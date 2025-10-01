Лицензирование продажи табачной и никотинсодержащей продукции с 1 марта 2026 года: что известно уже сейчас

Что будет за продажу табака без лицензии

С 1 марта 2026 года по 1 сентября будет действовать выдача лицензий при соответствии требованиям по регистрации в информационной системе мониторинга, уплате госпошлины и отсутствии налоговой задолженности.

А вот с 1 сентября 2026 года вступит в силу запрет на продажу розничной и оптовой продукции без лицензии. После этого еще год (до 1 сентября 2027 года) будет действовать переходный период для приведения объектов в соответствие региональным требованиям и правилам из закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ.

За продажу табачной продукции без лицензии наступает административная и уголовная ответственность. Разберемся с санкциями по ч. 1 ст. 14.67 КоАП подробнее.

Для кого Размер санкции Должностные лица Штраф от 150 до 300 тыс. руб.

Дисквалификация от двух до трех лет с конфискацией продукции либо без таковой. Юридические лица Штраф от 300 тыс. руб. до 1 млн руб; с конфискацией продукции либо без нее.

Административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток с конфискацией продукции либо без таковой.

Если действия содержат признаки преступления, то ответственность уже будет уголовной. В текущей редакции УК не установлено состава преступления.

Но в Госдуму уже внесли проект закона, который предлагает внести изменения в ч. 1 ст. 171.3 УК. Санкции будут за производство, поставку, закупку, хранение табачной и никотинсодержащей продукции, а также розничную продажу такой продукции в крупном размере без лицензии.

Наказание будет такое: