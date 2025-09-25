Факторинг с Ozon Банком в 2025 году: полный разбор бухучета, НДС, налога на прибыль и УСН

1) База: что такое факторинг и какие бывают варианты
По ГК РФ факторинг — это финансирование под уступку денежного требования: вы передаёте фактору (банку/факторинговой компании) право требования к покупателю, а фактор платит вам деньги (обычно меньше номинала долга) и оказывает сервис (учёт, инкассо, управление риском и т. п.).
Ключевые разновидности:
Без регресса — риск неплатежа должника несёт фактор.
С регрессом — если должник не заплатит, фактор вправе потребовать деньги с вас (возврат финансирования/выкуп долга).
Обеспечительный — фактически заём под залог денежного требования: уступка носит обеспечительный характер, право остаётся «за вами», фактор получает деньги от должника и закрывает ваш заём; дохода от уступки у вас не возникает, учитывается заём и плата за услуги/проценты.
Инкассо-факторинг — фактор только помогает взыскать долг (управление дебиторкой), требование не продаётся.
Для продавцов Ozon на практике чаще всего используется классический факторинг: уступка дебиторской задолженности маркетплейса банку, перечисление суммы за вычетом комиссии, ежемесячные акты/счёт-фактура на услуги фактора.
2) НДС при факторинге у продавца (первоначального кредитора)
Важно разделять НДС по продаже товара и НДС по факторинговой услуге:
Продажа товара (работ/услуг) — НДС исчисляется в момент реализации в общем порядке. Факторинг на это не влияет.
Уступка денежного требования фактору:
Для первоначального кредитора НДС по уступке возникает только если доход от уступки превышает размер уступаемого требования (на практике почти не встречается: фактор обычно платит ≤ номинала).
Поэтому в типичном кейсе дополнительного НДС у продавца нет.
Комиссия/услуги фактора — облагаются НДС у фактора по общей ставке 20% (2025 г.). Продавец принимает НДС к вычету по счёту-фактуре от фактора (если является плательщиком НДС).
Редкие исключения
Если финансирование по договору почему-то больше суммы требованией (нехарактерно для классики), то НДС у первоначального кредитора возникает на разницу.
3) Налог на прибыль при уступке права требования (классический факторинг)
Здесь работают специальные правила главы 25 НК РФ для уступки права требования:
Доход от уступки у продавца — это сумма, причитающаяся от фактора по договору уступки (без НДС).
Расход — стоимость уступленного права (как правило, равна сумме дебиторской задолженности по продаже).
Разница даёт прибыль или убыток от операции уступки.
Ограничение по убытку зависит от момента уступки:
До наступления срока платежа по исходному договору: убыток учитывается в пределах норматива, равного «процентам за аналогичный заём» от даты уступки до даты платежа (берут максимум по правилам ст. 269).
После наступления срока платежа: убыток можно учесть полностью (как внереализационный расход).
Комиссия/проценты фактора за услуги — отдельный расход (прочие/внереализационные), признаётся по методу, закреплённому в учётной политике.
4) УСН у продавца (ИП/ООО)
УСН «Доходы»: доходом является всё, что поступило от фактора на счёт/в кассу (денежный метод). Комиссию фактора не учитывают (расходы не уменьшают налог).
УСН «Доходы минус расходы»: доход — поступление от фактора; комиссию фактора (без НДС) можно учесть в расходах как оплату услуг финансовой/кредитной организации, если выполняются условия ст. 346.16 (оплата, документальное подтверждение, экономическая обоснованность). НДС по комиссии к вычету не применяется в расчёте единого налога (но если вы с 2025 года являетесь плательщиком НДС — НДС отражается отдельно в декларации по НДС).
С 2025 года часть упрощенцев стала плательщиками НДС при превышении лимитов. В этом случае комиссионный НДС по счёту-фактуре фактора можно принять к вычету в НДС, а в УСН-расходы он не попадает (двойного учёта быть не должно).
5) Бухгалтерский учёт (ОСНО): проводки шаг за шагом
Кейс 1. Классический факторинг без регресса
Данные: продажа 100 000 (в т.ч. НДС 20 000), уступка фактору; фактор перечислил 97 000; комиссия фактора 3 000 + НДС 600 (итого 3 600), акт и счёт-фактура на услуги есть.
1. Реализация
Д 62 К 90.1 100 000 — выручка (с НДС) Д 90.3 К 68 20 000 — НДС с реализации
2. Уступка требования фактору
Д 76 К 62 100 000 — передано требование фактору
3. Поступление денег от фактора
Д 51 К 76 97 000
4. Услуги фактора (комиссия + НДС)
Д 91.2 К 60(76) 3 000 — комиссия фактора (прочий расход) Д 19 К 60(76) 600 — НДС по услугам фактора (к вычету) Д 60(76) К 51 3 600 — оплачены услуги фактора Д 68 К 19 600 — принят к вычету НДС по комиссии фактора
Вариации: у кого-то комиссия закрывается зачётом из перечисляемой суммы (тогда отразите удержание через 76 и/или авансовые взаимозачёты).
Налог на прибыль по кейсу
Доход от уступки: 97 000 (причитается от фактора).
Расход (стоимость уступленного права): 100 000.
Фактический убыток по уступке: 3 000.
Если уступили после срока платежа — учтёте весь убыток 3 000.
Если до срока платежа — учтёте в пределах норматива процентов за период от даты уступки до даты платежа; «лишнее» не признается.
Комиссия 3 000 — дополнительно в расходах (прочие/внереализационные).
Кейс 2. Факторинг с регрессом
Проводки при старте — как в кейсе 1. Если должник не заплатил и фактор потребовал регресс:
Д 76 К 51 ХХХХХ — возврат фактору (регресс) Д 62 К 76 ХХХХХ — восстановили дебиторку покупателя
Дальше — стандартная работа с дебиторкой (взыскание/списание и т. д.). НДС по первоначальной реализации не меняется (если нет корректировок договора поставки).
Кейс 3. Обеспечительный факторинг (заём под залог дебиторки)
Дальнейшие деньги от фактора — это заём:
Д 51 К 66(67) — поступили заемные средства
Плата фактору (проценты/комиссия) — расход (и НДС по услугам — к вычету). Дохода от уступки нет.
6) Как учесть маркетплейс-комиссии и факторинг одновременно
У селлеров часто в один платёж «смешиваются»:
выручка от продаж,
комиссии маркетплейса (категорийные, логистика, хранение и пр.),
удержания по браку/возвратам,
комиссия фактора/удержание.
Рекомендация по разнесению:
Выручку отражайте в полном номинале (по отчётам маркетплейса, документам реализации).
Комиссии маркетплейса — в расходы (обычно 44/91 и др. по вашей учётной политике), НДС по услугам маркетплейса принимайте к вычету при наличии корректных документов.
Факторинговую комиссию — отдельно в расходы; НДС — к вычету.
Денежные поступления на расчётный счёт раскладывайте на составляющие: «чистые» виплаты от маркетплейса, удержания площадки, удержания фактора.
7) 1С: как отразить факторинг (быстрая памятка)
В типовой «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»:
Реализация — обычный документ «Реализация (акт, накладная)».
Уступка права требования — используйте «Операция (бухгалтерский и налоговый учёт)» либо специализированный функционал (если есть), чтобы сделать Д 76 К 62 на сумму уступки.
Поступление денег от фактора — «Поступление на расчётный счёт» с видом операции «Прочие поступления».
Комиссия фактора — «Поступление (акты, накладные)» с контрагентом «Фактор», номенклатурой «Услуги факторинга», ставкой НДС 20%; далее — СФ полученный, Д 19 и принятие к вычету.
Если удержание комиссии из выплаты — оформите «Операцию» для взаимозачёта/удержания по 76 счёту.
Для регресса — возврат денег «Списание с расчётного счёта» и восстановление дебиторки Д 62 К 76.
8) Таблица: как считать налоги в трёх режимах (2025)
Ситуация
ОСНО (НДС/прибыль)
УСН «Доходы»
УСН «Доходы-Расходы»
Уступка требования фактору (классика)
НДС: обычно нет (если доход от уступки ≤ номинала). Прибыль: доход = причитается от фактора; расход = стоимость уступленного права; убыток до срока платежа — в пределах процентов, после срока — полностью. Комиссия фактора — прочий/внереализационный расход; НДС по комиссии — к вычету.
Доход = поступило от фактора; комиссию не учитывают.
Доход = поступило от фактора; комиссию (без НДС) — в расходы; НДС по комиссии в расход единого налога не идёт (если вы плательщик НДС — к вычету в НДС).
Обеспечительный факторинг (заём)
НДС: только по услугам фактора. Дохода от уступки нет; поступления — заём.
Поступления не доход, это заём.
Аналогично.
Комиссия фактора
Услуга с НДС 20%; к вычету.
Не влияет на налог.
В расход (без НДС), при соблюдении ст. 346.16.
9) Частые вопросы (FAQ)
Нужно ли «полностью включать в доход» сумму факторинга?
Нет. На ОСНО доход по уступке — то, что причитается от фактора; отдельно в расходах — стоимость уступленного права и комиссия. На УСН «Доходы» — в доход идёт фактическое поступление от фактора; на УСН «Д-Р» — поступление в доход, комиссия — в расходы.
Нужно ли начислять НДС с уступки?
У продавца — только если доход от уступки больше номинала требования (редко). Комиссия фактора — с НДС 20% (2025 г.), берите к вычету при наличии СФ.
Что с убытком от уступки?
До срока платежа — норматив по ст. 279/269 (ограничен «процентами»); после срока — полностью.
Если фактор удержал комиссию из выплаты и мы «увидели» на счёте только чистую сумму?
В учёте разложите операцию на две части: «поступление от фактора» и «расход на комиссию» (или зачёт по 76), чтобы корректно показать выручку/доходы и расходы, а не «свернуть» всё в одну строку банка.
Если договор с регрессом и покупатель не заплатил?
Возврат денег фактору + восстановление дебиторки; далее работаем с должником (взыскание/списание).
10) Типичные ошибки и как их избежать
Считают поступление от фактора выручкой и «забывают» про особый порядок уступки — в итоге искажённая прибыль/НДС.
Не выделяют комиссию фактора как отдельный расход, «теряют» НДС к вычету по СФ фактора.
Смешивают комиссии маркетплейса и факторинговые удержания в одной операционной статье — «ломают» управленческую аналитику.
При уступке до срока платежа списывают весь убыток, игнорируя ограничение «процентами» (риск претензий по налогу на прибыль).
В УСН «Д-Р» забывают, что НДС по комиссии фактора не уменьшает единый налог (а если стали плательщиком НДС — его надо принимать к вычету в декларации по НДС, а не в КУДиР).
11) Чек-лист документов по факторингу с банком/маркетплейсом
Договор факторинга (приложения, регламенты, тарифы).
Договор поставки/оферта с маркетплейсом (основание дебиторки).
Уведомление должника об уступке (если требуется).
Реестры уступаемых требований/отчёты фактора.
Банковские выписки по выплатам.
Акт оказанных услуг фактора и счёт-фактура (для НДС-вычета).
Первичка по продажам/возвратам/корректировкам от маркетплейса.
12) Мини-шпаргалка по формулировкам в учётной политике (на 2025)
Признание доходов/расходов по операциям уступки права требования (с отсылкой к лимитам по убытку до срока платежа и полной сумме после срока).
Классификация комиссий фактора (прочие/внереализационные) и порядок отражения НДС по ним.
Порядок разнесения удержаний маркетплейса и факторов по аналитикам.
Порядок учёта обеспечительного факторинга (заём, проценты).
Документальные требования к реестрам, актам, СФ фактора.
13) Короткий «боевой» пример для КУДиР (УСН «Д-Р»)
05.03.2025 поступило от фактора 970 000 → Раздел I КУДиР, графа 4 (доходы).
06.03.2025 оплачен акт фактора на 36 000 (в т.ч. НДС 6 000) → Раздел I, графа 5 (расходы) только 30 000 (без НДС).
НДС 6 000 — в расчёте единого налога не участвует (если вы — плательщик НДС, заявляете вычет в декларации по НДС).
14) Итоги
Факторинг — это уступка права требования, а не «кредит с комиссией».
На ОСНО: по уступке доход = причитается от фактора; расход = стоимость права; убыток до срока платежа — в пределах процентов, после срока — полностью. Комиссия фактора — отдельный расход; НДС по комиссии — к вычету.
На УСН «Доходы»: в доход идёт поступление от фактора; комиссия не уменьшает налог.
На УСН «Д-Р»: поступление — в доход; комиссия (без НДС) — в расходы (при выполнении условий ст. 346.16); НДС по комиссии в расчёте единого налога не учитывается.
В 1С разделяйте: выручка, комиссии маркетплейса, комиссия фактора, поступления/удержания — чтобы корректно сойтись по НДС и налогу на прибыль/УСН.
