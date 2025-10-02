Пять главных рисков при инвестировании в недвижимость Таиланда и как их избежать

Риск № 1: неправильный выбор локации

Пхукет — большой и красивый остров с множеством пляжей. На фотографиях они выглядят идеально, а белый песок и пальмы создают картинку мечты. Многие застройщики называют свои проекты удачно расположенными, но за этим определением часто скрываются нюансы.

Например, на севере острова есть длинный и чистый пляж с ровным песком и живописными деревьями. Это место выглядит прекрасно и привлекает внимание. Там тоже строят жилье, но рядом практически нет инфраструктуры. В районе можно найти только небольшие магазинчики, уличные кафе и массажные салоны. Для туристов этого недостаточно, ведь им нужны удобный сервис, рестораны, супермаркеты и развлечения

Если цель инвестора — получать стабильный доход от аренды, важно учитывать не только красоту пляжа, но и уровень инфраструктуры. Гостям важен комфорт, поэтому далеко не каждое место у моря подходит для сдачи недвижимости.