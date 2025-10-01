Что выгоднее: майнинг или покупка биткоина

1. Покупка биткоина: плюсы и минусы, какие есть риски

Купить BTC очень легко. На большинстве криптобирж достаточно пройти регистрацию, верификацию и пополнить счет. На момент написания статьи, 1 биткоин стоит 115 000 долларов, то есть даже если у вас $100 — вы можете купить 0,0008 BTC. Можно начать и с небольших сумм. Большинство инвесторов стараются заходить от $500–$1000 и выше — тогда комиссия за обмен меньше, и колебания курса чувствуются заметнее. Тут есть несколько очевидных плюсов:

Минимум возни с техникой. Вы переводите деньги и получаете цифровой актив — не нужно думать о хешрейте, шуме и электричестве.

Никаких затрат на оборудование. Вся сумма уходит на покупку монеты, кроме комиссий.

Простота входа. Даже $10 превращаются в доли BTC, и вы становитесь держателем криптовалюты.

Главное — помнить, что вы просто приобретаете актив и держите его. Дохода от него не будет, пока он не вырастет в цене. Это все равно что купить золото и положить в ящик: оно может подорожать, а может подешеветь. Все зависит от рынка и времени.

Сам по себе процесс покупки несложный. Но вот дальше начинаются вопросы: где хранить? Как не потерять доступ? Как правильно продать? Куда выводить деньги? Это те вещи, которые новичкам приходится осваивать самостоятельно. И если вы планируете вложить крупную сумму, эти нюансы могут стоить очень дорого.

Поэтому самый частый сценарий покупки биткоина выглядит так:

Вы покупаете биткоин и радуетесь вложению, через неделю он падает на 15%, вы в панике.

Через месяц он растет — теперь вы начинаете снова радоваться, но при этом и тревожиться, ведь вы не знаете, продавать или держать биткоин у себя.

Проходит год — и вы понимаете, что в итоге получили +8%, но пережили 5 микроинфарктов. Это в лучшем случае. В худшем — к микроинфарктам добавляются убытки.

В итоге вы сталкиваетесь с очевидными отрицательными сторонами покупки:

Сложно угадать момент входа. Курсы движутся непредсказуемо. Многие покупают на хайпе, фиксируют убыток при коррекции и нервничают каждый раз, когда цена падает. Даже на долгом горизонте доходность зависит только от роста стоимости — других источников прибыли нет.

Риски хранения и санкции. Большинство новичков держит монеты на бирже. Биржи подвергаются регулированию; если платформа попадет под санкции, доступ к активам могут заморозить. Оффлайн‑кошельки безопаснее, но требуют навыков и опыта. Даже крупные биржи не гарантируют безопасность. Не стоит забывать и про мировую обстановку: 2022–2024 годах были случаи, когда россияне теряли доступ к своим активам из-за санкций.

Эмоции мешают заработать. Из-за того, что владелец биткоина постоянно следит за взлетами и падениями цены, это сильно бьет по нервам, как мы уже обсудили выше. Но проблема не только в истощении нервной системы, но в том, что инвесторы часто делают ошибки под давлением эмоций и в итоге теряют деньги там, где могли бы сохранить.

Нет денежного потока. Пожалуй, главный минус. После покупки BTC вы ничего не получаете: только держите и надеетесь на рост. Доходности нет, а вот комиссии за вывод и обмен — есть. Поэтому это одноуровневая стратегия: растет — или нет.

В результате стратегия «купить и забыть» подходит тем, кто готов к высокой волатильности и всеобъемлющей зависимости своих инвестиций от рыночного курса.