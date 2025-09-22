Как правильно указать наименования товаров в заявлении о ввозе

Корректные наименования товаров в заявлении о ввозе является залогом успешного прохождения таможенных процедур и избежания штрафных санкций. Ошибки в оформлении документа могут привести к задержкам поставок и финансовым потерям. Рассказываем, как правильно указывать наименования товаров.

Согласно п. 3 Порядка заполнения заявления о ввозе (утв. Протоколом от 11.12.2009) в графе 2 необходимо указать наименование товара. Основанием служит счет-фактура или транспортные документы. Если в счете-фактуре указан большой перечень аналогичных товаров, то можно использовать обобщенное наименование — например, «мебель» вместо указания «столов», «кресел» и «стульев».

По соответствующим графам этой строки нужно отразить сведения по всем товарам, которые относятся к указанному виду. Это возможно в случае, если транспортный документ имеет итоговую строку.

Нельзя обобщить наименования товаров, если:

ввозят подакцизные товары;

ввозят товары, которые облагаются по разным ставкам или имеют различные единицы измерения;

транспортный (товаросопроводительный) документ не имеет итоговой строки по аналогичным товарам.

Соответственно в этих случаях необходимо отдельно указывать наименование каждого товара в соответствии с товаросопроводительными документами или счетом-фактурой.

