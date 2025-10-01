С 2026 года в торговле не будет ПСН и будет торговый сбор. 🛒«Ночной бухгалтер» № 2028

Сегодня в выпуске:
На ПСН будет меньше лимит и меньше видов деятельности.
IT-компаниям подняли тариф взносов, но другие льготы остались.
За 2024 год ФНС начислила физлицам 410 млрд руб. имущественных налогов.
Как платить НДФЛ за КИК, надо решить до 31 декабря.
20 видов отчетности ИП может сдать электронно через свой личный кабинет.
Изменения по ПСН
Лимит дохода на ПСН с 60 млн снижают до 10 млн рублей.
Кроме того, поправки в НК РФ предполагают исключение из видов деятельности, подпадающих под ПСН, розничной торговли через стационарные объекты и грузоперевозок.
При этом розница в Москве автоматически подпадет под торговый сбор, потому что его можно не платить при ПСН, а при УСН — надо платить.
Льготы ИТ-бизнесу
С 2026 года у IT-компаний повысятся страховые взносы: с выплат до предельной базы тариф буде 15% вместо 7,6%. Еще вводят НДС на отечественное ПО.
Но эти планы были согласованы, отметил глава Минцифры.
Вместе с тем другие льготы для IT-бизнес остаются: пониженный налог на прибыль, льготная ипотека, отсрочка от армии.
В 2025 году люди заплатят налогов на 12% больше
ФНС разослала физлицам 66,5 млн налоговых уведомлений за 2024 год на общую сумму 410 млрд рублей. В них фигурируют имущественные налоги и НДФЛ, начисленный налоговиками. Это на 12% больше, чем в прошлом году.
Оплатить эти налоги физлица должны до 1 декабря 2025 года.
Кстати, мошенники под видом сотрудников Почты пользуются информацией о налоговых уведомлениях, чтобы выбить коды подтверждения. Не ведитесь.
НДФЛ с дохода от КИК: два способа
С доходов от контролируемых иностранных компаний (КИК) можно платить НДФЛ в общем порядке, а можно в виде фиксированного платежа в зависимости от количества КИК.
Каждый сам решает, какой вариант для него наиболее оптимальный. Если принято решение платить фиксированный налог, надо успеть до 31.12.2025 сдать в налоговую уведомление.
Электронная отчетность через ЛК
Такие отчеты как декларация 3-НДФЛ, по УСН, ЕСХН, РСВ, 6-НДФЛ предприниматели могу сдать через свой личный кабинет на сайте ФНС. Всего в перечне – 20 видов отчетности.
