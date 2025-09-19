Утренний бухгалтер № 5971. Многодетным предложили давать отцовский капитал

Депутаты предлагают сделать выплату федеральной, размером не менее 1 млн рублей.
ФНС пояснила, как исправить чек, если его пробили со статусом безнал, а по факту был расчет наличными.
Россияне начали получать на электронную почту фейковые требования об уплате налогов.
Московский суд запретил распространять сведения о незаконных схемах уклонения от уплаты налогов.
До 25 сентября нужно отправить очередное ЕНП-уведомление по НДФЛ: налоговая дала советы по исправлению ошибок.
Силуанов пообещал провести индексацию всех социальных выплат и увеличить детские пособия.
ФНС напомнила: уплаченная сумма может продолжать «висеть» в личном кабинете налогоплательщика — физического лица, как неуплаченная.
Топ-7 вопросов и ответов по НДФЛ в 2025 году, читайте в статье.
Роструд: иностранного работника можно нанять дистанционно по договору ГПХ.
Цифровой бухгалтер: стратегии роста в 2026» — бесплатная онлайн-конференция 25.09 для бухгалтеров. Узнайте, какие новые роли и навыки уже востребованы, выйдите за рамки 1С и налогов.
🎁 Подарки + живое общение с экспертами.
Реклама: ООО «Актион-диджитал», ИНН 7715670503, erid 2W5zFH35isi
Разборы законов
— Изменения осени-2025 для бухгалтера. Конспект вебинара с видео
Собрали максимально полезную информацию о важных изменениях: ЭДО, счета-фактуры, маркировка, ТК, персональные данные, ФСБУ и т.д. Разобрали основные вопросы бухгалтеров.
— Что делать, если сотруднику переплатили отпускные. Мини-курс
Если сотруднику переплатили отпускные, нужно исправить ошибки в бухгалтерском учете и удержать переплаченную сумму. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как это сделать.
— Налоговая инспекция требует документы, которых нет: что делать
Налоговики потребовали документы, но их нет, а за непредставление — штрафы. Казалось бы, безвыходная ситуация, но нет, можно избежать штрафов по закону.
— Смена объекта по УСН без уведомления: почему так нельзя
Плательщик УСН должен считать налог от доходов или с разницы между доходами и расходами, ориентируясь на выбранный им объект налогообложения. Если ИП выбрал УСН «доходы минус расходы», то он не может применять «доходы» только потому, что ему это более выгодно. Решение о смене объекта налогообложения по УСН надо оформить, как положено по нормам НК РФ.
— Как компенсировать работникам расходы на питание. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как можно возместить работникам расходы на питание.
⭐ Совет от редакции: Как совмещать налоговые режимы без ошибок и штрафов? Узнайте о новых правилах работы с ПСН и УСН с 2026 года и легальных способах снижения налоговой нагрузки на вебинаре 23 сентября в 11:00 мск. Записаться.
Новости
1 💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 18 сентября 2025 года
2 🅿️ В России могут создать единое парковочное пространство
3 Импортеры смогут в течение 10 лет оформить таможенную декларацию на ввоз последней части многокомпонентного оборудования
4 🛠 Автовладельцы смогут сами выбирать СТО для ремонта, но будут сами отвечать за свой выбор
5 Депутаты приняли новые правила налогообложения сделок по оплате имуществом доли совладельца ООО
6 📅 ЕНП-уведомление по НДФЛ нужно отправить до 25 сентября + советы налоговой по исправлению ошибок
7 Минтруд рассмотрит идею о продлении отпуска до 35 дней
8 Рабочее место будет сохраняться за мобилизованным работником во время его болезни
9 🏩 Для гостиниц и кемпингов установят единые правила
10 Законопроект о призыве в течение календарного года одобрил думский комитет
11 Исследование: люди ходят в рестораны реже, но платят больше
12 Нужно ли сообщать в СФР и ФНС о смене паспорта работника
13 Аксаков заявил, что собирается всегда получать зарплату в цифровых рублях
14 Агент на УСН в составе доходов учитывает только агентское вознаграждение
15 Силуанов рассказал, когда экономика начнет больше «дышать»
16 Многодетным семьям предложили давать отцовский капитал
17 Минфин проиндексирует все социальные выплаты
18 С иностранцем, живущим за границей, нельзя оформить трудовой договор
19 Как учитывать субсидии для налога на прибыль – зависит от их целей
20 Депутаты хотят обложить банки налогом на сверхприбыль
21 Глава Минфина: цифровой рубль такой же надежный, как обычный
22 Суд запретил распространять информацию о налоговых схемах
23 С 2028 года системно значимые банки будут проходит стресс-тесты
24 Роспотребнадзор собирается автоматически выписывать штрафы за продажу просрочки
25 Промпредприятиям при неполной занятости предлагают дать субсидии
26 Долги по зарплате снизились в десятки раз за несколько лет. Из всех обращений в Роструд по задолженности – только 8%
27 Каждую минуту в России возбуждается шесть процедур банкротства
28 Мошенники от лица ФНС требуют погасить налоговую задолженность
29 ⚖️ Региональным омбудсменам могут разрешить обжаловать судебные решения против бизнеса
30 Как бухгалтеру расти в 2026 году: нужно ли менять карьеру и как побороть страхи, если уже решились
31 Силуанов: россияне не заметили ситуации на внешних рынках
32 Налоги уплатили, а они продолжают отображаться в личном кабинете — что делать
33 Путин: Россия специально снижает темпы экономического роста
34 За 15 лет число компаний сократилось до минимума
35 Как исправить чек, если его пробили со статусом безнал, а по факту был расчет наличными
36 Путин подумает об отмене патентной системы для мигрантов
37 Мотоциклистов могут освободить от штрафов за езду по выделенной полосе
Мероприятия
Отчетность за 9 месяцев 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения
Дата проведения: 22 сентября, понедельник
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов
Дата проведения: 23 сентября, вторник
Обобщение налоговой практики за 9 месяцев 2025 года
Дата проведения: 23 сентября, вторник
Статьи
— Где получить УПНО при оплате техосмотра юрлицом
Бухгалтеры компаний столкнулись с новой проблемой: для прохождения техосмотра теперь требуется УПНО, а в платежке юрлица его часто нет. Объясняем, как получить 32-значный код и какие шаги предпринять, чтобы диагностическая карта была оформлена без задержек.
— Утренний бухгалтер № 5970. Какие обязательные документы по персданным должны быть у ИП без сотрудников
Роскомнадзор разъяснил, какие ЛНА нужны ИП, который обрабатывает персональные данные.
— Как топ-менеджеру продать себя на рынке труда: инсайдерские рекомендации карьерного советника Маши Светловой
Чем отличается поиск позиции руководителя высшего звена от прохождения отбора линейных сотрудников, какие ошибки совершают топ-менеджеры и как им начать говорить на одном языке с работодателями, чтобы повысить свои шансы на успех в конкурентной среде, обсудили с основателем Карьерного центра для топ-менеджеров Машей Светловой (mashasvetlova.ru).
— Новые этапы маркировки для розницы и общепита
С 1 сентября 2025 года для розницы и общепита начнут действовать новые этапы маркировки. Эти изменения затронут сразу несколько товарных групп. В статье поясняем, как нововведения повлияют на предпринимателей и что им предстоит делать.
— Почти 90% студентов использует ИИ: что ждет образование в будущем
Влияние генеративного искусственного интеллекта на процесс обучения становится все более заметным. В статье поговорим о том, что ждет образовательную систему в будущем.
— Как ИП подтвердить свой доход: документы, образец справки
ИП, как и любому другому лицу, может потребоваться подтвердить свой доход. Например, для получения кредита или визы. Штатные сотрудники могут попросить справку у работодателя, а у ИП такой возможности нет. Разбираемся, какими документами можно подтвердить доход ИП.
— Какой налог платить при дарении предпринимательской недвижимости между родственниками: новые разъяснения Минфина
Минфин поменял свое мнение относительно льготы по НДФЛ при дарении бизнес-недвижимости.
— Как создать печатную форму в 1С 8.3 с нуля
Довольно часто компании используют шаблоны документов, которые отсутствуют в списке типовых печатных форм системы 1С:Бухгалтерия 3.0. Создать новую печатную форму можно через конфигуратор системы 1С, а также с помощью внешней обработки, но для этого нужно иметь знания программиста.
Блоги компаний
Топ-7 вопросов и ответов по НДФЛ в 2025 году
ВЭД-платежи из России в 2025 году: как безопасно и выгодно проводить международные расчеты
История изменений в 1С: возможности программы «1С:Зарплата и управление персоналом»
Ошибки в регистрации в Роскомнадзоре: кейс клиента и выводы для бизнеса
К какой группе риска в работе с персданными относится ваш бизнес: штрафы, требования и проверки для каждой категории
Топ-10 сервисов эквайринга для интернет-магазина: как выбрать лучший сервис и увеличить конверсию платежей
Правила работы с персональными данными: как нанять сотрудника в 2025 году и не получить штраф
Персональные данные самозанятых исполнителей: как обрабатывать, чтобы избежать штрафа
Консультации
Прослеживаемый товар для собственных нужд
Разные даты выставления УПД и фактического получения товара
Увольнение главного бухгалтера
Исполнительные листы по алиментам
Аннулирование чека самозанятым
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Мифы оценки финтеха: почему ваш уникальный технологический прорыв инвестора не цапнул
💥Обзор новостей: Росприроднадзор «найдет каждого» неплательщика утильсбора, миграция —временный инструмент, рекламу в космосе одобрили
🚀 ИИС-3: что это и кому подходит?
Ответственность за нарушение новых требований для отелей: что нужно знать?
🌩️ 16,5% на облаках. Свежие облигации Селектел 1Р6 на размещении. Засервачиваем портфели?
Как оформлять «первичку» с 2026 года
Инфляция замедляется, но риски никуда не делись: что способно прервать восстановление рынка?
⚡ ТОП-5 Муниципальных облигаций. Как заработать до 23% на регионах, обойдя по доходности лучшие ОФЗ при почти тех же рисках?
Закон о платформенной экономике: что бизнесу надо о нем знать
Работник получил деньги на представительские расходы, но не подтвердил их расходование. Нужно ли начислять НДФЛ на незакрытый подотчет?
Закон о платформенной экономике: что бизнесу надо о нем знать. Часть 2. Зачем и для чего
Нейрокалендарь — выпуск #2: Октоберфест, Куликовская битва, радиоконцерт, смайлик и кругосветка Дрейка
⚠️ Китай ужесточает экспорт: что ждет серые грузы после 1 октября 2025 года
Бизнес-план для инвестора: как составить документ, который привлекает деньги, а не пылится в папке
Как собеседовать РОП — руководителя отдела продаж
Возвращение в офис: почему важнее не формат, а принципы работы
МАХ во всех смартфонах страны, мошенничество при снятии наличных и НЕреклама в интернете. Юридический дайджест #39
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/84317 от 29.08.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/84381 от 29.08.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/84378 от 29.08.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 44-11/6091 от 28.08.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/84329 от 28.08.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/84389 от 29.08.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/84176 от 28.08.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 59-8-1/39298 от 03.09.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 56-21/7948 от 10.09.2025
Начать дискуссию