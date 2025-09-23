Организация купила товар в Казахстане и там же продала: сдавать ли расчет сумм, выплаченных иностранным организациям
Налоговый расчет о суммах сдают агенты по налогу на прибыль. Таковыми они считаются в случаях, когда иностранные компании обязаны уплачивать российский налог на доходы и при этом у них нет в РФ представительства или филиала.
По п. 1 ст. 306 НК налог на прибыль иностранные организации уплачивают, если они получают доходы от источников в РФ (их перечень указан в ст. 309 НК).
Если компании продают товары российским организациям не на территории РФ, то такие операции не признаются доходами от источников в России.
В случаях, когда реализация товаров иностранцами попадает под п. 2 ст. 309 НК, российская компания считается налоговым агентом, но налог на прибыль она не удерживает.
2. Доходы, полученные иностранной организацией от реализации товаров, иного имущества (кроме указанного в пп. 5, 6 и 9.1 п. 1 настоящей статьи), имущественных прав (за исключением указанных в пп. 9.2 п. 1 настоящей статьи), от выполнения работ (оказания услуг) (за исключением указанных в пп. 9.4 п. 1 настоящей статьи) на территории РФ, не подлежат обложению налогом у источника выплаты, если такая деятельность не приводит к образованию постоянного представительства в РФ в соответствии со ст. 306 НК.
В данном случае товары реализуют на территории Казахстана, поэтому операция не попадает под этот пункт. Соответственно российской компании не нужно сдавать расчет сумм, выплаченных иностранным организациям.
