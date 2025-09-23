Нужно ли запрашивать у иностранца документы о регистрации при приеме на работу

При приеме на работу иностранца важно внимательно проверить все документы. Если этого не сделать, можно получить претензии от ФМС. Рассказываем, должен ли иностранец предъявлять документы о регистрации.

Документы о регистрации иностранного гражданина считаются дополнительными, так как они не поименованы в перечне основных — ч. 1 ст. 65 ТК. Также к дополнительным документам относятся:

разрешение на работу или патент (при оформлении договора с временно пребывающим в РФ иностранцем);

разрешение на временное проживание в РФ или разрешение на временное проживание в целях получения образования (при заключении трудового договора с временно проживающим в РФ иностранцем);

вид на жительство (при оформлении трудового договора с постоянно проживающим в РФ иностранным гражданином).

Отсутствие этих документов не может быть основанием для отказа в приеме на работу. Однако документ, подтверждающий постановку на учет по месту пребывания понадобится для заполнения уведомления о приеме.

Принимать на работу, а также увольнять сотрудников научим на курсе профпереподготовки Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП. А еще на нем вы научитесь работать в 1С:ЗУП — помимо базовых знаний вы узнаете, как оформлять командировки, отгулы, совместительство и удержания из зарплаты. Сейчас курс можно приобрести со скидкой 73% за 8 900 руб.

Читайте также подборку по теме кадров: