Ольга Неясова о философии менеджмента в ИКЕА и Ларссон

ИКЕА: как рождаются «комнаты мечты»

Мой путь в ИКЕА начался еще на моей малой родине — в Ростове-на-Дону, с позиции менеджера в детском отделе. Это был небольшой, но идеально отлаженный мирок внутри огромной шведской корпорации — бизнес внутри бизнеса. Именно здесь я изнутри увидела, как формируется на самом деле та самая магия ИКЕА — вдохновляющие интерьеры, в которые хочется войти и остаться жить, ну или как минимум — забрать частичку в свой дом.

Я поняла на практике главный принцип компании в разработке интерьеров: любое решение должно быть тщательно просчитано и реализуемо повторно. А сердцевиной процесса была слаженная работа трех ключевых департаментов:

Отдел продаж (мой домен). Мы приходили с четким бизнес-заданием. Не просто «сделать красиво», а «продать 500 диванов этой модели и 1000 кухонных стаканов в квартал». Мы формировали брифы, основанные на анализе маржинальности, объемов и товарных приоритетов. Наша цель — эффективность. Отдел дизайна. Эти волшебники превращали наши сухие цифры в эстетику. Они получали наш бриф и создавали те самые «комнаты-истории», «комнаты-мечты», которые цепляли сердце покупателя. Но это не было чистым творчеством по наитию — это был ответ на запрос: как презентовать товар так, чтобы он стал желанным? Логистика. Самый суровый и реалистичный «отрезвляющий» фильтр. Они спрашивали: «А эти фасады для кухни, которые ты хочешь продать тысячами, не будут разом в наличии, ты помнишь? Учти задержки судоходства». Они отвечали за выполнимость наших амбиций.

Вот такой триединой системой мы раз за разом создавали интерьеры не просто как картинку для вдохновения. За каждой выставленной гостиной или кухней стояла наша слаженная работа. Эта «трехногая» схема — основа шведского прагматизма, где красота неотделима от функциональности и доступности.

Позже, уже в Москве (меня из Ростова-на-Дону пригласили в столицу реализовывать мои проекты уже в федеральном масштабе), я участвовала в планировании детских отделов для всей сети страны. Мы не просто расставляли мебель — мы конструировали концепцию, которая потом тиражировалась в 14 магазинах. Внутри ИКЕА существует целая система стилей — не один унифицированный «сканди», а несколько направлений, например, «Scandinavian Traditional» (аналог сдержанной неоклассики) или более современные и минималистичные течения. Это тонкая настройка, которая позволяет находить отклик у разных людей.