Организация купила товар в Казахстане и там же продала: сдавать ли расчет сумм, выплаченных иностранным организациям

Если организация закупает товар у иностранной компании и продает другой, то возможно ей придется сдавать отчет о доходах, выплаченных иностранной компании. Но для этого нужно учесть, будет ли российская организация агентом по налогу на прибыль.

Налоговый расчет о суммах сдают агенты по налогу на прибыль. Таковыми они считаются в случаях, когда иностранные компании обязаны уплачивать российский налог на доходы и при этом у них нет в РФ представительства или филиала.

По п. 1 ст. 306 НК налог на прибыль иностранные организации уплачивают, если они получают доходы от источников в РФ (их перечень указан в ст. 309 НК).

Если компании продают товары российским организациям не на территории РФ, то такие операции не признаются доходами от источников в России.

В случаях, когда реализация товаров иностранцами попадает под п. 2 ст. 309 НК, российская компания считается налоговым агентом, но налог на прибыль она не удерживает.

В данном случае товары реализуют на территории Казахстана, поэтому операция не попадает под этот пункт. Соответственно российской компании не нужно сдавать расчет сумм, выплаченных иностранным организациям.

