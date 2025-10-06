Как узнать коды статистики по ИНН для юридических лиц

Где можно найти коды статистики

Сервис Росстата «Получение данных о кодах статистики и перечня форм» дает возможность:

посмотреть коды статистики;

сохранить и распечатать уведомление о кодах статистики;

посмотреть перечень отчетности, которую надо сдать в Росстат.

Чтобы запросить эту информацию, в сервисе надо указать один из реквизитов:

ОКПО;

ИНН;

ОГРН.

Скрин с сервиса Росстата

Самый частый случай – это поиск кодов по ИНН.

Скрин с сервиса Росстата

Полученный результат по кнопке «Экспортировать» можно выгрузить в разных форматах (excel, pdf)

Скрин с сервиса Росстата

Вот пример уведомления с кодами:

Уведомление о кодах статистики

Таким образом, узнать свои статистические коды можно бесплатно и онлайн.