Утренний бухгалтер № 5978. С 2026 года снизят лимит по ПСН до 10 млн, а для розницы и грузоперевозок его и вовсе отменят

Патент не смогут применять ИП при торговле в стационарных объектах и те, кто оказывает услуги по грузоперевозке. Также для применения патента снизят порог по доходам до 10 млн рублей.

С 1 января 2026 года ставка НДС будет 22%, порог для освобождения от уплаты НДС — 10 млн рублей.

Минфин предлагает в IT-секторе повысить льготный тариф с 7,6% до 15%, а также увеличить налоговую нагрузку на отрасль.

Власти проиндексируют акцизы на табак, спиртосодержащую продукцию, вино, пиво, жидкости для вейпов. Смотрите полную таблицу с изменениями.

Естественные монополисты смогут применять федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций.

Депутаты предлагает ввести дополнительную выплату в размере 10 тыс. рублей к страховой пенсии ветеранам труда.

