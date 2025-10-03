Утренний бухгалтер № 5981. Бухгалтеры считают, что УСН перестанет быть привлекательной для бизнеса в 2026 году

Обсуждения: 48% бухгалтеров полагают, что упрощенка из-за снижения дохода для освобождения от уплаты НДС, станет менее популярной для бизнеса.

ФНС: полученный имущественный налоговый вычет по НДФЛ нельзя уменьшить или перераспределить.

Если самозанятый аннулировал чек — это может стать поводом для проверки сокрытия доходов.

МВД предупреждает о случаях мошенничества с предложениями выгодного обмена валют в мессенджерах.

Минфин: с 1 октября оформить договор по программе долгосрочных сбережений можно на Госуслугах.

СФР: расходы на медосмотры за счет работодателя не облагаются взносами на травматизм, а их компенсация работнику – да.

1 октября начался осенний призыв. Запланирована самая крупная призывная кампания за последние девять лет.

Как оплачивается больничный лист в 2025 году: для сотрудников по трудовому договору и по ГПХ, узнаете из статьи.

Власти хотят разрешить малому бизнесу платить за электричество по факту потребления.

Больше 700 тыс. россиян получат право в 2026 году сразу забрать свои пенсионные накопления.