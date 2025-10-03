Цена: что это такое, виды и ее отличия от стоимости

Что такое цена и какие функции она выполняет

Цена — это, простыми словами, сумма денег, за которую продавец готов отдать товар или услугу. Назначать цену люди начали с возникновением торговых отношений. Но если до появления денег использовался бартер («фунт шафрана на лошадь»), то с их возникновением на смену бартеру пришли цены в денежных единицах.

При этом сама цена могла определяться или «на глаз», или подсчитываться. К слову, определение цены «на глаз» практикуют и многие современные предприниматели.

Из чего состоит цена? В действительности «правильная» цена формируется из себестоимости продукта и наценки продавца. В себестоимость входят затраты на производство, налоги, продвижение, логистику. Плюс наценка — сумма, которая добавляется к себестоимости товара, чтобы получить прибыль.

Также при формировании цены учитывают рыночные условия, к которым относят сезонность, спрос и предложение, а также некоторые другие факторы, влияющие на ценообразование.