Как стать главбухом, не допустить ошибок при заполнении отчетности, соблюдать новые требования к учету, НДС, УПД и работать с импортом. Календарь вебинаров на октябрь

Вебинар — оптимальный способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

Купить подписку