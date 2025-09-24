🔥Кому повысят тарифы страховых взносов с 2026 года: планы Минфина

Что случилось
Минфин разместил объявление о внесении в Правительство пакета законопроектов, среди которых – поправки в НК РФ. По сообщению ведомства эти поправки заработают с 1 января 2026 года.
Ранее на портале проектов был размещен проект поправок в НК РФ в рамках реализации отдельных положения основных направлений налоговой политики (ОННП).
Но судя по сообщению Минфина, итоговый законопроект с поправками в НК РФ будет внесен в Госдуму в другом виде (с учетом новых поправок).
Страховые взносы малого бизнеса
Сейчас малый и средний бизнес, который включен в реестр МСП, платит взносы по пониженному тарифу:
30% с выплат в пределах 1,5 МРОТ;
15% с выплат свыше 1,5 МРОТ.
С 2026 года пониженного тарифа для многих МСП не будет.
В частности, на общий тариф взносов (30%) переведут малый бизнес из таких сфер:
торговля;
строительство;
добыча полезных ископаемых%
и другие.
Пониженные взносы останутся для МСП из таких сфер:
обработка;
производство;
транспорт;
электроника;
и другие.
Полный перечень видов деятельность, подпадающих по льготу, и слетевших с нее, пока не опубликован.
Пониженные взносы для МСП вводились как временная мера в период ковида для удержания безработицы на низком уровне, а затем льготу продлевали по просьбе бизнеса, поясняет Минфин.
Но теперь эта льгота уже не решает задачу по сохранению занятости, поэтому ее и отменяют.
Страховые взносы за директора
С 2026 года для коммерческих организаций введут обязанность – исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей.
Более того, если база по взносам на директора будет меньше МРОТ, необходимо будет доначислить взносы исходя из МРОТ.
Причина таких нововведений – борьба с фирмами-однодневками, поясняет Минфин.
Кстати, по мнению Роструда с директором-единственным учредителем нельзя заключать трудовой договор (письмо Роструда от 25.07.2024 № ПГ/13735-6-1). Поэтому многие организации именно так и делают – не заключают трудовой договор и не начисляют зарплату.
Вместе с тем Минфин всегда настаивал, что за директора-единственного учредителя надо платить страховые взносы (письма от 15.06.2022 № 03-15-05/57019, от 24.01.2024 № 03-15-05/5652). Но при этом ведомство утверждает, что зарплату директора (на которую надо начислять взносы), нельзя включать в расходы по УСН, потому что нет трудового договора (письмо Минфина от 19.04.2024 № 03-11-06/2/37246).
Какие разъяснения Минфина и Минтруда будут после новых поправок в НК РФ, время покажет.
Кстати, опрос, проведенный на нашем сайте, показал, что 82% компаний вопреки мнению Роструда оформили трудовой договор с директором-единственным учредителем и начисляют по нему зарплату.
Страховые взносы IT-компаний
Ранее Минфин в проекте запланировал поправки во взносах ИТ-организаций.
Применять пониженный тариф они могут начиная с 1-го числа месяца, в котором получена аккредитация (при условии 70% доли профильных доходов).
Такие разъяснения Минфин дает айтишникам и сейчас (письмо от 14.10.2022 № 03-03-07/99719), но теперь эту норму включат в НК РФ.
Еще одно изменение для IT-компаний касается компаний с госучастием (не менее 50%). Права на пониженные взносы у них нет. По проекту Минфина они смогут применять пониженные взносы с 1-го числа месяца, в котором доля участия РФ составила менее 50%.
Страховые взносы радиоэлектронных компаний
Применять пониженные взносы такой бизнес может с 1-го числа месяца, в котором компания включена в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности.
Эта норма прописана в проекте.
Фиксированные страховые взносы ИП
В размещенном ранее проекте поправок в НК есть много изменений по фиксированным взносам.
Поправки такие:
Для УСН «доходы минус расходы» и ЕСХН при расчете взносов 1% в расходы не надо будет включают взносы ИП за себя, то есть взносы не будут уменьшать базу для взносов.
Для ИП, которые одновременно являются адвокатами, оценщиками, арбитражными управляющими и т. д., закрепят право платить фиксированные взносы в одинарном размере.
ИП на АУСН, которые одновременно являются адвокатами, оценщиками, арбитражными управляющими и т. д., не будут платить фиксированные взносы, а взносы 1% будут платить только с дохода от профдеятельности.
ИП, заключившие военный контракт, будут освобождены от фиксированных взносов независимо от срока контракта.
Подробно поправки по фиксированным взносам мы разбирали тут.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN https://ai.klerk.ru/ ). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Всё это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберётесь с учётом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно: Выбрать тариф
И это не реклама!
Начать дискуссию