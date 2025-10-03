Утренний бухгалтер № 5981. Бухгалтеры считают, что УСН перестанет быть привлекательной для бизнеса в 2026 году

Обсуждения: 48% бухгалтеров полагают, что упрощенка из-за снижения дохода для освобождения от уплаты НДС, станет менее популярной для бизнеса.
ФНС: полученный имущественный налоговый вычет по НДФЛ нельзя уменьшить или перераспределить.
Если самозанятый аннулировал чек — это может стать поводом для проверки сокрытия доходов.
МВД предупреждает о случаях мошенничества с предложениями выгодного обмена валют в мессенджерах.
Минфин: с 1 октября оформить договор по программе долгосрочных сбережений можно на Госуслугах.
СФР: расходы на медосмотры за счет работодателя не облагаются взносами на травматизм, а их компенсация работнику – да.
1 октября начался осенний призыв. Запланирована самая крупная призывная кампания за последние девять лет.
Как оплачивается больничный лист в 2025 году: для сотрудников по трудовому договору и по ГПХ, узнаете из статьи.
Власти хотят разрешить малому бизнесу платить за электричество по факту потребления.
Больше 700 тыс. россиян получат право в 2026 году сразу забрать свои пенсионные накопления.
Разборы законов
— Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов. Конспект вебинара с видео
Собрали для вас важные изменения и разобрали основные вопросы бухгалтеров: какие изменения ждут бухгалтерский мир в 2026 году, что выбрать ПСН или УСН, как быть с новыми лимитами.
— Бартер на ОСНО: как учитывать и что делать с НДС. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как учитывать бартерные сделки при ОСНО и как их облагать НДС.
— Характеристика с места работы: как составить
Характеристика с работы может спасти от серьезного наказания, даже от тюрьмы — или привести к более суровому наказанию. Это документ, который напрямую влияет, например, на итоговый приговор, постановление об административном наказании, решение суда. А как его составлять? Разбираемся.
— Когда и кто может проходить медосмотр в выходной день. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие категории работников должны проходить медосмотр и можно ли проводить его в выходной день.
— Как оформить перевод внешнего совместителя в основные работники: обычного сотрудника, директора, единственного участника ООО
В 2025 году трудовое законодательство по-прежнему не допускает у одного человека двух основных мест работы. Поэтому внешний совместитель сначала должен уволиться с прежнего основного места. После чего возможны варианты: полное прекращение трудового договора с последующим приемом на новую должность или изменение условий действующего договора через дополнительное соглашение.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 2 октября 2025 года
2 🤖 Греф рассказал, кого заменят роботы через 2-3 года
3 🙅♂️ Россияне подали 15,7 млн заявлений о самозапрете на кредиты
4 Бизнес из важных отраслей заставят перейти на российское ПО
5 🚃 Для общественного транспорта могут установить предельный срок работы
6 Автоматическую проверку ОСАГО хотят запустить в тестовом режиме до конца 2025 года
7 За семь месяцев 2025 года реальные зарплаты выросли на 4,5%
8 При выплате доходов иностранным компаниям нужно подать налоговый расчет, даже если налог не удерживали
9 Сумма налогового вычета по каждому из источников не может превышать сумму дохода
10 С 1 октября 2025 Минэкономразвития принимает заявки на субсидии за выход МСП на биржу
11 Как пенсионеру получить вычет с доходов от процентов по банковским вкладам за 2024 год + пример расчета
12 В 2026 году пенсионеры смогут забрать сразу все замороженные пенсионные накопления
13 В Липецкой области есть льготные ставки УСН при торговле на маркетплейсах. И даже 0%
14 Если налоговая требует документ, которого нет – можно отправить те, которые есть
15 💡 Малому бизнесу могут разрешить платить за электричество по факту потребления
16 Компенсации за ненормированную работу хотят привязать к фактическому количеству работы
17 Ответственность работников перед работодателями предложили страховать
18 ❗ Расходы на медосмотры за счет работодателя не облагаются взносами на травматизм, а их компенсация работнику – да
19 Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции, а пенсии – даже выше
20 Кабмин хочет обложить НДС операции с банковскими картами
21 Минфин: какие поступления для профсоюза целевые
22 🚮 РЭО: плата за вывоз мусора может вырасти в 10 раз
23 Осенний призыв-2025 в армию будет крупнейшим с 2016 года
24 🚕 Список автомобилей для работы в такси с 2026 года просят расширить
25 С октября 2025 заработала новая льгота по НДС для общепита
26 👎 Почти половина бухгалтеров считает, что УСН перестанет быть привлекательным в 2026 году
27 Для туроператоров могут продлить льготу по НДС до 2030 года
28 Закон запретил рекламу в Instagram1, но блогеры от нее не отказались
29 С 1 октября 2025 заключить договор по программе долгосрочных сбережений можно через Госуслуги
30 🧾 ФНС: если самозанятый аннулировал чек — это может стать поводом для проверки сокрытия доходов
31 💴 Мошенники предлагают выгодно обменять валюту через ботов в мессенджерах
32 ⛳ Росстандарт установил первый ГОСТ на глэмпинги
33 Неправильное указание ИНН может привести к задолженности по сбору за пользование объектами животного мира
34 🍺 С 1 января 2026 для продавцов пива изменится порядок передачи сведений в ЕГАИС
35 🚛 Решение о введении платы за ущерб от повреждения дороги грузовиками будут принимать регионы
36 ❌ Отказаться от уже полученного налогового вычета нельзя
37 Налоговые уведомления за 2024 год пришлют и несовершеннолетним + инструкция по подключению семейного доступа в ЛК налогоплательщика
Мероприятия
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5980. С 1 ноября 2025 года у ИП и самозанятых спишут налоги со счета без суда
Если требование об уплате налога не исполнено – налоговики спишут деньги со счетов должника.
— Пять главных рисков при инвестировании в недвижимость Таиланда и как их избежать
Недвижимость в Таиланде — это источник пассивного дохода, который обеспечит финансовую независимость в долгосрочной перспективе. Многие люди старше 35 лет уже начинают беспокоиться о будущем на пенсии и видят в этом возможность сохранить стабильность.
— Можно ли перекредитоваться на более выгодных условиях без хорошей кредитной истории
Представим себе ситуацию: вы взяли в банке кредит, но с какого-то момента поняли, что вам трудно его оплачивать — и процентная ставка слишком велика, и ежемесячные платежи непомерно большие. Чтобы облегчить кредитное бремя, вы можете воспользоваться такими банковскими услугами, как рефинансирование или реструктуризация кредита.
— Как с 2026 года изменится расчет взносов ИП 1%: таблица для разных режимов налогообложения
Для ИП на УСН «доходы минус расходы» и ЕСХН в НК РФ наконец-то прописали четкий алгоритм расчета взносов 1%. И уточнили, что такие ИП не будут учитывать в расходах свои взносы для целей взносов 1%.
— Алгоритмы у власти: как искусственный интеллект получает политический и административный статус
От виртуальных помощников в региональных министерствах до лидеров партий и министров: государственные ведомства все активнее экспериментируют с делегированием полномочий искусственному интеллекту. Чем обширнее его внедрение, тем острее встают вопросы относительно объема вверенных ему полномочий и ответственности за его действия.
— Что такое Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
ЕФРСБ предназначен для оперативного информирования всех участников процесса о важных событиях, решениях и действиях арбитражных управляющих. Рассказываем, что такое Единый реестр, кто публикует в нем данные и зачем он нужен.
— УСН и лимит 200 млн по основным средствам: как не слететь, если бизнес покупает недвижимость
С 2025 года лимит по основным средствам на УСН увеличен до 200 млн рублей. Но как считать — по договорной цене, кадастру или балансовой стоимости, и когда наступает момент слёта с упрощёнки? Разберём на примерах с недвижимостью.
— Что делать, если работник увольняется в день, когда у него нет смены
На форуме Клерка обсуждают практическую ситуацию: можно ли уволить сотрудника в день, когда у него по графику нет смены, нужно ли оплачивать такой день и как правильно подать отчёт ЕФС-1.
— Для взносов 1% в 2026 году ИП на УСН не будут учитывать в расходах свои взносы. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2029
Поправки в НК РФ меняют правила расчета взносов 1% для ИП на УСН и ЕСХН.
Блоги компаний
Трибуна
Выездную налоговую проверку может проводить не только налоговый орган по месту администрирования?
НДС 22% и новые лимиты: как изменится наша жизнь в 2026 году
💡 20,5% на лампочках. Свежие облигации Электрорешения 1Р2 на размещении. Осветим портфели?
💰 Инвестируем с умом: Влить все разом или капать по чуть-чуть?
💥Обзор новостей: права ФНС в 2026 году расширят, выемку смогут проводить не только в рамках ВНП, на допрос смогут вызывать через Госуслуги
Борьба с дроблением или удар по бизнесу? Сомнительная логика нововведений по НДС
Спекулятивная надежда: что ждет рынок у отметки 2600. К чему готовиться инвестору
Налоговое законодательство: что ждет бухгалтеров с 2026 года?
Стратегические цели внедрения CRM-системы в юридической практике
Электронная анкета для госслужбы
Налоговая реформа 2026: переход на АУСН, введут ли лимит 10 млн руб?
Налоговый вычет и рефинансирование ипотеки: как не потерять деньги при смене договора
Обложение инвалидов-чернобыльцев, раздел налоговых долгов супругов в обзоре налоговых споров
Доначисления по налогам делают и на основе анализа аккаунтов в социальных сетях
Обзор основных налоговых изменений с 2026 года
Уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса РФ. Признательные показания (часть 2)
Облигации Уральская сталь 001Р-06 (фикс) и 001Р-07 (флоатер). Риски все выше
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/7-419 от 09.06.2011
ФНС РФ: Письмо № БВ-17-11/2553@ от 26.09.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 220-I-2025/1 от 22.09.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/14216@ от 19.09.2025
ФНС РФ: Письмо № СД-17-3/2471@ от 18.09.2025
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8514@ от 18.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/71273 от 23.07.2025
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8435@ от 16.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/83221 от 26.08.2025
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
