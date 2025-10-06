ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Отчетность в Росстат
Как узнать коды статистики по ИНН для юридических лиц

Зная ИНН компании, можно найти ее ОКПО и ОКТМО.

Где можно найти коды статистики

Сервис Росстата «Получение данных о кодах статистики и перечня форм» дает возможность:

  • посмотреть коды статистики;

  • сохранить и распечатать уведомление о кодах статистики;

  • посмотреть перечень отчетности, которую надо сдать в Росстат.

Чтобы запросить эту информацию, в сервисе надо указать один из реквизитов:

  • ОКПО;

  • ИНН;

  • ОГРН.

Скрин с сервиса Росстата

Самый частый случай – это поиск кодов по ИНН.

Скрин с сервиса Росстата

Полученный результат по кнопке «Экспортировать» можно выгрузить в разных форматах (excel, pdf)

Скрин с сервиса Росстата

Вот пример уведомления с кодами:

Уведомление о кодах статистики

Таким образом, узнать свои статистические коды можно бесплатно и онлайн.

Какие коды статистики можно узнать

В уведомлении от Росстат будут такие коды:

Код

Классификатор

ОКПО

Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ОКАТО

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

ОКТМО

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований

ОКОГУ

Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления

ОКФС

Общероссийский классификатор форм собственности

ОКОПФ

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм

Какие отчеты сдавать в Росстат

В этом сервисе Росстата по ИНН также можно найти перечень статистической отчетности.

Скрин с сервиса Росстата

Если ваша компания пока ничего не должна сдавать, этот список будет пуст.

Скрин с сервиса Росстата

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

