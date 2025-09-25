Бизнесу будет тяжко с НДС 22% и низким лимитом при УСН. 😰«Ночной бухгалтер» № 2024

Повышение НДС и снижение лимита по НДС

По словам глава «Опоры России» Александр Калинина решение Минфина повысить НДС до 22% – тяжелое для крупного и малого бизнеса, а лимит 10 млн для НДС на УСН – низкий. «Под раздачу» попадут 800 тыс. компаний, а это 20% малого бизнеса.

Депутат ГД Сергей Миронов заявил, что рост НДС неизбежно подстегнет инфляцию. Впрочем, по мнению Минэкономразвития при повышении НДС действие на инфляцию будет разовым.

По подсчетам экспертов повышение НДС принесет в бюджет дополнительно от 1 трлн рублей.