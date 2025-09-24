🔥Кому повысят тарифы страховых взносов с 2026 года: планы Минфина

Страховые взносы за директора

С 2026 года для коммерческих организаций введут обязанность – исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей.

Более того, если база по взносам на директора будет меньше МРОТ, необходимо будет доначислить взносы исходя из МРОТ.

Причина таких нововведений – борьба с фирмами-однодневками, поясняет Минфин.

Кстати, по мнению Роструда с директором-единственным учредителем нельзя заключать трудовой договор (письмо Роструда от 25.07.2024 № ПГ/13735-6-1). Поэтому многие организации именно так и делают – не заключают трудовой договор и не начисляют зарплату.

Вместе с тем Минфин всегда настаивал, что за директора-единственного учредителя надо платить страховые взносы (письма от 15.06.2022 № 03-15-05/57019, от 24.01.2024 № 03-15-05/5652). Но при этом ведомство утверждает, что зарплату директора (на которую надо начислять взносы), нельзя включать в расходы по УСН, потому что нет трудового договора (письмо Минфина от 19.04.2024 № 03-11-06/2/37246).

Какие разъяснения Минфина и Минтруда будут после новых поправок в НК РФ, время покажет.

Кстати, опрос, проведенный на нашем сайте, показал, что 82% компаний вопреки мнению Роструда оформили трудовой договор с директором-единственным учредителем и начисляют по нему зарплату.