Обзоры для бухгалтера
С 2026 года в торговле не будет ПСН и будет торговый сбор. 🛒«Ночной бухгалтер» № 2028

С 2026 года сокращают перечень видов деятельности на ПСН. Оттуда убирают розничную торговлю в магазинах и перевозку грузов.

Сегодня в выпуске:

  • На ПСН будет меньше лимит и меньше видов деятельности.

  • IT-компаниям подняли тариф взносов, но другие льготы остались.

  • За 2024 год ФНС начислила физлицам 410 млрд руб. имущественных налогов.

  • Как платить НДФЛ за КИК, надо решить до 31 декабря.

  • 20 видов отчетности ИП может сдать электронно через свой личный кабинет.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Изменения по ПСН

Лимит дохода на ПСН с 60 млн снижают до 10 млн рублей.

Кроме того, поправки в НК РФ предполагают исключение из видов деятельности, подпадающих под ПСН, розничной торговли через стационарные объекты и грузоперевозок.

При этом розница в Москве автоматически подпадет под торговый сбор, потому что его можно не платить при ПСН, а при УСН — надо платить.

Льготы ИТ-бизнесу

С 2026 года у IT-компаний повысятся страховые взносы: с выплат до предельной базы тариф буде 15% вместо 7,6%. Еще вводят НДС на отечественное ПО.

Но эти планы были согласованы, отметил глава Минцифры.

Вместе с тем другие льготы для IT-бизнес остаются: пониженный налог на прибыль, льготная ипотека, отсрочка от армии.

В 2025 году люди заплатят налогов на 12% больше

ФНС разослала физлицам 66,5 млн налоговых уведомлений за 2024 год на общую сумму 410 млрд рублей. В них фигурируют имущественные налоги и НДФЛ, начисленный налоговиками. Это на 12% больше, чем в прошлом году.

Оплатить эти налоги физлица должны до 1 декабря 2025 года.

Кстати, мошенники под видом сотрудников Почты пользуются информацией о налоговых уведомлениях, чтобы выбить коды подтверждения. Не ведитесь.

НДФЛ с дохода от КИК: два способа

С доходов от контролируемых иностранных компаний (КИК) можно платить НДФЛ в общем порядке, а можно в виде фиксированного платежа в зависимости от количества КИК.

Каждый сам решает, какой вариант для него наиболее оптимальный. Если принято решение платить фиксированный налог, надо успеть до 31.12.2025 сдать в налоговую уведомление.

Электронная отчетность через ЛК

Такие отчеты как декларация 3-НДФЛ, по УСН, ЕСХН, РСВ, 6-НДФЛ предприниматели могу сдать через свой личный кабинет на сайте ФНС. Всего в перечне – 20 видов отчетности.

