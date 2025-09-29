ИИ создал контент: кто владелец прав, можно ли его использовать в бизнесе

Кто владелец сгенерированного контента

Урегулированием сферы искусственного интеллекта обеспокоены законотворческие органы. Рассмотреть поправки в ст. 1259 ГК планируют в ближайшее время — осенью.

Предполагается, что поправки могут касаться в том числе:

Авторства. Установление правового статуса произведений, созданных ИИ. Правоведы и депутаты пытаются выработать критерии, при которых у произведения, созданного с участием ИИ, появляется «человеческий» правообладатель. Будут ли это определять по степени творческого вклада (уникальности промпта), по факту оплаты использования сервиса или по другому принципу — покажет время. Прав на использование. Кто имеет право использовать результаты работы ИИ — разработчик, пользователь или третьи лица? Где грань для всех участников процесса? Ответственности. Как распределяется ответственность за нарушения прав на интеллектуальную собственность, если они произошли в результате действий ИИ?

Пока точных норм нет, могут иметь место 4 варианта ответа на вопрос о владельце исключительных прав на результат генерации:

Разработчик модели. Он создал систему, которая все это генерирует, поэтому имеет право ставить условия. Например, правила использования Midjourney гласят, что права на контент передаются пользователю, но с оговорками. Разработчики имеют право ставить ограничения — это их продукт. Исходя из этого, разработчик — не абсолютный владелец результатов генерации, но устанавливает правила игры. Владелец данных для обучения. ИИ учился на миллионах текстов, изображений и кодов, созданных людьми. Без их труда не было бы и результата. Могут ли они претендовать на права? По сути, да. Если ИИ выдаст вам результат, в котором использована часть чужого произведения, правообладатель может потребовать удалить контент. Однако сейчас процесс использования чужих работ ИИ коллективный, анонимный и практически неотслеживаемый. Прецеденты случались только за рубежом, где авторы коллективно подавали иски к разработчикам моделей. Пользователь. Если вы дали промпт (запрос), потратили время и проявили креативность при его формулировке, то логично отдать право на использование результата вам. Ваш запрос — это инструкция, которая привела к уникальному результату. Наиболее вероятный кандидат на правообладание, по мнению многих платформ, именно пользователь. Никто. Или сам ИИ. По текущим законам большинства стран, правообладателем может быть только человек. ИИ — не человек. Значит, контент может считаться общественным достоянием? Или это правовой пробел? Самый философский и неопределенный вариант.

Делаем вывод, что единого мнения о владельце нет, а права сейчас определяются пользовательским соглашением сервиса. В российском законодательстве искусственный интеллект сравним с фотоаппаратом в руках фотографа. То есть это скорее инструмент, нежели самостоятельный субъект, но сейчас нам стоит опираться на правила, которые диктуют разработчики, даже если они противоречат нашим представлениям.

Определение прав на сгенерированный ИИ контент. Иллюстрация Лирейт

Законотворцы небезосновательно утверждают, что многие разработчики присваивают права на результаты генерации себе. Таким образом, пользователь не может свободно распоряжаться ими. Плюс, большинство нейросетей оставляют за собой право использовать ваши исходные данные для обучения своей модели. Например, такие правила действуют при использовании «Шедеврума».

Скриншот правил использования сгенерированным контентом на сайте «Шедеврум»

Получается, то, что вы загрузили, остается навсегда в системе. В связи с этим лучше отправлять запросы без персональных данных и иной важной информации.

Пока законы только обсуждаются. Прецеденты, которые создаются сейчас как в России, так и в мире, будут формировать практику на годы вперед. Давайте посмотрим на уже существующие «громкие» кейсы:

Автор комикса «Заря рассвета» получила отказ в регистрации авторского права на изображения, созданные Midjourney, так как ключевой творческий элемент исходил не от человека.

В 2023 году художники обвинили Stability AI, Midjourney и DeviantArt. в том, что те обучались на их работах без разрешения, создавая тем самым «конкурентов» и лишая их заработка.

А вот китайский прецедент — это первое в мире решение суда, признавшее авторские права на контент, созданный ИИ, но с оговорками о человеческом участии.

Компания-разработчик ИИ Anthropic выплатит 1 500 000 000 долларов писателям за использование пиратских копий книг. Решение принято 5 сентября 2025 года в Сан-Франциско. Это огромная компенсация, которая побила рекорд по размеру выплаты. Это может стать прецедентом для остальных подобных ситуаций.

Warner Bros тоже борется за своих персонажей с нейросетью Midjourney, которая генерирует их без разрешения. Иск был подан 4 сентября 2025 года. Требует Warner Bros 150 000 долларов за каждое нарушение прав на произведения. Летом Midjourney также получила иск от Disney и Universal.

Суды только начинают расставлять точки над i. Тренд пока таков: чем больше человеческого творческого участия (уникальный промпт, доработка, компиляция), тем выше шанс на защиту прав.

В России вероятен сценарий, в котором автором на результат генерации все-таки будет признан человек, который создает промт. Только использование стандартных промтов, например, «напиши статью об авторском праве», вероятно, нельзя признать творчеством, в таких случаях владение исключительными правами может быть оспорено.