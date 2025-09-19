Личный кабинет военнослужащего: регистрация, функции и как пользоваться 

Регистрация и вход в личный кабинет

Регистрация в личном кабинете военнослужащего проходит по такому алгоритму:

Перейдите на главную страницу и нажмите на кнопку «Пройти регистрацию».

Скриншот главной страницы. Источник: сайт Минобороны РФ

В появившемся окне введите личный номер с жетона военнослужащего (или СНИЛС для гражданского), дату рождения, придумать надежный пароль, а также указать контактные данные — номер телефона и электронную почту.

Скриншот формы регистрации личного кабинета военнослужащего

Также необходимо ввести код с картинки. После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «Пройти регистрацию».

Если все данные указаны правильно, и в базу данных введены сведения о соответствующем военнослужащем или гражданском служащем, то будет создана учетная запись пользователя.

После прохождения первичной регистрации нужно активировать учетную запись. Для этого необходимо:

Зайти на почту, указанную при регистрации. А затем найти сообщение от администрации сайта и перейти по ссылке.

Скриншот сообщения о подтверждении регистрации. Источник: сайт Минобороны РФ

При успешной регистрации появится такое сообщение:

Скриншот сообщения о завершении регистрации пользователя. Источник: сайт Минобороны РФ

Регистрация считается завершенной только в том случае, если переход по полученной ссылке на электронную почту осуществлен в пределах 2-х часового интервала после окончания начальной стадии процедуры. Если указанный срок истек, пользователю потребуется пройти регистрацию заново.

Если вы указали номер телефона, то его нужно подтвердить. В таком случае после активации аккаунта посредством электронной почты пользователю поступит уведомление о необходимости подтвердить мобильный телефон. Для этого необходимо:

В появившемся окне нажать «Получить код».

Скриншот подтверждения отправки кода. Источник: сайт Минобороны РФ

Дождаться СМС с кодом и ввести его.

Скриншот подтверждения номера телефона. Источник: сайт Минобороны РФ

У военно-социального центра есть памятка по регистрации и восстановлению доступа.

Памятка по работе с личным кабинетом. Источник: сайт Минобороны РФ

Чтобы восстановить доступ при утере пароля используйте этот алгоритм:

На главной странице выберите раздел «Восстановить пароль».

Скриншот главной страницы сайта личного кабинета. Источник: сайт Минобороны РФ

В появившейся форме укажите категорию лица, личный номер, дату рождения и код с картинки. Нажмите на «Восстановить пароль».

Скриншот формы по восстановлению пароля. Источник: сайт Минобороны РФ

На вашу электронную почту придет письмо с дальнейшими инструкциями. Если к личному кабинету привязан номер телефона, восстановить доступ можно по СМС.