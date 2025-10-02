Алгоритмы у власти: как искусственный интеллект получает политический и административный статус

Кратковременный тренд или ближайшее будущее

За последние два месяца в российском и зарубежном инфополе появились новости о том, как решения на базе ИИ начинают занимать роль не только инструмента, но и полноценного участника государственной службы.

В Японии партия «Путь к возрождению» объявила, что ее новым лидером станет ИИ. Прежний руководитель Синдзи Исимару покинул пост, а его преемник, аспирант Коки Окумура, заявил, что руководство партией доверит алгоритму, сам оставаясь лишь «ассистентом».

В Албании премьер-министр Эди Рама представил «Диэллу» — первого в мире ИИ-министра. Система отвечает за госзакупки, снижая коррупционные риски и повышая прозрачность таких сделок.

В России внедрен сервис «Обращайся», созданный совместно со «Сбером». Он помогает готовить документы, проверять проекты на соответствие закону и формировать ответы гражданам.