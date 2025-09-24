Как учитывать затраты на капремонт и «неотделимые улучшения» в арендуемом помещении до запуска деятельности

В статье краткий пошаговый алгоритм для бухучёта и налогообложения, если вы полгода приводите арендованное производственное помещение «под себя», деятельности и рабочих мест пока нет.
1) Для начала — зафиксируйте «правильную» природу работ
Определите, что именно вы делаете:
Текущий/поддерживающий ремонт — поддержание работоспособности без изменения характеристик.
Капитальный ремонт/реконструкция/модернизация — это, как правило, неотделимые улучшения (капвложения), когда без ущерба объекту их демонтировать нельзя, характеристики улучшаются. Нужно согласие арендодателя в письменном виде.
2) Бухучёт в период ремонтных работ (деятельности ещё нет)
Всё, что квалифицируется как капвложения в арендованный объект, собирайте на счёте 08 «Вложения во внеоборотные активы» (отдельный субсчёт по объекту/договору аренды). Это соответствует ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
Прямые затраты (работы подрядчиков, материалы, проект, техприсоединение, госпошлины, авторский/технадзор и т. п.) — в 08.
Надвложенные (накладные) затраты, если они неотделимы от проекта (например, зарплата техспециалиста надзора, аренда строительного оборудования) — капитализируйте в 08 пропорционально, согласно учётной политике.
Административные/общехозяйственные (которые не влияют на создание актива) — отражайте расходами периода (26-й и др.) даже если выручки ещё нет; в отчётности это приведёт к убытку периода — это нормально.
Важно: Авансы подрядчикам сами по себе не являются затратами до исполнения обязательств — признавать их в 08 можно лишь по мере фактического выполнения работ и наличия первички (КС-2/КС-3, акты, накладные).
3) Ввод в эксплуатацию: как признать объект и амортизацию
Когда объект готов к использованию по назначению:
Сформированную стоимость на 08 переведите в состав ОС как отдельный инвентарный объект «Неотделимые улучшения арендованного имущества».
Срок полезного использования (СПИ) установите исходя из сути улучшений, но не дольше ожидаемого срока аренды (с учётом опций продления, если их использование достаточно определённо). Начисляйте амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за вводом.
Если договор аренды прекратится раньше СПИ
Неденамортизированная часть у арендатора: либо компенсируется арендодателем (если так предусмотрено), либо списывается в прочие расходы — отразите это заранее в учётной политике и договоре.
4) Налог на прибыль (общий режим)
Текущий ремонт — прочие расходы периода (ст. 260 НК РФ).
Неотделимые улучшения при согласии арендодателя и отсутствии возмещения — это амортизируемое имущество у арендатора, амортизация — в расходах по налогу на прибыль по правилам гл. 25 НК (ст. 256, 258 НК РФ). Если арендодатель компенсирует стоимость — амортизирует тот, кто несёт затраты: при возмещении — собственник, при невозмещении — арендатор.
5) НДС по работам и материалам
При наличии счетов-фактур и принятии затрат к учёту в составе капвложений НДС можно заявлять к вычету (при облагаемой деятельности). Для случаев раздельного использования (облагаемые/необлагаемые операции) нужен порядок, закреплённый в учётной политике.
Обратите внимание на НДС-риски при передаче неотделимых улучшений арендодателю (в т. ч. при перезаключении/изменении договора): в 2025 году ФНС и суды подтверждают необходимость корректной НДС-оценки таких операций.
6) УСН (если применимо)
Текущий ремонт при «доходы минус расходы» — в расходах по оплате и при наличии первички.
Капвложения/неотделимые улучшения у упрощенцев, как правило, не уменьшают базу (кроме отдельных случаев при реализации/компенсации).
7) Документы, без которых налоговая и аудит зададут вопросы
Письменное согласие арендодателя на неотделимые улучшения.
Договоры/сметы/ведомости объёмов работ, КС-2/КС-3, накладные, акты, сертификаты.
Приказ о вводе объекта «неотделимых улучшений», инвентарная карточка, расчёт СПИ и способ амортизации.
Расчёт распределения накладных расходов на 08 (если есть).
Учётная политика с прописанными правилами капитализации/амортизации и действиями при досрочном прекращении аренды.
Что делать прямо сейчас (практические шаги)
Зафиксируйте классификацию работ актом комиссии: ремонт vs улучшения; получите/обновите согласие арендодателя.
Откройте субсчёт 08 под конкретный объект и собирайте на него все прямые затраты; авансы — отдельно до закрытия первичкой.
Накладные затраты распределяйте на 08 по выбранной базе (часы, прямые затраты и т. п.) — закрепите в учётной политике.
Настройте НДС-контур: своевременный вычет по принятым к учёту капзатратам; отслеживайте сценарии передачи улучшений.
На вводе — оформите ОС «Неотделимые улучшения…», задайте СПИ (не длиннее ожидаемого срока аренды) и начните амортизацию со следующего месяца.
Шаблоны документов
Приказ о создании комиссии и классификации работ
ООО «Ромашка»
ПРИКАЗ №___
от «___» ______ 2025 г.
О классификации ремонтных работ
В целях правильного отражения в бухгалтерском учёте затрат по договору аренды помещения по адресу _____________,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию в составе:
- Главный инженер _____________
- Главный бухгалтер _____________
- Юрисконсульт _____________
2. Комиссии определить характер выполняемых работ (капитальный ремонт, реконструкция, неотделимые улучшения).
3. По результатам обследования составить акт классификации работ.
4. Все затраты по капитальному ремонту и неотделимым улучшениям учитывать на счёте 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Директор _____________ /ФИО/
Акт комиссии о классификации работ
АКТ №___
о классификации ремонтных работ
от «___» ______ 2025 г.
Комиссия в составе: … (ФИО и должности), рассмотрев смету и характер выполняемых работ по арендованному помещению, установила:
- Работы представляют собой капитальный ремонт с элементами модернизации (замена инженерных сетей, устройство перегородок, утепление и др.).
- Работы не могут быть отделены без ущерба для помещения.
- На основании ст. 623 ГК РФ данные работы признаются неотделимыми улучшениями арендованного имущества.
Решили:
Учесть затраты на счёте 08 с последующим вводом в эксплуатацию в составе объекта «Неотделимые улучшения арендованного имущества».
Подписи членов комиссии: _____________
Приказ о вводе в эксплуатацию неотделимых улучшений
ООО «Ромашка»
ПРИКАЗ №___
от «___» ______ 2025 г.
О вводе в эксплуатацию неотделимых улучшений
На основании акта комиссии №___ от «___» ______ 2025 г. и первичных документов по капитальному ремонту,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в эксплуатацию объект «Неотделимые улучшения арендованного имущества» по адресу _________.
2. Первоначальная стоимость объекта — _____ руб.
3. Срок полезного использования — ___ месяцев (в пределах срока договора аренды).
4. Начислять амортизацию линейным методом начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода.
Директор _____________ /ФИО/
Пример проводок
(вариант для общей системы налогообложения)
Операция
Дт
Кт
Сумма
Отражены услуги подрядчика по капремонту
08
60
xxx
Принят к вычету НДС
19
60
xxx
Заявлен вычет НДС
68
19
xxx
Начислена зарплата работникам, занятым в ремонте
08
70
xxx
Начислены страховые взносы на зарплату
08
69
xxx
Перенос с 08 в состав ОС
01
08
xxx
Начислена амортизация
20 (26, 44)
02
xxx
Проводки при УСН «Доходы минус расходы»
Важно
На УСН расходы принимаются только если они перечислены в закрытом перечне (ст. 346.16 НК РФ).
Затраты на капитальные вложения в арендованное имущество туда не входят (за редким исключением при продаже/компенсации).
Поэтому улучшения учитываются в бухучёте, но не уменьшают налоговую базу по УСН.
Пример проводок (бухучёт):
Операция
Дт
Кт
Сумма
Приняты работы подрядчика по ремонту
08
60
xxx
Оплата подрядчику
60
51
xxx
Ввод в эксплуатацию неотделимых улучшений
01
08
xxx
Начисление амортизации (только бухучёт, в налоге не учитывается)
20 (26, 44)
02
xxx
В налоговом учёте (УСН): амортизация не признаётся расходом → база по УСН не уменьшается.
2. Если арендодатель компенсирует стоимость улучшений
Сценарий 1. Компенсация в деньгах
Арендодатель возмещает стоимость затрат (по договору аренды).
У арендатора: недоамортизированная стоимость списывается, а полученная компенсация признаётся доходом.
Проводки:
Операция
Дт
Кт
Сумма
Начислена компенсация от арендодателя
76
91.1
xxx
Поступление денег
51
76
xxx
Списание остаточной стоимости улучшений
91.2
01
xxx
Списание амортизации
02
01
xxx
В налоговом учёте:
Компенсация — доход.
Списанная остаточная стоимость — расход.
Сценарий 2. Компенсация путём зачёта в аренду
Арендодатель уменьшает арендные платежи.
Тогда уменьшение арендной платы = доход арендатора, аналогично как в сценарии 1.
Сценарий 3. Компенсации нет
Если договором прямо указано, что улучшения остаются арендодателю без возмещения, остаточная стоимость у арендатора включается во внереализационные расходы (но только при ОСН).
При УСН расходы не учитываются.
Шпаргалка: учёт неотделимых улучшений в арендованном имуществе
Режим / ситуация
Бухучёт
Налоговый учёт
ОСН (общая система налогообложения)
• Затраты собираются на счёте 08 «Вложения во внеоборотные активы».
• Амортизация включается в расходы по налогу на прибыль (ст. 256, 258 НК РФ).
УСН «Доходы минус расходы»
• В бухучёте аналогично: 08 → 01 → амортизация.
• Расходы на улучшения не включаются в налоговую базу по УСН (ст. 346.16 НК РФ).
Арендодатель компенсирует стоимость улучшений
• На дату компенсации списывается остаточная стоимость объекта (Дт 91.2 Кт 01, Дт 02 Кт 01 — списание амортизации).
• Полученная компенсация — доход.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
