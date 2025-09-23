Нужно ли запрашивать у иностранца документы о регистрации при приеме на работу
Документы о регистрации иностранного гражданина считаются дополнительными, так как они не поименованы в перечне основных — ч. 1 ст. 65 ТК. Также к дополнительным документам относятся:
разрешение на работу или патент (при оформлении договора с временно пребывающим в РФ иностранцем);
разрешение на временное проживание в РФ или разрешение на временное проживание в целях получения образования (при заключении трудового договора с временно проживающим в РФ иностранцем);
вид на жительство (при оформлении трудового договора с постоянно проживающим в РФ иностранным гражданином).
Отсутствие этих документов не может быть основанием для отказа в приеме на работу. Однако документ, подтверждающий постановку на учет по месту пребывания понадобится для заполнения уведомления о приеме.
