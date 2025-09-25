Бизнесу будет тяжко с НДС 22% и низким лимитом при УСН. 😰«Ночной бухгалтер» № 2024

Сегодня в выпуске:
Опора России: логика Минфина с повышением НДС до 22% понятна, но для бизнеса это тяжелое решение.
Охранники и вахтеры не смогут применять ПСН.
Налоговые долги физлиц будут взыскивать без суда.
Удаленная работа мешает личной жизни.
Самозанятые могут купить себе право на пенсию.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Повышение НДС и снижение лимита по НДС
По словам глава «Опоры России» Александр Калинина решение Минфина повысить НДС до 22% – тяжелое для крупного и малого бизнеса, а лимит 10 млн для НДС на УСН – низкий. «Под раздачу» попадут 800 тыс. компаний, а это 20% малого бизнеса.
Депутат ГД Сергей Миронов заявил, что рост НДС неизбежно подстегнет инфляцию. Впрочем, по мнению Минэкономразвития при повышении НДС действие на инфляцию будет разовым.
По подсчетам экспертов повышение НДС принесет в бюджет дополнительно от 1 трлн рублей.
Ваш карьерный рост на фрилансе с Авито Услуги и Skillbox
Эксперты создали проект, который поможет новичкам громко выйти на рынок - обучиться нужным навыкам, упаковывать свои услуги, находить клиентов и выстраивать с ними долгосрочные отношения.
🎁После вебинара вы получите скидку на обучение и продвижение своих услуг от организаторов.
Реклама: ООО «КЕХ еКоммерц», ИНН 782614235921, erid 2W5zFHkvXNG
Изменения в ПСН
Изменили перечень видов деятельности, подпадающих по ПСН:
исключили услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;
добавили услуги платежных агентов в муниципальных и городских округах.
Дело в том, что услуги уличных патрулей и охранников относятся к охранной деятельности, которую могут вести только юрлица с лицензией.
Что касается платежных агентов, то такие услуги ИП оказывают в розничных магазинах, где люди могут на кассе снять с карты деньги.
Новые правила взыскания налогов
С 1 ноября 2026 года заработает внесудебный порядок взыскания задолженности по налогам с физлиц.
Решение о взыскании примут в течение 6 месяцев с даты истечения срока уплаты по требованию и пришлют через ЛК, Госуслуги или заказным письмом.
На удаленке нет баланса между работой и личной жизнью
Дистанционные работники констатируют, что у них размыты границы между личным и рабочим. Они едят и работают одновременно. Создается ощущение, что работа занимает все время. Таковы результаты исследования.
Но все равно удаленщики чувствуют себя счастливее офисных работников.
Бухгалтеры, пора изучать НДС!
В 2026 году упрощенцы, которые не платили НДС в текущем году, попадут под налог из-за снижения лимита. Бухгалтерам осталось 3 месяца, чтобы подтянуть теорию и разобраться в практике. И в этом поможет курс повышения квалификации Учет НДС. На курсе разберетесь с самыми сложными моментами в уплате НДС: от формирования счетов-фактур до сдачи декларации.
Получите удостоверение на 120 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора. Сможете безбоязненно вести учет в компаниях на УСН с НДС и ОСНО.
Цена курса со скидкой 65%: 8 900 рублей. Старт обучения — 1 октября.
Почем пенсия для СМЗ?
Получить пенсионные баллы самозанятые могут, заплатив добровольные пенсионные взносы. Минимальный взнос за год – около 59 тыс. рублей.
Такой взнос гарантирует 1 год стажа и примерно 1 пенсионный балл.
Но сейчас за прошедший 2024 год заплатить взносы нельзя.
Главред рекомендует
3 функции для работы с данными ЕНС, которые есть только в 1С.
Бухгалтерам жить нескучно, работа удивляет каждый день: интервью с экспертом.
Конференция по налоговой реформе-2026 11-12 декабря: билеты здесь.
Кому грозит уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году.
Кто платит НДС на маркетплейсах в 2025 году: правила для УСН с оборотами от 60 млн рублей.
Все, что нужно знать бухгалтеру о зарплатной отчетности за 9 месяцев 2025 года и методике ее контроля со стороны ФНС — семинар 10 октября.
Мем дня
Ваша рада, что работает удаленно, редакция
Начать дискуссию