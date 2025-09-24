Утренний бухгалтер № 5974. Как получить справку об отсутствии статуса ИП

Справку можно получить через электронный сервис ФНС: он предоставит документ в электронном виде.

Россияне жалуются на неработающий Личный кабинет налогоплательщика.

Налоговая служба начала рассылку уведомлений о налоге по вкладам за 2024 год.

До 25 сентября 2025 года ИП и компании должны представить в налоговую отчетность. Что нужно отправить, список.

Минфин разъяснил, когда компания может платить налог на прибыль за свои обособки.

Роструд: если работник в отпуске заболел – отпуск продлят, а если ребенок – нет.

Опекун несовершеннолетнего ребенка может получить социальный налоговый вычет, но есть условие.

Закрываем 2025 год: как бухгалтеру дойти до финиша без стресса и выгорания, узнаете из статьи.

ФНС: для единого налогового платежа указывают единый КБК. Но есть несколько исключений.

Правительство поддержало законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря.