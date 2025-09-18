Как создать печатную форму в 1С 8.3 с нуля

Создание макетов печатных форм

В 1С: Бухгалтерия 3.0 есть возможность создать новую печатную форму в пользовательском режиме.

Для примера создадим простую печатную форму «Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение» для документа «Перемещение товаров».

Пример печатной формы «Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение»

Откроем список «Макеты печатных форм», которые расположены в разделе «Администрирование», подраздел «Настройки программы — Печатные формы, отчеты и обработки».

Список «Макеты печатных форм» в 1С

Скриншот страницы «Печатные формы, отчеты и обработки» в 1С

В данном списке отображаются типовые печатные формы для документов и справочников, которые есть в системе.

Список типовых печатных форм в 1С

Перейдем к созданию макета печатной формы. Для этого выделим объект (документ «Перемещение товаров») и нажмем команду «Создать».

Скриншот создания макета табличного документа в 1С

Можно создать:

макет табличного документа (стандартный формат);

макет Office Open XML (через текстовый редактор).

Также можно создать новую печатную форму с помощью копирования типовой формы.