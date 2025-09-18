Какой налог платить при дарении предпринимательской недвижимости между родственниками: новые разъяснения Минфина

НДФЛ с дарения недвижимости
В общем случае подаренная недвижимость облагается НДФЛ. Но есть исключение.
Согласно абзацу второму пункта 18.1 статьи 217 НК РФ любые доходы, полученные в порядке дарения (в том числе недвижимость), освобождаются НДФЛ, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ.
Это такие люди: супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры.
При этом в данной норме НК сказано о любых подарках от родственников и не прописано никаких исключений.
Минфин: налога с дарения бизнес-недвижимости нет
Между тем люди дарят друг другу не только квартиры и жилые дома, но и нежилую недвижимость, которая предназначена для предпринимательской деятельности.
Недавно Минфин по этому вопросу высказал точку зрению, отличную от той, которой ведомство придерживалось ранее.
В письме Минфина от 10.04.2025 № 03-04-05/35604 говорится, что ограничения в применении освобождения от НДФЛ при дарении недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности, вышеуказанной нормой статьи 217 НК РФ не установлены.
Это значит, что льгота по НДФЛ при дарении недвижимости близким родственником распространяется и на случаи, когда дарят имущество, используемое в бизнесе.
Аналогичное мнение – в письме от 17.12.2024 № 03-04-05/127628.
Отметим, что в своих письмах Минфин не уточнил, в каком статусе находится одаряемый – просто физлицо или ИП.
Минфин: налог с дарения бизнес-недвижимости есть
Между тем ранее Минфин и ФНС придерживались другой точки зрения.
В частности, в письме ФНС от 24.07.2023 № БС-4-11/9359@ говорится, что для применения указанной выше нормы пункта 18.1 статьи 217 НК РФ необходимо фактическое использование полученного в дар имущества исключительно в личных целях.
Данная позиция была согласована Минфином.
То есть этот вывод диаметрально противоположный с тем, что делает Минфин сейчас, анализируя ту же норму НК РФ.
В этом письме фискалы рассмотрели ситуацию, когда муж-ИП на УСН дарит жене-ИП на УСН бизнес-недвижимость. Сделан вывод, что жена-ИП в этой ситуации должна заплатить с дарения налог по УСН.
А если жена слетает с УСН на ОСНО, то она должна заплатить НДФЛ, невзирая на то, что это подарок от мужа, а не от чужого человека.
ФНС утверждает, что согласно статье 168 ГК РФ договор дарения между двумя ИП будет являться ничтожной сделкой.
В аналогичной ситуации суд был на стороне налоговиков (дело № А42-3385/2020). Вывод судов: при дарении здания магазина от ИП-отца ИП-сыну нельзя применять нормы пункта 18.1 статьи 217 НК РФ.
В письме Минфина от 16.08.2024 № 03-04-05/77074 также сообщается, что если недвижимость, полученная по договору дарения между близкими родственниками-ИП, не предназначена для личного, семейного или домашнего использования, а нужна для предпринимательской деятельности, то она облагается налогом.
Если один ИП дарит другому ИП-родственнику нежилую недвижимость для бизнеса, то ИП-получатель должен заплатить с этой сделки налог по УСН, если он применяет УСН.
Если же между родственниками идет дарение недвижимости вне рамок предпринимательской деятельности, то платить с такой сделки налог по УСН не надо, и НДФЛ тоже не будет, потому что даритель и одаряемый – родственники. Об этом говорится в письме Минфина от 11.08.2022 № 03-11-11/78069.
Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 12.10.2022 № 03-04-05/98449, в котором рассмотрена ситуация дарения недвижимости от ИП-отца сыну, который стал ИП только после сделки и стал заниматься бизнесом в подаренном помещении.
Судебная практика: налог с дарения бизнес-недвижимости есть
В спорах о налогообложении подаренной родственниками недвижимости, которая предназначена для бизнеса, суды встают на сторону налоговиков.
В частности, в деле № А67-9093/2024 был рассмотрен случай дарения бизнес-недвижимости от мужа жене-ИП.
Муж стал депутатом и закрыл ИП. Жена стала ИП. Объекты недвижимости, которые муж ранее сдавал в аренду как ИП, он подарил своей жене. Бизнес-леди тоже стала сдавать их в аренду.
Суд решил, что раз по характеру и потребительским свойствам имущество предназначено и используется для ведения предпринимательской деятельности, то его стоимость – это внереализационный доход ИП на УСН.
А так как этот доход получен в рамках осуществления предпринимательской деятельности, то льгота по НДФЛ с дарения между родственниками здесь не применяется.
В деле № А12-21982/2024 рассмотрен случай дарения недвижимости от матери сыну-ИП. Сын был ИП на УСН и стал сдавать эту недвижимость в аренду.
Суд указал, что для применения пункта 18.1 статьи 217 НК РФ необходимо фактическое использование полученного в дар имущества исключительно в личных целях. Когда доход получен в рамках предпринимательской деятельности, положения пункта 18.1 статьи 217 НК РФ не применяются.
В деле № А50-28917/2023 рассмотрен случай дарения недвижимости от матери-ИП дочери. Причем на момент составления договора дарения дочь еще не была ИП. Она стала ИП на ОСНО за день до того, как сделка была зарегистрирована в Росреестре. При этом дочь пробыл в статусе ИП всего два месяца, и в бизнесе имущество не использовала.
Но суд заявил, что полученное предпринимателем недвижимое имущество представляет собой активы, которые предполагается использовать в целях извлечения прибыли.
Дочери начислили НДФЛ с подаренного имущества и суд такое решение налоговиков поддержал.
Таким образом, суды в вопросе дарения бизнес-имущества поддерживают решения налоговиков о неприменении «родственной НДФД-льготы». Изменят ли что-то недавние письма Минфина с противоположной позицией, время покажет.
О налоге при продаже имущества ИП читайте здесь.
Начать дискуссию