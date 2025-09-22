Сопроводительное письмо к документам: пример, образец

Сопроводительное письмо к документам: что это

Сопроводительное письмо представляет собой вид делового письма, в котором описывают направляемый пакет документов (или документ, если он один). Как правило, письма используют при отправке документов, у которых отсутствует адресная часть.

Сопроводительное письмо позволяет решить сразу несколько задач:

зафиксировать перечень направляемых документов;

удостоверить факт отправки;

предоставить пояснения к документам.

Закон не обязывает отправителей прикладывать к документам сопроводительные письма, но фактически они превратились в неотъемлемую составляющую делового документооборота.