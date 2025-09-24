Утренний бухгалтер № 5974. Как получить справку об отсутствии статуса ИП

Справку можно получить через электронный сервис ФНС: он предоставит документ в электронном виде.
Россияне жалуются на неработающий Личный кабинет налогоплательщика.
Налоговая служба начала рассылку уведомлений о налоге по вкладам за 2024 год.
До 25 сентября 2025 года ИП и компании должны представить в налоговую отчетность. Что нужно отправить, список.
Минфин разъяснил, когда компания может платить налог на прибыль за свои обособки.
Роструд: если работник в отпуске заболел – отпуск продлят, а если ребенок – нет.
Опекун несовершеннолетнего ребенка может получить социальный налоговый вычет, но есть условие.
Закрываем 2025 год: как бухгалтеру дойти до финиша без стресса и выгорания, узнаете из статьи.
ФНС: для единого налогового платежа указывают единый КБК. Но есть несколько исключений.
Правительство поддержало законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря.
⭐ Совет от редакции: как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100 000 рублей без опыта, узнаете на вебинаре 25 сентября в 13:00 мск. Записаться.
📈 Карьерный рост для главбуха
Главные бухгалтеры, которые ведут бизнес на ОСНО зарабатывают больше!
Пройдите курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы получите комплексные знания по всем участкам бухучета на общей системе налогообложения. Научитесь работать в 1С, внедрять управленческий учет и проводить финансовый анализ, защищать компанию при налоговых проверках. Программа курса включает все изменения с 1 сентября 2025 года.
Сейчас вы можете записаться курс со скидкой 61% по цене 12 900 рублей.
Разборы законов
— Кому положен двойной стандартный вычет по НДФЛ
Вдова может получить двойной стандартный налоговый вычет, а незамужняя разведенная женщина – не может.
— Пени, штраф и неустойка: в чем разница. Мини-курс
В мини-курсе разберем, что такое неустойка, можно ли ее уменьшить и чем она отличается от пеней и штрафа.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2025 года
До 25 сентября надо сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, в котором будут НДФЛ и страховые взносы.
— Можно ли уволить сотрудника в первый день работы
Ответ: да. Только надо понимать, что одно дело — если сам человек придет на работу, и едва приступив к ней поймет, что вы друг другу не подходите. Это куда менее опасная ситуация, если то же поймете вы. Закон позволяет трудовой «развод» день в день, главное — все сделать правильно.
— Как регламентировать выплату премий согласно новой редакции ТК. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как регламентировать выплату премий согласно новой редакции ТК и что прописать в условиях по выплатам премии.
⚡Конференция БУХ.СОВЕТ 2026 — экспертная среда высшего уровня
Бухгалтеры, встречайте 2026 год в полной боевой готовности! Приходите на IX всероссийскую бухгалтерскую конференцию БУХ.СОВЕТ 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве.
Лучшие спикеры страны и горящие темы, в том числе: налоговая реформа-2026, защита персональных данных-2026, топ претензий ФНС по налогам и зарплате и др.
Вас ждут: 🎁подарки от «Клерка» и спонсоров, 🥂предновогодний фуршет, именной бумажный сертификат на 16 часов обучения, красивые фото и живое общение со спикерами и коллегами.
Спешите забронировать билеты по лучшей цене!
Новости
1 💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 23 сентября 2025 года
2 ❌ Иностранный бизнес не будет платить в Фонд технологического суверенитета и делиться технологиями
3 Мосбиржа возобновила вечерние торги на денежном рынке
4 С 1 января 2026 будет действовать единая выписка о постановке на налоговый учет из ЕГРН. Старые документы менять не нужно
5 Семьи с детьми могут уйти на ипотечные каникулы: комитет Госдумы одобрил проект
6 После снижения ключевой ставки пять банков подняли ставки по депозитам
7 Когда в платежке на уплату налогов нужно писать КБК не ЕНП
8 👗 Zara и Bershka вернулась в Россию. Но не полностью
9 Может ли опекун несовершеннолетнего ребенка получить социальный налоговый вычет
10 Разницу себестоимости российской электроники и импортных аналогов обещают компенсировать
11 При выходе из компании на УСН совладелец будет платить налог с действительной стоимости доли
12 Если работник в отпуске заболел – отпуск продлят, а если ребенок – то нет
13 ФНС поставила на контроль своевременность доставки налоговых уведомлений
14 Центробанк: в 2025 году средняя зарплата растет на 15%
15 Законопроект-2025 о круглогодичном призыве в армию поддержало Правительство
16 ИИ-контент в России начнут маркировать
17 Пользователи не могут оплатить налоги — Личный кабинет перестал работать
18 📅 До 25 сентября 2025 нужно сдать отчетность, а до 29 — заплатить налоги
19 Когда компания может платить налог на прибыль за свои обособки
20 Крупные банки стали обнулять лимиты по кредитным картам
21 Товары марок Inditex, которые продаются в России – это остатки. Бренды не возвращаются
22 Утверждены новые форматы электронного ЕТД
23 Кабмин одобрил минимальную эффективную ставку налога для крупных организаций
24 В 2025 году Роспотребнадзор выявил на 50% больше нарушений правил маркировки
25 Важные изменения по НДС и налогу на прибыль: как работать бухгалтеру в 2025 году
26 ФНС рассылает уведомления о налогах по вкладам за 2024 год
27 Добровольное уточнение налоговых обязательств приносит на 27% больше, чем доначисления от проверок
28 Для защиты бизнеса от злоупотреблений могут ввести невозвратный тариф
29 ФНС: у бизнеса на АУСН есть особенности при начислении НДФЛ
30 🍺 До 1 декабря 2025 смягчили требования по маркировке пива и слабоалкогольных напитков
31 Принять по совместительству не работающего человека нельзя
32 ФНС рассказала, как бесплатно получить справку об отсутствии статуса ИП
33 Эффективность проверок по индикаторам риска составляет 87%, а обычных плановых проверок – не более 78%
34 Как оплачивать день отдыха за работу в выходной – зависит от того, когда работник отдыхает
35 Что делать, если утратили право на применение АУСН
36 Почему патентная система трудовой миграции изжила себя и чем ее могут заменить
Мероприятия
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов
Дата проведения: 24 сентября, среда
Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100.000₽ без опыта
Дата проведения: 25 сентября, четверг
Казначейство для холдинга в БИТ.Финанс за 3 месяца
Дата проведения: 25 сентября, четверг
Бесплатный семинар «Финансовая отчетность 2025–2026: новые стандарты, налоги и риски банкротства»
Дата проведения: 26 сентября, пятница
Изменения налогового законодательства. Новое в бухгалтерском учёте и отчётности за 9 месяцев
Дата проведения: 26 сентября, пятница
Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2025-2026 гг.
Дата проведения: 29 сентября, понедельник
Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025
Дата проведения: 29 сентября, понедельник
Закрытая консультация с экспертом по ВЭД
Дата проведения: 29 сентября, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5973. МСП и самозанятые смогут уйти на кредитные каникулы с 1 октября 2025 года
Отсрочку дадут по договорам, оформленным после 1 марта 2024 года.
— Как внедрить изменения в компании без саботажа со стороны сотрудников
Можно ли добиться, чтобы сотрудники перестали сопротивляться каждому новому руководителю и принимали его решения с полуслова? Чтобы любой приказ исполнялся быстро и четко, «под козырек»? Теоретически — да, но в реальности все живое сопротивляется. И организация — не исключение.
— Почему Wildberries утилизирует товар
Иногда товары на Wildberries приходится утилизировать. Маркетплейс производит операцию самостоятельно, а продавцу направляет акты об утилизации. Рассказываем, по каким причинам и когда Wildberries утилизирует товары.
— Нужно ли запрашивать у иностранца документы о регистрации при приеме на работу
При приеме на работу иностранца важно внимательно проверить все документы. Если этого не сделать, можно получить претензии от ФМС. Рассказываем, должен ли иностранец предъявлять документы о регистрации.
— Организация купила товар в Казахстане и там же продала: сдавать ли расчет сумм, выплаченных иностранным организациям
Если организация закупает товар у иностранной компании и продает другой, то возможно ей придется сдавать отчет о доходах, выплаченных иностранной компании. Но для этого нужно учесть, будет ли российская организация агентом по налогу на прибыль.
— Рекламное агентство на ОСНО выдает призы: как облагать НДФЛ и НДС
Рекламное агентство на ОСНО решило выдать призы клиентам. Рассказываем, как правильно учесть подарки в налоговой отчетности, какие налоги исчислить и как соблюсти требования законодательства.
— Можно ли продать машину, если она находится в залоге у банка
Продажа автомобиля в залоге требует соблюдения определенной процедуры и согласования с банком. Разбираемся, как правильно оформить сделку, избежать рисков и защитить свои права при реализации заложенного транспорта.
Блоги компаний
Господдержка для бизнеса в 2025 году: меры, ограничения, альтернативы
Реорганизация ООО в форме присоединения в 2025 году: пошаговый план без ошибок
Перевод денег в Китай: обзор популярных сервисов и методов
📌 Закрываем 2025 год: стратегия, дедлайны и спокойные нервы
ФСБУ 9/2025: как перейти на новый порядок учета доходов
Защита персональных данных в 2025 году: ключевые требования для бизнеса
Предельная база по страховым взносам в 2025 году
📆 С 1 января 2026 года призыв в армию может стать круглогодичным: какие изменения ждут бухгалтера
Консультации
Бухгалтерский учёт ПВЗ яндекс.маркет
Покупатель экспортер (Белоруссия) подал заявление о ввозе товара после 180 дней, как отчитываться по НДС продавцу (Российская организация)
сокращение сотрудницу с ребенком до 3х лет
Как можно у другой организации тоже ООО на ОСНО забрать металл?
СФР рассылает уведомления об устранении несоответствий между СФР и ПФР за 2020-2022 года
Реализация прослеживаемых товаров
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Главный бухгалтер-методолог Зарплата от 115000 до 140000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Дорожная карта капитализации: твой личный GPS к цене мечты
Реестр программ для ЭВМ: выгоднее Роспатент или Минцифры?
Минтруд отменяет выплату декретных работодателем: что изменится
Банки будут проверять ваши соцсети: ЦБ и контроль за наличными
Чем отличаются общехозяйственные затраты и административно-управленческие расходы для ГОЗ
🥐 10 облигаций с высокой доходностью от РБК Инвестиций
Наличные под контролем: как новые рекомендации ЦБ заставят оправдываться за каждую копейку
Оценка интеллектуальной собственности: методы, этапы и практические рекомендации
💸Ошибка №7. Бабки есть? А если найду?
День Икс 29 сентября: покупать или ждать? Обзор ключевых уровней и рисков
🏗️ ЛСР: застройщик с миллиардами убытков и «золотым портфелем». Способна ли компания оправдать ожидания инвесторов?
Закон о платформенной экономике: что бизнесу надо о нем знать. Часть 5. О регулировании деятельности самозанятых
🏠 Сколько лет жизни вы готовы отдать за бетон? Или доступность недвижимости в РФ в XXI веке
Бухгалтерам жить нескучно, работа удивляет каждый день
Где прячутся ваши деньги: почему при миллионной выручке на счетах пусто
НДФЛ по яхтам, диссертациям и жилью мобилизованных в Обзоре позиций Минфина
Федеральное отраслевое тарифное соглашение (ФОТС) в ЖКХ: полный разбор обязательных и добровольных положений
Обыск в офисе. Что делать обычному работнику
Новые выпуски облигаций Самолет БО-П19 и БО-П20. Что скрывается за высокой доходностью?
Документы
Минтруд РФ: Письмо № 15-3/10/В-11850 от 14.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/19856 от 16.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/20856 от 18.03.2020
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/4659@ от 18.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/20496 от 18.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/20092 от 17.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 05-05-05/22554 от 17.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/20132 от 17.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/20162 от 17.03.2020
Последние темы форума
— Как правильно учесть расходы на арендованный склад?
— Авансовый отчет из программы Smartway
— Заполнение строк 080 и 081 Листа 03 Декларации по прибыли. Расчет налогооблагаемой базы по дивидендам
— Проверка файла перед отправкой в банк
Комментарии1
любопытно, зачем получать справку, то ты не ИП (??)