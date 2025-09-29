Как стать главбухом, не допустить ошибок при заполнении отчетности, соблюдать новые требования к учету, НДС, УПД и работать с импортом. Календарь вебинаров на октябрь

Вебинар — оптимальный способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
2 октября. Как стать главным бухгалтером. Пошаговый план роста
Время: 11:00
1. Смена роли: от специалиста к руководителю и стратегу:
фундаментальное отличие: исполнитель vs ответственный лицо. Почему технических знаний бухучета уже недостаточно;
зона ответственности главбуха: управление командой, методология, работа с руководством, проверки, репутационные и юридические риски;
обзор зарплатной вилки: сколько стоит ответственность и экспертиза на рынке труда.
2. Жесткие навыки (Hard Skills) главбуха:
законодательство, методология и регламенты;
налоговое планирование и оптимизация;
управленческий учет и анализ, данные для собственника.
3. Ключевые Soft Skills: чем должен управлять главный бухгалтер:
управление командой: как делегировать задачи, мотивировать сотрудников и контролировать качество их работы;
коммуникация с руководством и собственником;
юридическая и финансовая грамотность в общении с госорганами: поведение во время проверок (налоговых, трудовых);
управление временем и проектами: как организовать работу отдела, чтобы избежать авралов и сдать все сроки.
4. Личный бренд и карьерный старт:
как прокачать свой авторитет, за что вас должны ценить в текущей компании, чтобы рассмотрели на повышение;
что включить в резюме главного бухгалтера, если у вас нет прямого опыта руководства (как показать управленческий потенциал);
как пройти собеседование: какие вопросы задают собственники и генеральные директора и какие ответы они ждут.
Спикер: Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
7 октября. Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза
Время: 15:00
1. Почему бухгалтеры уходят в аналитики 1С.
Актуальный обзор рынка: дефицит кадров и вилка зарплат в 2025 году.
Реальные кейсы: сколько зарабатывают новички и опытные специалисты.
2. Ваша суперсила: как бухгалтерская экспертиза становится фундаментом для IT-карьеры.
Разбираем на примерах: знание ФСБУ, налогового учета и «первички» — ваше ключевое конкурентное преимущество перед программистами.
Какие типичные ошибки бухгалтеров помогут вам сразу находить эффективные решения.
3. Технический минимум: что нужно освоить бухгалтеру, чтобы начать карьеру в 1С.
Обзор инструментов: конфигуратор, запросы, отчеты — без воды и сложного кода.
Как дорабатывать типовые конфигурации (1С: Бухгалтерия, 1С: ERP, 1C: ЗУП) под реальные бизнес-процессы компаний.
4. Нетехнические навыки (Soft Skills), которые решают все.
Искусство диалога: как правильно общаться с заказчиками, чтобы понять их реальные боли.
Как грамотно ставить задачи программистам, чтобы получить именно то, что нужно.
5. Дорожная карта перехода: от нуля до первого оффера.
Пошаговый план: с чего начать обучение, где брать первые проекты для портфолио и как уверенно пройти собеседование.
Спикер: Константин Соболевский — бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант Клерка по вопросам 1С.
9 октября. Маркетплейсы – 2025: как ФНС блокирует счета продавцов. Новые требования к чекам, УПД и НДС
Время: 11:00
1. Прямая интеграция ФНС и маркетплейсов: какой набор данных видит налоговая уже сегодня и как его проверяют.
2. НДС — главная причина доначислений в 2025:
цепочка сделки на маркетплейсе: кто и когда выставляет счет-фактуру;
правильное оформление УПД и отражение в книге продаж;
НДС при УСН: формирование базы и подача декларации.
3. Как ФНС доказывает дробление бизнеса через маркетплейсы в 2025 году: новые схемы и признаки.
4. Соответствие критериям УСН: контроль лимитов доходов и численности с учетом данных, которые маркетплейс передает налоговикам.
5. Топ–5 претензий ФНС к продавцам в 2025 году.
Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
14 октября. НДС: что проверить при подготовке декларации за 3 квартал
Время: 11:00
1. Декларация за 3 квартал: обязательные и специальные разделы, порядок и срок представления.
2. Освобождение от штрафов новых налогоплательщиков НДС за опоздание с подачей первой декларации по НДС.
3. Проверяем начисления НДС:
место реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС;
НДС при трансграничной торговле через интернет-магазины;
основная и расчетная налоговая база;
дата начисления НДС при отгрузке товаров, выполнении работ и оказании услуг;
в каких случаях необходимо начислить НДС при получении штрафов, премий и выплат при расторжении договора.
4. Льготы по НДС: проверка условий применения и отражение в декларации.
5. Особенности НДС — расчетов для организаций и ИП на УСН: налоговая база с учетом переходящих договоров, ставки НДС.
6. Проверяем вычеты НДС:
условия вычетов для покупателя, импортера, продавца;
условия применения вычетов НДС при УСН.
7. Распределение НДС при наличии операций, облагаемых НДС и освобожденных от налогообложения. Проверяем заполнение раздела 7 Декларации.
8. Как не опоздать с переносом вычетов.
9. Когда и в каком размере необходимо восстановить вычеты НДС.
Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
15 октября. Мастер класс. Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок
Время: 15:00
Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ.
Заполнение данных для ЕФС-1
ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение).
ЕФС-1 при договоре ГПХ.
ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки.
ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.
Исправительная ЕФС-1.
СТД-Р.
Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
16 октября. Импорт из Китая в 2025: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС
Время: 15:00
1. Подготовка к импорту: как избежать ошибок на старте:
Важные условия контракта: валюта расчетов, порядок оплаты, распределение расходов.
Как проверить китайского поставщика: сертификаты, лицензии, риски.
2. Таможенное оформление: пошаговая инструкция для бухгалтера:
Какие документы нужны для таможни: инвойс, упаковочный лист, сертификаты.
Как рассчитать таможенные платежи (пошлины, НДС, акцизы).
Новые правила ФТС в 2025 году: электронное декларирование, риски досмотра.
3. Валютный контроль и оплата счетов:
Постановка контракта на учет: когда требуется, а когда нет.
Как избежать блокировок по валютным операциям: особенности расчетов с Китаем.
Проблемы при оплате через Alibaba, PayPal и другие системы.
4. Учет и налогообложение импорта:
Формирование стоимости товара: какие расходы включить (логистика, таможня, страхование). Как быть с вознаграждением платежных агентов?
Приемка товара: как отразить в учете и заявить к вычету «импортный» НДС.
Учет расходов при УСН и ОСНО: какие затраты можно списать.
5. Проверки и спорные ситуации: как защититься в 2025 году:
Возврат товара в Китай: документальное оформление и налоги.
Претензии ФНС: как доказать невиновность при нерепатриации валютной выручки?
Риски при неправильном оформлении: штрафы, доначисления, блокировка счета.
Спикер: Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.
20 октября. Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за 3 квартал в 1С: Предприятие 8.3
Время: 11:00
1. Подготовка к декларации: что проверить ДО начала заполнения:
настройка учета НДС в 1С: проверка параметров учетной политики, налоговых ставок, аналитики по НДС;
проверка «первички»: как убедиться, что все операции за квартал отражены — и ничего не потеряно в проводках.
2. Ключевые отчеты для аудита данных перед заполнением декларации:
отчет «Наличие счетов-фактур»: как проверить, все ли документы попали в книги покупок/продаж;
ОСВ по счетам 60, 62, 76: поиск отрицательных сальдо — красный флаг для ФНС;
отчет «Экспресс-проверка по НДС»: автоматический анализ ошибок — что исправить в первую очередь;
помощник по учету НДС: как использовать встроенный инструмент 1С для диагностики и исправления нарушений.
3. Пошаговый разбор декларации по НДС: заполняем вместе с аудитором:
Раздел 1: налог к уплате/возмещению — как рассчитать итоговую сумму без ошибок;
Разделы 8–9 (книги покупок/продаж): как сформировать, проверить расхождения, исправить ошибки до отправки;
Раздел 12 (операции с 0% и необлагаемые): как правильно отразить экспорт, льготы, импорт — чтобы не потерять вычеты.
4. Финальная проверка и отправка: последний рубеж перед ФНС:
сверка сумм в декларации и в 1С: как убедиться, что все сходится;
автоматическая проверка в 1С: используем встроенный контроль перед выгрузкой;
что делать после отправки: как отслеживать статус, реагировать на требования, готовить документы для подтверждения.
5. Бонус: как подготовиться к возможной проверке ФНС уже сейчас:
какие документы запросит инспектор — и где их взять из 1С;
как объяснить расхождения — если они есть.
Спикер: Наталия Макошь — аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения Клерк.
21 октября. Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса
Время: 11:00
1. Зачем бухгалтеру управленческий баланс:
разница между бухгалтерским и управленческим балансом;
почему собственники часто не понимают ценности бухгалтерской отчетности;
как управленческий баланс становится инструментом диалога с владельцем бизнеса.
2. Какие проблемы собственника решает управленческий баланс:
Проблема 1: «Прибыль в отчете есть, а денег на счетах нет». Управленческий баланс показывает, где заморожены деньги: дебиторка, склад, предоплаты;
Проблема 2: «Не понимаю, сколько бизнес реально стоит и что мое». Баланс дает картину: свои средства vs заемные;
Проблема 3: «Постоянно живем в кассовых разрывах». Баланс показывает зависимость от кредиторки и риски устойчивости.
3. Ключевые элементы управленческого баланса для собственника:
собственный капитал — показатель запаса прочности;
соотношение долгов и собственного капитала — финансовая устойчивость;
оборачиваемость активов — где деньги работают, а где заморожены.
4. Как презентовать управленческий баланс собственнику:
на каком языке говорить (убираем термины, показываем простые вопросы и ответы);
как превратить сухие цифры в «карту бизнеса» для владельца;
ошибки, из-за которых собственники «отмахиваются» от баланса.
5. Роль бухгалтера как финансового партнера:
составление управленческого баланса = переход от «счетного работника» к советнику собственника;
как с помощью навыка анализа баланса повысить ценность своей работы и лояльность клиентов.
Спикер: Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.
22 октября. Мастер-класс. Заполняем 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года
Время: 11:00
Особенности прогрессивной шкалы ставок НДФЛ в 2025 году и новые КБК.
Сроки сдачи 6-НДФЛ за 3 квартал и особенности подачи отчетности в 2025 году.
Пошаговое заполнение отчета 6-НДФЛ с примерами.
Как проводить проверку расчетов в 6-НДФЛ. Действия при обнаружении ошибки в 6-НДФЛ.
Подача нулевого отчета: когда и как правильно оформить.
Ответственность и штрафы за ошибки и несвоевременную сдачу 6-НДФЛ.
Спикер: Ольга Подрезова — частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ.
23 октября. От главбуха до финдира: как прыгнуть в карьерный лифт
Время: 13:00
1. Запросы рынка — 2025. Трансформация профессии бухгалтера и что нужно сейчас бизнесу.
2. Запросы собственника бизнеса и руководителя: что нужно и в каком виде.
3. Три кита финансового директора:
управленческая отчетность (ОПУ, ОДДС, Баланс): не просто составить, а интерпретировать и презентовать собственнику за 10 минут + готовая Excel-модель;
бюджетирование и финмоделирование: как строить и защищать бюджеты, которые станут дорожной картой для всего бизнеса;
аналитика и финанализ: какие показатели (рентабельность, KPI) отслеживать, чтобы видеть эффективность бизнеса в реальном времени.
4. Какие навыки прокачать: Excel, финмоделирование, финанализ и т.д.
5. Дорожная карта перехода: от главбуха к финансовому директору:
пошаговый алгоритм от самообразования и первых проектов в своей компании до переговоров о новом назначении или поиска работы мечты;
варианты работы финдира.
Спикер: Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
28 октября. Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний
Время: 11:00
1. Обзор нового ФСБУ 9/2025 «Доходы» и отмена ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008.
2. Новая классификация доходов: введение двух основных групп доходов: доходы, включаемые в чистую прибыль (выручка и отличные от выручки доходы) и доходы, не включаемые в чистую прибыль (учитываются по другим ФСБУ).
3. Особенности учета выручки по договорным операциям:
принципы признания доходов по этапам выполнения обязательств;
изменения в учете договоров строительного подряда и поставок.
4. Учет доходов, отличных от выручки. Классификация и отражение в отчетности.
5. Упрощенный учет доходов.
6. Практические рекомендации и подготовка к переходу:
адаптация учетной политики и пересмотр внутренних регламентов;
технические и организационные шаги для внедрения ФСБУ 9/2025 с 2027 года.
Спикер: Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
29 октября. Новое Положение о командировках. Учет командировочных расходов — 2025
Время: 11:00
1. Новое Положение о командировках (постановление Правительства № 501 от 16.04.2025).
2. Ключевые изменения, влияющие на учет командировочных расходов:
введение понятия проездных документов: билеты, путевые листы, кассовые чеки и другие.
уточненный перечень документов, подтверждающих использование личного и служебного транспорта.
возмещение расходов с «ведома», а не только с письменного разрешения руководителя.
3. Практические аспекты оформления командировок по новым правилам:
обязательные документы для подтверждения поездки и расходов.
порядок выдачи и отчета по авансам сотрудникам.
отражение суточных, в том числе в зарубежных командировках: новые лимиты и особенности.
4. Учет и налогообложение командировочных расходов:
что включать в состав расходов, принимаемых для целей налога на прибыль и НДФЛ.
особенности учета поездок в особые территории (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).
порядок отражения расходов и составления первичной документации (служебные записки, приказы, авансовые отчеты).
5. Обновление внутренних документов и контроль исполнения.
6. Использование современных сервисов для упрощения учета и отчетности по командировкам.
Спикер: Марина Алексеева — менеджер бизнес-проектов «OneTwoTrip для бизнеса», Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
