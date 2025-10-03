ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Проводки в 1С:Бухгалтерия 8.3: как формировать

Программа 1С 8.3 одна из универсальных и простых для понимания и учета программ. Механизм формирования проводок автоматический. Все проводки формируются автоматически при проведении хозяйственной операции. Но и механизмы, которые позволяют адаптировать учет номенклатуры и контрагентов под свою организацию предусмотрены. 

Как настроить справочник учета номенклатуры

Счета учета номенклатуры настраиваются через справочник номенклатуры. Раздел «Справочники», подраздел «Номенклатура».

Подраздел «Номенклатура» в 1С

Выбираем счета учета номенклатуры.

Счета учета номенклатуры в 1С

При заполнения справочника номенклатура, обязательное поле для заполнения — это вид номенклатуры. Вид номенклатуры — тоже справочник, который объединяет разную номенклатуру под одним признаком. Например, канцелярию и хозяйственные товары можно объединить по виду номенклатуры инвентарь и хозяйственные принадлежности.

Выбор вида номенклатуры в 1С

Счета учета номенклатуры можно настраивать как по конкретной номенклатуре, так и по виду номенклатуры в целом. Здесь пример как настроены счета учета в программе 1С по умолчанию:

Настройка счетов учета номенклатуры в 1С

Обратите внимание, что в первой строке не заполнена ни номенклатура, ни вид номенклатуры. По этим правилам будут формироваться проводки по виду номенклатуры и номенклатуре не указанному в этом списке. Т. е. если для них не определены конкретные правила.

Как установить свои счета учета для номенклатуры

Если вы хотите, чтобы конкретная номенклатура учитывалась автоматически по-другому, то для нее устанавливаем необходимые счета учета отдельно.

Нажимаем кнопку «Создать» и заполняем необходимые поля.

Установка необходимых счетов учета в 1С

Здесь самое главное — не заполнять поле вид номенклатуры, тогда программа будет видеть конкретную номенклатуру. 

Создание счета учета номенклатуры в 1С

Далее «Записать и закрыть». Убедитесь, что поле вид номенклатуры осталось пустым.

Вид номенклатуры в 1С

Как установить свои счета учета для контрагентов

По тому же принципу можно установить счета учета для справочника «Контрагенты»:

Раздел «Справочники», подраздел «Контрагенты»:

Подраздел «Контрагенты» в 1С

Выбираем счета расчетов с контрагентами:

Выбор счета расчетов с контрагентами в 1С

Так настроены счета учета по контрагентам в программе по умолчанию:

Счета учета по контрагентам в 1С

Также обращаю внимание, что здесь основное поле для определения правил по счетам расчетов c контрагентами — это вид расчетов. Если договор в рублях, то одни правила, если в иностранной валюте — другие. См. рисунок выше.

Можно настроить индивидуальные правила по счетам расчетов конкретно:

  • по контрагенту;

  • по договору;

  • по контрагенту и договору одновременно.

Для этого нажимаем кнопку «Создать»:

Настройка индивидуальных правил по счетам расчетов в 1С

Заполняем необходимые поля. Далее «Записать и закрыть»:

Счета учета расчетов с контрагентов в 1С

Как посмотреть параметры учета

Также параметры учета, которые в программе настроены по умолчанию можно посмотреть в разделе «Администрирование», подраздел «Параметры учета»:

Параметры учета в 1С

Как включить или отключить субконто

В разделе плана счетов можно включить или отключить необходимые вам субконто. Для этого нужно перейти в нужный вам раздел.

Давайте посмотрим раздел «Настройка плана счетов»:

Раздел «Настройка плана счетов» в 1С

Здесь возможно настроить учет по следующим параметрам:

  • Учет сумм НДС позволяет дополнительно установить галочку «по способам учета».

  • Учет запасов можно настроить по партиям, по складам. Также складской учет можно настроить по количеству и сумме или только по количеству.

  • Учет товаров в рознице. Здесь дополнительно доступна возможность настройки по ставкам НДС, по номенклатуре.

  • Учет движения денежных средств — возможно включение учета по статьям движения денежных.

  • Учет расчетов с персоналом — возможно установить сводно или же по каждому сотруднику.

  • Учет затрат можно установить по подразделениям или по всей организации.

Настройка плана счетов в 1С

Как провести закрытие месяца

После проведения всех хозяйственных операций вам необходимо перейти в раздел «Операции», подраздел «Закрытие месяца».

Подраздел «Закрытие месяца» в 1С

Выполнить закрытие месяца:

Закрытие месяца в 1С

Если ваша организация на ОСНО, нужно выполнить несколько операций по НДС:

Операции – Закрытие периода – Регламентные операции по НДС:

  • формирование записей книги покупок;

  • формирование записей книги продаж;

  • формирование счетов-фактур на аванс.

И если все регламентные операции выполнены корректно и последовательно, то все регламентированные отчеты заполнятся автоматически.

