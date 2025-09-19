ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
Личный кабинет военнослужащего: регистрация, функции и как пользоваться 

Всю информацию о начисленных выплатах, отпусках, решениях и назначениях военнообязанные могут посмотреть в личном кабинете. Рассказываем: как зарегистрироваться в нем и как пользоваться в разных ситуациях.

Что такое личный кабинет военнослужащего

Цифровой профиль военнослужащего представляет собой специализированную онлайн-платформу, предназначенную для оптимизации коммуникации военнослужащих с государственными структурами военного ведомства.

Зачем нужен личный кабинет военнослужащего

Среди ключевых возможностей личного кабинета выделяются:

  1. Получение доступа к личным служебным сведениям, включая ознакомление с распоряжениями, решениями и назначениями.

  2. Просмотр финансовой документации, связанной с начислениями заработной платы, дополнительными выплатами и формированием пенсионного капитала.

  3. Возможность подачи заявок электронного формата на предоставление отпусков, социальных льгот и решение вопросов жилищного характера.

  4. Информирование пользователей посредством размещения актуальной информации и нормативно-правовых актов Министерства обороны.

Как работает личный кабинет

Система функционирует на базе защищенного веб-интерфейса, синхронизированного с информационными ресурсами органов военной власти. Чтобы гарантировать безопасность конфиденциальных сведений, применяются следующие меры предосторожности:

  1. Использование криптографического протокола передачи данных HTTPS для шифрования информации.

  2. Двухэтапная проверка подлинности пользователя путем отправки одноразового пароля по СМС либо подтверждения электронной подписью.

  3. Постоянное совершенствование механизмов киберзащиты с целью противодействия современным угрозам информационной безопасности.

Регистрация и вход в личный кабинет

Регистрация в личном кабинете военнослужащего проходит по такому алгоритму:

  1. Перейдите на главную страницу и нажмите на кнопку «Пройти регистрацию».

Скриншот главной страницы. Источник: сайт Минобороны РФ

  1. В появившемся окне введите личный номер с жетона военнослужащего (или СНИЛС для гражданского), дату рождения, придумать надежный пароль, а также указать контактные данные — номер телефона и электронную почту.

Скриншот формы регистрации личного кабинета военнослужащего

  • Также необходимо ввести код с картинки. После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «Пройти регистрацию».

Если все данные указаны правильно, и в базу данных введены сведения о соответствующем военнослужащем или гражданском служащем, то будет создана учетная запись пользователя.

После прохождения первичной регистрации нужно активировать учетную запись. Для этого необходимо:

  • Зайти на почту, указанную при регистрации. А затем найти сообщение от администрации сайта и перейти по ссылке.

Скриншот сообщения о подтверждении регистрации. Источник: сайт Минобороны РФ

  • При успешной регистрации появится такое сообщение:

Скриншот сообщения о завершении регистрации пользователя. Источник: сайт Минобороны РФ

Регистрация считается завершенной только в том случае, если переход по полученной ссылке на электронную почту осуществлен в пределах 2-х часового интервала после окончания начальной стадии процедуры. Если указанный срок истек, пользователю потребуется пройти регистрацию заново.

Если вы указали номер телефона, то его нужно подтвердить. В таком случае после активации аккаунта посредством электронной почты пользователю поступит уведомление о необходимости подтвердить мобильный телефон. Для этого необходимо:

  • В появившемся окне нажать «Получить код».

Скриншот подтверждения отправки кода. Источник: сайт Минобороны РФ

  • Дождаться СМС с кодом и ввести его.

Скриншот подтверждения номера телефона. Источник: сайт Минобороны РФ

У военно-социального центра есть памятка по регистрации и восстановлению доступа.

Памятка по работе с личным кабинетом. Источник: сайт Минобороны РФ

Чтобы восстановить доступ при утере пароля используйте этот алгоритм:

Скриншот главной страницы сайта личного кабинета. Источник: сайт Минобороны РФ

  • В появившейся форме укажите категорию лица, личный номер, дату рождения и код с картинки. Нажмите на «Восстановить пароль».

Скриншот формы по восстановлению пароля. Источник: сайт Минобороны РФ

  • На вашу электронную почту придет письмо с дальнейшими инструкциями. Если к личному кабинету привязан номер телефона, восстановить доступ можно по СМС.

Скриншот восстановления пароля. Источник: сайт Минобороны РФ

Функционал личного кабинета военнослужащего

Через личный кабинет военные имеют возможность:

  • подавать онлайн-заявления на предоставление отпуска, получение льгот и распределение жилья;

  • отслеживать динамику начислений, надбавок и вычетов, получать доступ к расчетному документу;

  • знакомиться с официальной информацией, распоряжениями и кадровыми решениями;

  • изучать действующие ведомственные нормативные акты;

  • участвовать в анкетировании для повышения уровня предоставляемых услуг.

Поддержка и контакты

Военно-социальный центр Минобороны РФ доступен круглосуточно по телефону горячей линии: 8 (800) 707-99-99. Кроме того, предусмотрена возможность подачи обращений онлайн через специальную форму электронной приемной на официальном веб-сайте организации.

Скриншот горячей линии. Источник: сайт Минобороны РФ

Как отключить или удалить личный кабинет

Чтобы аннулировать регистрацию и удалить персональный аккаунт военнослужащего, потребуется пройти следующую процедуру:

  1. Составьте рапорт, адресованный начальнику Единого расчетного центра Министерства обороны. Укажите полные личные данные: ФИО, дату рождения, личный номер либо страховой номер индивидуального лицевого счета (для гражданских). Также обозначьте название подразделения и контактный телефон.

  2. Подайте документ командиру вашей воинской части, поставив соответствующую подпись и официальную гербовую печать учреждения.

  3. Завершив оформление, отправьте скан-копию документа электронной почтой на адрес: erc@mil.ru.

Часто задаваемые вопросы

Использование личного кабинета часто вызывает вопросы у пользователей. Собрали самые популярные и ответили на них.

Как узнать номер личного кабинета военнослужащего

Номер (логин) личного кабинета — номер с жетона военнослужащего. Для идентификации гражданских служащих используют реквизиты СНИЛСа.

Почему не получается зайти в личный кабинет военнослужащего

Причин проблем с входом может быть несколько. Собрали их все в одну таблицу.

Причина

Суть

Некорректность данных

Военнообязанный ошибся в данных или попытался зайти в несуществующий личный кабинет

Отсутствие соединения

Из-за проблем с интернетом не получается зайти в личный кабинет

Некорректный запрос данных

Использование VPN-сервисов

Для стабильной и защищенной работы ресурса специалисты советуют применять современные браузеры, поддерживающие отечественные сертификаты защиты, или вручную инсталлировать удостоверяющий сертификат Минцифры РФ непосредственно на свое устройство.

Скриншот предупреждения от сайта Минобороны РФ. Источник: сайт Минобороны РФ

Есть ли мобильное приложение для личного кабинета военнослужащего

Военнослужащий вправе самостоятельно определить интерфейс личного кабинета: стандартный либо адаптированный для мобильных устройств. Стоит отметить, что владельцам смартфонов автоматически предоставляется версия, оптимизированная именно для экранов небольших размеров. А вот отдельного приложения для смартфонов на iOS и Android не предусмотрено.

Как получить расчетный лист военнослужащего в личном кабинете

Чтобы военнослужащему получить расчетный лист, нужно действовать по такому алгоритму:

  1. Перейти в раздел «Финансовая информация» и выбрать «Расчетные листки».

Скриншот раздела «Финансовая информация». Источник: сайт Минобороны РФ

  • Выбрать период формирования расчетного листка — один или несколько месяцев.

Скриншот выбора периода формирования расчетного листка. Источник: сайт Минобороны РФ

  • После этого нужно нажать на кнопку «Сформировать». На странице появится расчетный лист за выбранный период.

Вот так будет выглядеть расчетный лист:

Скриншот расчетного листа военнослужащего

