Основные средства

Как учитывать затраты на капремонт и «неотделимые улучшения» в арендуемом помещении до запуска деятельности

Арендаторы помещений часто вкладываются в капитальный ремонт и улучшения: меняют коммуникации, ставят перегородки, утепляют здание. Пока деятельность не началась, возникает логичный вопрос: стоит ли списывать расходы сразу или нужно собирать их на счёте 08? В материале — готовая схема действий, примеры проводок и рекомендации для ОСН и УСН.

В статье краткий пошаговый алгоритм для бухучёта и налогообложения, если вы полгода приводите арендованное производственное помещение «под себя», деятельности и рабочих мест пока нет.

1) Для начала — зафиксируйте «правильную» природу работ

Определите, что именно вы делаете:

  • Текущий/поддерживающий ремонт — поддержание работоспособности без изменения характеристик.

  • Капитальный ремонт/реконструкция/модернизация — это, как правило, неотделимые улучшения (капвложения), когда без ущерба объекту их демонтировать нельзя, характеристики улучшаются. Нужно согласие арендодателя в письменном виде.

2) Бухучёт в период ремонтных работ (деятельности ещё нет)

  • Всё, что квалифицируется как капвложения в арендованный объект, собирайте на счёте 08 «Вложения во внеоборотные активы» (отдельный субсчёт по объекту/договору аренды). Это соответствует ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

  • Прямые затраты (работы подрядчиков, материалы, проект, техприсоединение, госпошлины, авторский/технадзор и т. п.) — в 08.

  • Надвложенные (накладные) затраты, если они неотделимы от проекта (например, зарплата техспециалиста надзора, аренда строительного оборудования) — капитализируйте в 08 пропорционально, согласно учётной политике.

  • Административные/общехозяйственные (которые не влияют на создание актива) — отражайте расходами периода (26-й и др.) даже если выручки ещё нет; в отчётности это приведёт к убытку периода — это нормально.

Важно: Авансы подрядчикам сами по себе не являются затратами до исполнения обязательств — признавать их в 08 можно лишь по мере фактического выполнения работ и наличия первички (КС-2/КС-3, акты, накладные).

3) Ввод в эксплуатацию: как признать объект и амортизацию

Когда объект готов к использованию по назначению:

  • Сформированную стоимость на 08 переведите в состав ОС как отдельный инвентарный объект «Неотделимые улучшения арендованного имущества».

  • Срок полезного использования (СПИ) установите исходя из сути улучшений, но не дольше ожидаемого срока аренды (с учётом опций продления, если их использование достаточно определённо). Начисляйте амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за вводом.

Если договор аренды прекратится раньше СПИ

  • Неденамортизированная часть у арендатора: либо компенсируется арендодателем (если так предусмотрено), либо списывается в прочие расходы — отразите это заранее в учётной политике и договоре.

4) Налог на прибыль (общий режим)

  • Текущий ремонт — прочие расходы периода (ст. 260 НК РФ).

  • Неотделимые улучшения при согласии арендодателя и отсутствии возмещения — это амортизируемое имущество у арендатора, амортизация — в расходах по налогу на прибыль по правилам гл. 25 НК (ст. 256, 258 НК РФ). Если арендодатель компенсирует стоимость — амортизирует тот, кто несёт затраты: при возмещении — собственник, при невозмещении — арендатор.

5) НДС по работам и материалам

  • При наличии счетов-фактур и принятии затрат к учёту в составе капвложений НДС можно заявлять к вычету (при облагаемой деятельности). Для случаев раздельного использования (облагаемые/необлагаемые операции) нужен порядок, закреплённый в учётной политике.

  • Обратите внимание на НДС-риски при передаче неотделимых улучшений арендодателю (в т. ч. при перезаключении/изменении договора): в 2025 году ФНС и суды подтверждают необходимость корректной НДС-оценки таких операций.

6) УСН (если применимо)

  • Текущий ремонт при «доходы минус расходы» — в расходах по оплате и при наличии первички.

  • Капвложения/неотделимые улучшения у упрощенцев, как правило, не уменьшают базу (кроме отдельных случаев при реализации/компенсации).

7) Документы, без которых налоговая и аудит зададут вопросы

  • Письменное согласие арендодателя на неотделимые улучшения.

  • Договоры/сметы/ведомости объёмов работ, КС-2/КС-3, накладные, акты, сертификаты.

  • Приказ о вводе объекта «неотделимых улучшений», инвентарная карточка, расчёт СПИ и способ амортизации.

  • Расчёт распределения накладных расходов на 08 (если есть).

  • Учётная политика с прописанными правилами капитализации/амортизации и действиями при досрочном прекращении аренды.

Что делать прямо сейчас (практические шаги)

  1. Зафиксируйте классификацию работ актом комиссии: ремонт vs улучшения; получите/обновите согласие арендодателя.

  2. Откройте субсчёт 08 под конкретный объект и собирайте на него все прямые затраты; авансы — отдельно до закрытия первичкой.

  3. Накладные затраты распределяйте на 08 по выбранной базе (часы, прямые затраты и т. п.) — закрепите в учётной политике.

  4. Настройте НДС-контур: своевременный вычет по принятым к учёту капзатратам; отслеживайте сценарии передачи улучшений.

  5. На вводе — оформите ОС «Неотделимые улучшения…», задайте СПИ (не длиннее ожидаемого срока аренды) и начните амортизацию со следующего месяца.

Шаблоны документов

Приказ о создании комиссии и классификации работ

ООО «Ромашка»

ПРИКАЗ №___

от «___» ______ 2025 г.

О классификации ремонтных работ

В целях правильного отражения в бухгалтерском учёте затрат по договору аренды помещения по адресу _____________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию в составе:

- Главный инженер _____________

- Главный бухгалтер _____________

- Юрисконсульт _____________

2. Комиссии определить характер выполняемых работ (капитальный ремонт, реконструкция, неотделимые улучшения).

3. По результатам обследования составить акт классификации работ.

4. Все затраты по капитальному ремонту и неотделимым улучшениям учитывать на счёте 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Директор _____________ /ФИО/

Акт комиссии о классификации работ

АКТ №___

о классификации ремонтных работ

от «___» ______ 2025 г.

Комиссия в составе: … (ФИО и должности), рассмотрев смету и характер выполняемых работ по арендованному помещению, установила:

- Работы представляют собой капитальный ремонт с элементами модернизации (замена инженерных сетей, устройство перегородок, утепление и др.).

- Работы не могут быть отделены без ущерба для помещения.

- На основании ст. 623 ГК РФ данные работы признаются неотделимыми улучшениями арендованного имущества.

Решили:

Учесть затраты на счёте 08 с последующим вводом в эксплуатацию в составе объекта «Неотделимые улучшения арендованного имущества».

Подписи членов комиссии: _____________

Приказ о вводе в эксплуатацию неотделимых улучшений

ООО «Ромашка»

ПРИКАЗ №___

от «___» ______ 2025 г.

О вводе в эксплуатацию неотделимых улучшений

На основании акта комиссии №___ от «___» ______ 2025 г. и первичных документов по капитальному ремонту,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в эксплуатацию объект «Неотделимые улучшения арендованного имущества» по адресу _________.

2. Первоначальная стоимость объекта — _____ руб.

3. Срок полезного использования — ___ месяцев (в пределах срока договора аренды).

4. Начислять амортизацию линейным методом начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода.

Директор _____________ /ФИО/

Пример проводок

(вариант для общей системы налогообложения)

Операция

Дт

Кт

Сумма

Отражены услуги подрядчика по капремонту

08

60

xxx

Принят к вычету НДС

19

60

xxx

Заявлен вычет НДС

68

19

xxx

Начислена зарплата работникам, занятым в ремонте

08

70

xxx

Начислены страховые взносы на зарплату

08

69

xxx

Перенос с 08 в состав ОС

01

08

xxx

Начислена амортизация

20 (26, 44)

02

xxx

Проводки при УСН «Доходы минус расходы»

Важно

  • На УСН расходы принимаются только если они перечислены в закрытом перечне (ст. 346.16 НК РФ).

  • Затраты на капитальные вложения в арендованное имущество туда не входят (за редким исключением при продаже/компенсации).

  • Поэтому улучшения учитываются в бухучёте, но не уменьшают налоговую базу по УСН.

Пример проводок (бухучёт):

Операция

Дт

Кт

Сумма

Приняты работы подрядчика по ремонту

08

60

xxx

Оплата подрядчику

60

51

xxx

Ввод в эксплуатацию неотделимых улучшений

01

08

xxx

Начисление амортизации (только бухучёт, в налоге не учитывается)

20 (26, 44)

02

xxx

В налоговом учёте (УСН): амортизация не признаётся расходом → база по УСН не уменьшается.

2. Если арендодатель компенсирует стоимость улучшений

Сценарий 1. Компенсация в деньгах

  • Арендодатель возмещает стоимость затрат (по договору аренды).

  • У арендатора: недоамортизированная стоимость списывается, а полученная компенсация признаётся доходом.

Проводки:

Операция

Дт

Кт

Сумма

Начислена компенсация от арендодателя

76

91.1

xxx

Поступление денег

51

76

xxx

Списание остаточной стоимости улучшений

91.2

01

xxx

Списание амортизации

02

01

xxx

В налоговом учёте:

  • Компенсация — доход.

  • Списанная остаточная стоимость — расход.

Сценарий 2. Компенсация путём зачёта в аренду

  • Арендодатель уменьшает арендные платежи.

  • Тогда уменьшение арендной платы = доход арендатора, аналогично как в сценарии 1.

Сценарий 3. Компенсации нет

  • Если договором прямо указано, что улучшения остаются арендодателю без возмещения, остаточная стоимость у арендатора включается во внереализационные расходы (но только при ОСН).

  • При УСН расходы не учитываются.

Шпаргалка: учёт неотделимых улучшений в арендованном имуществе

Режим / ситуация

Бухучёт

Налоговый учёт

ОСН (общая система налогообложения)

• Затраты собираются на счёте 08 «Вложения во внеоборотные активы».
• После окончания ремонта вводятся как отдельный объект ОС «Неотделимые улучшения арендованного имущества» (Дт 01 Кт 08).
• Начисляется амортизация (Дт 20/26/44 Кт 02).

• Амортизация включается в расходы по налогу на прибыль (ст. 256, 258 НК РФ).
• При досрочном прекращении аренды недоамортизированная часть — в расходах (если без компенсации).

УСН «Доходы минус расходы»

• В бухучёте аналогично: 08 → 01 → амортизация.
• Ведётся только для бухотчётности.

• Расходы на улучшения не включаются в налоговую базу по УСН (ст. 346.16 НК РФ).
• Амортизация в налоговом учёте по УСН не признаётся.

Арендодатель компенсирует стоимость улучшений

• На дату компенсации списывается остаточная стоимость объекта (Дт 91.2 Кт 01, Дт 02 Кт 01 — списание амортизации).
• Одновременно отражается доход от компенсации (Дт 76 Кт 91.1, далее Дт 51 Кт 76).

• Полученная компенсация — доход.
• Остаточная стоимость улучшений включается в расходы.
• Если компенсация в виде зачёта арендных платежей — доход признаётся через уменьшение арендных расходов.

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

