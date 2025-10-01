Как изменится ПСН с 2026 года: запрет для торговли и грузоперевозок, снижение лимита дохода

Новый лимит дохода на ПСН с 2026 года
Вместо лимита в 60 млн рублей с 2026 года предел доходов для ПСН – 10 млн рублей. Это касается как доходов за текущий год, так и доходов за прошлый год.
Таким образом, ИП с доходами-2025 более 10 млн рублей не смогут применять патент в 2026 году.
По-прежнему для лимита доходов для ИП на УСН + ПСН учитывают, в том числе, и доходы по УСН.
Какой бизнес лишится ПСН с 2026 года
Из перечня видов деятельности, которые можно применять при ПСН, вычеркнули такой бизнес:
оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов.
Из торговли на ПСН остается только розница через объекты нестационарной торговой сети. Все магазины теперь применять ПСН не могут.
Соответственно, в НК РФ для целей ПСН уточнили понятие «розничная торговля». Теперь это торговля товарами по договорам розничной купли-продажи (как налом, так и безналом) в объектах нестационарной торговой сети. Уточнили, что торговля через маркетплейсы – не розничная и ПСН по ней применять нельзя.
Кстати, описание стационарной торговли из главы НК про ПСН убрали, но при этом осталось описание нестационарной сети: это торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты торговли, не относимые к стационарной торговой сети. То есть, ссылка на стационарную сеть есть, а что это такое – не описано, так как это описание убрали из НК.
Отметим, что для московского розничного бизнеса отмена ПСН означает переход на уплату торгового сбора, так как сейчас плательщики ПСН от него освобождены. А раз не будет ПСН, то будет торговый сбор.
Изменение физпоказателей
Если у ИП изменились физпоказатели (количество сотрудников, автобусов и т. д.), то он сможет подать заявление, по которому ему выдадут новый патент взамен прежнего и налог пересчитают.
Подать заявление на изменение надо в течение 10 дней со дня изменения физических показателей.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию