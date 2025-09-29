ЦОК Онлайн-курс Нейтросети 26.09 Мобильные
Вебинары для бухгалтеров
Как стать главбухом, не допустить ошибок при заполнении отчетности, соблюдать новые требования к учету, НДС, УПД и работать с импортом. Календарь вебинаров на октябрь

Сделали дайджест вебинаров на октябрь 2025 года. Записывайтесь и обучайтесь!

Вебинар — оптимальный способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

2 октября. Как стать главным бухгалтером. Пошаговый план роста

Время: 11:00

Программа:

1. Смена роли: от специалиста к руководителю и стратегу:

  • фундаментальное отличие: исполнитель vs ответственный лицо. Почему технических знаний бухучета уже недостаточно;

  • зона ответственности главбуха: управление командой, методология, работа с руководством, проверки, репутационные и юридические риски;

  • обзор зарплатной вилки: сколько стоит ответственность и экспертиза на рынке труда.

2. Жесткие навыки (Hard Skills) главбуха:

  • законодательство, методология и регламенты;

  • налоговое планирование и оптимизация;

  • управленческий учет и анализ, данные для собственника.

3. Ключевые Soft Skills: чем должен управлять главный бухгалтер:

  • управление командой: как делегировать задачи, мотивировать сотрудников и контролировать качество их работы;

  • коммуникация с руководством и собственником;

  • юридическая и финансовая грамотность в общении с госорганами: поведение во время проверок (налоговых, трудовых);

  • управление временем и проектами: как организовать работу отдела, чтобы избежать авралов и сдать все сроки.

4. Личный бренд и карьерный старт:

  • как прокачать свой авторитет, за что вас должны ценить в текущей компании, чтобы рассмотрели на повышение;

  • что включить в резюме главного бухгалтера, если у вас нет прямого опыта руководства (как показать управленческий потенциал);

  • как пройти собеседование: какие вопросы задают собственники и генеральные директора и какие ответы они ждут.

Спикер: Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

7 октября. Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза

Время: 15:00

Программа:

1. Почему бухгалтеры уходят в аналитики 1С.

  • Актуальный обзор рынка: дефицит кадров и вилка зарплат в 2025 году.

  • Реальные кейсы: сколько зарабатывают новички и опытные специалисты.

2. Ваша суперсила: как бухгалтерская экспертиза становится фундаментом для IT-карьеры.

  • Разбираем на примерах: знание ФСБУ, налогового учета и «первички» — ваше ключевое конкурентное преимущество перед программистами.

  • Какие типичные ошибки бухгалтеров помогут вам сразу находить эффективные решения.

3. Технический минимум: что нужно освоить бухгалтеру, чтобы начать карьеру в 1С.

  • Обзор инструментов: конфигуратор, запросы, отчеты — без воды и сложного кода.

  • Как дорабатывать типовые конфигурации (1С: Бухгалтерия, 1С: ERP, 1C: ЗУП) под реальные бизнес-процессы компаний.

4. Нетехнические навыки (Soft Skills), которые решают все.

  • Искусство диалога: как правильно общаться с заказчиками, чтобы понять их реальные боли.

  • Как грамотно ставить задачи программистам, чтобы получить именно то, что нужно.

5. Дорожная карта перехода: от нуля до первого оффера.

  • Пошаговый план: с чего начать обучение, где брать первые проекты для портфолио и как уверенно пройти собеседование.

Спикер: Константин Соболевский — бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант Клерка по вопросам 1С.

9 октября. Маркетплейсы – 2025: как ФНС блокирует счета продавцов. Новые требования к чекам, УПД и НДС

Время: 11:00

Программа:

1. Прямая интеграция ФНС и маркетплейсов: какой набор данных видит налоговая уже сегодня и как его проверяют.

2. НДС — главная причина доначислений в 2025:

  • цепочка сделки на маркетплейсе: кто и когда выставляет счет-фактуру;

  • правильное оформление УПД и отражение в книге продаж;

  • НДС при УСН: формирование базы и подача декларации.

3. Как ФНС доказывает дробление бизнеса через маркетплейсы в 2025 году: новые схемы и признаки.

4. Соответствие критериям УСН: контроль лимитов доходов и численности с учетом данных, которые маркетплейс передает налоговикам.

5. Топ–5 претензий ФНС к продавцам в 2025 году.

Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

14 октября. НДС: что проверить при подготовке декларации за 3 квартал

Время: 11:00

Программа:

1. Декларация за 3 квартал: обязательные и специальные разделы, порядок и срок представления.

2. Освобождение от штрафов новых налогоплательщиков НДС за опоздание с подачей первой декларации по НДС.

3. Проверяем начисления НДС:

  • место реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС;

  • НДС при трансграничной торговле через интернет-магазины;

  • основная и расчетная налоговая база;

  • дата начисления НДС при отгрузке товаров, выполнении работ и оказании услуг;

  • в каких случаях необходимо начислить НДС при получении штрафов, премий и выплат при расторжении договора.

4. Льготы по НДС: проверка условий применения и отражение в декларации.

5. Особенности НДС — расчетов для организаций и ИП на УСН: налоговая база с учетом переходящих договоров, ставки НДС.

6. Проверяем вычеты НДС:

  • условия вычетов для покупателя, импортера, продавца;

  • условия применения вычетов НДС при УСН.

7. Распределение НДС при наличии операций, облагаемых НДС и освобожденных от налогообложения. Проверяем заполнение раздела 7 Декларации.

8. Как не опоздать с переносом вычетов.

9. Когда и в каком размере необходимо восстановить вычеты НДС.

Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

15 октября. Мастер класс. Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок

Время: 15:00

Программа:

  1. Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ.

  2. Заполнение данных для ЕФС-1

  3. ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение).

  4. ЕФС-1 при договоре ГПХ.

  5. ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки.

  6. ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.

  7. Исправительная ЕФС-1.

  8. СТД-Р.

Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

16 октября. Импорт из Китая в 2025: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС

Время: 15:00

Программа:

1. Подготовка к импорту: как избежать ошибок на старте:

  • Важные условия контракта: валюта расчетов, порядок оплаты, распределение расходов.

  • Как проверить китайского поставщика: сертификаты, лицензии, риски.

2. Таможенное оформление: пошаговая инструкция для бухгалтера:

  • Какие документы нужны для таможни: инвойс, упаковочный лист, сертификаты.

  • Как рассчитать таможенные платежи (пошлины, НДС, акцизы).

  • Новые правила ФТС в 2025 году: электронное декларирование, риски досмотра.

3. Валютный контроль и оплата счетов:

  • Постановка контракта на учет: когда требуется, а когда нет.

  • Как избежать блокировок по валютным операциям: особенности расчетов с Китаем.

  • Проблемы при оплате через Alibaba, PayPal и другие системы.

4. Учет и налогообложение импорта:

  • Формирование стоимости товара: какие расходы включить (логистика, таможня, страхование). Как быть с вознаграждением платежных агентов?

  • Приемка товара: как отразить в учете и заявить к вычету «импортный» НДС.

  • Учет расходов при УСН и ОСНО: какие затраты можно списать.

5. Проверки и спорные ситуации: как защититься в 2025 году:

  • Возврат товара в Китай: документальное оформление и налоги.

  • Претензии ФНС: как доказать невиновность при нерепатриации валютной выручки?

  • Риски при неправильном оформлении: штрафы, доначисления, блокировка счета.

Спикер: Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

20 октября. Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за 3 квартал в 1С: Предприятие 8.3

Время: 11:00

Программа:

1. Подготовка к декларации: что проверить ДО начала заполнения:

  • настройка учета НДС в 1С: проверка параметров учетной политики, налоговых ставок, аналитики по НДС;

  • проверка «первички»: как убедиться, что все операции за квартал отражены — и ничего не потеряно в проводках.

2. Ключевые отчеты для аудита данных перед заполнением декларации:

  • отчет «Наличие счетов-фактур»: как проверить, все ли документы попали в книги покупок/продаж;

  • ОСВ по счетам 60, 62, 76: поиск отрицательных сальдо — красный флаг для ФНС;

  • отчет «Экспресс-проверка по НДС»: автоматический анализ ошибок — что исправить в первую очередь;

  • помощник по учету НДС: как использовать встроенный инструмент 1С для диагностики и исправления нарушений.

3. Пошаговый разбор декларации по НДС: заполняем вместе с аудитором:

  • Раздел 1: налог к уплате/возмещению — как рассчитать итоговую сумму без ошибок;

  • Разделы 8–9 (книги покупок/продаж): как сформировать, проверить расхождения, исправить ошибки до отправки;

  • Раздел 12 (операции с 0% и необлагаемые): как правильно отразить экспорт, льготы, импорт — чтобы не потерять вычеты.

4. Финальная проверка и отправка: последний рубеж перед ФНС:

  • сверка сумм в декларации и в 1С: как убедиться, что все сходится;

  • автоматическая проверка в 1С: используем встроенный контроль перед выгрузкой;

  • что делать после отправки: как отслеживать статус, реагировать на требования, готовить документы для подтверждения.

5. Бонус: как подготовиться к возможной проверке ФНС уже сейчас:

  • какие документы запросит инспектор — и где их взять из 1С;

  • как объяснить расхождения — если они есть.

Спикер: Наталия Макошь — аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения Клерк.

21 октября. Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса

Время: 11:00

Программа:

1. Зачем бухгалтеру управленческий баланс:

  • разница между бухгалтерским и управленческим балансом;

  • почему собственники часто не понимают ценности бухгалтерской отчетности;

  • как управленческий баланс становится инструментом диалога с владельцем бизнеса.

2. Какие проблемы собственника решает управленческий баланс:

  • Проблема 1: «Прибыль в отчете есть, а денег на счетах нет». Управленческий баланс показывает, где заморожены деньги: дебиторка, склад, предоплаты;

  • Проблема 2: «Не понимаю, сколько бизнес реально стоит и что мое». Баланс дает картину: свои средства vs заемные;

  • Проблема 3: «Постоянно живем в кассовых разрывах». Баланс показывает зависимость от кредиторки и риски устойчивости.

3. Ключевые элементы управленческого баланса для собственника:

  • собственный капитал — показатель запаса прочности;

  • соотношение долгов и собственного капитала — финансовая устойчивость;

  • оборачиваемость активов — где деньги работают, а где заморожены.

4. Как презентовать управленческий баланс собственнику:

  • на каком языке говорить (убираем термины, показываем простые вопросы и ответы);

  • как превратить сухие цифры в «карту бизнеса» для владельца;

  • ошибки, из-за которых собственники «отмахиваются» от баланса.

5. Роль бухгалтера как финансового партнера:

  • составление управленческого баланса = переход от «счетного работника» к советнику собственника;

  • как с помощью навыка анализа баланса повысить ценность своей работы и лояльность клиентов.

Спикер: Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

22 октября. Мастер-класс. Заполняем 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года

Время: 11:00

Программа:

  1. Особенности прогрессивной шкалы ставок НДФЛ в 2025 году и новые КБК.

  2. Сроки сдачи 6-НДФЛ за 3 квартал и особенности подачи отчетности в 2025 году.

  3. Пошаговое заполнение отчета 6-НДФЛ с примерами.

  4. Как проводить проверку расчетов в 6-НДФЛ. Действия при обнаружении ошибки в 6-НДФЛ.

  5. Подача нулевого отчета: когда и как правильно оформить.

  6. Ответственность и штрафы за ошибки и несвоевременную сдачу 6-НДФЛ.

Спикер: Ольга Подрезова — частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ.

23 октября. От главбуха до финдира: как прыгнуть в карьерный лифт

Время: 13:00

Программа:

1. Запросы рынка — 2025. Трансформация профессии бухгалтера и что нужно сейчас бизнесу.

2. Запросы собственника бизнеса и руководителя: что нужно и в каком виде.

3. Три кита финансового директора:

  • управленческая отчетность (ОПУ, ОДДС, Баланс): не просто составить, а интерпретировать и презентовать собственнику за 10 минут + готовая Excel-модель;

  • бюджетирование и финмоделирование: как строить и защищать бюджеты, которые станут дорожной картой для всего бизнеса;

  • аналитика и финанализ: какие показатели (рентабельность, KPI) отслеживать, чтобы видеть эффективность бизнеса в реальном времени.

4. Какие навыки прокачать: Excel, финмоделирование, финанализ и т.д.

5. Дорожная карта перехода: от главбуха к финансовому директору:

  • пошаговый алгоритм от самообразования и первых проектов в своей компании до переговоров о новом назначении или поиска работы мечты;

  • варианты работы финдира.

Спикер: Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

28 октября. Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний

Время: 11:00

Программа:

1. Обзор нового ФСБУ 9/2025 «Доходы» и отмена ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008.

2. Новая классификация доходов: введение двух основных групп доходов: доходы, включаемые в чистую прибыль (выручка и отличные от выручки доходы) и доходы, не включаемые в чистую прибыль (учитываются по другим ФСБУ).

3. Особенности учета выручки по договорным операциям:

  • принципы признания доходов по этапам выполнения обязательств;

  • изменения в учете договоров строительного подряда и поставок.

4. Учет доходов, отличных от выручки. Классификация и отражение в отчетности.

5. Упрощенный учет доходов.

6. Практические рекомендации и подготовка к переходу:

  • адаптация учетной политики и пересмотр внутренних регламентов;

  • технические и организационные шаги для внедрения ФСБУ 9/2025 с 2027 года.

Спикер: Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

29 октября. Новое Положение о командировках. Учет командировочных расходов — 2025

Время: 11:00

Программа:

1. Новое Положение о командировках (постановление Правительства № 501 от 16.04.2025).

2. Ключевые изменения, влияющие на учет командировочных расходов:

  • введение понятия проездных документов: билеты, путевые листы, кассовые чеки и другие.

  • уточненный перечень документов, подтверждающих использование личного и служебного транспорта.

  • возмещение расходов с «ведома», а не только с письменного разрешения руководителя.

3. Практические аспекты оформления командировок по новым правилам:

  • обязательные документы для подтверждения поездки и расходов.

  • порядок выдачи и отчета по авансам сотрудникам.

  • отражение суточных, в том числе в зарубежных командировках: новые лимиты и особенности.

4. Учет и налогообложение командировочных расходов:

  • что включать в состав расходов, принимаемых для целей налога на прибыль и НДФЛ.

  • особенности учета поездок в особые территории (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).

  • порядок отражения расходов и составления первичной документации (служебные записки, приказы, авансовые отчеты).

5. Обновление внутренних документов и контроль исполнения.

6. Использование современных сервисов для упрощения учета и отчетности по командировкам.

Спикер: Марина Алексеева — менеджер бизнес-проектов «OneTwoTrip для бизнеса», Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

