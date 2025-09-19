Как получить налоговый вычет за покупку земельного участка

Имущественный вычет при покупке земли ИЖС без дома

Условие для получения вычета на землю для ИЖС, приобретенную без дома, прописано в подпункте 2 пункта 3 статьи 220 НК РФ.

При приобретении земельного участка, предоставленного для ИЖС, право на имущественный налоговый вычет возникает с даты государственной регистрации права собственности на расположенный на таком участке жилой дом или долю в нем.

То есть получить имущественный вычет на земельный участок можно будет только после того, как на нем будет построен дом.

Разъяснение – в письмах Минфина от 17.03.2025 № 03-04-05/26110, от 02.08.2024 № 03-04-05/72307.

Просто за один пустой участок имущественный вычет не дадут.

При этом максимально возможный вычет за участок + дом составляет 2 млн рублей.

Таким образом, если подтвержденные расходы на строительство дома составляют более 2 млн рублей, то можно и не заявлять в декларации 3-НДФЛ расходы на покупку земельного участка.

Пример

Алексей Петров в 2023 году купил земельный участок за 1 млн рублей и начал строить на нем дом. В 2025 году дом был достроен и зарегистрирован в Росреестре. Расходы на строительство дома, подтвержденные документами, составили 3 млн рублей. Всего расходы за землю и дом – 4 млн рублей.

Петров в 2026 году может сдать декларацию 3-НДФЛ, заявив там вычет в размере 2 млн рублей.

Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет в ИФНС предоставляют:

договор о приобретении земельного участка;

договор о строительстве жилого дома при привлечении для этих целей сторонних лиц;

договор о строительстве жилого дома или доли (долей) в нем - при привлечении в целях строительства жилого дома или доли (долей) в нем сторонних лиц;

документы, подтверждающие расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денег на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физлиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).

В фактические расходы на строительство жилого дома могут включаться такие расходы: