Лицензирование продажи табачной и никотинсодержащей продукции с 1 марта 2026 года: что известно уже сейчас

Сейчас продавать без лицензии можно табачную и никотинсодержащую продукцию. Но уже с 1 марта все изменится: для реализации такой продукции нужно будет получать лицензию. Рассказываем, что изменится в соответствии с новым законопроектом.

Что случилось

Совсем недавно в Госдуму внесли проект (поправки в закон от 13.06.2023 № 203-ФЗ), который предполагает расширение перечня лицензируемых видов деятельности, включая:

  • розничную и оптовую торговлю табаком и никотинсодержащей продукцией;

  • закупку, хранение и поставку табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья;

  • развозную торговлю табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией.

Ранее лицензированию подлежали только производство, импорт и экспорт табака и никотинсодержащей продукции. Сейчас перечень расширили до реализации продукции — как розничной, так и оптовой.

Кто может продавать табачную продукцию

Получить лицензию сможет не каждый. Заявители обязаны выполнить требования, которые уже закреплены законом:

  • зарегистрироваться в «Честном ЗНАКЕ»;

  • выполнить все действующие нормы и ограничения, предусмотренные ст. 19 и 20 закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ.

Проектом предусмотрены определенные требования к розничным продавцам:

  1. Площадь торгового объекта (магазина или павильона) должна быть не менее 5 кв. метров для розничной торговли (помещение может быть в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, аренде). Власти субъектов могут могут увеличить этот показатель, но не более, чем в два раза.

  2. Отсутствие задолженности по налогам на сумму более 3 тыс. руб.

  3. Соответствие дополнительным ограничениям мест розничной продажи табачной продукции, никотинсодержащей продукции. 

Остановимся на последнем пункте подробнее. Субъекты РФ вправе установить ограничения на размещение торговых объектов в местах:

  • организации отдыха детей;

  • проведения спортивных соревнований;

  • социального обслуживания;

  • на территориях зон отдыха и других территориях, включая пляжи, связанных с использованием водных объектов или их частей для рекреационных целей;

  • в культовых зданиях, строениях и сооружениях, предназначенных для богослужений и религиозных мероприятий и находящихся  в пользовании религиозных организаций.

Чтобы получить лицензию, нужно уплатить госпошлину и подать заявление в Росалкогольтабакконтроль, платформу «Гостех» или систему маркировки ГИС МТ.

Какая госпошлина за лицензию на табачную продукцию

В Госдуму уже внесли проект об изменении ст. 333.33 НК, в котором предусмотрены размеры госпошлины по выдаче и продлению лицензий. Собрали все суммы в одной таблице.

Вид лицензируемой деятельности

Размер госпошлины, руб.

Закупка, хранение и поставка табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья

800 000

Продления срока действия лицензии на закупку, хранение и поставку табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья на срок не более 5 лет

3 500

Розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции или продление срока действия

20 000 за каждый год действия лицензии

Развозная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией или продление срока действия лицензии

Кто выдает лицензию

Росалкогольтабакконтроль занимается процедурой выдачи и аннулирования лицензий на оптовую продажу алкогольной продукции, а также аннулированием разрешений на розничную реализацию и развозную торговлю. 

Что касается предоставления самих лицензий на розничную торговлю и развоз продукции, эта задача возложена на исполнительные органы власти субъектов РФ.

Когда лицензию могут аннулировать

Лицензию в соответствии с проектом может аннулировать федеральный орган по контролю и надзору. Кроме того, ее могут отозвать по решению суда на основании:

  1. Непредоставления лицензирующему органу возможности проведения проверки и выездной оценки.

  2. Неустранение обстоятельств, повлекших приостановление действия лицензии.

  3. Непредставление лицензиатом в установленный срок заявления об устранении вышеперечисленных обстоятельств.

Что будет за продажу табака без лицензии

С 1 марта 2026 года по 1 сентября будет действовать выдача лицензий при соответствии требованиям по регистрации в информационной системе мониторинга, уплате госпошлины и отсутствии налоговой задолженности.

А вот с 1 сентября 2026 года вступит в силу запрет на продажу розничной и оптовой продукции без лицензии. После этого еще год (до 1 сентября 2027 года) будет действовать переходный период для приведения объектов в соответствие региональным требованиям и правилам из закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ.

За продажу табачной продукции без лицензии наступает административная и уголовная ответственность. Разберемся с санкциями по ч. 1 ст. 14.67 КоАП подробнее.

Для кого

Размер санкции

Должностные лица

  • Штраф от 150 до 300 тыс. руб.

  • Дисквалификация от двух до трех лет с конфискацией продукции либо без таковой.

Юридические лица

  • Штраф от 300 тыс. руб. до 1 млн руб; с конфискацией продукции либо без нее.

  • Административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток с конфискацией продукции либо без таковой.

Если действия содержат признаки преступления, то ответственность уже будет уголовной. В текущей редакции УК не установлено состава преступления.

Но в Госдуму уже внесли проект закона, который предлагает внести изменения в ч. 1 ст. 171.3 УК. Санкции будут за производство, поставку, закупку, хранение табачной и никотинсодержащей продукции, а также розничную продажу такой продукции в крупном размере без лицензии.

Наказание будет такое:

  • штраф от 2 до 3 млн руб. или в размере зарплаты (иного дохода осужденного) от одного до трех лет;

  • принудительные работы до трех лет;

  • лишение свободы до трех лет с дисквалификацией на срок до трех лет или без нее. 

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

