С 2026 года в торговле не будет ПСН и будет торговый сбор. 🛒«Ночной бухгалтер» № 2028

Изменения по ПСН

Лимит дохода на ПСН с 60 млн снижают до 10 млн рублей.

Кроме того, поправки в НК РФ предполагают исключение из видов деятельности, подпадающих под ПСН, розничной торговли через стационарные объекты и грузоперевозок.

При этом розница в Москве автоматически подпадет под торговый сбор, потому что его можно не платить при ПСН, а при УСН — надо платить.