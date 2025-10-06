Как узнать коды статистики по ИНН для юридических лиц

Где можно найти коды статистики
Сервис Росстата «Получение данных о кодах статистики и перечня форм» дает возможность:
посмотреть коды статистики;
сохранить и распечатать уведомление о кодах статистики;
посмотреть перечень отчетности, которую надо сдать в Росстат.
Чтобы запросить эту информацию, в сервисе надо указать один из реквизитов:
ОКПО;
ИНН;
ОГРН.
Самый частый случай – это поиск кодов по ИНН.
Полученный результат по кнопке «Экспортировать» можно выгрузить в разных форматах (excel, pdf)
Вот пример уведомления с кодами:
Таким образом, узнать свои статистические коды можно бесплатно и онлайн.
Какие коды статистики можно узнать
В уведомлении от Росстат будут такие коды:
Код
Классификатор
ОКПО
Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ОКАТО
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
ОКТМО
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
ОКОГУ
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКФС
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКОПФ
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
Какие отчеты сдавать в Росстат
В этом сервисе Росстата по ИНН также можно найти перечень статистической отчетности.
Если ваша компания пока ничего не должна сдавать, этот список будет пуст.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию