Какой налог платить при дарении предпринимательской недвижимости между родственниками: новые разъяснения Минфина

Минфин: налог с дарения бизнес-недвижимости есть

Между тем ранее Минфин и ФНС придерживались другой точки зрения.

В частности, в письме ФНС от 24.07.2023 № БС-4-11/9359@ говорится, что для применения указанной выше нормы пункта 18.1 статьи 217 НК РФ необходимо фактическое использование полученного в дар имущества исключительно в личных целях.

Данная позиция была согласована Минфином.

То есть этот вывод диаметрально противоположный с тем, что делает Минфин сейчас, анализируя ту же норму НК РФ.

В этом письме фискалы рассмотрели ситуацию, когда муж-ИП на УСН дарит жене-ИП на УСН бизнес-недвижимость. Сделан вывод, что жена-ИП в этой ситуации должна заплатить с дарения налог по УСН.

А если жена слетает с УСН на ОСНО, то она должна заплатить НДФЛ, невзирая на то, что это подарок от мужа, а не от чужого человека.

ФНС утверждает, что согласно статье 168 ГК РФ договор дарения между двумя ИП будет являться ничтожной сделкой.

В аналогичной ситуации суд был на стороне налоговиков (дело № А42-3385/2020). Вывод судов: при дарении здания магазина от ИП-отца ИП-сыну нельзя применять нормы пункта 18.1 статьи 217 НК РФ.

В письме Минфина от 16.08.2024 № 03-04-05/77074 также сообщается, что если недвижимость, полученная по договору дарения между близкими родственниками-ИП, не предназначена для личного, семейного или домашнего использования, а нужна для предпринимательской деятельности, то она облагается налогом.

Если один ИП дарит другому ИП-родственнику нежилую недвижимость для бизнеса, то ИП-получатель должен заплатить с этой сделки налог по УСН, если он применяет УСН.

Если же между родственниками идет дарение недвижимости вне рамок предпринимательской деятельности, то платить с такой сделки налог по УСН не надо, и НДФЛ тоже не будет, потому что даритель и одаряемый – родственники. Об этом говорится в письме Минфина от 11.08.2022 № 03-11-11/78069.

Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 12.10.2022 № 03-04-05/98449, в котором рассмотрена ситуация дарения недвижимости от ИП-отца сыну, который стал ИП только после сделки и стал заниматься бизнесом в подаренном помещении.