Как изменится ПСН с 2026 года: запрет для торговли и грузоперевозок, снижение лимита дохода

Какой бизнес лишится ПСН с 2026 года

Из перечня видов деятельности, которые можно применять при ПСН, вычеркнули такой бизнес:

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов.

Из торговли на ПСН остается только розница через объекты нестационарной торговой сети. Все магазины теперь применять ПСН не могут.

Соответственно, в НК РФ для целей ПСН уточнили понятие «розничная торговля». Теперь это торговля товарами по договорам розничной купли-продажи (как налом, так и безналом) в объектах нестационарной торговой сети. Уточнили, что торговля через маркетплейсы – не розничная и ПСН по ней применять нельзя.

Кстати, описание стационарной торговли из главы НК про ПСН убрали, но при этом осталось описание нестационарной сети: это торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты торговли, не относимые к стационарной торговой сети. То есть, ссылка на стационарную сеть есть, а что это такое – не описано, так как это описание убрали из НК.

Отметим, что для московского розничного бизнеса отмена ПСН означает переход на уплату торгового сбора, так как сейчас плательщики ПСН от него освобождены. А раз не будет ПСН, то будет торговый сбор.