Резидент РФ продает квартиру в Беларуси: нужно ли платить НДФЛ

Уплата НДФЛ с продажи недвижимости в РФ зависит от минимального срока владения. Относится ли это правило к иностранному имуществу?

При реализации недвижимости (которая находится вне РФ) доходы от продажи относятся к полученным от источников за пределами РФ по п. 3 ст. 208 НК.

Доходы резидентов, полученные от источников за пределами России, признаются объектом налогообложения по НДФЛ в соответствии с п. 1 ст. 209 НК.

Однако в соответствии с п. 3 ст. 217.1 НК при превышении минимального срока владения (3 года) налог с продажи уплачивать не нужно.

Соответственно, если резидент продает белорусскую квартиру, которая находится в собственности более 3-х лет, НДФЛ уплачивать не нужно. Однако возможно придется уплатить белорусский налог на доходы.

В данном случае действует Соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Беларусью, однако его не применить. Так как нет российского НДФЛ, зачесть белорусский налог (если его требуется платить) не получится.

