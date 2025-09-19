Утренний бухгалтер № 5971. Многодетным предложили давать отцовский капитал

Разборы законов

— Изменения осени-2025 для бухгалтера. Конспект вебинара с видео

Собрали максимально полезную информацию о важных изменениях: ЭДО, счета-фактуры, маркировка, ТК, персональные данные, ФСБУ и т.д. Разобрали основные вопросы бухгалтеров.

— Что делать, если сотруднику переплатили отпускные. Мини-курс

Если сотруднику переплатили отпускные, нужно исправить ошибки в бухгалтерском учете и удержать переплаченную сумму. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как это сделать.

— Налоговая инспекция требует документы, которых нет: что делать

Налоговики потребовали документы, но их нет, а за непредставление — штрафы. Казалось бы, безвыходная ситуация, но нет, можно избежать штрафов по закону.

— Смена объекта по УСН без уведомления: почему так нельзя

Плательщик УСН должен считать налог от доходов или с разницы между доходами и расходами, ориентируясь на выбранный им объект налогообложения. Если ИП выбрал УСН «доходы минус расходы», то он не может применять «доходы» только потому, что ему это более выгодно. Решение о смене объекта налогообложения по УСН надо оформить, как положено по нормам НК РФ.

— Как компенсировать работникам расходы на питание. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как можно возместить работникам расходы на питание.