Ольга Неясова о философии менеджмента в ИКЕА и Ларссон

Для меня Скандинавия — это не просто географическое понятие. Это особая система мышления, воплощенная в бизнесе, дизайне и подходе к жизни. Мои 12 лет в ИКЕА стали тотальным погружением в эту систему, настоящей школой, которая сформировала мой профессиональный взгляд. И когда судьба привела меня в компанию «Ларссон», я испытала удивительное чувство дежавю. Сквозь разные названия, продукты и масштабы бизнеса проступал один и тот же четкий, скандинавский почерк. Два бренда, объединенные общей ДНК — ДНК функциональности, простоты и глубокого уважения к человеку в его повседневной жизни, к семейным ценностям.
ИКЕА: как рождаются «комнаты мечты»
Мой путь в ИКЕА начался еще на моей малой родине — в Ростове-на-Дону, с позиции менеджера в детском отделе. Это был небольшой, но идеально отлаженный мирок внутри огромной шведской корпорации — бизнес внутри бизнеса. Именно здесь я изнутри увидела, как формируется на самом деле та самая магия ИКЕА — вдохновляющие интерьеры, в которые хочется войти и остаться жить, ну или как минимум — забрать частичку в свой дом.
Я поняла на практике главный принцип компании в разработке интерьеров: любое решение должно быть тщательно просчитано и реализуемо повторно. А сердцевиной процесса была слаженная работа трех ключевых департаментов:
Отдел продаж (мой домен). Мы приходили с четким бизнес-заданием. Не просто «сделать красиво», а «продать 500 диванов этой модели и 1000 кухонных стаканов в квартал». Мы формировали брифы, основанные на анализе маржинальности, объемов и товарных приоритетов. Наша цель — эффективность.
Отдел дизайна. Эти волшебники превращали наши сухие цифры в эстетику. Они получали наш бриф и создавали те самые «комнаты-истории», «комнаты-мечты», которые цепляли сердце покупателя. Но это не было чистым творчеством по наитию — это был ответ на запрос: как презентовать товар так, чтобы он стал желанным?
Логистика. Самый суровый и реалистичный «отрезвляющий» фильтр. Они спрашивали: «А эти фасады для кухни, которые ты хочешь продать тысячами, не будут разом в наличии, ты помнишь? Учти задержки судоходства». Они отвечали за выполнимость наших амбиций.
Вот такой триединой системой мы раз за разом создавали интерьеры не просто как картинку для вдохновения. За каждой выставленной гостиной или кухней стояла наша слаженная работа. Эта «трехногая» схема — основа шведского прагматизма, где красота неотделима от функциональности и доступности.
Позже, уже в Москве (меня из Ростова-на-Дону пригласили в столицу реализовывать мои проекты уже в федеральном масштабе), я участвовала в планировании детских отделов для всей сети страны. Мы не просто расставляли мебель — мы конструировали концепцию, которая потом тиражировалась в 14 магазинах. Внутри ИКЕА существует целая система стилей — не один унифицированный «сканди», а несколько направлений, например, «Scandinavian Traditional» (аналог сдержанной неоклассики) или более современные и минималистичные течения. Это тонкая настройка, которая позволяет находить отклик у разных людей.
Проработав в итоге 12 лет в корпорации ИКЕА я пропиталась подходом и накопила «насмотренность» и плотное знакомство с отделом дизайна — эти факторы и стали моим профессиональным фундаментом. И когда я столкнулась с «Ларссон», я вдруг ощутила дежавю — узнала эти знакомые черты в совсем другой компании. Та же палитра — природные, спокойные тона. Та же ясность и чистота линий. Та же философия, где красота — это не нагромождение декора, а результат продуманной организации пространства. Конечно, «Ларссон» — это не ИКЕА. Масштаб, аудитория, ценовые сегменты могут отличаться. Но корневая система — общая.
Это философия, выросшая из схожих условий: уважение к функциональности, любовь к свету и простору, стремление сделать качественные решения доступными (каждая в своем сегменте). Если ИКЕА для меня стала школой массового, демократичного дизайна, то «Ларссон» подтвердила, что эти принципы живучи и адаптивны. Они работают и в более камерном, даже более персонализированном формате.
Но в основе обеих компаний — та самая «скандинавскость», которая для меня является синонимом качества жизни.
В России мы только недавно начали массово открывать для себя культуру осознанного дизайна. Если в Европе и Скандинавии это стало нормой еще полвека назад, то у нас этот процесс шел медленнее — ввиду длительного периода дефицита наличие одинаковой мебели, обоев и стенок «из Чехословакии» — было уже признаком зажиточности и достатка, ни о каких индивидуальных интерьерах в одинаковых хрущевках и сталинках люди даже не задумывались. Поэтому такие компании, как ИКЕА в прошлом и «Ларссон», а точнее их ментальность сегодня, играют значимую роль — они не просто продают мебель, делают ремонт или дизайн квартиры — они показывают, что дом может быть одновременно красивым, удобным, практичным, отражать вашу душу и настроение, и вовсе не обязательно что это должно быть дорогим. Вчера мебель из ИКЕА, а сегодня индивидуальный дизайн квартиры — опция, доступная каждому — реализуемая в любом бюджете.
В российском пространстве скандинавская философия оказалась удивительно созвучной образу жизни, мышления и практическим потребностям людей. За годы работы я выделила несколько ключевых причин этой гармонии, за счет которой принципы скандинавского подхода откликаются и жителям нашей страны:
Глубокая практичность. Русские и скандинавы объединены общим пониманием суровой реальности — необходимостью создавать уют в условиях долгой зимы и ограниченного пространства. Наш континентальный климат требует таких же продуманных решений — важно создавать решения, которые будут одинаково уютны, просты и практичны и морозной ветреной зимой и жарким летом.
Естественность и экологичность. В противовес показной роскоши, скандинавский дизайн предлагает возвращение к природным материалам, простым формам и функциональности. Это отвечает внутренней потребности многих россиян в аутентичности и осмысленном потреблении.
Семейная ориентированность. Как в Скандинавии, так и в России семья остается фундаментальной ценностью. Дизайн, ориентированный на создание комфортной среды для семейной жизни, находит особый отклик в сердцах людей.
Эргономика превыше декора. Каждый элемент интерьера, как и каждый квадратный метр помещения должен служить человеку, а не просто украшать пространство. Это особенно важно в условиях российских малометражек — хрущевки, сталинки или же миниатюрные квартиры от современных застройщиков — подавляющее большинство живет в ограниченных по метражу площадях и, конечно, мечтают уместить максимум функциональности на единицу площади.
Демократичность качества. Высокое качество жизни должно быть доступно не только элите. Этот принцип одинаково работает как в масс-маркете ИКЕА, так и в студии дизайна и ремонта Ларссон. Продуманный и качественный дизайн, способный отразить внутренний мир хозяев — призван улучшить качество их повседневной жизни — без жесткой зависимости от использования дорогих премиальных материалов отделки и мебели. Мы уже 7 лет доказываем, что удобно, комфортно, стильно и функционально — это не синоним дороговизне и премиальности. Хороший дизайн может быть реализован под любой бюджет ремонта и отделки.
Устойчивость и долговечность. Вместо быстрой моды — инвестиция в качественные решения, которые прослужат годы. Этот подход особенно ценен в условиях экономической нестабильности. Часто семьи делают квартиры «на вырост» — например с расчетом на рождение ребенка, или на появление второй половинки, а нередко запросы и на смену функциональности: пока это кабинет, а потом детская, пока буду сдавать, а потом будет жить дочь. Таких примеров большое разнообразие — и такой запрос не исключение, а практический и разумный подход.
Мы понимаем: мы продаем не просто дизайн-проекты и ремонты, мы помогаем людям создавать лучшее качество жизни! И в этом главный смысл подхода.
Трансфер компетенций: как опыт ИКЕА работает в Ларссон
Переход из глобальной корпорации в растущую компанию стал для меня вызовом, но именно здесь я смогла применить самые ценные уроки предыдущего опыта на практике.
Гибкость против бюрократии
В огромной корпорации на внедрение новой идеи могли уходить месяцы согласований с центральным офисом и другими отделами. В Ларссон от возникновения идеи до ее реализации проходит минимум времени — здесь нет многоуровневой бюрократической машины. Это позволяет быстро тестировать гипотезы и мгновенно реагировать на изменения рынка.
Образовательная демократия
Я перенесла в Ларссон главный принцип обучения из ИКЕА: «теория + практика + вовлечение». К уже отлаженной мощной системе корпоративного обучения в Ларссон мы добавили проведение интерактивных сессий, где 50% контента создают сами участники — и обмениваются опытом, эмоциями и идеями. Например, на недавнем выездном обучении менеджеры колл-центра создавали коллажи «домов своей мечты» и ассоциировали себя с предметами интерьера — такой подход помогает глубже понять философию дизайна даже тем, кто напрямую дизайн не разрабатывает.
Эффективная коммуникация
Система междепартаментного плотного взаимодействия научила меня выстраивать кросс-функциональное взаимодействие в любой сфере. В Ларссон мы создали аналогичные процессы, где дизайнеры, менеджеры проектов и технические специалисты работают в едином ритме, постоянно обмениваясь экспертизой.
За свою карьеру я прошла путь от менеджера до топ-менеджера, освоив три уровня лидерства: управление собой, командой и лидерами. Этот опыт помог мне выстроить сейчас в развивающейся студии дизайна систему, где каждый руководитель не только контролирует процессы, но и развивает своих сотрудников, передавая им корпоративные ценности, — Ольга Неясова.
Перспективы роста
Сейчас моя задача — не только улучшать качество продукта, но и расширять присутствие компании на рынке. Мы рассматриваем выход в смежные ниши: коммерческую недвижимость, загородные дома, проекты для HoReCa. Важно, что даже в условиях роста мы сохраняем скандинавские принципы: индивидуальный подход к каждому клиенту и ориентацию на долгосрочные партнерские отношения.
Обе эти компании для меня — классные примеры того, как скандинавская деловая ДНК, основанная на логике, порядке и заботе о человеке, успешно приживается в России.
Пройдя великолепную школу ИКЕА, я с радостью вижу, как эти принципы продолжают жить и развиваться в проектах «Ларссон». Это доказывает, что хорошая философия интернациональна, а правильный подход к созданию уюта всегда узнаваем, с какой бы стороны он ни приходил.
Во главе угла стоят человек, функциональность и разумный минимализм.
Реклама: ООО «Ларссон», ИНН 9705148482, erid: 2W5zFGJ8n1e
Комментарии1
интересная статья, успехов!