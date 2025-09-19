Личный кабинет военнослужащего: регистрация, функции и как пользоваться 

Что такое личный кабинет военнослужащего
Цифровой профиль военнослужащего представляет собой специализированную онлайн-платформу, предназначенную для оптимизации коммуникации военнослужащих с государственными структурами военного ведомства.
Зачем нужен личный кабинет военнослужащего
Среди ключевых возможностей личного кабинета выделяются:
Получение доступа к личным служебным сведениям, включая ознакомление с распоряжениями, решениями и назначениями.
Просмотр финансовой документации, связанной с начислениями заработной платы, дополнительными выплатами и формированием пенсионного капитала.
Возможность подачи заявок электронного формата на предоставление отпусков, социальных льгот и решение вопросов жилищного характера.
Информирование пользователей посредством размещения актуальной информации и нормативно-правовых актов Министерства обороны.
Как работает личный кабинет
Система функционирует на базе защищенного веб-интерфейса, синхронизированного с информационными ресурсами органов военной власти. Чтобы гарантировать безопасность конфиденциальных сведений, применяются следующие меры предосторожности:
Использование криптографического протокола передачи данных HTTPS для шифрования информации.
Двухэтапная проверка подлинности пользователя путем отправки одноразового пароля по СМС либо подтверждения электронной подписью.
Постоянное совершенствование механизмов киберзащиты с целью противодействия современным угрозам информационной безопасности.
Регистрация и вход в личный кабинет
Регистрация в личном кабинете военнослужащего проходит по такому алгоритму:
Перейдите на главную страницу и нажмите на кнопку «Пройти регистрацию».
В появившемся окне введите личный номер с жетона военнослужащего (или СНИЛС для гражданского), дату рождения, придумать надежный пароль, а также указать контактные данные — номер телефона и электронную почту.
Также необходимо ввести код с картинки. После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «Пройти регистрацию».
Если все данные указаны правильно, и в базу данных введены сведения о соответствующем военнослужащем или гражданском служащем, то будет создана учетная запись пользователя.
После прохождения первичной регистрации нужно активировать учетную запись. Для этого необходимо:
Зайти на почту, указанную при регистрации. А затем найти сообщение от администрации сайта и перейти по ссылке.
При успешной регистрации появится такое сообщение:
Регистрация считается завершенной только в том случае, если переход по полученной ссылке на электронную почту осуществлен в пределах 2-х часового интервала после окончания начальной стадии процедуры. Если указанный срок истек, пользователю потребуется пройти регистрацию заново.
Если вы указали номер телефона, то его нужно подтвердить. В таком случае после активации аккаунта посредством электронной почты пользователю поступит уведомление о необходимости подтвердить мобильный телефон. Для этого необходимо:
В появившемся окне нажать «Получить код».
Дождаться СМС с кодом и ввести его.
У военно-социального центра есть памятка по регистрации и восстановлению доступа.
Чтобы восстановить доступ при утере пароля используйте этот алгоритм:
На главной странице выберите раздел «Восстановить пароль».
В появившейся форме укажите категорию лица, личный номер, дату рождения и код с картинки. Нажмите на «Восстановить пароль».
На вашу электронную почту придет письмо с дальнейшими инструкциями. Если к личному кабинету привязан номер телефона, восстановить доступ можно по СМС.
Функционал личного кабинета военнослужащего
Через личный кабинет военные имеют возможность:
подавать онлайн-заявления на предоставление отпуска, получение льгот и распределение жилья;
отслеживать динамику начислений, надбавок и вычетов, получать доступ к расчетному документу;
знакомиться с официальной информацией, распоряжениями и кадровыми решениями;
изучать действующие ведомственные нормативные акты;
участвовать в анкетировании для повышения уровня предоставляемых услуг.
Поддержка и контакты
Военно-социальный центр Минобороны РФ доступен круглосуточно по телефону горячей линии: 8 (800) 707-99-99. Кроме того, предусмотрена возможность подачи обращений онлайн через специальную форму электронной приемной на официальном веб-сайте организации.
Как отключить или удалить личный кабинет
Чтобы аннулировать регистрацию и удалить персональный аккаунт военнослужащего, потребуется пройти следующую процедуру:
Составьте рапорт, адресованный начальнику Единого расчетного центра Министерства обороны. Укажите полные личные данные: ФИО, дату рождения, личный номер либо страховой номер индивидуального лицевого счета (для гражданских). Также обозначьте название подразделения и контактный телефон.
Подайте документ командиру вашей воинской части, поставив соответствующую подпись и официальную гербовую печать учреждения.
Завершив оформление, отправьте скан-копию документа электронной почтой на адрес: erc@mil.ru.
Часто задаваемые вопросы
Использование личного кабинета часто вызывает вопросы у пользователей. Собрали самые популярные и ответили на них.
Как узнать номер личного кабинета военнослужащего
Номер (логин) личного кабинета — номер с жетона военнослужащего. Для идентификации гражданских служащих используют реквизиты СНИЛСа.
Почему не получается зайти в личный кабинет военнослужащего
Причин проблем с входом может быть несколько. Собрали их все в одну таблицу.
Причина
Суть
Некорректность данных
Военнообязанный ошибся в данных или попытался зайти в несуществующий личный кабинет
Отсутствие соединения
Из-за проблем с интернетом не получается зайти в личный кабинет
Некорректный запрос данных
Использование VPN-сервисов
Для стабильной и защищенной работы ресурса специалисты советуют применять современные браузеры, поддерживающие отечественные сертификаты защиты, или вручную инсталлировать удостоверяющий сертификат Минцифры РФ непосредственно на свое устройство.
Есть ли мобильное приложение для личного кабинета военнослужащего
Военнослужащий вправе самостоятельно определить интерфейс личного кабинета: стандартный либо адаптированный для мобильных устройств. Стоит отметить, что владельцам смартфонов автоматически предоставляется версия, оптимизированная именно для экранов небольших размеров. А вот отдельного приложения для смартфонов на iOS и Android не предусмотрено.
Как получить расчетный лист военнослужащего в личном кабинете
Чтобы военнослужащему получить расчетный лист, нужно действовать по такому алгоритму:
Перейти в раздел «Финансовая информация» и выбрать «Расчетные листки».
Выбрать период формирования расчетного листка — один или несколько месяцев.
После этого нужно нажать на кнопку «Сформировать». На странице появится расчетный лист за выбранный период.
Вот так будет выглядеть расчетный лист:
