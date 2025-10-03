Проводки в 1С:Бухгалтерия 8.3: как формировать

Как настроить справочник учета номенклатуры
Счета учета номенклатуры настраиваются через справочник номенклатуры. Раздел «Справочники», подраздел «Номенклатура».
Выбираем счета учета номенклатуры.
При заполнения справочника номенклатура, обязательное поле для заполнения — это вид номенклатуры. Вид номенклатуры — тоже справочник, который объединяет разную номенклатуру под одним признаком. Например, канцелярию и хозяйственные товары можно объединить по виду номенклатуры инвентарь и хозяйственные принадлежности.
Счета учета номенклатуры можно настраивать как по конкретной номенклатуре, так и по виду номенклатуры в целом. Здесь пример как настроены счета учета в программе 1С по умолчанию:
Обратите внимание, что в первой строке не заполнена ни номенклатура, ни вид номенклатуры. По этим правилам будут формироваться проводки по виду номенклатуры и номенклатуре не указанному в этом списке. Т. е. если для них не определены конкретные правила.
Как установить свои счета учета для номенклатуры
Если вы хотите, чтобы конкретная номенклатура учитывалась автоматически по-другому, то для нее устанавливаем необходимые счета учета отдельно.
Нажимаем кнопку «Создать» и заполняем необходимые поля.
Здесь самое главное — не заполнять поле вид номенклатуры, тогда программа будет видеть конкретную номенклатуру.
Далее «Записать и закрыть». Убедитесь, что поле вид номенклатуры осталось пустым.
Как установить свои счета учета для контрагентов
По тому же принципу можно установить счета учета для справочника «Контрагенты»:
Раздел «Справочники», подраздел «Контрагенты»:
Выбираем счета расчетов с контрагентами:
Так настроены счета учета по контрагентам в программе по умолчанию:
Также обращаю внимание, что здесь основное поле для определения правил по счетам расчетов c контрагентами — это вид расчетов. Если договор в рублях, то одни правила, если в иностранной валюте — другие. См. рисунок выше.
Можно настроить индивидуальные правила по счетам расчетов конкретно:
по контрагенту;
по договору;
по контрагенту и договору одновременно.
Для этого нажимаем кнопку «Создать»:
Заполняем необходимые поля. Далее «Записать и закрыть»:
Как посмотреть параметры учета
Также параметры учета, которые в программе настроены по умолчанию можно посмотреть в разделе «Администрирование», подраздел «Параметры учета»:
Как включить или отключить субконто
В разделе плана счетов можно включить или отключить необходимые вам субконто. Для этого нужно перейти в нужный вам раздел.
Давайте посмотрим раздел «Настройка плана счетов»:
Здесь возможно настроить учет по следующим параметрам:
Учет сумм НДС позволяет дополнительно установить галочку «по способам учета».
Учет запасов можно настроить по партиям, по складам. Также складской учет можно настроить по количеству и сумме или только по количеству.
Учет товаров в рознице. Здесь дополнительно доступна возможность настройки по ставкам НДС, по номенклатуре.
Учет движения денежных средств — возможно включение учета по статьям движения денежных.
Учет расчетов с персоналом — возможно установить сводно или же по каждому сотруднику.
Учет затрат можно установить по подразделениям или по всей организации.
Как провести закрытие месяца
После проведения всех хозяйственных операций вам необходимо перейти в раздел «Операции», подраздел «Закрытие месяца».
Выполнить закрытие месяца:
Если ваша организация на ОСНО, нужно выполнить несколько операций по НДС:
Операции – Закрытие периода – Регламентные операции по НДС:
формирование записей книги покупок;
формирование записей книги продаж;
формирование счетов-фактур на аванс.
И если все регламентные операции выполнены корректно и последовательно, то все регламентированные отчеты заполнятся автоматически.
Пройдите курс повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности. Вы научитесь:
настраивать 1С и автоматизировать работу;
вести в 1С бухгалтерский и налоговый учет по правилам 2025 года;
быстро формировать отчетность и декларации.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 7 900 рублей вместо
29 990 рублей.
После прохождения курса получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа ФИС ФРДО.
