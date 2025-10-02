ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Учет ОС при УСН

УСН и лимит 200 млн по основным средствам: как не слететь, если бизнес покупает недвижимость

С 2025 года лимит по основным средствам на УСН увеличен до 200 млн рублей. Но как считать — по договорной цене, кадастру или балансовой стоимости, и когда наступает момент слёта с упрощёнки? Разберём на примерах с недвижимостью.

С 2025 года в Налоговый кодекс внесены существенные изменения: лимит остаточной стоимости основных средств для применения УСН увеличен до 200 млн руб. (ст. 346.12 НК РФ). Это решение дало малому и среднему бизнесу больше пространства для инвестиций, особенно в коммерческую недвижимость. Но одновременно появилось много вопросов: как именно считать лимит, какая стоимость учитывается — договорная или кадастровая, и в какой момент ИП или организация лишаются права на упрощёнку.

Разберём подробно.

Что говорит закон

  1. Статья 346.12 НК РФ: применять УСН имеют право налогоплательщики, у которых остаточная стоимость ОС по данным бухгалтерского учёта не превышает 200 млн руб.

  2. Остаточная стоимость — это первоначальная стоимость минус амортизация (и возможное обесценение). Считается по бухучёту, а не по кадастру и не по сумме договора.

  3. При превышении лимита налогоплательщик утрачивает право на УСН с начала квартала, в котором произошло превышение (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

  4. Исключения: из расчёта лимита можно не учитывать отдельные категории ОС (например, российское высокотехнологичное оборудование из перечня Правительства). Но недвижимость к этим исключениям не относится.

Ключевые ошибки, которые делают налогоплательщики

  • Берут сумму из договора купли-продажи — ошибка. Договорная цена нужна только для первоначальной оценки ОС в бухучёте. В дальнейшем лимит считают именно по остаточной стоимости (после начисления амортизации).

  • Смотрят на кадастровую стоимость — ошибка. Кадастр влияет на налог на имущество, но к лимиту УСН никакого отношения не имеет.

  • Не учитывают «недействующие» объекты — ошибка. В лимит входят все ОС на балансе, даже если они простаивают или временно не используются.

Пример 1: недвижимость в 2025 году

ИП на УСН 6% покупает офисное помещение стоимостью 150 млн руб. в июне 2025 года.

  • Объект признаётся ОС, срок полезного использования — 30 лет (360 месяцев).

  • Начисление амортизации начинается с июля 2025 года: 150 млн / 360 = 0,416 млн руб. в месяц.

  • К концу 2025 года (6 месяцев амортизации) остаточная стоимость составит:
    150 – (0,416 × 6) = 147,5 млн руб.

  • Лимит (200 млн) не превышен — УСН сохраняется.

Пример 2: добавление второго объекта в 2026 году

В марте 2026 года ИП покупает склад за 70 млн руб.

Теперь на балансе два объекта:

  • Офис (остаточная стоимость к марту 2026: 147,5 – (0,416 × 2 мес.) = 146,7 млн руб.)

  • Склад — 70 млн руб. (первоначальная стоимость, амортизация начнётся с апреля).

Итого на 1 апреля 2026 года:
146,7 + 70 = 216,7 млн руб.

Таким образом, лимит 200 млн превышен во II квартале 2026 года.

Последствия:

  • С начала II квартала (01.04.2026) ИП автоматически теряет право на УСН.

  • Не позднее 15 апреля 2026 года необходимо подать в ИФНС уведомление об утрате права на УСН (форма 26.2-2).

  • С 01.04.2026 ИП обязан перейти на ОСНО и начать платить НДС и налог на прибыль (или НДФЛ для ИП).

Важные нюансы

  1. Если амортизация «съест» часть стоимости, лимит может быть не превышен
    Предположим, что первый объект стоил 190 млн. К концу 2025 года его остаточная стоимость составит уже 187 млн. Если второй объект стоит 10 млн, то суммарно получится 197 млн — лимит формально не нарушен.
    Поэтому бухгалтеру нужно вести расчёт ежемесячно.

  2. Неиспользуемая недвижимость тоже учитывается
    Даже если объект пока не сдаётся в аренду, он учитывается как ОС, если принят к бухгалтерскому учёту. Исключить его нельзя.

  3. Дефлятор может увеличить лимит
    НК предусматривает индексацию лимитов по УСН с учётом коэффициента-дефлятора. Например, если в 2026 году лимит скорректируют с 200 до 210 млн, часть налогоплательщиков сможет остаться на УСН.

Что делать бизнесу

  1. Вести учёт остаточной стоимости по каждому объекту ежемесячно — это позволит заранее увидеть момент приближения к лимиту.

  2. Структурировать активы: если планируется активная инвестиционная программа в недвижимость, целесообразно разделять объекты между разными юрлицами/ИП.

  3. Рассмотреть альтернативные режимы: для арендного бизнеса при больших активах часто выгоднее ОСНО, где можно учитывать амортизацию и расходы.

  4. Не тянуть с уведомлением налоговой: при превышении лимита переход на ОСНО происходит автоматически, но уведомить инспекцию всё равно нужно.

Вывод

Порог в 200 млн руб. по основным средствам при УСН — это не сумма договоров и не кадастр, а именно остаточная балансовая стоимость по данным бухгалтерского учёта. Слететь с упрощёнки можно не в момент покупки, а в момент, когда суммарная остаточная стоимость превысит лимит. Происходит это с начала квартала, в котором превышение произошло.

Для предпринимателей, которые активно инвестируют в недвижимость, важно заранее считать амортизацию, планировать покупки и быть готовыми к переходу на ОСНО.

