Как создать печатную форму в 1С 8.3 с нуля

В статье мы рассмотрим, как самостоятельно сделать простую печатную форму своими силами, не привлекая разработчика.
Создание макетов печатных форм
В 1С: Бухгалтерия 3.0 есть возможность создать новую печатную форму в пользовательском режиме.
Для примера создадим простую печатную форму «Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение» для документа «Перемещение товаров».
Откроем список «Макеты печатных форм», которые расположены в разделе «Администрирование», подраздел «Настройки программы — Печатные формы, отчеты и обработки».
В данном списке отображаются типовые печатные формы для документов и справочников, которые есть в системе.
Перейдем к созданию макета печатной формы. Для этого выделим объект (документ «Перемещение товаров») и нажмем команду «Создать».
Можно создать:
макет табличного документа (стандартный формат);
макет Office Open XML (через текстовый редактор).
Также можно создать новую печатную форму с помощью копирования типовой формы.
Создание макета табличного документа
Для макета нужно ввести наименование. По умолчанию программа устанавливает «Новая печатная форма». Нажать «ОК». Макет автоматически сохраняется в списке.
После этого откроется конструктор для создания печатных форм «Редактирования табличного документа».
В открытом окне:
вверху слева находится окно самого макета;
снизу — можно написать текст для выбранной ячейки;
вверху справа — список доступных полей документа для создания макета;
снизу — список операторов и функций для создания формул.
ВАЖНО! Конструктором можно создать только новую печатную форму, внести существенные изменения в первоначальную форму не получится, их можно сделать только через конфигуратор системы.
При создании новой формы переносим в макет необходимые реквизиты (из правого окна) и указываем текстом нужную информацию.
При создании макета кнопками редактирования командной панели можно менять цвет в ячейках, цвет текста, менять размер шрифта, объединять либо разъединять ячейки и так далее.
Создание шапки документа
1. Справа внесем текстом название формы МХ-1.
2. Построчно укажем организацию хранителя (получателя) и поклажедателя (наша организация).
Выделяем нижнюю границу, под ней более мелким шрифтом указываем, что это за организация и добавляем реквизиты над границей для автоматического заполнения данных в печатную форму:
выбираем в реквизитах поле «Получатель», разворачиваем его и ищем реквизит «Наименование». Встаем на реквизит и переносим его в макет, зажав левой клавишей мыши. В макете реквизит указан в квадратных скобках;
добавляем второй реквизит «Организация.Полное наименование».
3. Добавим коды.
Для этого создадим табличку, текстом укажем вручную информацию и перенесем в макет нужные реквизиты. В примере это реквизит ОКПО в поле Организации.
4. Далее текстом укажем название документа, а также добавим номер и дату документа.
Номер и дату документа оформим в виде таблицы. В первой строке текстом заполняем наименование столбцов таблицы, которые будут отображаться на форме. Во второй строке добавляем реквизиты Номер и Дата.
Чтобы строки автоматически переносились в ячейке, с помощью правой кнопки мыши перейдем в ячейке на «Свойства — Размещение» и выбираем «Переносить». Оформляем границы таблицы.
В процессе создания макета можно сделать предварительный просмотр печатной формы по кнопке «Образец печатной формы» и если нужно, внести корректировки в макет.
Смотрим, что получилось по уже внесенным в макет данным.
Создание табличной части
1. В шапке таблицы текстом указываем заголовки для вывода их в печатную форму.
2. В строке таблицы указываем реквизиты из поля «Товар».
Столбец
Реквизит
№ п/п
Номер строки
ТМЦ Наименование
Номенклатура.Наименование
ТМЦ Код
Номенклатура.Код
Наименование (Единица измерения)
Номенклатура.Единица.Условное обозначение
Код (Единица измерения)
Номенклатура.Единица.Код
Количество (масса)
Количество
ВАЖНО! На печать можно вывести только те реквизиты, которые есть в конструкторе.
Например, поля «Себестоимость» в составе реквизитов нет, поэтому в печатную форму вывести стоимость не получится. В этом случае добавлять печатную форму нужно либо через конфигуратор, либо через внешнюю печатную форму.
3. Для вывода итогов в печатной форме используются формулы, которые задаются с помощью операторов и функций.
В нашем примере формула будет следующая:
[СуммаПоКолонке([Товары.Количество])]
При этом вся формула должна быть заключена обязательно в квадратные скобки, а параметры функции должны быть заключены в круглые скобки.
И укажем текстом в макете место для подписей ответственных лиц (сдал — принял).
По команде «Записать и закрыть» сохраним созданный макет в программе.
В списке «Макеты печатных форм» появился новый макет, который неактивен. Чтобы макет стал доступен для печати, нужно установить флаг в столбце «Показывать в подменю Печать».
Просмотр печатной формы
Перейдем в документ «Перемещение товаров». По команде «Печать» выходит доступный список печатных форм для данного документа.
Выберем АКТ МХ-1 и выведем ее на печать.
Особенности создания макетов печатных форм в Open Office XML
После ввода наименования печатной формы будет открыт конструктор макетов, который справа состоит из списка полей и операторов, а слева находится краткая инструкция по работе с конструктором.
По команде «Открыть редактор» открывается текстовый редактор, например, Microsoft Word. Расположим его рядом с окном конструктора.
Заполнение макета в текстовом редакторе аналогично заполнению макета табличного документа.
Вставка реквизитов в макет осуществляется с помощью переноса из одного окна в другое, либо с помощью команды «Копировать» (CTRL+C).
После того, как макет полностью заполнен в офисном редакторе, сохраняем его и закрываем. И только после этого можем сохранить макет в системе командой «Записать и закрыть».
Сделать макет доступным для печати.
Пройдите курс повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности. Вы научитесь:
настраивать 1С и автоматизировать работу;
вести в 1С бухгалтерский и налоговый учет по правилам 2025 года;
быстро формировать отчетность и декларации.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 7 900 рублей вместо
29 990 рублей.
После прохождения курса получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа ФИС ФРДО.
Начать дискуссию