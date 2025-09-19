ЦОК ОК ПД 18.09 Мобильная
Утренний бухгалтер № 5971. Многодетным предложили давать отцовский капитал

Меру поддержку хотят внедрить для семей, в которых родились трое детей в одном браке.

Депутаты предлагают сделать выплату федеральной, размером не менее 1 млн рублей.

ФНС пояснила, как исправить чек, если его пробили со статусом безнал, а по факту был расчет наличными.

Россияне начали получать на электронную почту фейковые требования об уплате налогов.

Московский суд запретил распространять сведения о незаконных схемах уклонения от уплаты налогов.

До 25 сентября нужно отправить очередное ЕНП-уведомление по НДФЛ: налоговая дала советы по исправлению ошибок.

Силуанов пообещал провести индексацию всех социальных выплат и увеличить детские пособия.

ФНС напомнила: уплаченная сумма может продолжать «висеть» в личном кабинете налогоплательщика — физического лица, как неуплаченная.

Топ-7 вопросов и ответов по НДФЛ в 2025 году, читайте в статье.

Роструд: иностранного работника можно нанять дистанционно по договору ГПХ.

Изменения осени-2025 для бухгалтера. Конспект вебинара с видео

Собрали максимально полезную информацию о важных изменениях: ЭДО, счета-фактуры, маркировка, ТК, персональные данные, ФСБУ и т.д. Разобрали основные вопросы бухгалтеров.

Что делать, если сотруднику переплатили отпускные. Мини-курс

Если сотруднику переплатили отпускные, нужно исправить ошибки в бухгалтерском учете и удержать переплаченную сумму. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как это сделать.

Налоговая инспекция требует документы, которых нет: что делать

Налоговики потребовали документы, но их нет, а за непредставление — штрафы. Казалось бы, безвыходная ситуация, но нет, можно избежать штрафов по закону.

Смена объекта по УСН без уведомления: почему так нельзя

Плательщик УСН должен считать налог от доходов или с разницы между доходами и расходами, ориентируясь на выбранный им объект налогообложения. Если ИП выбрал УСН «доходы минус расходы», то он не может применять «доходы» только потому, что ему это более выгодно. Решение о смене объекта налогообложения по УСН надо оформить, как положено по нормам НК РФ.

Как компенсировать работникам расходы на питание. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как можно возместить работникам расходы на питание.

1 💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 18 сентября 2025 года

2 🅿️ В России могут создать единое парковочное пространство

3 Импортеры смогут в течение 10 лет оформить таможенную декларацию на ввоз последней части многокомпонентного оборудования

4 🛠 Автовладельцы смогут сами выбирать СТО для ремонта, но будут сами отвечать за свой выбор

5 Депутаты приняли новые правила налогообложения сделок по оплате имуществом доли совладельца ООО

6 📅 ЕНП-уведомление по НДФЛ нужно отправить до 25 сентября + советы налоговой по исправлению ошибок

7 Минтруд рассмотрит идею о продлении отпуска до 35 дней

8 Рабочее место будет сохраняться за мобилизованным работником во время его болезни

9 🏩 Для гостиниц и кемпингов установят единые правила

10 Законопроект о призыве в течение календарного года одобрил думский комитет

11 Исследование: люди ходят в рестораны реже, но платят больше

12 Нужно ли сообщать в СФР и ФНС о смене паспорта работника

13 Аксаков заявил, что собирается всегда получать зарплату в цифровых рублях

14 Агент на УСН в составе доходов учитывает только агентское вознаграждение

15 Силуанов рассказал, когда экономика начнет больше «дышать»

16 Многодетным семьям предложили давать отцовский капитал

17 Минфин проиндексирует все социальные выплаты

18 С иностранцем, живущим за границей, нельзя оформить трудовой договор

19 Как учитывать субсидии для налога на прибыль – зависит от их целей

20 Депутаты хотят обложить банки налогом на сверхприбыль

21 Глава Минфина: цифровой рубль такой же надежный, как обычный

22 Суд запретил распространять информацию о налоговых схемах

23 С 2028 года системно значимые банки будут проходит стресс-тесты

24 Роспотребнадзор собирается автоматически выписывать штрафы за продажу просрочки

25 Промпредприятиям при неполной занятости предлагают дать субсидии

26 Долги по зарплате снизились в десятки раз за несколько лет. Из всех обращений в Роструд по задолженности – только 8%

27 Каждую минуту в России возбуждается шесть процедур банкротства

28 Мошенники от лица ФНС требуют погасить налоговую задолженность

29 ⚖️ Региональным омбудсменам могут разрешить обжаловать судебные решения против бизнеса

30 Как бухгалтеру расти в 2026 году: нужно ли менять карьеру и как побороть страхи, если уже решились

31 Силуанов: россияне не заметили ситуации на внешних рынках

32 Налоги уплатили, а они продолжают отображаться в личном кабинете — что делать

33 Путин: Россия специально снижает темпы экономического роста

34 За 15 лет число компаний сократилось до минимума

35 Как исправить чек, если его пробили со статусом безнал, а по факту был расчет наличными

36 Путин подумает об отмене патентной системы для мигрантов

37 Мотоциклистов могут освободить от штрафов за езду по выделенной полосе

Где получить УПНО при оплате техосмотра юрлицом

Бухгалтеры компаний столкнулись с новой проблемой: для прохождения техосмотра теперь требуется УПНО, а в платежке юрлица его часто нет. Объясняем, как получить 32-значный код и какие шаги предпринять, чтобы диагностическая карта была оформлена без задержек.

Утренний бухгалтер № 5970. Какие обязательные документы по персданным должны быть у ИП без сотрудников

Роскомнадзор разъяснил, какие ЛНА нужны ИП, который обрабатывает персональные данные.

Как топ-менеджеру продать себя на рынке труда: инсайдерские рекомендации карьерного советника Маши Светловой

Чем отличается поиск позиции руководителя высшего звена от прохождения отбора линейных сотрудников, какие ошибки совершают топ-менеджеры и как им начать говорить на одном языке с работодателями, чтобы повысить свои шансы на успех в конкурентной среде, обсудили с основателем Карьерного центра для топ-менеджеров Машей Светловой (mashasvetlova.ru).

Новые этапы маркировки для розницы и общепита

С 1 сентября 2025 года для розницы и общепита начнут действовать новые этапы маркировки. Эти изменения затронут сразу несколько товарных групп. В статье поясняем, как нововведения повлияют на предпринимателей и что им предстоит делать.

Почти 90% студентов использует ИИ: что ждет образование в будущем

Влияние генеративного искусственного интеллекта на процесс обучения становится все более заметным. В статье поговорим о том, что ждет образовательную систему в будущем.

Как ИП подтвердить свой доход: документы, образец справки

ИП, как и любому другому лицу, может потребоваться подтвердить свой доход. Например, для получения кредита или визы. Штатные сотрудники могут попросить справку у работодателя, а у ИП такой возможности нет. Разбираемся, какими документами можно подтвердить доход ИП.

Какой налог платить при дарении предпринимательской недвижимости между родственниками: новые разъяснения Минфина

Минфин поменял свое мнение относительно льготы по НДФЛ при дарении бизнес-недвижимости.

Как создать печатную форму в 1С 8.3 с нуля

Довольно часто компании используют шаблоны документов, которые отсутствуют в списке типовых печатных форм системы 1С:Бухгалтерия 3.0. Создать новую печатную форму можно через конфигуратор системы 1С, а также с помощью внешней обработки, но для этого нужно иметь знания программиста.

Топ-7 вопросов и ответов по НДФЛ в 2025 году

ВЭД-платежи из России в 2025 году: как безопасно и выгодно проводить международные расчеты

История изменений в 1С: возможности программы «1С:Зарплата и управление персоналом»

Ошибки в регистрации в Роскомнадзоре: кейс клиента и выводы для бизнеса

К какой группе риска в работе с персданными относится ваш бизнес: штрафы, требования и проверки для каждой категории

Топ-10 сервисов эквайринга для интернет-магазина: как выбрать лучший сервис и увеличить конверсию платежей

Правила работы с персональными данными: как нанять сотрудника в 2025 году и не получить штраф

Персональные данные самозанятых исполнителей: как обрабатывать, чтобы избежать штрафа

Бухгалтер по маркетплейсам

Бухгалтер

Мифы оценки финтеха: почему ваш уникальный технологический прорыв инвестора не цапнул

💥Обзор новостей: Росприроднадзор «найдет каждого» неплательщика утильсбора, миграция —временный инструмент, рекламу в космосе одобрили

🚀 ИИС-3: что это и кому подходит?

Ответственность за нарушение новых требований для отелей: что нужно знать?

🌩️ 16,5% на облаках. Свежие облигации Селектел 1Р6 на размещении. Засервачиваем портфели?

Как оформлять «первичку» с 2026 года

ЭКГ — не только про сердце

Инфляция замедляется, но риски никуда не делись: что способно прервать восстановление рынка?

⚡ ТОП-5 Муниципальных облигаций. Как заработать до 23% на регионах, обойдя по доходности лучшие ОФЗ при почти тех же рисках?

Закон о платформенной экономике: что бизнесу надо о нем знать

Работник получил деньги на представительские расходы, но не подтвердил их расходование. Нужно ли начислять НДФЛ на незакрытый подотчет?

Закон о платформенной экономике: что бизнесу надо о нем знать. Часть 2. Зачем и для чего

Нейрокалендарь — выпуск #2: Октоберфест, Куликовская битва, радиоконцерт, смайлик и кругосветка Дрейка

⚠️ Китай ужесточает экспорт: что ждет серые грузы после 1 октября 2025 года

Бизнес-план для инвестора: как составить документ, который привлекает деньги, а не пылится в папке

Как собеседовать РОП — руководителя отдела продаж

Возвращение в офис: почему важнее не формат, а принципы работы

МАХ во всех смартфонах страны, мошенничество при снятии наличных и НЕреклама в интернете. Юридический дайджест #39

