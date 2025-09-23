Рекламное агентство на ОСНО выдает призы: как облагать НДФЛ и НДС

Рекламное агентство на ОСНО решило выдать призы клиентам. Рассказываем, как правильно учесть подарки в налоговой отчетности, какие налоги исчислить и как соблюсти требования законодательства.

Облагаются НДФЛ только те призы, стоимость которых превышает 4 000 руб. Кроме того по окончании года компании нужно предоставить в ФНС справку в составе приложения к 6-НДФЛ по по победителям, получившим призы свыше этой стоимости. А еще по п. 1 ст. 230 НК на каждого из них нужно завести карточку по № 1-НДФЛ.

По общему правилу пп. 1 п. 1 ст. 146 НК передачу призов победителям необходимо облагать НДС, так как операция — безвозмездная реализация товаров.

По пп. 28 п. 1 ст. 264 НК до 2025 года расходы на призы относились к нормируемым расходам на рекламу. А вот с 2025 года эти затраты включили в перечень расходов (ст. 270 НК), не учитываемых в целях налога на прибыль.

Вести учет без ошибок на ОСНО сложно, но в 2026 году будет еще тяжелее. Как строить работу в 2026 году, какие изменения и сложности ждут бухгалтеров в связи с налоговой реформой 2026 года обсудим на IX Всероссийской бухгалтерской конференции Бух.Совет 2026 которая пройдет 11—12 декабря 2025 года в Москва-Сити. На конференции перед вами выступят топовые спикеры России. Вы обязательно заведете новые интересные знакомства и деловые контакты. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите! Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас. Забронировать

Читайте также по теме ОСНО: