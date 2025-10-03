Цена: что это такое, виды и ее отличия от стоимости

Что такое цена и какие функции она выполняет
Цена — это, простыми словами, сумма денег, за которую продавец готов отдать товар или услугу. Назначать цену люди начали с возникновением торговых отношений. Но если до появления денег использовался бартер («фунт шафрана на лошадь»), то с их возникновением на смену бартеру пришли цены в денежных единицах.
При этом сама цена могла определяться или «на глаз», или подсчитываться. К слову, определение цены «на глаз» практикуют и многие современные предприниматели.
Из чего состоит цена? В действительности «правильная» цена формируется из себестоимости продукта и наценки продавца. В себестоимость входят затраты на производство, налоги, продвижение, логистику. Плюс наценка — сумма, которая добавляется к себестоимости товара, чтобы получить прибыль.
Также при формировании цены учитывают рыночные условия, к которым относят сезонность, спрос и предложение, а также некоторые другие факторы, влияющие на ценообразование.
Основные функции цены
Цена нужна не только для того, чтобы покупатель мог прийти в магазин и купить нужный товар. Она является одним из рычагов управления экономикой. Цена выполняет несколько важных функций:
Распределительная. Цена помогает в распределении ресурсов между отраслями и участниками рынка.
Стимулирующая. Цена стимулирует участников рынка. Так, возможность получить высокую прибыль привлекает новых производителей, и наоборот.
Балансирующая. Уравновешивает спрос и предложение.
Информационная. Цена сигнализирует участникам рынка о состоянии экономики и уровне спроса и предложения. Например, низкие цены свидетельствуют о переизбытке товара на рынке.
Также цена помогает учитывать трудозатраты: по сути, она является денежным выражением стоимости труда. А еще при помощи цен продавец сообщает, на какой сегмент аудитории ориентированы его товары или услуги.
Виды цен
Цены классифицируют в зависимости от множества параметров. Рассмотрим наиболее распространенные виды цен.
По типу установления и фиксации:
Скользящие. Состоят из базовой части и переменной. Подлежат корректировке в любой момент.
Подвижные. Фиксируют в договорах, но дополнительно указывают процент, на который конечная сумма может быть изменена под влиянием динамичных факторов (например, если подорожает сырье).
Твердые. Фиксируют в договорах и не изменяют на протяжении всего срока их действия.
По степени вмешательства государства:
Свободные. Устанавливаются продавцом самостоятельно на основе спроса и предложения.
Регулируемые. Частично контролируются государством. В зависимости от уровня контроля выделяют предельные, пороговые и рекомендуемые цены.
Фиксированные. Устанавливаются государством.
По типу взаимодействия с контрагентом:
Отпускные. Цены, по которым продавец реализует товар.
Закупочные. Цены, по которым товар приобретается у производителя или поставщика.
По объемам продаж:
Розничные. Для обычных покупателей, которые приобретают товар поштучно. Розничные цены обычно выше.
Оптовые. Для тех, кто закупает крупные партии или же заказывает комплекс услуг. Оптовые цены, как правило, гораздо выгоднее розничных.
По условиям поставки и продажи:
Брутто. Цены с учетом всех дополнительных расходов, включая налоги и транспортные расходы.
Нетто. Базовая цена товара без учета дополнительных расходов. Эта цена используется при расчетах между поставщиком и покупателем, когда дополнительные расходы оплачиваются отдельно.
Франко. Цены, в которые входят расходы на доставку товара до определенного места.
Чем цена отличается от стоимости
В повседневной жизни цена и стоимость воспринимаются как синонимы. Например, клиент овощной лавки покупает 2 килограмма моркови по 120 рублей. Стоимость покупки составляет 240 рублей. Но в экономике цена и стоимость — это различные понятия.
Цена
Стоимость
Денежное выражение стоимости, которое включает в себя не только прямые затраты на создание и продажу продукта, но и прибыль от его реализации
Сумма всех затрат на создание и продажу продукта
Определяется продавцом с учетом рыночных факторов
Определяется затратами производителя
Выражается только в денежных единицах
Может выражаться как в денежных единицах, так и в физических (например, временные ресурсы)
Может изменяться для разных покупателей
Не изменяется в зависимости от того, кто покупает продукт
За исключением некоторых случаев всегда выше стоимости
Практически всегда меньше цены. Исключение составляют продажа бывшего в употреблении товара, продажа с целью минимизации убытков и некоторые другие ситуации.
Разницу между ценой и стоимостью лучше всего поможет понять простой пример. Итак, стоимость 1 килограмма картофеля составляет 50 рублей: она включает затраты на его выращивание, обработку, хранение и транспортировку. Цена 1 килограмма картофеля — уже 90 рублей: ее назначил продавец, чтобы получить прибыль.
По сути, стоимость отражает фактические затраты на создание товара или услуги и является более стабильной по сравнению с ценой, она менее чувствительна к краткосрочным колебаниям. Цена же, в свою очередь, чаще изменяется под влиянием рыночных условий и на практике может быть далека от реальной стоимости.
Например, иногда высокая цена объясняется качеством материала или уникальностью изделия, а иногда это всего лишь следствие хорошей рекламы.
Как правильно установить цену
Шаг 1. Анализ конкурентов. Изучите, какую цену устанавливают конкуренты на аналогичные товары или услуги. Анализ позволяет понять реальную ситуацию с ценами на подобный продукт.
Шаг 2. Определение целевой аудитории. Выясните, кто ваши потенциальные клиенты, изучите их потребности и определите, сколько они готовы платить за ваш товар или услугу.
Шаг 3. Расчет себестоимости. Подсчитайте все затраты на создание и продвижение продукта, не забудьте включить сюда налоги, заработную плату работников и оплату аренды.
Шаг 4. Выбор метода ценообразования. Методов ценообразования три — ценностный, затратный, пассивный. Ценностный метод предполагает, что цена определяется на основе ценности продукта для потребителей и может изменяться в зависимости от рыночных условий и сезона. Затратный метод предусматривает добавление к себестоимости (то есть к издержкам на создание и продажу продукта) наценки. Пассивный метод подразумевает назначение цены на основе анализа предложений конкурентов.
На практике наиболее предпочтительным вариантом считается комбинация трех методов.
Шаг 5. Учет рыночных условий. При определении цены учитывайте тренды и обстановку на рынке на данный момент.
Шаг 6. Проведение тестирования. После определения цены необходимо отслеживать реакцию покупателей. Это позволит понять, нуждается ли цена в корректировке.
Главное
Цена — это сумма денег, которую продавец назначил за товар или услугу. Она включает в себя себестоимость товара или услуги и наценку.
Цены выполняют ряд важных функций в экономике — распределительную, стимулирующую, балансирующую, информационную и некоторые другие.
Цены классифицируются по различным основаниям — в зависимости от типа установления и фиксации, по степени вмешательства государства, по условиям поставки и продажи и другим параметрам.
Для определения цены необходимо проанализировать конкурентов и изучить ЦА, рассчитать себестоимость и выбрать метод ценообразования, учесть рыночные условия и провести тестирование.
Начать дискуссию