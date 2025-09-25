Факторинг с Ozon Банком в 2025 году: полный разбор бухучета, НДС, налога на прибыль и УСН

5) Бухгалтерский учёт (ОСНО): проводки шаг за шагом

Кейс 1. Классический факторинг без регресса

Данные: продажа 100 000 (в т.ч. НДС 20 000), уступка фактору; фактор перечислил 97 000; комиссия фактора 3 000 + НДС 600 (итого 3 600), акт и счёт-фактура на услуги есть.

1. Реализация

Д 62 К 90.1 100 000 — выручка (с НДС) Д 90.3 К 68 20 000 — НДС с реализации

2. Уступка требования фактору

Д 76 К 62 100 000 — передано требование фактору

3. Поступление денег от фактора

Д 51 К 76 97 000

4. Услуги фактора (комиссия + НДС)

Д 91.2 К 60(76) 3 000 — комиссия фактора (прочий расход) Д 19 К 60(76) 600 — НДС по услугам фактора (к вычету) Д 60(76) К 51 3 600 — оплачены услуги фактора Д 68 К 19 600 — принят к вычету НДС по комиссии фактора

Вариации: у кого-то комиссия закрывается зачётом из перечисляемой суммы (тогда отразите удержание через 76 и/или авансовые взаимозачёты).

Налог на прибыль по кейсу

Доход от уступки: 97 000 (причитается от фактора).

Расход (стоимость уступленного права): 100 000.

Фактический убыток по уступке: 3 000. Если уступили после срока платежа — учтёте весь убыток 3 000. Если до срока платежа — учтёте в пределах норматива процентов за период от даты уступки до даты платежа; «лишнее» не признается.

Комиссия 3 000 — дополнительно в расходах (прочие/внереализационные).

Кейс 2. Факторинг с регрессом

Проводки при старте — как в кейсе 1. Если должник не заплатил и фактор потребовал регресс:

Д 76 К 51 ХХХХХ — возврат фактору (регресс) Д 62 К 76 ХХХХХ — восстановили дебиторку покупателя

Дальше — стандартная работа с дебиторкой (взыскание/списание и т. д.). НДС по первоначальной реализации не меняется (если нет корректировок договора поставки).

Кейс 3. Обеспечительный факторинг (заём под залог дебиторки)

Дальнейшие деньги от фактора — это заём:

Д 51 К 66(67) — поступили заемные средства

Плата фактору (проценты/комиссия) — расход (и НДС по услугам — к вычету). Дохода от уступки нет.