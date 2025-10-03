ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Утренний бухгалтер № 5981. Бухгалтеры считают, что УСН перестанет быть привлекательной для бизнеса в 2026 году

Специалисты по учету уверены, что перемены в УСН, которые произойдут в 2026 году, приведут к тому, что упрощенка перестанет быть привлекательной для предпринимателей.

Обсуждения: 48% бухгалтеров полагают, что упрощенка из-за снижения дохода для освобождения от уплаты НДС, станет менее популярной для бизнеса.

ФНС: полученный имущественный налоговый вычет по НДФЛ нельзя уменьшить или перераспределить.

Если самозанятый аннулировал чек — это может стать поводом для проверки сокрытия доходов.

МВД предупреждает о случаях мошенничества с предложениями выгодного обмена валют в мессенджерах.

Минфин: с 1 октября оформить договор по программе долгосрочных сбережений можно на Госуслугах.

СФР: расходы на медосмотры за счет работодателя не облагаются взносами на травматизм, а их компенсация работнику – да.

1 октября начался осенний призыв. Запланирована самая крупная призывная кампания за последние девять лет.

Как оплачивается больничный лист в 2025 году: для сотрудников по трудовому договору и по ГПХ, узнаете из статьи.

Власти хотят разрешить малому бизнесу платить за электричество по факту потребления.

Больше 700 тыс. россиян получат право в 2026 году сразу забрать свои пенсионные накопления.

Разборы законов

Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов. Конспект вебинара с видео

Собрали для вас важные изменения и разобрали основные вопросы бухгалтеров: какие изменения ждут бухгалтерский мир в 2026 году, что выбрать ПСН или УСН, как быть с новыми лимитами.

Бартер на ОСНО: как учитывать и что делать с НДС. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как учитывать бартерные сделки при ОСНО и как их облагать НДС.

Характеристика с места работы: как составить

Характеристика с работы может спасти от серьезного наказания, даже от тюрьмы — или привести к более суровому наказанию. Это документ, который напрямую влияет, например, на итоговый приговор, постановление об административном наказании, решение суда. А как его составлять? Разбираемся.

Когда и кто может проходить медосмотр в выходной день. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие категории работников должны проходить медосмотр и можно ли проводить его в выходной день.

Как оформить перевод внешнего совместителя в основные работники: обычного сотрудника, директора, единственного участника ООО

В 2025 году трудовое законодательство по-прежнему не допускает у одного человека двух основных мест работы. Поэтому внешний совместитель сначала должен уволиться с прежнего основного места. После чего возможны варианты: полное прекращение трудового договора с последующим приемом на новую должность или изменение условий действующего договора через дополнительное соглашение.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 2 октября 2025 года

2 🤖 Греф рассказал, кого заменят роботы через 2-3 года

3 🙅♂️ Россияне подали 15,7 млн заявлений о самозапрете на кредиты

4 Бизнес из важных отраслей заставят перейти на российское ПО

5 🚃 Для общественного транспорта могут установить предельный срок работы

6 Автоматическую проверку ОСАГО хотят запустить в тестовом режиме до конца 2025 года

7 За семь месяцев 2025 года реальные зарплаты выросли на 4,5%

8 При выплате доходов иностранным компаниям нужно подать налоговый расчет, даже если налог не удерживали

9 Сумма налогового вычета по каждому из источников не может превышать сумму дохода

10 С 1 октября 2025 Минэкономразвития принимает заявки на субсидии за выход МСП на биржу

11 Как пенсионеру получить вычет с доходов от процентов по банковским вкладам за 2024 год + пример расчета

12 В 2026 году пенсионеры смогут забрать сразу все замороженные пенсионные накопления

13 В Липецкой области есть льготные ставки УСН при торговле на маркетплейсах. И даже 0%

14 Если налоговая требует документ, которого нет – можно отправить те, которые есть

15 💡 Малому бизнесу могут разрешить платить за электричество по факту потребления

16 Компенсации за ненормированную работу хотят привязать к фактическому количеству работы

17 Ответственность работников перед работодателями предложили страховать

18 ❗ Расходы на медосмотры за счет работодателя не облагаются взносами на травматизм, а их компенсация работнику – да

19 Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции, а пенсии – даже выше

20 Кабмин хочет обложить НДС операции с банковскими картами

21 Минфин: какие поступления для профсоюза целевые

22 🚮 РЭО: плата за вывоз мусора может вырасти в 10 раз

23 Осенний призыв-2025 в армию будет крупнейшим с 2016 года

24 🚕 Список автомобилей для работы в такси с 2026 года просят расширить

25 С октября 2025 заработала новая льгота по НДС для общепита

26 👎 Почти половина бухгалтеров считает, что УСН перестанет быть привлекательным в 2026 году

27 Для туроператоров могут продлить льготу по НДС до 2030 года

28 Закон запретил рекламу в Instagram1, но блогеры от нее не отказались

29 С 1 октября 2025 заключить договор по программе долгосрочных сбережений можно через Госуслуги

30 🧾 ФНС: если самозанятый аннулировал чек — это может стать поводом для проверки сокрытия доходов

31 💴 Мошенники предлагают выгодно обменять валюту через ботов в мессенджерах

32 ⛳ Росстандарт установил первый ГОСТ на глэмпинги

33 Неправильное указание ИНН может привести к задолженности по сбору за пользование объектами животного мира

34 🍺 С 1 января 2026 для продавцов пива изменится порядок передачи сведений в ЕГАИС

35 🚛 Решение о введении платы за ущерб от повреждения дороги грузовиками будут принимать регионы

36 ❌ Отказаться от уже полученного налогового вычета нельзя

37 Налоговые уведомления за 2024 год пришлют и несовершеннолетним + инструкция по подключению семейного доступа в ЛК налогоплательщика

Статьи

Утренний бухгалтер № 5980. С 1 ноября 2025 года у ИП и самозанятых спишут налоги со счета без суда

Если требование об уплате налога не исполнено – налоговики спишут деньги со счетов должника.

Пять главных рисков при инвестировании в недвижимость Таиланда и как их избежать

Недвижимость в Таиланде — это источник пассивного дохода, который обеспечит финансовую независимость в долгосрочной перспективе. Многие люди старше 35 лет уже начинают беспокоиться о будущем на пенсии и видят в этом возможность сохранить стабильность.

Можно ли перекредитоваться на более выгодных условиях без хорошей кредитной истории

Представим себе ситуацию: вы взяли в банке кредит, но с какого-то момента поняли, что вам трудно его оплачивать — и процентная ставка слишком велика, и ежемесячные платежи непомерно большие. Чтобы облегчить кредитное бремя, вы можете воспользоваться такими банковскими услугами, как рефинансирование или реструктуризация кредита.

Как с 2026 года изменится расчет взносов ИП 1%: таблица для разных режимов налогообложения

Для ИП на УСН «доходы минус расходы» и ЕСХН в НК РФ наконец-то прописали четкий алгоритм расчета взносов 1%. И уточнили, что такие ИП не будут учитывать в расходах свои взносы для целей взносов 1%.

Алгоритмы у власти: как искусственный интеллект получает политический и административный статус

От виртуальных помощников в региональных министерствах до лидеров партий и министров: государственные ведомства все активнее экспериментируют с делегированием полномочий искусственному интеллекту. Чем обширнее его внедрение, тем острее встают вопросы относительно объема вверенных ему полномочий и ответственности за его действия.

Что такое Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

ЕФРСБ предназначен для оперативного информирования всех участников процесса о важных событиях, решениях и действиях арбитражных управляющих. Рассказываем, что такое Единый реестр, кто публикует в нем данные и зачем он нужен.

УСН и лимит 200 млн по основным средствам: как не слететь, если бизнес покупает недвижимость

С 2025 года лимит по основным средствам на УСН увеличен до 200 млн рублей. Но как считать — по договорной цене, кадастру или балансовой стоимости, и когда наступает момент слёта с упрощёнки? Разберём на примерах с недвижимостью.

Что делать, если работник увольняется в день, когда у него нет смены

На форуме Клерка обсуждают практическую ситуацию: можно ли уволить сотрудника в день, когда у него по графику нет смены, нужно ли оплачивать такой день и как правильно подать отчёт ЕФС-1.

Для взносов 1% в 2026 году ИП на УСН не будут учитывать в расходах свои взносы. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2029

Поправки в НК РФ меняют правила расчета взносов 1% для ИП на УСН и ЕСХН.

