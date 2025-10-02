УСН и лимит 200 млн по основным средствам: как не слететь, если бизнес покупает недвижимость

С 2025 года в Налоговый кодекс внесены существенные изменения: лимит остаточной стоимости основных средств для применения УСН увеличен до 200 млн руб. (ст. 346.12 НК РФ). Это решение дало малому и среднему бизнесу больше пространства для инвестиций, особенно в коммерческую недвижимость. Но одновременно появилось много вопросов: как именно считать лимит, какая стоимость учитывается — договорная или кадастровая, и в какой момент ИП или организация лишаются права на упрощёнку.

Разберём подробно.