Как получить налоговый вычет за покупку земельного участка

По какой недвижимости можно получить имущественный вычет
Имущественный налоговый вычет по НДФЛ в размере до 2 млн рублей можно получить при покупке такой недвижимости:
жилой дом;
квартира;
комната;
земельный участок для индивидуального жилищного строительства;
земельный участок, на котором расположен приобретаемый жилой дом.
Основание – подпункт 3 пункта 1 статьи 220 НК РФ.
То есть при покупке земельного участка имущественный вычет по НДФЛ будет в таких случаях:
приобретен земельный участок с назначением «для индивидуального жилищного строительства»;
приобретен земельный участок, на котором уже есть жилой дом.
Таким образом, участок может быть уже с домом, так и пустой, но на котором предполагается построить дом.
Имущественный вычет при покупке земли с домом
Если человек покупает дом, то стоимость земельного участка, на котором стоит этот дом, также включается в сумму имущественного вычета.
Это подтверждает Минфин в письмах от 11.04.2025 № 03-04-05/36179, от 12.03.2025 № 03-04-05/24145, от 07.04.2023 № 03-04-05/31250.
Но в любом случае общая сумма вычета за дом + участок максимально составляет 2 млн рублей.
Пример
Сергей Иванов в 2025 году купил дом и земельный участок за 1,9 млн рублей. По договору купли-продажи стоимость дома – 1,6 млн рублей, стоимость земельного участка – 300 тыс. рублей.
Иванов в 2026 году может сдать декларацию 3-НДФЛ, заявив там вычет в размере 1,9 млн рублей. То есть, вычет будет и за дом, и за землю.
Имущественный вычет при покупке земли ИЖС без дома
Условие для получения вычета на землю для ИЖС, приобретенную без дома, прописано в подпункте 2 пункта 3 статьи 220 НК РФ.
При приобретении земельного участка, предоставленного для ИЖС, право на имущественный налоговый вычет возникает с даты государственной регистрации права собственности на расположенный на таком участке жилой дом или долю в нем.
То есть получить имущественный вычет на земельный участок можно будет только после того, как на нем будет построен дом.
Разъяснение – в письмах Минфина от 17.03.2025 № 03-04-05/26110, от 02.08.2024 № 03-04-05/72307.
Просто за один пустой участок имущественный вычет не дадут.
При этом максимально возможный вычет за участок + дом составляет 2 млн рублей.
Таким образом, если подтвержденные расходы на строительство дома составляют более 2 млн рублей, то можно и не заявлять в декларации 3-НДФЛ расходы на покупку земельного участка.
Пример
Алексей Петров в 2023 году купил земельный участок за 1 млн рублей и начал строить на нем дом. В 2025 году дом был достроен и зарегистрирован в Росреестре. Расходы на строительство дома, подтвержденные документами, составили 3 млн рублей. Всего расходы за землю и дом – 4 млн рублей.
Петров в 2026 году может сдать декларацию 3-НДФЛ, заявив там вычет в размере 2 млн рублей.
Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет в ИФНС предоставляют:
договор о приобретении земельного участка;
договор о строительстве жилого дома при привлечении для этих целей сторонних лиц;
договор о строительстве жилого дома или доли (долей) в нем - при привлечении в целях строительства жилого дома или доли (долей) в нем сторонних лиц;
документы, подтверждающие расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денег на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физлиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
В фактические расходы на строительство жилого дома могут включаться такие расходы:
на разработку проектной и сметной документации;
на приобретение строительных и отделочных материалов;
на приобретение недостроенного жилого дома;
связанные с работами или услугами по строительству (достройке недостроенного дома и его отделке);
на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации.
Имущественный вычет при покупке дачной земли
С 1 января 2019 года получить имущественный вычет при покупке земли можно не только по участкам для ИЖС, но и по садовым и дачным, если на них построен жилой дом.
Разъяснение по этом поводу дала ФНС в письме от 15.09.2020 № БС-4-11/14930@.
Получить вычет после регистрации права собственности на жилой дом можно по земельным участкам с таким видами разрешенного использования:
садовый земельный участок;
для садоводства;
для ведения садоводства;
дачный земельный участок;
для ведения дачного хозяйства;
для дачного строительства.
Дело в том, что на таких участках допускается размещение как садовых, так и жилых домов.
Исключением являются земельные участки с видом разрешенного использования «садоводство», так как они предназначены для сельскохозяйственного производства, а не для размещения жилых домов.
Аналогичные разъяснения про вычет на садовый земельный участок с жилым домом Минфин давал в письмах от 28.12.2024 № 03-04-05/133666, от 24.01.2023 № 03-04-05/5113, от 09.12.2022 № 03-04-05/120992.
Ответы на вопросы
Можно ли получить имущественный вычет при покупке земельного участка?
Вычет за земельный участок можно получить, когда на нем будет построен жилой дом. Право на вычет по участку будет после регистрации права собственности на дом.
Какой размер вычета при покупке земельного участка?
Имущественный вычет максимально составляет 2 млн рублей. В эту сумму входит стоимость жилого дома и земельного участка.
Можно ли получить имущественный вычет при покупке земли, если на ней не будет дома?
Нет. Вычет за землю без жилого дома получить нельзя.
Можно ли получить вычет при покупке садового участка?
Да, если на этом участке будет зарегистрирован жилой дом.
