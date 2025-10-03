Как подготовиться к открытию иностранного счета с минимальными рисками: пошаговое руководство

Необходим доступ к евро и банковской инфраструктуре ЕС: рассмотреть Эстонию/Латвию/Германию, но готовьтесь к строгому KYC и возможным отказам.

Для рынка Ближнего Востока и торговли: ОАЭ/Дубай — удобно, но выбирайте банки с международной репутацией.

Для приватности и wealth management: Швейцария — дорого и строже в отборе клиентов.

Для простоты и экономии на переводах: финтех — быстро, дешево, но с ограничениями и регуляторными рисками.