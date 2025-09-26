Зависшие платежи и “отмороженные” менеджеры: бухгалтеры обсуждают работу агента А7

Платежи в Китай через агентов — больная тема для многих компаний. На форуме “Клерка” бухгалтеры делятся историями: от быстрых переводов с огромной комиссией до зависших платежей через А7. Как справляетесь вы?

На форуме «Клерка» бухгалтеры начали обсуждать наболевшую тему — как платить китайским поставщикам через агентов. Участник под ником zaratushtra (Роман) первым поделился опытом и сразу вызвал отклик у коллег.

«Сначала работали через мелких агентов — быстро, но дорого»

Роман рассказывает:

Сначала мы попробовали оплатить через мелких агентов, которых передали нам прям в банке, ну как передали, дали контакты и сказали что это партнер банка. Это иностранные компании, которые состоят тут на учете только по факту открытия расчетного счета. Тут есть плюсы и минусы. Главный плюс в том, что заявку обрабатывают быстро, с вами все время на связи, что-то интерактивно подсказывают. Так же плюс в том, что после оплаты Вам дадут огрызок SWIFT и отчет агента (скан в ПДФ), это передается в банк письмом в банк-клиенте и на этом валютный контроль оплаты закрылся. Теперь минусы с такими агентами - явный минус, это высокая комиссия (реально 3-5%) и то, что Вам не дадут нормальных документов, только сканы в ПДФ, их принимает банк и таможня, но налоговая при дотошном рассмотрении это может снять, а там приличные суммы. Но это не главный минус, главный минус, если платеж зависнет нет никаких гарантий на возврат денег, просто не с кем разбираться, уже был инцидент, который разрешился, но первый кто отморозился от решения проблемы был именно наш банк, который предоставил этого так сказать партнера.

Именно поэтому он решил попробовать крупнейшего агента — «А7», где среди учредителей фигурирует и Промсвязьбанк.

«Уставной капитал 12 млрд, но дозвониться до менеджера невозможно»

Плюсы «А7», по словам Романа, очевидны:

После анализа агентов из топов, в том числе тут на Клерке были ссылки на эти рейтинги топов, это была прямая реклама, но мы сделали анализ и самый серьезный, если не единственный агент, это А7. Это российское ООО “А7-АГЕНТ”, учредителем которого на 100% является ООО “А7”, учредителем которого в свою очередь является на 49% Промсвязьбанк, а на остальные 51% доступ закрыт согласно ФЗ от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, вижу такое впервые, но в любом случае это серьезная контора с уставным капиталом 12682877551.02 и участником в виде довольно крупного банка, единственным акционером которого является Российская Федерация и тут можно ставить точку.

Выводы:

«Комиссия низкая, документы по ЭДО дают, всё солидно выглядит. Но работать с ними тяжело — менеджеры перегружены, заявку могут крутить неделю, прямых контактов нет, дозвониться почти нереально. Один раз удалось — в 7 вечера».

А главный минус — международный платеж «А7» сам по себе не закрывает. Банк требует официальное письмо от китайцев, что деньги дошли. SWIFT и отчет агента не принимают.

«Первый платеж завис — теперь не знаем, что делать»

История продолжилась драматично:

«Мы перевели довольно крупную сумму, но деньги до адресата не дошли. Уже неделю согласовываем, переподписываем, ждем. Менеджер выходит на связь пару раз в день, курс меняется, заявки протухают… Всё тянется».

Коллеги реагируют

Другие участники форума тоже подключились:

BuhKoza (Светлана) : «А7 к нам тоже выходил с предложением. Но мы притормозились. Очень интересно, как у вас закончится».

zaratushtra : «У нас ряд оплат на очереди, но пока не решится вопрос с зависшим платежом — через А7 работать не будем. А платить надо. Вы через кого платите сейчас?»

zaratushtra позже: «Главная проблема А7 — это отмороженность. Звоню с 9 утра, тишина. На WhatsApp1 раз в два часа пишу, один ответ за день: обещание перезвонить. В итоге звонок в 19:00, обещание сделать завтра. Завтра опять тишина. Так неделями».

Что это значит для всех нас?

На форуме складывается тревожная картина: вроде бы крупный агент с госучастием и большими обещаниями, но на практике — неделя ожиданий и зависшие миллионы. Коллеги пока не торопятся идти в «А7», наблюдают за опытом других.

Присоединяйтесь к разговору

А как у вас? Приходилось ли работать через «А7» или других агентов? Платежи доходили вовремя? Что с документами и валютным контролем?

Заходите в тему на форуме «Клерка» и расскажите, через кого платите вы и с какими проблемами сталкивались. Чем больше историй — тем полезнее всем нам.