и закрыть».

Сохранение макета в офисном редакторе

Сделать макет доступным для печати.

