Рекламное агентство на ОСНО выдает призы: как облагать НДФЛ и НДС
Облагаются НДФЛ только те призы, стоимость которых превышает 4 000 руб. Кроме того по окончании года компании нужно предоставить в ФНС справку в составе приложения к 6-НДФЛ по по победителям, получившим призы свыше этой стоимости. А еще по п. 1 ст. 230 НК на каждого из них нужно завести карточку по № 1-НДФЛ.
По общему правилу пп. 1 п. 1 ст. 146 НК передачу призов победителям необходимо облагать НДС, так как операция — безвозмездная реализация товаров.
По пп. 28 п. 1 ст. 264 НК до 2025 года расходы на призы относились к нормируемым расходам на рекламу. А вот с 2025 года эти затраты включили в перечень расходов (ст. 270 НК), не учитываемых в целях налога на прибыль.
Комментарии1
"По пп. 28 п. 1 ст. 264 НК до 2025 года расходы на призы относились к нормируемым расходам на рекламу. А вот с 2025 года эти затраты включили в перечень расходов (ст. 270 НК), не учитываемых в целях налога на прибыль."
Не поняла про налог на прибыль. Перечитала пп. 28 п. 1 ст. 264 и п. 44 ст. 270 НК РФ - там как был лимит в 1% так и остался. Т.е. 1% на призы можно и в 2025 году