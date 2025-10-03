Новая форма 3-НДФЛ, работа на УСН и ПСН в 2026 году и учет кешбэка от банка: обзор для бухгалтера

С отчетности за 2025 год будут использовать новую форму декларации 3-НДФЛ. Проект ИФНС уже опубликован. Изменения коснулись приложений к декларации. В частности, в приложении 1 теперь будет отдельная строчка для указания страховых взносов. Какие еще нововведения будут в 3-НДФЛ — рассказали в разборе.
Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем обзоре.
Сколько раз налоговая инспекция вправе осматривать помещения и документы в рамках одной проверки
Выездная налоговая проверка всегда вызывает стресс у руководителей и работников. Приходится останавливать работу ради осмотра помещения и документов налоговиками. Может ли ФНС повторно осматривать организацию — рассказали в разборе.
Характеристика с места работы: как составить
Характеристика с места работы нужна в суде как по административным и гражданским, так и по уголовным делам. При этом работодатель не обязан запрашивать согласие у работника на передачу его персональных данных. Как правильно составить характеристику и когда ее предоставлять — рассказали в разборе.
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов. Конспект вебинара с видео
Налоговая реформа 2026 года уже успела насторожить бухгалтеров. В проекте предусмотрено снижение лимита для УСН по освобождению от НДС до 10 млн руб. По ПСН тоже планируют уменьшить ограничение по годовому доходу до 10 млн руб. Как подготовиться к изменениям уже сейчас и оптимизировать налоги — рассказали в конспекте вебинара.
Можно ли считать кешбэк от банка доходом бизнеса. Мини-курс
Некоторые банки при открытии РКО предлагают компаниям и ИП программы кешбэка. Например, за покупки у партнеров или за хранение крупных сумм на счете. Рассказали в мини-курсе: в каких случаях кешбэк можно считать доходом и как отражать его в бухгалтерском учете.
Когда и кто может проходить медосмотр в выходной день. Мини-курс
Некоторые категории работников обязаны проходить медосмотр. Это правило относится к водителям, учителям, сотрудникам пищевой промышленности и другим сотрудникам. Ответственность за проведение ложится на плечи работодателя. Когда можно провести медосмотр в выходной день — рассказали в мини-курсе.
Бартер на ОСНО: как учитывать и что делать с НДС. Мини-курс
Бартер помогает компаниям бесплатно обмениваться товарами или услугами. Но безвозмездность не означает освобождение от уплаты налогов по таким операциям. Как учитывать бартер на ОСНО и облагать ли операции НДС — рассказали в мини-курсе.
Что такое Клерк.Плюс
Клерк.Плюс — это подписка на закрытую часть Клерка для бухгалтеров и предпринимателей. Это не просто доступ к базе, а целый набор инструментов для вашей работы:
-
Разборы — ежедневные материалы по новым законам, письмам и судебным делам. Коротко, по сути и с готовыми выводами.
-
Консультации — база из более чем 30 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций с удобным поиском по темам.
-
Мини-курсы — короткие видеоуроки с текстовыми конспектами, чтобы быстро освоить новые темы.
-
Конспекты вебинаров — вся польза живого эфира в удобном формате для чтения и сохранения.
Если не нашли тему, которая вам нужна, можно заказать разбор напрямую главному редактору по этой ссылке.
Клерк.Плюс — самая доступная подписка. Но пользы в ней достаточно, чтобы не тратить часы на поиски и сомнения: готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой, всегда под рукой.
Расширенный доступ к закрытым материалам есть и у подписчиков Клерк.Премиум. Кроме контента, включенного в подписку Клерк.Плюс, премиальные пользователи получают обучение на онлайн-курсах, просмотр вебинаров онлайн и в записи, доступ к консультациям от экспертов, ИИ-ассистента без ограничений.
Начать дискуссию