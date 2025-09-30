Утренний бухгалтер № 5978. С 2026 года снизят лимит по ПСН до 10 млн, а для розницы и грузоперевозок его и вовсе отменят

Патент не смогут применять ИП при торговле в стационарных объектах и те, кто оказывает услуги по грузоперевозке. Также для применения патента снизят порог по доходам до 10 млн рублей.
С 1 января 2026 года ставка НДС будет 22%, порог для освобождения от уплаты НДС — 10 млн рублей.
Минфин предлагает в IT-секторе повысить льготный тариф с 7,6% до 15%, а также увеличить налоговую нагрузку на отрасль.
Власти проиндексируют акцизы на табак, спиртосодержащую продукцию, вино, пиво, жидкости для вейпов. Смотрите полную таблицу с изменениями.
Остаток на расчетном счете: что важно знать предпринимателю, узнаете из статьи.
Естественные монополисты смогут применять федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций.
Депутаты предлагает ввести дополнительную выплату в размере 10 тыс. рублей к страховой пенсии ветеранам труда.
Повышение НДС и снижение лимита для УСН: что важно знать бухгалтеру — в дайджесте недели Клерк.Премиум #4
Разборы законов
— Сколько раз налоговая инспекция вправе осматривать помещения и документы в рамках одной проверки
Выездная налоговая проверка, налоговики один раз осмотрели помещения, потом еще раз — а ведь каждый такой визит вызывает локдаун. По какому праву они второй раз осматривают, в первый не рассмотрели? Разбираемся.
— Какие данные не относятся к персональным. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие данные можно отнести к персональным и что к ним не относится.
— Какими налогами облагается компенсация сотруднику за личное авто: таблица
Лимит компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях применяется только для налога на прибыль.
— Налоговая инспекция требует документы, которых нет: что делать
Налоговики потребовали документы, но их нет, а за непредставление — штрафы. Казалось бы, безвыходная ситуация, но нет, можно избежать штрафов по закону.
— Как иностранцу получить ИНН. Мини-курс
Индивидуальный идентификационный номер (ИНН) подтверждает, что физическое лицо стоит на учете в ФНС. За пару минут в мини-курсе разберем, в каких случаях ИНН нужен иностранцу и как его получить.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 29 сентября 2025 года
2 Каждый месяц ЦБ выявляет 100 тыс. дропперов
3 Форму получения социальных услуг в 2026 году можно выбрать до 1 октября 2025
4 При подаче заявления на патент одновременно с регистрацией ИП дату начала действия патента не ставят
5 📄 Справку о социальном налоговом вычете по НДФЛ можно оформить онлайн двумя способами
6 Депутат: работодатели обязаны индексировать зарплаты
7 Совет Федерации одобрил законы-2025 о выплатах мобилизованным и продлении срока возвращения к работе
8 🚗 У водителя с противопоказаниями с 2027 года права заберут сразу
9 Жертвам утечек персональных данных собираются платить компенсации: сумма
10 Зарплаты у рабочих и строителей в 2025 году растут быстрее, чем у айтишников
11 Минфин освободит инвесторов от НДФЛ с продажи акций российских компаний
12 Силуанов объяснил, зачем нужно до 10 млн рублей снижать порог выручки для освобождения от НДС в 2026 году
13 Букмекеры будут исчислять НДФЛ с любой суммы выигрыша
14 Если сдавали нулевую НДС-декларацию – эти периоды не входят в период применения ставок НДС 5% или 7%
15 💣 Отменят исчисление налогов на имущество организациями. Это сделают сами налоговики
16 Налог на игорный бизнес может принести в бюджет около 300 млрд рублей
17 Для стандартного налогового вычета на детей будут учитывать доходы только по основной налоговой базе
18 Пенсии в 2026 году проиндексируют досрочно
19 Радиоэлектронный бизнес будет платить страховые взносы по тарифу 0%
20 Участник СПИК не всегда может пользоваться льготами для участников СПИК
21 Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы
22 ❗ С 1 января 2026 года МРОТ будет 27 093 рубля — кабмин внес законопроект в Госдуму
23 Почти все сотрудники российских компаний ждут от работодателя соцпакет
24 Можно ли уволить сотрудника в первый же день, кто может получить двойной стандартный вычет по НДФЛ, как регламентировать премии: экспертные разборы за неделю
25 Законопроект об увеличении НДС до 22% уже в Госдуме
26 К пенсии предложили доплачивать 10 тыс. рублей за большой трудовой стаж
27 Минфин: какой налог платит ИП на УСН с дохода от погашения долга при уступке
28 Компании смогут подключиться к налоговому мониторингу, если соответствуют хотя бы одному критерию
29 МВД хочет ввести уголовную ответственность за передачу криптовалютных кошельков
30 👍 ИП на патенте сможет пересчитать сумму налога, если изменились физические показатели
31 У ИП-майнера налоговый учет может совпадать с бухгалтерским
32 ⚡ С 2026 года отменят ПСН для торговли и грузоперевозок. Порог для применения патента будет 10 млн рублей
33 Силуанов перечислил последствия повышения НДС до 22% в 2026 году
34 В 2026-2028 годах акцизы проиндексируют на уровень инфляции: таблица с новыми суммами
35 Применять ФИНВ сможет любой участник группы компаний независимо от вида деятельности
36 За внесение сведений об обороте товаров с маркировкой начнут брать госпошлину
37 Льготы по уплате страховых взносов на травматизм с выплат инвалидам сохранят на 2026 год
38 📞 Из-за маркировки звонков кол-центры рискуют закрыться
Мероприятия
Особенности учета в строительстве в 2025 году: что изменилось и как правильно работать
Дата проведения: 30 сентября, вторник
Налоговая проверка в 2025-2026 гг. Как отвечать на требования, проходить допросы.
Дата проведения: 1 октября, среда
Как стать главным бухгалтером. Пошаговый план роста
Дата проведения: 2 октября, четверг
Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги в 2025 г.
Дата проведения: 3 октября, пятница
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5977. Стал известен размер предельной базы по взносам на 2026 год
Проект постановления опубликован на федеральном портале.
— Как стать главбухом, не допустить ошибок при заполнении отчетности, соблюдать новые требования к учету, НДС, УПД и работать с импортом. Календарь вебинаров на октябрь
Сделали дайджест вебинаров на октябрь 2025 года. Записывайтесь и обучайтесь!
— Дефицит кадров в России в 2025 году: причины, отрасли
Сегодня специалистов не хватает в конкретных отраслях: производстве, сельском хозяйстве, образовании, логистике, здравоохранении. Кадры нужны и бизнесу, и госкомпаниям. Но где их взять, если спрос растет быстрее, чем кандидаты появляются на рынке? Как привлечь и удержать профессионалов, которых и так мало? В статье найдете ответы на эти и другие вопросы.
— Нюансы учета, если по договору платежи производятся по курсу иностранной валюты ЦБ на дату платежа плюс процент
В данной статье расскажем, на какие особенности в бухгалтерском и налоговом учете обратить внимание, если в договоре прописаны условия платежа по курсу ЦБ плюс процент.
— ИИ создал контент: кто владелец прав, можно ли его использовать в бизнесе
ИИ постепенно проникает во все сферы жизни. Уже не секрет, что его использует разный бизнес: от небольших кондитерских и кофеен до крупных мировых корпораций. Маленькая кофейня поручает ИИ написать пост для соцсетей, а крупная IT-компания — сгенерировать шаблоны кода. И все они могут столкнуться с вопросом: а можно ли нам это использовать?
— Сдача квартиры у ИП на УСН: личный доход или предпринимательская деятельность?
Предприниматели по природе своей ищут, где можно сэкономить. Поэтому вопрос: «Если я — ИП, могу ли сдавать квартиру и платить налоги как обычное физлицо, а не как бизнес?» — возникает регулярно. Ответ, как всегда в налогах, зависит от деталей. Мы рассмотрели кейс, когда ИП использует УСН.
— Как НКО работать с ФСБУ 4/2023, какие изменения в ТК и 54-ФЗ обязательно знать, важные принципы управленческого учета и проверки ФНС. Обзор мероприятий с 1 по 15 октября
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
Консультации
Покрытие убытков ООО за счет добавочного капитала
КУДиР УСН "доходы" для ПВЗ СДЭК Франчайзи
Налогообложение взносов участников в добавочный капитал ООО
Перенос активов с одной ООО на новую ООО
Включается ли в налооблагаемую базу по прибыли для АНО объекты , переданные этой АНО на основании договора дарения имущества безвозмездно в собственность на уставные цели
Трибуна
📈Цены на платину взлетели до максимума за последние 12 лет
Первые итоги новости о повышении ставки и других налоговых изменениях
Договор на интеллектуальную собственность: как составить своими силами
Как дать бой налоговой и победить
Эту ошибку совершает почти каждый второй директор. И ФНС ее обожает!
Что изменилось в блокировке счетов по 115-ФЗ: полный разбор новых оснований
🛍️ Парус-ТРИУМФ — новый ЗПИФ для пассивного дохода от коммерческой недвижимости
Ожидания от следующей недели по рынку. К чему готовиться инвестору
💥Обзор новостей: доступ к налоговому мониторингу расширят, безработица в России самая низкая в G20, «не нравится — увольняйся» — самая раздражающая фраза от начальника
Налоговая реформа 2026: полный гайд по изменениям для бизнеса
Опоздание в работе с государственными заказами: как изменились риски после реформы КоАП
Важные новости для бизнеса: с 2026 года меняются правила по НДС!
Календарь вебинаров для бухгалтера на «Клерке» в октябре 2025. Выбирайте и изучайте
Анализ изменений в налоговом законодательстве с 2026 года
НДС 22% для всех желающих, а также Трамп против парацетамольных аутистов
Обзор облигационного портфеля на 2025 год. Рекордная доходность и новые сделки
⚡️Налоговая реформа 2026: Минфин раскрыл подробности
Об НДС при передаче товара российской организацией в филиал на территории Казахстана для последующей реализации
