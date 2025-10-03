Проводки в 1С:Бухгалтерия 8.3: как формировать

Как настроить справочник учета номенклатуры

Счета учета номенклатуры настраиваются через справочник номенклатуры. Раздел «Справочники», подраздел «Номенклатура».

Подраздел «Номенклатура» в 1С

Выбираем счета учета номенклатуры.

Счета учета номенклатуры в 1С

При заполнения справочника номенклатура, обязательное поле для заполнения — это вид номенклатуры. Вид номенклатуры — тоже справочник, который объединяет разную номенклатуру под одним признаком. Например, канцелярию и хозяйственные товары можно объединить по виду номенклатуры инвентарь и хозяйственные принадлежности.

Выбор вида номенклатуры в 1С

Счета учета номенклатуры можно настраивать как по конкретной номенклатуре, так и по виду номенклатуры в целом. Здесь пример как настроены счета учета в программе 1С по умолчанию:

Настройка счетов учета номенклатуры в 1С

Обратите внимание, что в первой строке не заполнена ни номенклатура, ни вид номенклатуры. По этим правилам будут формироваться проводки по виду номенклатуры и номенклатуре не указанному в этом списке. Т. е. если для них не определены конкретные правила.