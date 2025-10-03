Новая форма 3-НДФЛ, работа на УСН и ПСН в 2026 году и учет кешбэка от банка: обзор для бухгалтера

С отчетности за 2025 год будут использовать новую форму декларации 3-НДФЛ. Проект ИФНС уже опубликован. Изменения коснулись приложений к декларации. В частности, в приложении 1 теперь будет отдельная строчка для указания страховых взносов. Какие еще нововведения будут в 3-НДФЛ — рассказали в разборе.

Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем обзоре.