Ждать или брать сейчас: ипотечная стратегия для покупателей 

За последние три месяца Центробанк опустил ключевую ставку трижды. В июле регулятор признал: инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировали. Но у рынка все равно сохраняются высокие инфляционные ожидания, дефицит рабочей силы и угроза ужесточения санкций. Россиян главным образом волнует ипотечный вопрос: можно ли ожидать дальнейшего снижения ставок?

Да, рынок закладывает такой сценарий. Более оптимистичные прогнозы говорят о том, что к концу года ипотечные ставки могут снизиться даже до 12%. Главное, что основания для этого имеются: инфляция последние недели демонстрирует устойчивое замедление, что фиксирует Росстат.

На эти данные ориентируется Центробанк. И именно они становятся главным аргументом для дальнейшего снижения ключевой ставки. Вопрос лишь в том, готов ли регулятор снижать ее в том темпе, в котором хочется рынку.

Снижение ключевой ставки напрямую отражается на доступности кредитов: вместе с ней дешевеют и займы, включая ипотеку. Формально это должно подогреть интерес к покупке жилья, но на практике ставки все еще остаются высокими. Многие потенциальные заемщики сейчас занимают выжидательную позицию. Логика проста — раз ставка пошла вниз, значит, можно подождать и взять ипотеку еще дешевле.

Тем не менее после снижения на 2 п.п. ипотека становится доступнее для тех, чей доход превышает 80 тысяч рублей. Для них возможность оформить кредит по рыночной ставке становится вполне осязаемой.

Если нет острой необходимости в покупке квартиры прямо сейчас, можно подождать еще несколько месяцев. Если к концу года ставка стабилизируется в диапазоне 12–14%, то ипотека станет более комфортной для бюджета: требования к доходу и ежемесячные платежи снизятся.

После снижения ключевой ставки экономисты прогнозируют рост объемов ипотечного кредитования минимум на 10%. Для многих потенциальных покупателей нынешние условия — реальный шанс приобрести жилье без ожидания.