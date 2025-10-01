Лицензирование продажи табачной и никотинсодержащей продукции с 1 марта 2026 года: что известно уже сейчас

Что случилось
Совсем недавно в Госдуму внесли проект (поправки в закон от 13.06.2023 № 203-ФЗ), который предполагает расширение перечня лицензируемых видов деятельности, включая:
розничную и оптовую торговлю табаком и никотинсодержащей продукцией;
закупку, хранение и поставку табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья;
развозную торговлю табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией.
Ранее лицензированию подлежали только производство, импорт и экспорт табака и никотинсодержащей продукции. Сейчас перечень расширили до реализации продукции — как розничной, так и оптовой.
Кто может продавать табачную продукцию
Получить лицензию сможет не каждый. Заявители обязаны выполнить требования, которые уже закреплены законом:
зарегистрироваться в «Честном ЗНАКЕ»;
выполнить все действующие нормы и ограничения, предусмотренные ст. 19 и 20 закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ.
Проектом предусмотрены определенные требования к розничным продавцам:
Площадь торгового объекта (магазина или павильона) должна быть не менее 5 кв. метров для розничной торговли (помещение может быть в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, аренде). Власти субъектов могут могут увеличить этот показатель, но не более, чем в два раза.
Отсутствие задолженности по налогам на сумму более 3 тыс. руб.
Соответствие дополнительным ограничениям мест розничной продажи табачной продукции, никотинсодержащей продукции.
Остановимся на последнем пункте подробнее. Субъекты РФ вправе установить ограничения на размещение торговых объектов в местах:
организации отдыха детей;
проведения спортивных соревнований;
социального обслуживания;
на территориях зон отдыха и других территориях, включая пляжи, связанных с использованием водных объектов или их частей для рекреационных целей;
в культовых зданиях, строениях и сооружениях, предназначенных для богослужений и религиозных мероприятий и находящихся в пользовании религиозных организаций.
Чтобы получить лицензию, нужно уплатить госпошлину и подать заявление в Росалкогольтабакконтроль, платформу «Гостех» или систему маркировки ГИС МТ.
Какая госпошлина за лицензию на табачную продукцию
В Госдуму уже внесли проект об изменении ст. 333.33 НК, в котором предусмотрены размеры госпошлины по выдаче и продлению лицензий. Собрали все суммы в одной таблице.
Вид лицензируемой деятельности
Размер госпошлины, руб.
Закупка, хранение и поставка табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья
800 000
Продления срока действия лицензии на закупку, хранение и поставку табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья на срок не более 5 лет
3 500
Розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции или продление срока действия
20 000 за каждый год действия лицензии
Развозная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией или продление срока действия лицензии
Кто выдает лицензию
Росалкогольтабакконтроль занимается процедурой выдачи и аннулирования лицензий на оптовую продажу алкогольной продукции, а также аннулированием разрешений на розничную реализацию и развозную торговлю.
Что касается предоставления самих лицензий на розничную торговлю и развоз продукции, эта задача возложена на исполнительные органы власти субъектов РФ.
Когда лицензию могут аннулировать
Лицензию в соответствии с проектом может аннулировать федеральный орган по контролю и надзору. Кроме того, ее могут отозвать по решению суда на основании:
Непредоставления лицензирующему органу возможности проведения проверки и выездной оценки.
Неустранение обстоятельств, повлекших приостановление действия лицензии.
Непредставление лицензиатом в установленный срок заявления об устранении вышеперечисленных обстоятельств.
Что будет за продажу табака без лицензии
С 1 марта 2026 года по 1 сентября будет действовать выдача лицензий при соответствии требованиям по регистрации в информационной системе мониторинга, уплате госпошлины и отсутствии налоговой задолженности.
А вот с 1 сентября 2026 года вступит в силу запрет на продажу розничной и оптовой продукции без лицензии. После этого еще год (до 1 сентября 2027 года) будет действовать переходный период для приведения объектов в соответствие региональным требованиям и правилам из закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ.
За продажу табачной продукции без лицензии наступает административная и уголовная ответственность. Разберемся с санкциями по ч. 1 ст. 14.67 КоАП подробнее.
Для кого
Размер санкции
Должностные лица
Юридические лица
Если действия содержат признаки преступления, то ответственность уже будет уголовной. В текущей редакции УК не установлено состава преступления.
Но в Госдуму уже внесли проект закона, который предлагает внести изменения в ч. 1 ст. 171.3 УК. Санкции будут за производство, поставку, закупку, хранение табачной и никотинсодержащей продукции, а также розничную продажу такой продукции в крупном размере без лицензии.
Наказание будет такое:
штраф от 2 до 3 млн руб. или в размере зарплаты (иного дохода осужденного) от одного до трех лет;
принудительные работы до трех лет;
лишение свободы до трех лет с дисквалификацией на срок до трех лет или без нее.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию