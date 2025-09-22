Можно ли принять к учету акт по договору оказания услуг, если в нем нет стоимости

Нередко организации заключают договоры оказания услуг с внештатными исполнителями. Обычно стоимость для принятия к учету берут из акта сдачи-приемки оказанных услуг. Но что делать, если там не указана стоимость?

Обычно договор оказания услуг (гражданско-правового характера) регламентирует перечень всевозможных услуг и точную стоимость каждой из них. В качестве закрывающего документа используют акт — он подтверждает оказание услуг и их принятие заказчиком.

Однако может быть и такое, что в акте не указана сумма оказанных услуг. В таком случае нужно проверить договор — возможно в нем четко определена сумма. Если так и есть, то можно принять акт к учету.

Указание суммы в акте поможет избежать возможных споров и недоразумений с налоговыми органами. Если в документе нет суммы, но есть подтверждение оказанных услуг, то его можно принять.

Кроме того, может быть и ситуация, при которой в договоре не указана стоимость услуг (например, если договор рамочный). Тогда принять к учету акт без точной суммы не получится.

