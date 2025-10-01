Что выгоднее: майнинг или покупка биткоина

Кто-то боится, что купит биткоин на пике, а потом будет наблюдать, как инвестиции тают. Некоторые слышали, что майнинг — это сложно, дорого и неактуально. А кто-то вообще думает, что «уже поздно». Чтобы разобраться, мы сравнили обе эти стратегии на реальных цифрах и рассчитали выгоду на горизонте 24–36 месяцев.
1. Покупка биткоина: плюсы и минусы, какие есть риски
Купить BTC очень легко. На большинстве криптобирж достаточно пройти регистрацию, верификацию и пополнить счет. На момент написания статьи, 1 биткоин стоит 115 000 долларов, то есть даже если у вас $100 — вы можете купить 0,0008 BTC. Можно начать и с небольших сумм. Большинство инвесторов стараются заходить от $500–$1000 и выше — тогда комиссия за обмен меньше, и колебания курса чувствуются заметнее. Тут есть несколько очевидных плюсов:
Минимум возни с техникой. Вы переводите деньги и получаете цифровой актив — не нужно думать о хешрейте, шуме и электричестве.
Никаких затрат на оборудование. Вся сумма уходит на покупку монеты, кроме комиссий.
Простота входа. Даже $10 превращаются в доли BTC, и вы становитесь держателем криптовалюты.
Главное — помнить, что вы просто приобретаете актив и держите его. Дохода от него не будет, пока он не вырастет в цене. Это все равно что купить золото и положить в ящик: оно может подорожать, а может подешеветь. Все зависит от рынка и времени.
Сам по себе процесс покупки несложный. Но вот дальше начинаются вопросы: где хранить? Как не потерять доступ? Как правильно продать? Куда выводить деньги? Это те вещи, которые новичкам приходится осваивать самостоятельно. И если вы планируете вложить крупную сумму, эти нюансы могут стоить очень дорого.
Поэтому самый частый сценарий покупки биткоина выглядит так:
Вы покупаете биткоин и радуетесь вложению, через неделю он падает на 15%, вы в панике.
Через месяц он растет — теперь вы начинаете снова радоваться, но при этом и тревожиться, ведь вы не знаете, продавать или держать биткоин у себя.
Проходит год — и вы понимаете, что в итоге получили +8%, но пережили 5 микроинфарктов. Это в лучшем случае. В худшем — к микроинфарктам добавляются убытки.
В итоге вы сталкиваетесь с очевидными отрицательными сторонами покупки:
Сложно угадать момент входа. Курсы движутся непредсказуемо. Многие покупают на хайпе, фиксируют убыток при коррекции и нервничают каждый раз, когда цена падает. Даже на долгом горизонте доходность зависит только от роста стоимости — других источников прибыли нет.
Риски хранения и санкции. Большинство новичков держит монеты на бирже. Биржи подвергаются регулированию; если платформа попадет под санкции, доступ к активам могут заморозить. Оффлайн‑кошельки безопаснее, но требуют навыков и опыта. Даже крупные биржи не гарантируют безопасность. Не стоит забывать и про мировую обстановку: 2022–2024 годах были случаи, когда россияне теряли доступ к своим активам из-за санкций.
Эмоции мешают заработать. Из-за того, что владелец биткоина постоянно следит за взлетами и падениями цены, это сильно бьет по нервам, как мы уже обсудили выше. Но проблема не только в истощении нервной системы, но в том, что инвесторы часто делают ошибки под давлением эмоций и в итоге теряют деньги там, где могли бы сохранить.
Нет денежного потока. Пожалуй, главный минус. После покупки BTC вы ничего не получаете: только держите и надеетесь на рост. Доходности нет, а вот комиссии за вывод и обмен — есть. Поэтому это одноуровневая стратегия: растет — или нет.
В результате стратегия «купить и забыть» подходит тем, кто готов к высокой волатильности и всеобъемлющей зависимости своих инвестиций от рыночного курса.
2. Майнинг биткоина: как работает
Майнинг биткоина — это не про «видеокарты и гаражи с вентиляторами», как многие представляют. Сейчас все гораздо проще и технологичнее. Есть специальные устройства — ASIC-майнеры, которые занимаются исключительно добычей биткоина. Подключаете их к розетке, к интернету — и они начинают работать. Да, это требует вложений и придется потратить немного времени на настройку, но в итоге вы сами будете производить криптоактив и зарабатывать на этом.
Вот некоторые преимущества майнинга
1. Постоянный денежный поток. Майнер — это не просто инвестор, который «держит и ждет». Он получает ежедневный доход в биткоинах, вне зависимости от колебаний курса. То есть деньги начисляются каждый день. Их можно конвертировать их в рубли, USDT или накапливать. А главное — поток остается даже если цена временно проседает, поэтому вместо пассивного ожидания роста — вы получаете актив, который работает каждый день.
2. Независимость от бирж и регуляторов. При майнинге вы не используете посредников. Биткоины, которые вы добыли, приходят напрямую на ваш кошелек. Вам не нужно заводить деньги на биржу, доверять третьим сторонам и вам не страшны блокировки аккаунтов, санкции, технические сбои. Майнинг — это максимально децентрализованный способ входа в крипторынок. Вы сами себе банк.
3. Оборудование — это актив. В отличие от покупки биткоина, где вы обмениваете деньги на цифровой актив, у майнера остается физическое оборудование, которое можно перепродать на вторичном рынке, использовать для добычи других криптовалют, а еще оно имеет остаточную стоимость даже через несколько лет
Даже если с рынком все будет совсем плохо, вы не останетесь с нулем. У вас будет материальный актив, который можно монетизировать.
4. Возможности оптимизации расходов. Майнинг позволяет использовать нестандартные подходы, чтобы уменьшать себестоимость. Например:
Использовать тепло от майнеров для отопления дома → это экономит до 67 000 ₽ в сезон для дома 100 м².
Переход на майнинг в ночное время → ночной тариф дает возможность майнить на устаревшем оборудовании, так как цена на электричество в это время сильно дешевле. В таком случае майнер будет работать до 66% времени суток, что позволяет окупить устаревшее оборудование без значительных потерь в доходе
Установка прошивки на оборудование увеличивающее его мощность..
Майнинг — это не статичная модель. При желании, можно постоянно прокачивать рентабельность.
Недостатки майнинга при падении рынка
Как и в любом криптовалютном проекте, рынок может пойти вниз. Но у майнера есть альтернатива — оптимизировать расходы, продать оборудование, вернув часть вложений или просто продолжать добывать биткоин с учетом усреднения, получая монеты дешевле. То есть даже при снижении курса, у майнера больше гибкости и вариантов действий, чем у обычного держателя биткоина.
Техника может перегреться, выйти из строя, требовать дополнительного обслуживания. Но если вы покупаете ее у надежного поставщика, то получаете гарантию, техподдержку и сервис. Эти вопросы решаются быстро, и вы восстанавливаете поток дохода.
3. Преимущества майнинга над покупкой и расчет
Теперь изучив преимущества и недостатки майнинга, давайте посчитаем выгоду этого решения, сравнивая актуальную разницу между стратегиями майнинга и покупки.
Мы будем считать разницу на примере одной из актуальных моделей — Antminer S21 + мощностью 235 TH/s. Это современный и энергоэффективный ASIC, который уже активно используется в домашних и промышленных установках.
Крупная инвестиция: $100 000 в майнинг
Чтобы сравнить стратегии на серьезной сумме, рассмотрим инвестицию в $100 000.
На эти деньги можно купить:24 штуки Antminer S21+ 235 Th по $4 200 с энергоэффективностью 16 J/TH и потреблением 3 800 кВт·ч запустить их в работу.
Будем исходить из следующих актуальных на сегодня параметров:
Курс BTC — 115 000 USD;
Тариф на электричество — 6,2 руб/кВт·ч.
Рост курса USD/RUB — 6% в год.
Аптайм (время бесперебойной работы оборудования) — 99%.
Для точного сравнения необходимо учесть все расходы на содержание и размещение оборудования на хостинге, включая электроэнергию и комиссии майнингового пула. А также халвинг 2028 года и реализацию оборудования в конце цикла по остаточной стоимости от 20% после трех лет и от 35% после двух лет использования.
Чтобы уравновесить расходы майнинга с вариантом простой покупки и удержания BTC будет учтена ежемесячная докупка BTC (к изначальной покупке) ровно на полную сумму расходов от майнинга.
Налоги. Из накопленного дохода вычитаются налоги в соответствии с системой налогообложения. Они уплачиваются при каждом выводе BTC на сторонний кошелек. Налог рассчитывается каждый месяц. В модели учтен ежемесячный вывод BTC, во избежание переуплат налогов из-за роста курса при длительном удержании, так как перерасчет курса производится в день вывода. Для примера с инвестицией в 100 000 долларов в месяц по форме налогообложения ИП налог составит не более 13%.
Теперь зная все основные параметры разработанной модели мы можем рассмотреть несколько сценариев поведения рынка и наглядно увидеть на каком месяце майнинг обгонит простую покупку, даже с докупкой на стоимость расходов.
Сценарий №1: стагнации рынка
При отсутствии роста курса BTC майнинг становится выгоднее покупки сразу в первой месяц, учитывая возможность реализовать оборудование. Сценарий падения рынка рассматривался в предыдущем разделе статьи.
Сценарий №2: умеренный рост (+2 % в месяц)
Рассмотрим умеренный рост цены с медленным подтягиванием сложности сети (+2%/мес. роста курса BTC, +1%/мес. роста сложности сети) — типичная картина для спокойного рынка после коррекции, как это происходит прямо сейчас. Сложность растет примерно вдвое медленнее из-за инерции ввода мощностей и осторожных капитальных вложений. Такой темп хорошо подходит как «основа» для планирования и сравнения стратегий (майнинг vs. покупка).
Параметр
Итог
Курс BTC/USD
115 000 $
Рост курса BTC/USD, % в месяц
2
Рост сложности сети BTC, % в месяц
1
Расчет за 2 года
Майнинг, итого BTC
1.64
Перевод в USD
304 000
Итоговая прибыль от майнинга с учетом продажи и за вычетом налогов, USD
337 000
Покупка (+докупки), итого BTC
1.72
Перевод в USD
318 000
Майнинг уже обгоняет покупку на __, мес.
18
Окупаемость, мес.
17
Расчет за 3 года
Майнинг, итого BTC
2.20
Перевод в USD
514 000
Итоговая прибыль от майнинга с учетом продажи и за вычетом налогов, USD
531 000
Покупка (+докупки), итого BTC
2.02
Перевод в USD
474 000
Итого майнинг выгоднее на, USD
57 000
В базовой модели мы заложили рост курса BTC на 2% в месяц и рост сетевой сложности на 1% в месяц. При налоговой ставке 13% майнинг превосходит покупку через 18 месяцев. На горизонте 2 лет разница в пользу майнинга небольшая (≈$29 000), но обгон уже начат и далее с каждым месяцем приносит стабильную прибыль выше чем при покупке и удержании.
На горизонте 3 лет накопленная выгода составляет ≈$57 000: майнеры добывают 2,2 BTC против 2,02 BTC при стратегии покупки, а остаточная стоимость оборудования дополнительно увеличивает доход.
Сценарий №3: реалистично-ускоренный рост (+4 % в месяц)
Такой темп (+4%/мес. роста курса BTC, +2%/мес. роста сложности сети) укладывается в исторический коридор бычьих фаз без перегиба: он ниже «эйфорийных» ралли, но выше нейтрального прогноза. Рынок уже показал способность поддерживать двузначный годовой рост даже с периодическими откатами, а ликвидность и интерес остаются. Поэтому +4%/мес. — верх правдоподобного диапазона, который можно закладывать без завышенных ожиданий.
Параметр
Итог
Курс BTC/USD
115 000 $
Рост курса BTC/USD, % в месяц
4
Рост сложности сети BTC, % в месяц
2
Расчет за 2 года
Майнинг, итого BTC
1.46
Перевод в USD
431 000
Итоговая прибыль от майнинга с учетом продажи и за вычетом налогов, USD
460 000
Покупка (+докупки), итого BTC
1.55
Перевод в USD
459 000
Майнинг уже обгоняет покупку на __, мес.
24
Окупаемость, мес.
13
Расчет за 3 года
Майнинг, итого BTC
1.87
Перевод в USD
884 000
Итоговая прибыль от майнинга с учетом продажи и за вычетом налогов, USD
894 000
Покупка (+докупки), итого BTC
1.72
Перевод в USD
814 000
Итого майнинг выгоднее на, USD
80 000
Если предположить, что биткоин растет на 4% в месяц, а сложность сети — на 2%, то окупаемость оборудования наступает уже через 13 месяцев, а майнинг обгоняет простую покупку на 24 месяце, учитывая реализацию оборудования по цене 35% от первоначальной. Длинное плечо приносит более весомый итог: за три года владельцы майнеров зарабатывают на $ 80 000 больше, чем простые держатели BTC.
Сценарий №4: амбициозный рост (+6 % в месяц)
Этот вариант (+6%/мес. роста курса BTC, +3%/мес. по сложности) отражает максимально энергичный рост в рамках положительного рыночного цикла. Подобная динамика встречается в фазах активного притока капитала и высокого интереса инвесторов. Такой сценарий задает верхнюю границу прогнозного диапазона и показывает, каким может быть результат при благоприятном сочетании рыночных факторов.
Параметр
Итог
Курс BTC/USD
110 000 $
Рост курса BTC/USD, % в месяц
6
Рост сложности сети BTC, % в месяц
3
Расчет за 3 года
Майнинг, итого BTC
1.61
Перевод в USD
1 517 000
Итоговая прибыль от майнинга с учетом продажи и за вычетом налогов, USD
1 516 000
Покупка (+докупки), итого BTC
1.53
Перевод в USD
1 437 000
Майнинг уже обгоняет покупку на __, мес.
29
Итого майнинг выгоднее на, USD
79 000
Окупаемость, мес.
12
При амбициозном росте крипторынка (рост BTC 6% в месяц, а сложности — 3%) майнинг окупается за 12 месяцев, однако обгон стратегии покупки наступает чуть позже — на 29 месяце. То есть даже при резком скачке курса вверх, майнинг все еще выгоднее простой покупки. В горизонте трех лет мы видим дополнительную прибыль $79 000.
По итогам анализа можно сделать вывод, что майнинг системно выигрывает у стратегии «купить и держать» на горизонте 2–3 лет. Эти сценарии показывают, что даже при увеличении сложности сети добыча остается конкурентоспособной. Обгон наступает на втором году майнинга криптовалюты. Главное — правильно подобрать оборудование и учесть будущие расходы.
Рынок подстраивается каждый день и если к моменту входа цена вырастет, например, с текущих $115 000 до $120 000, то точка обгона наступит в среднем быстрее на 2–4 месяца. Следует также помнить о эластичности соотношения роста курса и сложности сети, в моменты рыночного подъема, коэффициент эластичности как правило равен 0,35–0,4. Однако в модели был взят коэффициент 0,5 в качестве буфера: с меньшем коэффициентом обгон наступил бы раньше еще на несколько месяцев.
4. А что если начать через год, ближе к халвингу
Халвинг биткоина — это встроенный в протокол механизм, который примерно каждые четыре года (или каждые 210 000 добытых блоков) сокращает вдвое вознаграждение, получаемое майнерами за создание нового блока в блокчейне. Это событие замедляет выпуск новых биткоинов, уменьшая тем самым предложение и способствуя дефициту, что является частью стратегии, ограничивающей максимальное количество биткоинов.
Заглянем в будущее и посмотрим выгоду соотношения майнинга против покупки исходя из предположения, что мы войдем в майнинг через 1 год, то есть на один год ближе к халвингу апреля 2028 года.
Как было показано ранее в статье, майнинг становится выгоднее покупки через 18 месяцев при консервативном прогнозе и через 24 месяца при умеренном. Поэтому халвинг не повлияет на выводы расчетной модели, а учитывая курс BTC в точке входа через год, сделает майнинг еще более выгодным и приблизит точку прибыльности в горизонте двух лет.
Рост курса: 4% в месяц, рост сложности сети: 2% в месяц.
Цена BTC через 1 год на старте: $170 200 (покупка по прежнему на $100 000).
Курс рубля: 85 руб, сложность сети: 168.7 трлн.
Параметр
Итог
Курс BTC/USD
170 200 $
Рост курса BTC/USD, % в месяц
4
Рост сложности сети BTC, % в месяц
2
Расчет за 2 года
Майнинг, итого BTC
1.07
Перевод в USD
471 000
Итоговая прибыль от майнинга с учетом продажи и за вычетом налогов, USD
498 000
Покупка (+докупки), итого BTC
1.05
Перевод в USD
461 000
Майнинг уже обгоняет покупку на __, мес.
14
Окупаемость, мес.
11
Расчет за 3 года
Майнинг, итого BTC
1.28
Перевод в USD
897 000
Итоговая прибыль от майнинга с учетом продажи и за вычетом налогов, USD
908 000
Покупка (+докупки), итого BTC
1.17
Перевод в USD
818 000
Итого майнинг выгоднее на, USD
90 000
Мы сместили старт майнинга на год вперед ближе к халвингу 2028 года и проверили, как это влияет на результат. Из-за роста курса при старте через 1 год майнинг становится даже более выгоден чем при старте сейчас. Результат дает $37 000 выгоды за 2 года и $90 000 за 3 года.
Итоговая таблица: майнинг vs. покупка
Критерий
Покупка биткоина
Майнинг
Падение курса BTC
Активы дешевеют прямо пропорционально падению курса
Активы в виде майнеров имеют собственную ценность. Их всегда можно продать
Точка входа
Крайне важна. Существует риск потерять большую часть активов
Точка входа менее важна. Курс усредняется за счет непрерывной добычи.Самое важное правильное фиксация прибыли.
Технические знания
Не требуются
Минимальные. Необходимо иметь общий знания о паре брендов, аналогично выбору телефонов — андроид или айфон.
Юридические риски
Существуют риски блокировок бирж и санкций. Особенно для граждан РФ
Нет рисков, т.к. валюта поступает напрямую на кошелек майнера
Регулярность дохода
Доход только при удорожании валюты и продаже
Постоянный денежный поток
Уровень вовлеченности
Низкий
Стабильная вовлеченность без нервов. Остается только следить за пассивным доходом, как каждые 10 минут к тебе на кошелек поступает биткоин.
Ситуация при падении курса BTC
Активы дешевеют прямо пропорционально падению курса
Активы в виде майнеров имеют собственную ценность. Их всегда можно продать
По факту оба способа заработать на криптовалюте — рабочие, и тот, и другой позволяют вложиться в биткоин. Но с точки зрения контроля, устойчивости и реальной доходности, майнинг в 2025 году выглядит привлекательнее.
Ради майнинга придется вложиться в оборудование и разобраться, как все работает, но на выходе вы получите:
Ежедневный поток в биткоинах.
Возможность влиять на свою доходность за счет оптимизации.
Физический актив, который можно продать или использовать.
Полный контроль над криптой без участия бирж и посредников.
Это ключевое отличие. Покупка биткоина — это ставка на рост, и только. Вы либо угадали момент входа, либо нет. У вас нет ни дохода, ни вариативности. Только держать и надеяться. И при этом — риски: биржи, санкции, потеря доступа, эмоции, паника.
С майнингом вы начнете получать монеты прямо сейчас без полной зависимости от рынка. У вас есть гибкость: можно сменить монету, выключить оборудование, продать технику, уменьшить расходы, зарабатывать даже теплом. Для тех, кто хочет войти в крипту как в долгосрочный и прибыльный инструмент — майнинг дает гораздо больше. Майнинг — для тех, кто хочет использовать системный подход, и получать стабильный пассивный заработок. Даже при умеренном росте курса BTC добыча начинает давать преимущество примерно через два года, а на трехлетнем горизонте разница становится ощутимой.
Если вы хотите узнать больше о том, как выбрать оборудование и начать добывать биткоин, посетите наш сайт R7Miner — мы поможем подобрать подходящий ASIC и рассчитать доходность.
Данная информация носит исключительно ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией или призывом к действию.
